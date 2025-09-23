REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1270
OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 29 sierpnia 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1449), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 569);
2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 944);
3) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 507);
4) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 701).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 569), które stanowią:
"§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.
§ 3. Pracownik, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§ 4. Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, które wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.";
2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 944), które stanowią:
"§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w tabeli III załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";
3) § 2-7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 507), które stanowią:
"§ 2. W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) stosuje się tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w brzmieniu:
"Tabela VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF)
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
3800-5565
|
II
|
3850-5670
|
III
|
3900-6195
|
IV
|
3950-6510
|
V
|
4000-6720
|
VI
|
4050-7035
|
VII
|
4100-8085
|
VIII
|
4200-9135
|
IX
|
4300-10185
|
X
|
4600-11235
|
XI
|
4900-14385
|
XII
|
5750-15435
|
XIII
|
6500-17535
|
XIV
|
7400-19635
|
XV
|
8900-22785"
§ 3. W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) stosuje się tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych w brzmieniu:
"VII. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Resortu Finansów
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Dyrektor: departamentu, regionu
|
XIII-XV
|
10
|
wyższe1)
|
5
|
2
|
Zastępca dyrektora: departamentu, regionu
|
XIII-XV
|
10
|
wyższe1)
|
5
|
główny kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu
|
4
|
starszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu, scrum master
|
3
|
3
|
Kierownik: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji
|
XII-XV
|
10
|
wyższe1)
|
4
|
4
|
Ekspert
|
X-XIII
|
6
|
wyższe1)
|
3
|
5
|
Zastępca kierownika: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji zastępca kierownika: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu
|
IX-XIV
|
8
|
wyższe1)
|
4
|
6
|
Zastępca głównego księgowego
|
X-XII
|
6
|
wyższe1)
|
5
|
7
|
Młodszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu
|
IX-XII
|
6
|
wyższe1)
|
2
|
8
|
Radca prawny
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny
|
IX-XI
|
6
|
według odrębnych przepisów
|
9
|
W obszarze IT: główny: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista
|
IX-XIV
|
6
|
średnie3)
|
3
|
10
|
W obszarze IT: starszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista
|
VII-XIII
|
-
|
średnie3)
|
2
|
11
|
W obszarze IT: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista
|
VI-XII
|
-
|
średnie3)
|
2
|
12
|
W obszarze IT: młodszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista
|
III-VIII
|
-
|
średnie3)
|
1
|
13
|
Główny specjalista
|
IX-XII
|
6
|
wyższe1)
|
5
|
14
|
Starszy specjalista
|
VII-XI
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
15
|
Specjalista
|
VI-X
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
16
|
Młodszy specjalista
|
III-VIII
|
-
|
średnie3)
|
1
|
17
|
Inspektor ochrony danych
|
V-IX
|
-
|
wyższe1)
|
2
|
18
|
Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum, składnicy akt
|
V-VIII
|
2
|
wyższe1)
|
1
|
średnie3)
|
2
|
19
|
Energetyk
|
V-VIII
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
średnie3)
|
2
|
20
|
Starszy: inspektor, technik, archiwista
|
IV-VII
|
-
|
średnie3)
|
2
|
21
|
Inspektor,
młodszy administrator,
technik
|
III-VI
|
-
|
średnie3)
|
-
|
22
|
Referent, sekretarka, archiwista, magazynier
|
II-IV
|
-
|
średnie3)
|
-
|
23
|
Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy
|
I-III
|
-
|
zasadnicze4)
lub
podstawowe5)
|
-
|
kierowca
|
według odrębnych przepisów"
§ 4. Stawki wynagrodzeń określone w tabelach I-VI i VIII-XIII zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2025 r.
§ 5. Pracownik, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§ 6. Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";
4) § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 701), który stanowi:
"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.".
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1270)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 i 807) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1) Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej "OHP",
2) (uchylony),
3) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog",
4) Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,
5) (uchylony),
5a) Centrum Projektów Europejskich,
5b) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,
5c) Krajowej Szkole Skarbowości,
5d) Centrum Informatyki Resortu Finansów,
5e) Instytucie Finansów,
6) resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,
7) stołówkach i bufetach pracowniczych,
8) domach wczasowych,
9) ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,
10) zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,
11) wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,
12) innych niż wymienione w pkt 1-10 państwowych jednostkach budżetowych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy
- zwanych dalej "jednostkami".
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 2. Ustala się:
1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§ 5. Godzinową stawkę:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego
- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
§ 7. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
§ 8. 1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:
1) na II zmianie - w wysokości 10 %,
2) na III zmianie - w wysokości 20 %
- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
3. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.
§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3. (uchylony).
4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§ 11. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§ 12. 1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:
1) po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75 % miesięcznego wynagrodzenia;
2) przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
a) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,
b) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,
c) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,
d) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy,
e) 250 % miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy,
f) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.
3. Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.
4. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
5. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
6. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
7. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
13. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
14. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4-12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§ 14. Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 15. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§ 16. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§ 17. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§ 18. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 19. Tracą moc rozporządzenia:
1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 431, z późn. zm.2)), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;
2) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;
3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. poz. 453, z późn. zm.4)), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5), z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1270)
Załącznik nr 16)
TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
I. Dla pracowników OHP
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
3470-4800
|
II
|
3540-4900
|
III
|
3600-5000
|
IV
|
3710-5100
|
V
|
3800-5300
|
VI
|
3870-5500
|
VII
|
3960-5700
|
VIII
|
4060-5900
|
IX
|
4170-6200
|
X
|
4260-6600
|
XI
|
4370-7100
|
XII
|
4490-7500
|
XIII
|
4640-7800
|
XIV
|
4780-8300
|
XV
|
4980-8800
|
XVI
|
5340-9200
|
XVII
|
5680-9700
|
XVIII
|
6070-10 400
|
XIX
|
6750-10 900
|
XX
|
7490-11 400
|
XXI
|
8270-12 000
II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
3800-4670
|
II
|
3850-4710
|
III
|
3900-4800
|
IV
|
3950-4900
|
V
|
4000-5000
|
VI
|
4050-5100
|
VII
|
4100-5200
|
VIII
|
4150-5400
|
IX
|
4200-5600
|
X
|
4250-5800
|
XI
|
4300-6200
|
XII
|
4350-6600
|
XIII
|
4400-7000
|
XIV
|
4450-7400
|
XV
|
4500-7700
|
XVI
|
4550-8100
|
XVII
|
4600-8500
|
XVIII
|
4650-9200
III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4500-5500
|
II
|
4500-6000
|
III
|
4500-6300
|
IV
|
4500-7000
|
V
|
4700-7750
|
VI
|
5000-8500
|
VII
|
5250-9000
|
VIII
|
5600-10 000
|
IX
|
5800-10 750
|
X
|
6000-12 750
|
XI
|
6400-13 500
|
XII
|
7000-15 500
|
XIII
|
7750-16 000
|
XIV
|
8500-18 500
|
XV
|
9150-20 000
IV. Dla pracowników Centrum Informatyczne Edukacji
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4700-6000
|
II
|
4800-7000
|
III
|
4900-8000
|
IV
|
5000-9000
|
V
|
5100-10 000
|
VI
|
5200-12 000
|
VII
|
5300-13 000
|
VIII
|
5400-14 000
|
IX
|
5500-16 000
|
X
|
6000-18 000
|
XI
|
6500-21 000
|
XII
|
7000-24 000
V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4700-6090
|
II
|
5560-6930
|
III
|
5770-7250
|
IV
|
5980-7560
|
V
|
6300-8090
|
VI
|
7030-9030
|
VII
|
7450-10 400
|
VIII
|
8080-11 660
|
IX
|
8610-14 070
|
X
|
9340-16 590
VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
3200-7600
|
II
|
4170-7700
|
III
|
4220-7900
|
IV
|
4270-8100
|
V
|
4320-8300
|
VI
|
4370-8500
|
VII
|
4470-8700
|
VIII
|
4610-8900
|
IX
|
4770-9100
|
X
|
4970-9300
|
XI
|
5170-9500
|
XII
|
5370-9700
|
XIII
|
5870-10 200
|
XIV
|
6470-10 800
|
XV
|
7070-11 800
|
XVI
|
7670-12 800
|
XVII
|
8270-14 300
VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF)
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
3800-6200
|
II
|
3850-6300
|
III
|
3900-6900
|
IV
|
3950-7250
|
V
|
4000-7500
|
VI
|
4050-7850
|
VII
|
4100-9000
|
VIII
|
4200-10 200
|
IX
|
4300-11 350
|
X
|
4600-12 500
|
XI
|
4900-16 000
|
XII
|
5750-17 200
|
XIII
|
6500-19 500
|
XIV
|
7400-21 900
|
XV
|
8900-25 400
VIII. Dla pracowników Instytutu Finansów
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2500-5500
|
II
|
2800-6250
|
III
|
3100-7000
|
IV
|
3400-7750
|
V
|
3700-8500
|
VI
|
4000-9250
|
VII
|
4300-10 000
IX. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4300-5530
|
II
|
4750-5600
|
III
|
4850-5750
|
IV
|
4910-5820
|
V
|
4950-5910
|
VI
|
5030-7130
|
VII
|
5100-7430
|
VIII
|
5150-7730
|
IX
|
5210-8810
|
X
|
5270-9250
|
XI
|
5350-9350
|
XII
|
5750-9850
|
XIII
|
5850-10 550
|
XIV
|
6000-11 750
|
XV
|
6700-12 100
|
XVI
|
7500-17 350
X. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4700-5500
|
II
|
4800-5600
|
III
|
4900-5700
|
IV
|
5000-5800
|
V
|
5050-5900
|
VI
|
5100-6000
|
VII
|
5150-6100
|
VIII
|
5200-6200
|
IX
|
5250-6300
|
X
|
5300-6400
|
XI
|
5350-6500
|
XII
|
5400-6800
|
XIII
|
5450-7000
|
XIV
|
5600-7700
|
XV
|
5800-8600
|
XVI
|
6300-8800
|
XVII
|
6500-10 000
|
XVIII
|
7000-13 000
|
XIX
|
9000-18 000
XI. Dla pracowników Centralnego Azylu dla Zwierząt
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
4700-6700
|
II
|
5000-7300
|
III
|
5400-8100
|
IV
|
5900-8800
|
V
|
6600-9700
|
VI
|
7300-10 700
|
VII
|
8100-11 700
|
VIII
|
8800-12 900
XII. Dla pracowników Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
1790-4700
|
II
|
1990-5100
|
III
|
2030-5170
|
IV
|
2070-5240
|
V
|
2110-5310
|
VI
|
2150-5380
|
VII
|
2190-5450
|
VIII
|
2300-5520
|
IX
|
2430-5660
|
X
|
2610-5980
|
