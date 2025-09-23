REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1270

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 sierpnia 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1449), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 569);

2) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 944);

3) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 507);

4) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 701).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 569), które stanowią:

"§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. Pracownik, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 4. Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, które wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2024 r.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 944), które stanowią:

"§ 2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w tabeli III załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2-7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 507), które stanowią:

"§ 2. W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) stosuje się tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w brzmieniu:

"Tabela VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF)

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3800-5565

II

3850-5670

III

3900-6195

IV

3950-6510

V

4000-6720

VI

4050-7035

VII

4100-8085

VIII

4200-9135

IX

4300-10185

X

4600-11235

XI

4900-14385

XII

5750-15435

XIII

6500-17535

XIV

7400-19635

XV

8900-22785"

 

§ 3. W okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) stosuje się tabelę stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych w brzmieniu:

"VII. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Resortu Finansów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: departamentu, regionu

XIII-XV

10

wyższe1)

5

2

Zastępca dyrektora: departamentu, regionu

XIII-XV

10

wyższe1)

5

główny kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu

4

starszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu, scrum master

3

3

Kierownik: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji

XII-XV

10

wyższe1)

4

4

Ekspert

X-XIII

6

wyższe1)

3

5

Zastępca kierownika: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji zastępca kierownika: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu

IX-XIV

8

wyższe1)

4

6

Zastępca głównego księgowego

X-XII

6

wyższe1)

5

7

Młodszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), portfela projektów, programu

IX-XII

6

wyższe1)

2

8

Radca prawny

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, audytor wewnętrzny

IX-XI

6

według odrębnych przepisów

9

W obszarze IT: główny: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

IX-XIV

6

średnie3)

3

10

W obszarze IT: starszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

VII-XIII

-

średnie3)

2

11

W obszarze IT: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

VI-XII

-

średnie3)

2

12

W obszarze IT: młodszy: projektant systemu, inżynier DevOps, UX designer, architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), analityk IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), programista, projektant oprogramowania IT, tester oprogramowania IT, administrator systemów IT, informatyk wsparcia technicznego, grafik komputerowy, developer IT, konsultant linii wsparcia, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, specjalista do spraw sieci IT, specjalista do spraw systemów, specjalista

III-VIII

-

średnie3)

1

13

Główny specjalista

IX-XII

6

wyższe1)

5

14

Starszy specjalista

VII-XI

-

wyższe1)

3

15

Specjalista

VI-X

-

wyższe1)

1

16

Młodszy specjalista

III-VIII

-

średnie3)

1

17

Inspektor ochrony danych

V-IX

-

wyższe1)

2

18

Kierownik: kancelarii materiałów niejawnych, kancelarii tajnej, archiwum, składnicy akt

V-VIII

2

wyższe1)

1

średnie3)

2

19

Energetyk

V-VIII

-

wyższe1)

1

średnie3)

2

20

Starszy: inspektor, technik, archiwista

IV-VII

-

średnie3)

2

21

Inspektor,

młodszy administrator,

technik

III-VI

-

średnie3)

-

22

Referent, sekretarka, archiwista, magazynier

II-IV

-

średnie3)

-

23

Konserwator, sprzątaczka, pracownik gospodarczy

I-III

-

zasadnicze4)

lub

podstawowe5)

-

kierowca

według odrębnych przepisów"

 

§ 4. Stawki wynagrodzeń określone w tabelach I-VI i VIII-XIII zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2025 r.

§ 5. Pracownik, który nie spełnia minimalnych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie wykształcenia lub stażu pracy, przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, może być nadal zatrudniony na tym stanowisku.

§ 6. Wynagrodzenie pracownika ustalone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego temu pracownikowi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

4) § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 701), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.".

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: A. Dziemianowicz-Bąk

1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1270)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 i 807) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej "OHP",

2) (uchylony),

3) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog",

4) Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

5) (uchylony),

5a) Centrum Projektów Europejskich,

5b) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,

5c) Krajowej Szkole Skarbowości,

5d) Centrum Informatyki Resortu Finansów,

5e) Instytucie Finansów,

6) resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,

7) stołówkach i bufetach pracowniczych,

8) domach wczasowych,

9) ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,

10) zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,

11) wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,

12) innych niż wymienione w pkt 1-10 państwowych jednostkach budżetowych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy

- zwanych dalej "jednostkami".

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8. 1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:

1) na II zmianie - w wysokości 10 %,

2) na III zmianie - w wysokości 20 %

- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.

§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. (uchylony).

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 12. 1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:

1) po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75 % miesięcznego wynagrodzenia;

2) przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,

b) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,

c) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,

d) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy,

e) 250 % miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy,

f) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.

3. Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.

4. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

6. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

7. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

13. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

14. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4-12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14. Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 16. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 17. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 18. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 19. Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 431, z późn. zm.2)), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

2) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. poz. 453, z późn. zm.4)), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5), z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1270)

Załącznik nr 16)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3470-4800

II

3540-4900

III

3600-5000

IV

3710-5100

V

3800-5300

VI

3870-5500

VII

3960-5700

VIII

4060-5900

IX

4170-6200

X

4260-6600

XI

4370-7100

XII

4490-7500

XIII

4640-7800

XIV

4780-8300

XV

4980-8800

XVI

5340-9200

XVII

5680-9700

XVIII

6070-10 400

XIX

6750-10 900

XX

7490-11 400

XXI

8270-12 000

 

II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3800-4670

II

3850-4710

III

3900-4800

IV

3950-4900

V

4000-5000

VI

4050-5100

VII

4100-5200

VIII

4150-5400

IX

4200-5600

X

4250-5800

XI

4300-6200

XII

4350-6600

XIII

4400-7000

XIV

4450-7400

XV

4500-7700

XVI

4550-8100

XVII

4600-8500

XVIII

4650-9200

 

III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4500-5500

II

4500-6000

III

4500-6300

IV

4500-7000

V

4700-7750

VI

5000-8500

VII

5250-9000

VIII

5600-10 000

IX

5800-10 750

X

6000-12 750

XI

6400-13 500

XII

7000-15 500

XIII

7750-16 000

XIV

8500-18 500

XV

9150-20 000

 

IV. Dla pracowników Centrum Informatyczne Edukacji

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4700-6000

II

4800-7000

III

4900-8000

IV

5000-9000

V

5100-10 000

VI

5200-12 000

VII

5300-13 000

VIII

5400-14 000

IX

5500-16 000

X

6000-18 000

XI

6500-21 000

XII

7000-24 000

 

V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4700-6090

II

5560-6930

III

5770-7250

IV

5980-7560

V

6300-8090

VI

7030-9030

VII

7450-10 400

VIII

8080-11 660

IX

8610-14 070

X

9340-16 590

 

VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3200-7600

II

4170-7700

III

4220-7900

IV

4270-8100

V

4320-8300

VI

4370-8500

VII

4470-8700

VIII

4610-8900

IX

4770-9100

X

4970-9300

XI

5170-9500

XII

5370-9700

XIII

5870-10 200

XIV

6470-10 800

XV

7070-11 800

XVI

7670-12 800

XVII

8270-14 300

 

VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF)

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

3800-6200

II

3850-6300

III

3900-6900

IV

3950-7250

V

4000-7500

VI

4050-7850

VII

4100-9000

VIII

4200-10 200

IX

4300-11 350

X

4600-12 500

XI

4900-16 000

XII

5750-17 200

XIII

6500-19 500

XIV

7400-21 900

XV

8900-25 400

 

VIII. Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2500-5500

II

2800-6250

III

3100-7000

IV

3400-7750

V

3700-8500

VI

4000-9250

VII

4300-10 000

 

IX. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4300-5530

II

4750-5600

III

4850-5750

IV

4910-5820

V

4950-5910

VI

5030-7130

VII

5100-7430

VIII

5150-7730

IX

5210-8810

X

5270-9250

XI

5350-9350

XII

5750-9850

XIII

5850-10 550

XIV

6000-11 750

XV

6700-12 100

XVI

7500-17 350

 

X. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4700-5500

II

4800-5600

III

4900-5700

IV

5000-5800

V

5050-5900

VI

5100-6000

VII

5150-6100

VIII

5200-6200

IX

5250-6300

X

5300-6400

XI

5350-6500

XII

5400-6800

XIII

5450-7000

XIV

5600-7700

XV

5800-8600

XVI

6300-8800

XVII

6500-10 000

XVIII

7000-13 000

XIX

9000-18 000

 

XI. Dla pracowników Centralnego Azylu dla Zwierząt

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

4700-6700

II

5000-7300

III

5400-8100

IV

5900-8800

V

6600-9700

VI

7300-10 700

VII

8100-11 700

VIII

8800-12 900

 

XII. Dla pracowników Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

1790-4700

II

1990-5100

III

2030-5170

IV

2070-5240

V

2110-5310

VI

2150-5380

VII

2190-5450

VIII

2300-5520

IX

2430-5660

X

2610-5980

XI

2800-6200

XII

3290-7000

XIII

3760-7500

XIV

4230-8000

XV

4700-8500

XVI

5170-9000

XVII

5640-9500

XVIII

6590-11 000

XIX

8390-13 000

 

XIII. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

1

2

I

2630-5700

II

3500-5800

III

3550-5900

IV

3600-6000

V

3650-6100

VI

3700-6200

VII

3750-6300

VIII

3800-6400

IX

3900-6500

X

4000-6700

XI

4100-6900

XII

4200-7200

XIII

4310-7500

XIV

4420-7800

XV

4530-8100

XVI

4650-8500

XVII

4800-8900

XVIII

5000-9300

XIX

5200-13 000

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego

Procent najniższego wynagrodzenia

zasadniczego do

1

35

2

50

3

65

4

80

5

95

6

110

7

125

8

150

9

175

10

200

Załącznik nr 37)

