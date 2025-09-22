REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1265
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1265)
TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
|
Grupa zaszeregowania
|
Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego
|
0
|
13 300-17 800
|
01
|
12 000-15 800
|
02
|
8500-13 200
|
03
|
7500-11 900
|
04
|
5700-10 300
|
05
|
5400-9900
|
06
|
5400-9200
|
07
|
5400-9000
|
08
|
5000-8000
|
09
|
4500-7800
|
10
|
4100-7000
|
11
|
3600-6500
|
12
|
3500-6200
|
13
|
3400-5700
|
14
|
2200-5200
- Data ogłoszenia: 2025-09-22
- Data wejścia w życie: 2025-10-07
- Data obowiązywania: 2025-10-07
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