XI
|
2800-6200
|
XII
|
3290-7000
|
XIII
|
3760-7500
|
XIV
|
4230-8000
|
XV
|
4700-8500
|
XVI
|
5170-9000
|
XVII
|
5640-9500
|
XVIII
|
6590-11 000
|
XIX
|
8390-13 000
XIII. Dla pozostałych pracowników
|
Kategoria zaszeregowania
|
Kwota w złotych
|
1
|
2
|
I
|
2630-5700
|
II
|
3500-5800
|
III
|
3550-5900
|
IV
|
3600-6000
|
V
|
3650-6100
|
VI
|
3700-6200
|
VII
|
3750-6300
|
VIII
|
3800-6400
|
IX
|
3900-6500
|
X
|
4000-6700
|
XI
|
4100-6900
|
XII
|
4200-7200
|
XIII
|
4310-7500
|
XIV
|
4420-7800
|
XV
|
4530-8100
|
XVI
|
4650-8500
|
XVII
|
4800-8900
|
XVIII
|
5000-9300
|
XIX
|
5200-13 000
Załącznik nr 2
TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
|
Stawka dodatku funkcyjnego
|
Procent najniższego wynagrodzenia
zasadniczego do
|
1
|
35
|
2
|
50
|
3
|
65
|
4
|
80
|
5
|
95
|
6
|
110
|
7
|
125
|
8
|
150
|
9
|
175
|
10
|
200
Załącznik nr 37)
TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Komendant Główny OHP
|
-
|
-
|
wyższe1)
|
10
|
2
|
Zastępca Komendanta Głównego OHP,
komendant wojewódzki OHP,
zastępca komendanta wojewódzkiego OHP
|
-
|
-
|
wyższe1)
|
8
|
3
|
Dyrektor centrum kształcenia
i wychowania OHP,
dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego OHP
|
-
|
-
|
wyższe1)
|
6
|
4
|
Dyrektor
|
-
|
-
|
wyższe1)
|
5
|
5
|
Zastępca dyrektora centrum kształcenia
i wychowania OHP,
zastępca dyrektora ośrodka szkolenia
zawodowego OHP,
zastępca dyrektora
|
-
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
6
|
Główny księgowy budżetu OHP, główny księgowy
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
II. Pracowników zatrudnionych w OHP
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Doradca Komendanta Głównego OHP,
dyrektor biura w Komendzie Głównej OHP
|
XVIII-XXI
|
9
|
wyższe1)
|
8
|
zastępca głównego księgowego budżetu OHP
|
7
|
inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw
ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych
w Komendzie Głównej OHP
|
9
|
według odrębnych przepisów
|
2
|
Radca prawny w Komendzie Głównej OHP
|
XVI-XX
|
8
|
według odrębnych przepisów
|
3
|
Kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP, zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej
OHP
|
XV-XIX
|
8
|
wyższe1)
|
8
|
audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP
|
według odrębnych przepisów
|
4
|
Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHP
|
XV-XVIII
|
8
|
wyższe1)
|
8
|
kierownik ośrodka szkolenia i wychowania
|
wyższe na
kierunku
w zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
według wymagań
określonych dla
nauczycieli2)
|
7
|
5
|
Komendant hufca pracy
|
XV-XVII
|
7
|
wyższe na
kierunku
w zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
według wymagań
określonych dla
nauczycieli2)
|
4
|
radca prawny
|
według odrębnych przepisów
|
6
|
Zastępca głównego księgowego
|
XV-XVII
|
7
|
wyższe1)
|
3
|
7
|
Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP
|
XIV-XVIII
|
4
|
wyższe1)
|
8
|
8
|
Kierownik warsztatu
|
XIV-XVII
|
7
|
wyższe1)
|
4
|
9
|
Zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania
|
XIV-XVII
|
7
|
wyższe na
kierunku
w zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
według wymagań
określonych dla
nauczycieli2)
|
4
|
10
|
Kierownik internatu,
zastępca komendanta hufca pracy
|
XIV-XVI
|
6
|
wyższe na
kierunku
w zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
według wymagań
określonych dla
nauczycieli2)
|
3
|
11
|
Pedagog
|
XIII-XVI
|
5
|
wyższe na
kierunku
w zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
według wymagań
określonych dla
nauczycieli2)
|
4
|
psycholog
|
według odrębnych przepisów
|
12
|
Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej, kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży
|
XII-XVI
|
8
|
wyższe1)
|
4
|
13
|
Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP
|
XII-XVI
|
3
|
wyższe1)
|
6
|
14
|
Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP
|
XII-XVI
|
-
|
wyższe1)
|
6
|
15
|
Inspektor ochrony danych / pełnomocnik
do spraw ochrony informacji niejawnych
i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP,
centrum kształcenia i wychowania OHP, ośrodku
szkolenia zawodowego OHP
|
XII-XVI
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
16
|
Starszy wychowawca
|
XIII-XVI
|
5
|
wyższe na
kierunku
w zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
według wymagań
określonych dla
nauczycieli2)
|
4
|
17
|
Starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista w centrum kształcenia i wychowania OHP, ośrodku szkolenia zawodowego OHP
|
XI-XIV
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
specjalista w Komendzie Głównej OHP
|
wyższe1)
|
3
|
średnie3)
|
5
|
18
|
Starszy doradca zawodowy
|
XI-XV
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
doradca zawodowy
|
X-XIV
|
-
|
młodszy doradca zawodowy
|
IX-XII
|
-
|
19
|
Specjalista do spraw programów
|
X-XIV
|
-
|
wyższe1)
|
rok w zakresie
przygotowania,
realizacji
i oceniania
realizacji
programów
rynku pracy
|
specjalista do spraw programów - stażysta
|
IX-XII
|
-
|
wyższe1)
|
-
|