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Komendant Główny OHP

-

-

wyższe1)

10

2

Zastępca Komendanta Głównego OHP,

komendant wojewódzki OHP,

zastępca komendanta wojewódzkiego OHP

-

-

wyższe1)

8

3

Dyrektor centrum kształcenia

i wychowania OHP,

dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego OHP

-

-

wyższe1)

6

4

Dyrektor

-

-

wyższe1)

5

5

Zastępca dyrektora centrum kształcenia

i wychowania OHP,

zastępca dyrektora ośrodka szkolenia

zawodowego OHP,

zastępca dyrektora

-

-

wyższe1)

3

6

Główny księgowy budżetu OHP, główny księgowy

-

-

według odrębnych przepisów

 

II. Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Doradca Komendanta Głównego OHP,

dyrektor biura w Komendzie Głównej OHP

XVIII-XXI

9

wyższe1)

8

zastępca głównego księgowego budżetu OHP

7

inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw

ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych

w Komendzie Głównej OHP

9

według odrębnych przepisów

2

Radca prawny w Komendzie Głównej OHP

XVI-XX

8

według odrębnych przepisów

3

Kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP, zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej

OHP

XV-XIX

8

wyższe1)

8

audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP

według odrębnych przepisów

 4

Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHP

XV-XVIII

8

wyższe1)

8

kierownik ośrodka szkolenia i wychowania

wyższe na

kierunku

w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub

według wymagań

określonych dla

nauczycieli2)

7

5

Komendant hufca pracy

XV-XVII

7

wyższe na

kierunku

w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub

według wymagań

określonych dla

nauczycieli2)

4

radca prawny

według odrębnych przepisów

6

Zastępca głównego księgowego

XV-XVII

7

wyższe1)

3

7

Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP

XIV-XVIII

4

wyższe1)

8

8

Kierownik warsztatu

XIV-XVII

7

wyższe1)

4

9

Zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania

XIV-XVII

7

wyższe na

kierunku

w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub

według wymagań

określonych dla

nauczycieli2)

4

10

Kierownik internatu,

zastępca komendanta hufca pracy

XIV-XVI

6

wyższe na

kierunku

w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub

według wymagań

określonych dla

nauczycieli2)

3

11

Pedagog

XIII-XVI

5

wyższe na

kierunku

w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub

według wymagań

określonych dla

nauczycieli2)

4

psycholog

według odrębnych przepisów

12

Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej, kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży

XII-XVI

8

wyższe1)

4

13

Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP

XII-XVI

3

wyższe1)

6

14

Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP

XII-XVI

-

wyższe1)

6

15

Inspektor ochrony danych / pełnomocnik

do spraw ochrony informacji niejawnych

i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP,

centrum kształcenia i wychowania OHP, ośrodku

szkolenia zawodowego OHP

XII-XVI

-

według odrębnych przepisów

16

Starszy wychowawca

XIII-XVI

5

wyższe na

kierunku

w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub

według wymagań

określonych dla

nauczycieli2)

4

17

Starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista w centrum kształcenia i wychowania OHP, ośrodku szkolenia zawodowego OHP

XI-XIV

-

wyższe1)

3

specjalista w Komendzie Głównej OHP

wyższe1)

3

średnie3)

5

18

Starszy doradca zawodowy

XI-XV

-

według odrębnych przepisów

doradca zawodowy

X-XIV

-

 młodszy doradca zawodowy

 IX-XII

-

19

Specjalista do spraw programów

X-XIV

-

wyższe1)

rok w zakresie

przygotowania,

realizacji

i oceniania

realizacji

programów

rynku pracy

specjalista do spraw programów - stażysta

IX-XII

-

wyższe1)

-

średnie3)

1

20

Starszy specjalista w centrum kształcenia i wychowawca OHP, ośrodku szkolenia zawodowego OHP

X-XIV

-

wyższe1)

2

21

Wychowawca

X-XIV

4

wyższe na

kierunku

w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub

według wymagań

określonych dla

nauczycieli2)

2

22

Instruktor praktycznej nauki zawodu

X-XIV

4

według odrębnych przepisów

23

Instruktor szkolenia zawodowego

X-XIV

-

według odrębnych przepisów

24

Starszy doradca do spraw zatrudnienia

X-XIV

-

według odrębnych przepisów

doradca do spraw zatrudnienia

IX-XIII

-

młodszy doradca do spraw zatrudnienia

IX-XII

-

25

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego

IX-XIII

-

wyższe1)

rok w zakresie

organizacji

szkoleń

specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta

IX-XII

-

wyższe1)

-

średnie3)

1

26

Doradca EURES

 IX-XIII

-

według odrębnych przepisów

asystent EURES

 IX-XII

-

27

Starszy inspektor,

specjalista,

młodszy specjalista w Komendzie Głównej OHP

IX-XIII

-

wyższe1)

2

średnie3)

3

28

Młodszy wychowawca

IX-XIII

-

wyższe na

kierunku

w zakresie

pedagogiki,

psychologii lub

według wymagań

określonych dla

nauczycieli2)

-

29

Księgowy, inspektor

IX-XI

-

średnie3)

-

30

Starszy referent, kasjer

IX-XI

-

średnie3)

1

31

Referent

V-VIII

-

średnie3)

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych

1

Kierownik administracyjny

IX-XIV

3

średnie3)

3

2

Kierowca

IX-XI

-

według odrębnych przepisów

3

Konserwator

VII-X

-

zasadnicze4)

-

4

Starszy recepcjonista, kucharz

VIII-X

-

średnie3)

2

5

Starszy magazynier

VIII-IX

-

średnie3)

1

6

Recepcjonista

VII-IX

-

średnie3)

-

pokojowa

podstawowe5)

-

7

Magazynier

VII-VIII

 

zasadnicze4)

1

8

Pracownik gospodarczy

V-VII

-

podstawowe5)

-

9

Portier, dozorca

IV-V

-

podstawowe5)

-

10

Pomoc kuchenna

III-X

-

zasadnicze4)

-

11

Sprzątaczka

I-III

-

podstawowe5)

-

 

III. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej

1

Kierownik sekcji/ośrodka

IX-XVIII

1

wyższe1)

z uzyskaniem

kwalifikacji

drugiego stopnia

8

2

Starszy kustosz

XIV-XVI

-

wyższe1)

7

3

Kustosz

XI-XIV

-

wyższe1)

5

4

Starszy bibliotekarz

X-XI

-

wyższe1)

2

5

Bibliotekarz

VII-IX

-

wyższe1)

1

średnie3)

2

6

Młodszy bibliotekarz

VI-VII

-

średnie3)

-

7

Magazynier biblioteczny

IV-VI

-

średnie3)

-

8

Pomocnik biblioteczny

I-III

-

średnie3)

-

Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej

1

Kierownik sekcji

XV-XVIII

-

wyższe1)

9

2

Główny specjalista, główny informatyk

XI-XVI

-

wyższe1)

7

3

Starszy specjalista, starszy informatyk

IX-XII

-

wyższe1)

5

4

Specjalista, informatyk

VII-X

-

wyższe1)

3

średnie3)

4

5

Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych)

VI-IX

-

średnie3)

4

6

Księgowy,

starszy referent,

operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych

(audiowizualnych i komputerowych)

V-VII

-

wyższe1)

1

średnie3)

2

7

Kierowca

IV-VI

-

według odrębnych przepisów

8

Referent, kasjer, magazynier, sekretarka

II-IV

-

średnie3)

-

 

IV. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego

IX-X

10

wyższe1)

4

2

Naczelnik wydziału, doradca

VI-X

10

wyższe1)

3

audytor wewnętrzny, radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu

Technicznego,

zastępca naczelnika wydziału,

ekspert

VIII-IX

9

wyższe1)

3

4

Koordynator: sekcji, zespołu, główny specjalista, informatyk

V-VII

7

wyższe1)

3

5

Starszy specjalista

III-VI

4

wyższe1)

2

średnie3)

8

6

Specjalista

II-V

-

wyższe1)

2

średnie3)

6

7

Starszy: księgowy, inspektor

II-III

-

wyższe1)

1

średnie3)

4

8

Księgowy,

inspektor,

sekretarka,

recepcjonistka,

asystent,

archiwista

I-II

-

średnie3)

-

9

Kierowca samochodu osobowego

I-II

-

według odrębnych przepisów

 

V. Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

6

1

Doradca

XV-XVII

9

wyższe1)

5

2

Naczelnik (szef) wydziału

XIV-XVII

8

wyższe1)

5

3

Kierownik (szef) zespołu

XI-XIV

7

wyższe1)

4

4

Kierownik (szef) sekcji

X-XIII

6

wyższe1)

3

5

Główny specjalista, starszy informatyk

IX-XII

5

wyższe1)

3

6

Starszy specjalista

VIII-XI

4

wyższe1)

2

średnie3)

7

Specjalista, informatyk

VI-IX

3

średnie3)

1

8

Referent

III-VI

-

średnie3)

-

 

VI. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik zakładu, Kierownik wydziału, ekspert

XI-XII

10

wyższe1)

6

2

Zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika wydziału, kierownik projektu, główny specjalista, analityk, administrator sieci

X-XI

8

wyższe1)

5

radca prawny

według odrębnych przepisów

3

Kierownik sekcji, kierownik zespołu, administrator systemu, koordynator

IX-X

6

wyższe1)