średnie3)
|
1
|
20
|
Starszy specjalista w centrum kształcenia i wychowawca OHP, ośrodku szkolenia zawodowego OHP
|
X-XIV
|
-
|
wyższe1)
|
2
|
21
|
Wychowawca
|
X-XIV
|
4
|
wyższe na
kierunku
w zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
według wymagań
określonych dla
nauczycieli2)
|
2
|
22
|
Instruktor praktycznej nauki zawodu
|
X-XIV
|
4
|
według odrębnych przepisów
|
23
|
Instruktor szkolenia zawodowego
|
X-XIV
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
24
|
Starszy doradca do spraw zatrudnienia
|
X-XIV
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
doradca do spraw zatrudnienia
|
IX-XIII
|
-
|
młodszy doradca do spraw zatrudnienia
|
IX-XII
|
-
|
25
|
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
|
IX-XIII
|
-
|
wyższe1)
|
rok w zakresie
organizacji
szkoleń
|
specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta
|
IX-XII
|
-
|
wyższe1)
|
-
|
średnie3)
|
1
|
26
|
Doradca EURES
|
IX-XIII
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
asystent EURES
|
IX-XII
|
-
|
27
|
Starszy inspektor,
specjalista,
młodszy specjalista w Komendzie Głównej OHP
|
IX-XIII
|
-
|
wyższe1)
|
2
|
średnie3)
|
3
|
28
|
Młodszy wychowawca
|
IX-XIII
|
-
|
wyższe na
kierunku
w zakresie
pedagogiki,
psychologii lub
według wymagań
określonych dla
nauczycieli2)
|
-
|
29
|
Księgowy, inspektor
|
IX-XI
|
-
|
średnie3)
|
-
|
30
|
Starszy referent, kasjer
|
IX-XI
|
-
|
średnie3)
|
1
|
31
|
Referent
|
V-VIII
|
-
|
średnie3)
|
-
|
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych
|
1
|
Kierownik administracyjny
|
IX-XIV
|
3
|
średnie3)
|
3
|
2
|
Kierowca
|
IX-XI
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
3
|
Konserwator
|
VII-X
|
-
|
zasadnicze4)
|
-
|
4
|
Starszy recepcjonista, kucharz
|
VIII-X
|
-
|
średnie3)
|
2
|
5
|
Starszy magazynier
|
VIII-IX
|
-
|
średnie3)
|
1
|
6
|
Recepcjonista
|
VII-IX
|
-
|
średnie3)
|
-
|
pokojowa
|
podstawowe5)
|
-
|
7
|
Magazynier
|
VII-VIII
|
|
zasadnicze4)
|
1
|
8
|
Pracownik gospodarczy
|
V-VII
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
9
|
Portier, dozorca
|
IV-V
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
10
|
Pomoc kuchenna
|
III-X
|
-
|
zasadnicze4)
|
-
|
11
|
Sprzątaczka
|
I-III
|
-
|
podstawowe5)
|
-
III. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej
|
1
|
Kierownik sekcji/ośrodka
|
IX-XVIII
|
1
|
wyższe1)
z uzyskaniem
kwalifikacji
drugiego stopnia
|
8
|
2
|
Starszy kustosz
|
XIV-XVI
|
-
|
wyższe1)
|
7
|
3
|
Kustosz
|
XI-XIV
|
-
|
wyższe1)
|
5
|
4
|
Starszy bibliotekarz
|
X-XI
|
-
|
wyższe1)
|
2
|
5
|
Bibliotekarz
|
VII-IX
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
średnie3)
|
2
|
6
|
Młodszy bibliotekarz
|
VI-VII
|
-
|
średnie3)
|
-
|
7
|
Magazynier biblioteczny
|
IV-VI
|
-
|
średnie3)
|
-
|
8
|
Pomocnik biblioteczny
|
I-III
|
-
|
średnie3)
|
-
|
Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej
|
1
|
Kierownik sekcji
|
XV-XVIII
|
-
|
wyższe1)
|
9
|
2
|
Główny specjalista, główny informatyk
|
XI-XVI
|
-
|
wyższe1)
|
7
|
3
|
Starszy specjalista, starszy informatyk
|
IX-XII
|
-
|
wyższe1)
|
5
|
4
|
Specjalista, informatyk
|
VII-X
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
średnie3)
|
4
|
5
|
Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)
|
VI-IX
|
-
|
średnie3)
|
4
|
6
|
Księgowy,
starszy referent,
operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych
(audiowizualnych i komputerowych)
|
V-VII
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
średnie3)
|
2
|
7
|
Kierowca
|
IV-VI
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
8
|
Referent, kasjer, magazynier, sekretarka
|
II-IV
|
-
|
średnie3)
|
-
IV. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego
|
IX-X
|
10
|
wyższe1)
|
4
|
2
|
Naczelnik wydziału, doradca
|
VI-X
|
10
|
wyższe1)
|
3
|
audytor wewnętrzny, radca prawny
|
według odrębnych przepisów
|
3
|
Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu
Technicznego,
zastępca naczelnika wydziału,
ekspert
|
VIII-IX
|
9
|
wyższe1)
|
3
|
4
|
Koordynator: sekcji, zespołu, główny specjalista, informatyk
|
V-VII
|
7
|
wyższe1)
|
3
|
5
|
Starszy specjalista
|
III-VI
|
4
|
wyższe1)
|
2
|
średnie3)
|
8
|
6
|
Specjalista
|
II-V
|
-
|
wyższe1)
|
2
|
średnie3)
|
6
|
7
|
Starszy: księgowy, inspektor
|
II-III
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
średnie3)
|
4
|
8
|
Księgowy,
inspektor,
sekretarka,
recepcjonistka,
asystent,
archiwista
|
I-II
|
-
|
średnie3)
|
-
|
9
|
Kierowca samochodu osobowego
|
I-II
|
-
|
według odrębnych przepisów
V. Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Doradca
|
XV-XVII
|
9
|
wyższe1)
|
5
|
2
|
Naczelnik (szef) wydziału
|
XIV-XVII
|
8
|
wyższe1)
|
5
|
3
|
Kierownik (szef) zespołu
|
XI-XIV
|
7
|
wyższe1)
|
4
|
4
|
Kierownik (szef) sekcji
|
X-XIII
|
6
|
wyższe1)
|
3
|
5
|
Główny specjalista, starszy informatyk
|
IX-XII
|
5
|
wyższe1)
|
3
|
6
|
Starszy specjalista
|
VIII-XI
|
4
|
wyższe1)
|
2
|
średnie3)
|
7
|
Specjalista, informatyk
|
VI-IX
|
3
|
średnie3)
|
1
|
8
|
Referent
|
III-VI
|
-
|
średnie3)
|
-
VI. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Kierownik zakładu, Kierownik wydziału, ekspert
|
XI-XII
|
10
|
wyższe1)
|
6
|
2
|
Zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika wydziału, kierownik projektu, główny specjalista, analityk, administrator sieci
|
X-XI
|
8
|
wyższe1)
|
5
|
radca prawny
|
według odrębnych przepisów
|
3
|
Kierownik sekcji, kierownik zespołu, administrator systemu, koordynator
|
IX-X
|
6
|
wyższe1)
|
5
|
4
|
Starszy specjalista, konsultant
|
VIII-IX
|
5
|
wyższe1)
|
5
|
5
|
Specjalista
|
VII-VIII
|
4
|
wyższe1)
|
4
|
średnie3)
|
5
|
6
|
Projektant, starszy księgowy
|
VI-VII
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
średnie3)
|
4
|
7
|
Starszy programista, starszy informatyk, samodzielny referent
|
V-VI
|
-
|
wyższe1)
|
2
|
średnie3)
|
3
|
8
|
Programista, informatyk, starszy referent, starszy technik
|
IV-V
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
średnie3)
|
2
|
9
|
Technik, księgowy
|
III-IV
|
-
|
średnie3)
|
1
|
10
|
Młodszy programista, młodszy informatyk
|
II-III
|
-
|
wyższe1)
|
-
|
średnie3)
|
1
|
11
|
Młodszy technik, referent
|
I-II
|
-
|
średnie3)
|
-
VII. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Dyrektor: departamentu, regionu,
zastępca dyrektora: departamentu, regionu
|
XI-XV
|
10
|
wyższe1)
|
5
|
Ekspert,
kierownik: wydziału, biura, oddziału, zespołu,
sekcji,
pełnomocnik,
starszy kierownik: projektu (biznesowy,
techniczny), programu, portfela projektów
|
4
|
Inspektor Ochrony Danych,
scrum master
|
3
|
Audytor wewnętrzny,
pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
radca prawny
|
według odrębnych przepisów
|
2
|
Zastępca głównego księgowego
|
IX-XIV
|
8
|
wyższe1)
|
4
|
Zastępca kierownika: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji
|
3
|
3
|
Główny administrator systemów IT,
główny analityk finansowy,
główny analityk IT (korporacyjny, biznesowy,
systemowy, cyberbezpieczeństwa),
główny architekt IT (korporacyjny, systemowy,
cyberbezpieczeństwa),
główny developer (frontend, backend, BI, baz
danych),
główny grafik komputerowy,
główny informatyk wsparcia technicznego,
główny inżynier DevOps,
główny inżynier sieciowy,
główny konsultant linii wsparcia,
główny projektant oprogramowania IT,
główny specjalista,
główny specjalista do spraw
cyberbezpieczeństwa,
główny tester oprogramowania IT (manualny,
automatyczny),
główny UX designer
|
IX-XIV
|
6
|
wyższe1)
|
4
|
średnie3)
|
5
|
4
|
Główny inspektor do spraw bezpieczeństwa
i higieny pracy
|
IX-XIV
|
6
|
według odrębnych przepisów
|
5
|
Kierownik projektu (biznesowy, techniczny),
programu, portfela projektów
|
VIII-XIII
|
5
|
wyższe1)
|
3
|
6
|
Starszy administrator systemów IT,
starszy analityk finansowy,
starszy analityk IT (korporacyjny, biznesowy,
systemowy, cyberbezpieczeństwa),
starszy architekt IT (korporacyjny, systemowy,
cyberbezpieczeństwa),
starszy developer (frontend, backend, BI, baz
danych),
starszy grafik komputerowy,
starszy informatyk wsparcia technicznego,
starszy inżynier DevOps, starszy inżynier sieciowy,
starszy konsultant linii wsparcia, starszy projektant oprogramowania IT, starszy specjalista,
starszy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa,
starszy tester oprogramowania IT (manualny,
automatyczny),
starszy UX designer
|
VII-XIII
|
4
|
wyższe1)
|
3
|
średnie3)
|
4
|
7
|
Młodszy kierownik projektu (biznesowy, techniczny), programu, portfela projektów
|
VII-XII
|
3
|
wyższe1)
|
2
|
8
|
Administrator systemów IT,
analityk finansowy,
analityk IT (korporacyjny, biznesowy,
systemowy, cyberbezpieczeństwa),
architekt IT (korporacyjny, biznesowy,
systemowy, cyberbezpieczeństwa),
Developer (frontend, backend, BI, baz danych),
grafik komputerowy,
informatyk wsparcia technicznego,
inżynier DevOps, inżynier sieciowy,
konsultant linii wsparcia, projektant oprogramowania IT, specjalista,
specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa,
tester oprogramowania IT (manualny,
automatyczny),
UX designer
|
VI-XII
|
3
|
wyższe1)
|
1
|
średnie3)
|
2
|
9
|
Młodszy administrator systemów IT,
młodszy analityk finansowy,
młodszy analityk IT (korporacyjny, biznesowy,
systemowy, cyberbezpieczeństwa),
młodszy architekt IT (korporacyjny, systemowy,
cyberbezpieczeństwa),
młodszy developer (frontend, backend, BI, baz
danych),
młodszy grafik komputerowy,
młodszy informatyk wsparcia technicznego,
młodszy inżynier DevOps,
młodszy inżynier sieciowy,
młodszy konsultant linii wsparcia,
młodszy projektant oprogramowania IT,
młodszy specjalista,
młodszy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa,
młodszy tester oprogramowania IT (manualny,
automatyczny),
młodszy UX designer
|
III-XI
|
-
|
średnie3)
|
-
|
10
|
Kierownik archiwum,
kierownik kancelarii materiałów niejawnych,
kierownik kancelarii tajnej,
kierownik składnicy akt
|
V-X
|
2
|
wyższe1)
|
2
|
średnie3)
|
3
|
11
|
Energetyk
|
V-IX
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
średnie3)
|
2
|
12
|
Starszy archiwista, starszy inspektor, starszy technik
|
IV-VIII
|
-
|
średnie3)
|
2
|
13
|
Inspektor, technik
|