5

4

Starszy specjalista, konsultant

VIII-IX

5

wyższe1)

5

5

Specjalista

VII-VIII

4

wyższe1)

4

średnie3)

5

6

Projektant, starszy księgowy

VI-VII

-

wyższe1)

3

średnie3)

4

7

Starszy programista, starszy informatyk, samodzielny referent

V-VI

-

wyższe1)

2

średnie3)

3

8

Programista, informatyk, starszy referent, starszy technik

IV-V

-

wyższe1)

1

średnie3)

2

9

Technik, księgowy

III-IV

-

średnie3)

1

10

Młodszy programista, młodszy informatyk

II-III

-

wyższe1)

-

średnie3)

1

11

Młodszy technik, referent

I-II

-

średnie3)

-

 

VII. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor: departamentu, regionu,

zastępca dyrektora: departamentu, regionu

XI-XV

10

wyższe1)

5

Ekspert,

kierownik: wydziału, biura, oddziału, zespołu,

sekcji,

pełnomocnik,

starszy kierownik: projektu (biznesowy,

techniczny), programu, portfela projektów

4

Inspektor Ochrony Danych,

scrum master

3

Audytor wewnętrzny,

pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

radca prawny

według odrębnych przepisów

2

Zastępca głównego księgowego

IX-XIV

8

wyższe1)

4

Zastępca kierownika: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji

3

3

Główny administrator systemów IT,

główny analityk finansowy,

główny analityk IT (korporacyjny, biznesowy,

systemowy, cyberbezpieczeństwa),

główny architekt IT (korporacyjny, systemowy,

cyberbezpieczeństwa),

główny developer (frontend, backend, BI, baz

danych),

główny grafik komputerowy,

główny informatyk wsparcia technicznego,

główny inżynier DevOps,

główny inżynier sieciowy,

główny konsultant linii wsparcia,

główny projektant oprogramowania IT,

główny specjalista,

główny specjalista do spraw

cyberbezpieczeństwa,

główny tester oprogramowania IT (manualny,

automatyczny),

główny UX designer

IX-XIV

6

wyższe1)

4

średnie3)

5

4

Główny inspektor do spraw bezpieczeństwa

i higieny pracy

IX-XIV

6

według odrębnych przepisów

5

Kierownik projektu (biznesowy, techniczny),

programu, portfela projektów

VIII-XIII

5

wyższe1)

3

6

Starszy administrator systemów IT,

starszy analityk finansowy,

starszy analityk IT (korporacyjny, biznesowy,

systemowy, cyberbezpieczeństwa),

starszy architekt IT (korporacyjny, systemowy,

cyberbezpieczeństwa),

starszy developer (frontend, backend, BI, baz

danych),

starszy grafik komputerowy,

starszy informatyk wsparcia technicznego,

starszy inżynier DevOps, starszy inżynier sieciowy,

starszy konsultant linii wsparcia, starszy projektant oprogramowania IT, starszy specjalista,

starszy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa,

starszy tester oprogramowania IT (manualny,

automatyczny),

starszy UX designer

VII-XIII

4

wyższe1)

3

średnie3)

4

7

Młodszy kierownik projektu (biznesowy, techniczny), programu, portfela projektów

VII-XII

3

wyższe1)

2

8

Administrator systemów IT,

analityk finansowy,

analityk IT (korporacyjny, biznesowy,

systemowy, cyberbezpieczeństwa),

architekt IT (korporacyjny, biznesowy,

systemowy, cyberbezpieczeństwa),

Developer (frontend, backend, BI, baz danych),

grafik komputerowy,

informatyk wsparcia technicznego,

inżynier DevOps, inżynier sieciowy,

konsultant linii wsparcia, projektant oprogramowania IT, specjalista,

specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa,

tester oprogramowania IT (manualny,

automatyczny),

UX designer

VI-XII

3

wyższe1)

1

średnie3)

2

9

Młodszy administrator systemów IT,

młodszy analityk finansowy,

młodszy analityk IT (korporacyjny, biznesowy,

systemowy, cyberbezpieczeństwa),

młodszy architekt IT (korporacyjny, systemowy,

cyberbezpieczeństwa),

młodszy developer (frontend, backend, BI, baz

danych),

młodszy grafik komputerowy,

młodszy informatyk wsparcia technicznego,

młodszy inżynier DevOps,

młodszy inżynier sieciowy,

młodszy konsultant linii wsparcia,

młodszy projektant oprogramowania IT,

młodszy specjalista,

młodszy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa,

młodszy tester oprogramowania IT (manualny,

automatyczny),

młodszy UX designer

III-XI

-

średnie3)

-

10

Kierownik archiwum,

kierownik kancelarii materiałów niejawnych,

kierownik kancelarii tajnej,

kierownik składnicy akt

V-X

2

wyższe1)

2

średnie3)

3

11

Energetyk

V-IX

-

wyższe1)

1

średnie3)

2

12

Starszy archiwista, starszy inspektor, starszy technik

IV-VIII

-

średnie3)

2

13

Inspektor, technik

I-VI

-

średnie3)

-

14

Archiwista, magazynier, referent, sekretarka

I-V

-

średnie3)

-

15

Konserwator, pracownik gospodarczy, sprzątaczka

I-IV

-

zasadnicze4) lub podstawowe5)

-

Kierowca

według odrębnych przepisów

 

VIII. Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik filii

XIII-XVI

6

wyższe1)

5

2

Audytor wewnętrzny

XII-XV

5

według odrębnych przepisów

3

Konsultant merytoryczny,

doradca,

ekspert

XII-XV

5

wyższe1)

5

4

Kierownik działu

XII-XV

4

wyższe1)

5

5

Koordynator, główny specjalista

radca prawny

IX-XIV

4

wyższe1)

4

według odrębnych przepisów

6

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

VIII-XIII

3

według odrębnych przepisów

7

Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmiany

VIII-XIII

3

wyższe1)

3

8

Kierownik kancelarii tajnej, materiałów niejawnych i archiwum

VII-XII

2

wyższe1)

1

9

Starszy: specjalista, archiwista, księgowy

VII-XII

-

wyższe1)

3

10

Archiwista

II-VII

-

średnie3)

3

11

Specjalista,

analityk,

informatyk

VI-XI

-

wyższe1)

3

średnie3)

4

inspektor ochrony danych

według odrębnych przepisów

12

Starszy: referent, recepcjonista

V-X

-

wyższe1)

2

13

Samodzielny referent,

księgowy,

asystentka

IV-IX

-

wyższe1)

1

średnie3)

-

13

Instruktor

III-VIII

-

wyższe1)

1

14

Referent, technik, magazynier, recepcjonista

II-VII

-

średnie3)

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1

Szef kuchni, szef zmiany

IV-IX

2

średnie3)

1

2

Kuchmistrz

III-VIII

1

zasadnicze4)

1

3

Starszy kelner

III-VIII

-

zasadnicze4)

1

4

Kucharz, kelner

II-VII

-

zasadnicze4)

-

5

Konserwator,

sprzątaczka,

pokojowa,

pracownik gospodarczy

młodszy: kucharz, kelner,

pomoc kuchenna

I-VI

-

zasadnicze4) lub podstawowe5)

-

kierowca

według odrębnych przepisów

 

IX. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor departamentu

XIII-XV

8

wyższe1)

5

2

Dyrektor biura, naczelnik wydziału, ekspert, kierownik projektu

XI-XV

7

wyższe1)

3

audytor wewnętrzny

7

według odrębnych przepisów

radca prawny

6

według odrębnych przepisów

3

Kierownik sekcji, główny specjalista

IX-XI

6

wyższe1)

3

4

Starszy specjalista

VII-X

-

wyższe1)

2

5

Specjalista

V-IX

-

wyższe1)

1

6

Młodszy specjalista, administrator

IV-VIII

-

średnie3)

1

7

Asystent dyrektora

IV-VII

-

średnie3)

-

8

Kierowca

III-VI

-

według odrębnych przepisów

9

Zaopatrzeniowiec

I-II

-

średnie3)

-

10

Pomoc biurowa

I

-

średnie3)

-

 

X. Pracowników zatrudnionych w Instytucie Finansów

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Kierownik: zespołu, biura

VII

10

wyższe1)

3

2

Radca prawny

VI

6

według odrębnych przepisów

3

Główny specjalista

VI

-

wyższe1)

3

4

Starszy specjalista

V

-

wyższe1)

3

5

Specjalista

IV

-

wyższe1)

2

6

Młodszy specjalista

III

-

wyższe1)

-

7

Asystent

II

-

średnie3)

-

8

Sekretarka/sekretarz

I

-

średnie3)

-

 

XI. Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XV-XIX

7

według odrębnych przepisów

2

Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności

XIV-XVIII

6

3

Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

XIII-XVII

5

4

Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny)

XIII-XVI

4

 

XII. Pracowników zatrudnionych w Centralnym Azylu dla Zwierząt

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor Centralnego Azylu dla Zwierząt

-

-

według odrębnych przepisów

2

Zastępca Dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt

-

-

3

Główny księgowy

-

-

4

Lekarz weterynarii

V-VIII

-

5

Ekspert

V-VIII

-

wyższe1)

5

6

Radca prawny

IV-VII

6

według odrębnych przepisów

7

Kierownik

IV-VII

6

wyższe1)

3

8

Główny specjalista

IV-VII

5

wyższe1)

5

9

Starszy specjalista

III-VI

-

wyższe1)

3

10

Specjalista

II-IV

-

średnie3)

1

11

Technik

II-IV

-

średnie3)

1

12

Inspektor ochrony danych

II-IV

-

według odrębnych przepisów

13

Kierowca

I-III

-

według odrębnych przepisów

14

Opiekun zwierząt

I-III

-

podstawowe5)

1

 

XIII. Pracowników wewnętrznej służby ochrony

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Szef ochrony

XI-XIV

5

według odrębnych przepisów

2

Zastępca szefa ochrony

X-XII

4

3

Dowódca zmiany

IX-XI

3

4

Starszy wartownik - konwojent

VI-IX

-

5

Wartownik - konwojent

V-VII

-

6

Młodszy wartownik - konwojent

IV-VI

-

 

XIV. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I-XIII

Lp.