I-VI
|
-
|
średnie3)
|
-
|
14
|
Archiwista, magazynier, referent, sekretarka
|
I-V
|
-
|
średnie3)
|
-
|
15
|
Konserwator, pracownik gospodarczy, sprzątaczka
|
I-IV
|
-
|
zasadnicze4) lub podstawowe5)
|
-
|
Kierowca
|
według odrębnych przepisów
VIII. Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Kierownik filii
|
XIII-XVI
|
6
|
wyższe1)
|
5
|
2
|
Audytor wewnętrzny
|
XII-XV
|
5
|
według odrębnych przepisów
|
3
|
Konsultant merytoryczny,
doradca,
ekspert
|
XII-XV
|
5
|
wyższe1)
|
5
|
4
|
Kierownik działu
|
XII-XV
|
4
|
wyższe1)
|
5
|
5
|
Koordynator, główny specjalista
radca prawny
|
IX-XIV
|
4
|
wyższe1)
|
4
|
według odrębnych przepisów
|
6
|
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
|
VIII-XIII
|
3
|
według odrębnych przepisów
|
7
|
Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmiany
|
VIII-XIII
|
3
|
wyższe1)
|
3
|
8
|
Kierownik kancelarii tajnej, materiałów niejawnych i archiwum
|
VII-XII
|
2
|
wyższe1)
|
1
|
9
|
Starszy: specjalista, archiwista, księgowy
|
VII-XII
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
10
|
Archiwista
|
II-VII
|
-
|
średnie3)
|
3
|
11
|
Specjalista,
analityk,
informatyk
|
VI-XI
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
średnie3)
|
4
|
inspektor ochrony danych
|
według odrębnych przepisów
|
12
|
Starszy: referent, recepcjonista
|
V-X
|
-
|
wyższe1)
|
2
|
13
|
Samodzielny referent,
księgowy,
asystentka
|
IV-IX
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
średnie3)
|
-
|
13
|
Instruktor
|
III-VIII
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
14
|
Referent, technik, magazynier, recepcjonista
|
II-VII
|
-
|
średnie3)
|
-
|
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków
|
1
|
Szef kuchni, szef zmiany
|
IV-IX
|
2
|
średnie3)
|
1
|
2
|
Kuchmistrz
|
III-VIII
|
1
|
zasadnicze4)
|
1
|
3
|
Starszy kelner
|
III-VIII
|
-
|
zasadnicze4)
|
1
|
4
|
Kucharz, kelner
|
II-VII
|
-
|
zasadnicze4)
|
-
|
5
|
Konserwator,
sprzątaczka,
pokojowa,
pracownik gospodarczy
młodszy: kucharz, kelner,
pomoc kuchenna
|
I-VI
|
-
|
zasadnicze4) lub podstawowe5)
|
-
|
kierowca
|
według odrębnych przepisów
IX. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Dyrektor departamentu
|
XIII-XV
|
8
|
wyższe1)
|
5
|
2
|
Dyrektor biura, naczelnik wydziału, ekspert, kierownik projektu
|
XI-XV
|
7
|
wyższe1)
|
3
|
audytor wewnętrzny
|
7
|
według odrębnych przepisów
|
radca prawny
|
6
|
według odrębnych przepisów
|
3
|
Kierownik sekcji, główny specjalista
|
IX-XI
|
6
|
wyższe1)
|
3
|
4
|
Starszy specjalista
|
VII-X
|
-
|
wyższe1)
|
2
|
5
|
Specjalista
|
V-IX
|
-
|
wyższe1)
|
1
|
6
|
Młodszy specjalista, administrator
|
IV-VIII
|
-
|
średnie3)
|
1
|
7
|
Asystent dyrektora
|
IV-VII
|
-
|
średnie3)
|
-
|
8
|
Kierowca
|
III-VI
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
9
|
Zaopatrzeniowiec
|
I-II
|
-
|
średnie3)
|
-
|
10
|
Pomoc biurowa
|
I
|
-
|
średnie3)
|
-
X. Pracowników zatrudnionych w Instytucie Finansów
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Kierownik: zespołu, biura
|
VII
|
10
|
wyższe1)
|
3
|
2
|
Radca prawny
|
VI
|
6
|
według odrębnych przepisów
|
3
|
Główny specjalista
|
VI
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
4
|
Starszy specjalista
|
V
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
5
|
Specjalista
|
IV
|
-
|
wyższe1)
|
2
|
6
|
Młodszy specjalista
|
III
|
-
|
wyższe1)
|
-
|
7
|
Asystent
|
II
|
-
|
średnie3)
|
-
|
8
|
Sekretarka/sekretarz
|
I
|
-
|
średnie3)
|
-
XI. Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
|
XV-XIX
|
7
|
według odrębnych przepisów
|
2
|
Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności
|
XIV-XVIII
|
6
|
3
|
Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
|
XIII-XVII
|
5
|
4
|
Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)
|
XIII-XVI
|
4
XII. Pracowników zatrudnionych w Centralnym Azylu dla Zwierząt
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Dyrektor Centralnego Azylu dla Zwierząt
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
2
|
Zastępca Dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt
|
-
|
-
|
3
|
Główny księgowy
|
-
|
-
|
4
|
Lekarz weterynarii
|
V-VIII
|
-
|
5
|
Ekspert
|
V-VIII
|
-
|
wyższe1)
|
5
|
6
|
Radca prawny
|
IV-VII
|
6
|
według odrębnych przepisów
|
7
|
Kierownik
|
IV-VII
|
6
|
wyższe1)
|
3
|
8
|
Główny specjalista
|
IV-VII
|
5
|
wyższe1)
|
5
|
9
|
Starszy specjalista
|
III-VI
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
10
|
Specjalista
|
II-IV
|
-
|
średnie3)
|
1
|
11
|
Technik
|
II-IV
|
-
|
średnie3)
|
1
|
12
|
Inspektor ochrony danych
|
II-IV
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
13
|
Kierowca
|
I-III
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
14
|
Opiekun zwierząt
|
I-III
|
-
|
podstawowe5)
|
1
XIII. Pracowników wewnętrznej służby ochrony
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Szef ochrony
|
XI-XIV
|
5
|
według odrębnych przepisów
|
2
|
Zastępca szefa ochrony
|
X-XII
|
4
|
3
|
Dowódca zmiany
|
IX-XI
|
3
|
4
|
Starszy wartownik - konwojent
|
VI-IX
|
-
|
5
|
Wartownik - konwojent