Stanowisko

Kategoria zaszeregowania

Stawka

dodatku

funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje6)

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

1

Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego

XVIII-XIX

8

wyższe1)

6

kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładu

XVII-XVIII

2

Zastępca kierownika zakładu

XVI-XVII

6

wyższe1)

6

3

Zastępca głównego księgowego

XIV-XVII

8

wyższe1)

6

4

Główny specjalista

XIV-XVII

6

wyższe1)

6

rzecznik patentowy, radca prawny

według odrębnych przepisów

5

Kierownik: laboratorium, działu, wydziału

XVI-XVII

5

wyższe1)

5

administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor

ochrony danych)

według odrębnych przepisów

6

Kierownik: zespołu, pracowni, analityk systemu, kierownik punktu żywienia

XIII-XVI

57)

wyższe1)

5

starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

wyższe1) i uprawnienia budowlane

7

Zastępca kierownika działu,

kierownik samodzielnej sekcji

XII-XV

5

wyższe1)

5

starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk, sekretarz redakcji

-

8

Inspektor nadzoru inwestorskiego

XI-XIV

-

średnie3)

i uprawnienia budowlane

5

9

Kierownik: sekcji, zmiany

XI-XIV

4

średnie3)

6

10

Kierownik: internatu, stołówki, bufetu

XI-XIV

3

średnie3)

4

11

Specjalista

XI-XIV

-

wyższe1)

3

12

Starszy: technik, laborant

IX-XIV

-

średnie3)

5

13

Zastępca kierownika stołówki

IX-XIII

-

średnie3)

4

14

Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu,

magazynu, biblioteki

X-XIII

4

średnie3)

4

starszy: dokumentalista, redaktor, operator systemu, mechanik, instruktor, samodzielny referent, technik, projektant, informatyk, laborant

-

starszy bibliotekarz

wyższe1)

2

średnie3)

4

15

Technolog

VIII-XIII

-

średnie3)

3

16

Bibliotekarz

IX-XII

-

wyższe1)

-

średnie3)

2

17

Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi,

kierownik garaży

IX-XII

2

średnie3)

4

starszy: inspektor, operator elektronicznych maszyn

cyfrowych, księgowy, planista, ekonomista,

magazynier, fotograf, kasjer, dokumentalista, programista, operator systemu

-

18

Inspektor, redaktor, grafik, redaktor techniczny, korektor, kalkulator, zaopatrzeniowiec, magazynier,

ratownik wodny, elektronik, księgowy, kasjer

VIII-XI

-

średnie3)

3

19

Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń

przygotowania danych, planista, ekonomista, fotograf, sekretarka, dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny, przewodnik turystyczny

VIII-X

-

średnie3)

2

20

Intendent

VI-X

-

średnie3)

2

21

Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwum

VII-IX

2

średnie3)

3

operator elektronicznej techniki obliczeniowej, kontroler przygotowania danych, starsza maszynistka,

młodszy: programista, elektronik, technolog,

mechanik

-

22

Referent, archiwista, maszynistka, operator, starsza: telefonistka, teletypistka

VII-VIII

-

średnie3)

-

23

Operator urządzeń przygotowania danych

VII-VIII

-

podstawowe5)

2

24

Pracownik kancelarii

IV-VIII

-

średnie3)

-

podstawowe5)

2

25

Młodszy bibliotekarz

VI-VII

-

średnie3)

-

26

Młodszy: technik, dokumentalista,

telefonistka, teletypistka

V-VII

-

średnie3)

-

27

Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń

przygotowania danych

V-VII

-

podstawowe5)

-

28

Młodsza: telefonistka, teletypistka

IV-VI

-

podstawowe5) i umiejętność

wykonywania

czynności

-

Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków

1

Szef kuchni

IX-XIII

2

średnie3)

4

2

Kuchmistrz,

mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski

VIII-XII

-

średnie3)

4

3

Barman

VII-IX

-

średnie3)

2

4

Sprzedawca, dietetyk, starszy kelner

VI-IX

-

średnie3)

3

kucharz,

garmażer,

cukiernik

zasadnicze4)

2

5

Starszy bufetowy,

młodszy kucharz,

kelner

V-VIII

-

zasadnicze4)

1

6

Bufetowy,

wykwalifikowana pomoc kuchenna

III-VII

-

zasadnicze4)