|
V-VII
|
-
|
6
|
Młodszy wartownik - konwojent
|
IV-VI
|
-
XIV. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I-XIII
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Kategoria zaszeregowania
|
Stawka
dodatku
funkcyjnego
do
|
Wymagane kwalifikacje6)
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego
|
XVIII-XIX
|
8
|
wyższe1)
|
6
|
kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładu
|
XVII-XVIII
|
2
|
Zastępca kierownika zakładu
|
XVI-XVII
|
6
|
wyższe1)
|
6
|
3
|
Zastępca głównego księgowego
|
XIV-XVII
|
8
|
wyższe1)
|
6
|
4
|
Główny specjalista
|
XIV-XVII
|
6
|
wyższe1)
|
6
|
rzecznik patentowy, radca prawny
|
według odrębnych przepisów
|
5
|
Kierownik: laboratorium, działu, wydziału
|
XVI-XVII
|
5
|
wyższe1)
|
5
|
administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor
ochrony danych)
|
według odrębnych przepisów
|
6
|
Kierownik: zespołu, pracowni, analityk systemu, kierownik punktu żywienia
|
XIII-XVI
|
57)
|
wyższe1)
|
5
|
starszy inspektor nadzoru inwestorskiego
|
wyższe1) i uprawnienia budowlane
|
7
|
Zastępca kierownika działu,
kierownik samodzielnej sekcji
|
XII-XV
|
5
|
wyższe1)
|
5
|
starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk, sekretarz redakcji
|
-
|
8
|
Inspektor nadzoru inwestorskiego
|
XI-XIV
|
-
|
średnie3)
i uprawnienia budowlane
|
5
|
9
|
Kierownik: sekcji, zmiany
|
XI-XIV
|
4
|
średnie3)
|
6
|
10
|
Kierownik: internatu, stołówki, bufetu
|
XI-XIV
|
3
|
średnie3)
|
4
|
11
|
Specjalista
|
XI-XIV
|
-
|
wyższe1)
|
3
|
12
|
Starszy: technik, laborant
|
IX-XIV
|
-
|
średnie3)
|
5
|
13
|
Zastępca kierownika stołówki
|
IX-XIII
|
-
|
średnie3)
|
4
|
14
|
Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu,
magazynu, biblioteki
|
X-XIII
|
4
|
średnie3)
|
4
|
starszy: dokumentalista, redaktor, operator systemu, mechanik, instruktor, samodzielny referent, technik, projektant, informatyk, laborant
|
-
|
starszy bibliotekarz
|
wyższe1)
|
2
|
średnie3)
|
4
|
15
|
Technolog
|
VIII-XIII
|
-
|
średnie3)
|
3
|
16
|
Bibliotekarz
|
IX-XII
|
-
|
wyższe1)
|
-
|
średnie3)
|
2
|
17
|
Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi,
kierownik garaży
|
IX-XII
|
2
|
średnie3)
|
4
|
starszy: inspektor, operator elektronicznych maszyn
cyfrowych, księgowy, planista, ekonomista,
magazynier, fotograf, kasjer, dokumentalista, programista, operator systemu
|
-
|
18
|
Inspektor, redaktor, grafik, redaktor techniczny, korektor, kalkulator, zaopatrzeniowiec, magazynier,
ratownik wodny, elektronik, księgowy, kasjer
|
VIII-XI
|
-
|
średnie3)
|
3
|
19
|
Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń
przygotowania danych, planista, ekonomista, fotograf, sekretarka, dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny, przewodnik turystyczny
|
VIII-X
|
-
|
średnie3)
|
2
|
20
|
Intendent
|
VI-X
|
-
|
średnie3)
|
2
|
21
|
Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwum
|
VII-IX
|
2
|
średnie3)
|
3
|
operator elektronicznej techniki obliczeniowej, kontroler przygotowania danych, starsza maszynistka,
młodszy: programista, elektronik, technolog,
mechanik
|
-
|
22
|
Referent, archiwista, maszynistka, operator, starsza: telefonistka, teletypistka
|
VII-VIII
|
-
|
średnie3)
|
-
|
23
|
Operator urządzeń przygotowania danych
|
VII-VIII
|
-
|
podstawowe5)
|
2
|
24
|
Pracownik kancelarii
|
IV-VIII
|
-
|
średnie3)
|
-
|
podstawowe5)
|
2
|
25
|
Młodszy bibliotekarz
|
VI-VII
|
-
|
średnie3)
|
-
|
26
|
Młodszy: technik, dokumentalista,
telefonistka, teletypistka
|
V-VII
|
-
|
średnie3)
|
-
|
27
|
Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń
przygotowania danych
|
V-VII
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
28
|
Młodsza: telefonistka, teletypistka
|
IV-VI
|
-
|
podstawowe5) i umiejętność
wykonywania
czynności
|
-
|
Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków
|
1
|
Szef kuchni
|
IX-XIII
|
2
|
średnie3)
|
4
|
2
|
Kuchmistrz,
mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski
|
VIII-XII
|
-
|
średnie3)
|
4
|
3
|
Barman
|
VII-IX
|
-
|
średnie3)
|
2
|
4
|
Sprzedawca, dietetyk, starszy kelner
|
VI-IX
|
-
|
średnie3)
|
3
|
kucharz,
garmażer,
cukiernik
|
zasadnicze4)
|
2
|
5
|
Starszy bufetowy,
młodszy kucharz,
kelner
|
V-VIII
|
-
|
zasadnicze4)
|
1
|
6
|
Bufetowy,
wykwalifikowana pomoc kuchenna
|
III-VII
|
-
|
zasadnicze4)
|
-
|
7
|
Młodszy kelner,
kawiarka
|
II-VI
|
-
|
zasadnicze4)
|
-
|
8
|
Pomoc: kuchenna, bufetowa
|
I-V
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi
|
1
|
Starszy rzemieślnik - specjalista
|
X-XII
|
-
|
średnie3)
|
4
|
2
|
Maszynista offsetowy
|
VII-XII
|
-
|
zasadnicze4)
|
2
|
3
|
Rzemieślnik - specjalista,
operator maszyn cyfrowych
|
IX-XI
|
-
|
zasadnicze4)
|
3
|
kierowca autobusu
|
według odrębnych przepisów
|
4
|
Mechanik samochodowy, kserografista, konserwator maszyn
|
IX-X
|
-
|
zasadnicze4)
|
2
|
5
|
Kierowca
|
VII-X
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
6
|
Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk, stolarz,
tapicer, szklarz, introligator itp.),
elektronik,
ogrodnik,
palacz c.o.