-

7

Młodszy kelner,

kawiarka

II-VI

-

zasadnicze4)

-

8

Pomoc: kuchenna, bufetowa

I-V

-

podstawowe5)

-

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi

1

Starszy rzemieślnik - specjalista

X-XII

-

średnie3)

4

2

Maszynista offsetowy

VII-XII

-

zasadnicze4)

2

3

Rzemieślnik - specjalista,

operator maszyn cyfrowych

IX-XI

-

zasadnicze4)

3

kierowca autobusu

według odrębnych przepisów

4

Mechanik samochodowy, kserografista, konserwator maszyn

IX-X

-

zasadnicze4)

2

5

Kierowca

VII-X

-

według odrębnych przepisów

6

Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk, stolarz,

tapicer, szklarz, introligator itp.),

elektronik,

ogrodnik,

palacz c.o.

VIII-IX

-

zasadnicze4) lub

tytuł czeladnika

lub mistrza w zawodzie

-

7

Operator urządzeń powielających lub offsetowych,

recepcjonista

VII-VIII

-

podstawowe5)

-

8

Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp., starsza pokojowa

IV-VII

-

podstawowe5)

-

9

Pomocnik rzemieślnika

III-VI

-

podstawowe5)

i przyuczenie do zawodu

-

praczka, prasowaczka, szwaczka, powielaczowy

podstawowe5)

-

10

Starszy: dźwigowy, portier,

pokojowa

IV-V

-

podstawowe5)

-

11

Portier,

dozorca,

szatniarz,

dźwigowy,

woźny,

sprzątaczka,

pomocnik palacza

II-IV

-

podstawowe5)

-

12

Goniec

I-III

-

podstawowe5)

-

Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą

1

Maszynista maszyn offsetowych zwojowych

VII-XII

-

zasadnicze4)

3

2

Elektronik-konserwator,

organizator przetwarzania składu komputerowego, składacz komputerowego systemu składu,

kopista offsetowy,

maszynista typograficzny arkuszowy,

maszynista maszyn offsetowych arkuszowych,

montażysta składu,

fotoretuszer,

fotograf,

retuszer,

naświetlacz składu komputerowego, składacz ręczny, montażysta offsetowy,

maszynista maszyn druku cyfrowego,

introligator: galanteryjny, przemysłowy

VII-XII

-

zasadnicze4)

3

3

Mechanik

V-XII

-

zasadnicze4)

2

4

Monter-konserwator maszyn poligraficznych

VI-XI

-

zasadnicze4)

2

5

Składacz na aparatach pisząco-kodujących

VII-X

-

zasadnicze4)

1

6

Elektromonter, operator rysografu

V-X

-

zasadnicze4)

1

7

Krajacz

IV-X

-

podstawowe5)

-

8

Szlifierz ostrzarz

V-IX

-

podstawowe5)

-

9

Kompletator składu komputerowego

VI-VIII

-

podstawowe5)

-

10

Belowacz makulatury,

pracownik: magazynowy, transportowy,

w ekspedycji,

operator: maszyn powielających, kserograficznych

IV-VIII

-

podstawowe5)

-

11

Operator maszyn: introligatorskich, offsetowych, typograficznych druku cyfrowego,

odbieracz przy maszynach drukujących

IV-VII

-

podstawowe5)

-

12

Liczarka, pomocnik

IV-VI

-

podstawowe5)

-

 

1) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

2) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.).

3) Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu art. 20 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043, z późn. zm.), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

4) Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu art. 20 ust. 2 lub ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

6) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

7) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Załącznik nr 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

I. Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych

1. Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:

1) pracownikom kuchni oraz kelnerom - bezpłatnie;

2) pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 - za odpłatnością w wysokości 50 % stawki żywienia pracowników.

2. Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60 % stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:

1) śniadanie - 12 %;

2) obiad - 30 %;

3) kolację - 18 %.

3. Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:

1) w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy - z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;

2) w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);

3) w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).

4. Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.

5. Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.

II. Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek

1. Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.

2. Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50 % wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 191, z 1998 r. poz. 235, z 1999 r. poz. 61 i 353, z 2000 r. poz. 331, z 2001 r. poz. 380, z 2003 r. poz. 207, z 2004 r. poz. 432, z 2005 r. poz. 347 oraz z 2006 r. poz. 296.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 189, z 1998 r. poz. 252, z 1999 r. poz. 354, z 2000 r. poz. 330, z 2001 r. poz. 381, z 2003 r. poz. 209, z 2004 r. poz. 431, z 2005 r. poz. 352 oraz z 2006 r. poz. 298.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 244, z 1998 r. poz. 247, z 1999 r. poz. 349, z 2000 r. poz. 335, z 2001 r. poz. 375, z 2003 r. poz. 210, z 2004 r. poz. 419, z 2005 r. poz. 350 i 1167 oraz z 2006 r. poz. 297.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 507), które weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2025 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 701), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.