|
VIII-IX
|
-
|
zasadnicze4) lub
tytuł czeladnika
lub mistrza w zawodzie
|
-
|
7
|
Operator urządzeń powielających lub offsetowych,
recepcjonista
|
VII-VIII
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
8
|
Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp., starsza pokojowa
|
IV-VII
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
9
|
Pomocnik rzemieślnika
|
III-VI
|
-
|
podstawowe5)
i przyuczenie do zawodu
|
-
|
praczka, prasowaczka, szwaczka, powielaczowy
|
podstawowe5)
|
-
|
10
|
Starszy: dźwigowy, portier,
pokojowa
|
IV-V
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
11
|
Portier,
dozorca,
szatniarz,
dźwigowy,
woźny,
sprzątaczka,
pomocnik palacza
|
II-IV
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
12
|
Goniec
|
I-III
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą
|
1
|
Maszynista maszyn offsetowych zwojowych
|
VII-XII
|
-
|
zasadnicze4)
|
3
|
2
|
Elektronik-konserwator,
organizator przetwarzania składu komputerowego, składacz komputerowego systemu składu,
kopista offsetowy,
maszynista typograficzny arkuszowy,
maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,
montażysta składu,
fotoretuszer,
fotograf,
retuszer,
naświetlacz składu komputerowego, składacz ręczny, montażysta offsetowy,
maszynista maszyn druku cyfrowego,
introligator: galanteryjny, przemysłowy
|
VII-XII
|
-
|
zasadnicze4)
|
3
|
3
|
Mechanik
|
V-XII
|
-
|
zasadnicze4)
|
2
|
4
|
Monter-konserwator maszyn poligraficznych
|
VI-XI
|
-
|
zasadnicze4)
|
2
|
5
|
Składacz na aparatach pisząco-kodujących
|
VII-X
|
-
|
zasadnicze4)
|
1
|
6
|
Elektromonter, operator rysografu
|
V-X
|
-
|
zasadnicze4)
|
1
|
7
|
Krajacz
|
IV-X
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
8
|
Szlifierz ostrzarz
|
V-IX
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
9
|
Kompletator składu komputerowego
|
VI-VIII
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
10
|
Belowacz makulatury,
pracownik: magazynowy, transportowy,
w ekspedycji,
operator: maszyn powielających, kserograficznych
|
IV-VIII
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
11
|
Operator maszyn: introligatorskich, offsetowych, typograficznych druku cyfrowego,
odbieracz przy maszynach drukujących
|
IV-VII
|
-
|
podstawowe5)
|
-
|
12
|
Liczarka, pomocnik
|
IV-VI
|
-
|
podstawowe5)
|
-
1) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.
2) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.).
3) Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu art. 20 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043, z późn. zm.), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.
4) Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu art. 20 ust. 2 lub ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.
5) Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.
6) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
7) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.
Załącznik nr 4
WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW
I. Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych
1. Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:
1) pracownikom kuchni oraz kelnerom - bezpłatnie;
2) pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 - za odpłatnością w wysokości 50 % stawki żywienia pracowników.
2. Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60 % stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:
1) śniadanie - 12 %;
2) obiad - 30 %;
3) kolację - 18 %.
3. Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:
1) w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy - z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;
2) w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);
3) w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).
4. Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.
5. Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.
II. Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek
1. Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.
2. Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50 % wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 191, z 1998 r. poz. 235, z 1999 r. poz. 61 i 353, z 2000 r. poz. 331, z 2001 r. poz. 380, z 2003 r. poz. 207, z 2004 r. poz. 432, z 2005 r. poz. 347 oraz z 2006 r. poz. 296.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 189, z 1998 r. poz. 252, z 1999 r. poz. 354, z 2000 r. poz. 330, z 2001 r. poz. 381, z 2003 r. poz. 209, z 2004 r. poz. 431, z 2005 r. poz. 352 oraz z 2006 r. poz. 298.
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 244, z 1998 r. poz. 247, z 1999 r. poz. 349, z 2000 r. poz. 335, z 2001 r. poz. 375, z 2003 r. poz. 210, z 2004 r. poz. 419, z 2005 r. poz. 350 i 1167 oraz z 2006 r. poz. 297.
5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 507), które weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2025 r.
7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 701), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.
- Data ogłoszenia: 2025-09-23
- Data wejścia w życie: 2025-09-23
- Data obowiązywania: 2025-09-23
