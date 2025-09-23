Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 29 sierpnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1270)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277 i 807) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

1) Ochotniczych Hufcach Pracy, zwanych dalej "OHP",

2) (uchylony),

3) Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog",

4) Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego,

5) (uchylony),

5a) Centrum Projektów Europejskich,

5b) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,

5c) Krajowej Szkole Skarbowości,

5d) Centrum Informatyki Resortu Finansów,

5e) Instytucie Finansów,

6) resortowych ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr, tworzonych przez organy administracji rządowej,

7) stołówkach i bufetach pracowniczych,

8) domach wczasowych,

9) ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych,

10) zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą,

11) wojewódzkich zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności,

12) innych niż wymienione w pkt 1-10 państwowych jednostkach budżetowych, do których nie mają zastosowania odrębne przepisy

- zwanych dalej "jednostkami".

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora (komendanta), zastępcy dyrektora (zastępcy komendanta) i głównego księgowego jednostek, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Ustala się:

1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 4. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

§ 5. Godzinową stawkę:

1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz

2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§ 6. 1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.

§ 7. 1. Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 8. 1. Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek za każdą godzinę pracy:

1) na II zmianie - w wysokości 10 %,

2) na III zmianie - w wysokości 20 %

- stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.

2. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3. W razie zbiegu uprawnień do dodatku za pracę na III zmianie i do dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje jeden z tych dodatków - korzystniejszy dla pracownika.

§ 9. 1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2a. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.

3. (uchylony).

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§ 10. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.

2. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.

§ 11. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.

§ 12. 1. Pracownikowi, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;

2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;

3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;

4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;

5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.

2. Pracownikowi zatrudnionemu w dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą:

1) po przepracowaniu nieprzerwanie 15 lat w tym zakładzie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75 % miesięcznego wynagrodzenia;

2) przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:

a) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy,

b) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy,

c) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy,

d) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy,

e) 250 % miesięcznego wynagrodzenia - po 45 latach pracy,

f) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 50 latach pracy.

3. Pracownik zatrudniony po dniu 1 lipca 1996 r. w zakładzie prowadzącym działalność poligraficzną i wydawniczą nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w wysokości określonej w ust. 1.

4. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

5. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.

6. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.

7. Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

8. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

10. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.

11. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 10, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.

12. Przepisy ust. 10 i 11 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

13. Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.

14. Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 4-12, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.

§ 13. 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

2. Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

3. Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

4. Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

§ 14. Pracownikowi zatrudnionemu w stołówce, bufecie pracowniczym lub domu wczasowym przysługuje prawo do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków na warunkach określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 15. Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.

§ 16. Pracownik, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.

§ 17. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.

§ 18. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 19. Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. poz. 431, z późn. zm.2)), z wyjątkiem § 9, 10 i 12, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

2) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich (Dz. U. poz. 391, z późn. zm.3)), z wyjątkiem § 8, 9 i 16, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.;

3) Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej (Dz. U. poz. 453, z późn. zm.4)), z wyjątkiem § 8, 9 i 18 oraz załącznika nr 6 część I ust. 1 pkt 1, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5), z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia 30 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1270)

Załącznik nr 16)

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Dla pracowników OHP

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 3470-4800 II 3540-4900 III 3600-5000 IV 3710-5100 V 3800-5300 VI 3870-5500 VII 3960-5700 VIII 4060-5900 IX 4170-6200 X 4260-6600 XI 4370-7100 XII 4490-7500 XIII 4640-7800 XIV 4780-8300 XV 4980-8800 XVI 5340-9200 XVII 5680-9700 XVIII 6070-10 400 XIX 6750-10 900 XX 7490-11 400 XXI 8270-12 000

II. Dla pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 3800-4670 II 3850-4710 III 3900-4800 IV 3950-4900 V 4000-5000 VI 4050-5100 VII 4100-5200 VIII 4150-5400 IX 4200-5600 X 4250-5800 XI 4300-6200 XII 4350-6600 XIII 4400-7000 XIV 4450-7400 XV 4500-7700 XVI 4550-8100 XVII 4600-8500 XVIII 4650-9200

III. Dla pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 4500-5500 II 4500-6000 III 4500-6300 IV 4500-7000 V 4700-7750 VI 5000-8500 VII 5250-9000 VIII 5600-10 000 IX 5800-10 750 X 6000-12 750 XI 6400-13 500 XII 7000-15 500 XIII 7750-16 000 XIV 8500-18 500 XV 9150-20 000

IV. Dla pracowników Centrum Informatyczne Edukacji

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 4700-6000 II 4800-7000 III 4900-8000 IV 5000-9000 V 5100-10 000 VI 5200-12 000 VII 5300-13 000 VIII 5400-14 000 IX 5500-16 000 X 6000-18 000 XI 6500-21 000 XII 7000-24 000

V. Dla pracowników Centrum Projektów Europejskich

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 4700-6090 II 5560-6930 III 5770-7250 IV 5980-7560 V 6300-8090 VI 7030-9030 VII 7450-10 400 VIII 8080-11 660 IX 8610-14 070 X 9340-16 590

VI. Dla pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 3200-7600 II 4170-7700 III 4220-7900 IV 4270-8100 V 4320-8300 VI 4370-8500 VII 4470-8700 VIII 4610-8900 IX 4770-9100 X 4970-9300 XI 5170-9500 XII 5370-9700 XIII 5870-10 200 XIV 6470-10 800 XV 7070-11 800 XVI 7670-12 800 XVII 8270-14 300

VII. Dla pracowników Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF)

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 3800-6200 II 3850-6300 III 3900-6900 IV 3950-7250 V 4000-7500 VI 4050-7850 VII 4100-9000 VIII 4200-10 200 IX 4300-11 350 X 4600-12 500 XI 4900-16 000 XII 5750-17 200 XIII 6500-19 500 XIV 7400-21 900 XV 8900-25 400

VIII. Dla pracowników Instytutu Finansów

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2500-5500 II 2800-6250 III 3100-7000 IV 3400-7750 V 3700-8500 VI 4000-9250 VII 4300-10 000

IX. Dla pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 4300-5530 II 4750-5600 III 4850-5750 IV 4910-5820 V 4950-5910 VI 5030-7130 VII 5100-7430 VIII 5150-7730 IX 5210-8810 X 5270-9250 XI 5350-9350 XII 5750-9850 XIII 5850-10 550 XIV 6000-11 750 XV 6700-12 100 XVI 7500-17 350

X. Dla pracowników zatrudnionych w Biurze Rady Doskonałości Naukowej

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 4700-5500 II 4800-5600 III 4900-5700 IV 5000-5800 V 5050-5900 VI 5100-6000 VII 5150-6100 VIII 5200-6200 IX 5250-6300 X 5300-6400 XI 5350-6500 XII 5400-6800 XIII 5450-7000 XIV 5600-7700 XV 5800-8600 XVI 6300-8800 XVII 6500-10 000 XVIII 7000-13 000 XIX 9000-18 000

XI. Dla pracowników Centralnego Azylu dla Zwierząt

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 4700-6700 II 5000-7300 III 5400-8100 IV 5900-8800 V 6600-9700 VI 7300-10 700 VII 8100-11 700 VIII 8800-12 900

XII. Dla pracowników Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 1790-4700 II 1990-5100 III 2030-5170 IV 2070-5240 V 2110-5310 VI 2150-5380 VII 2190-5450 VIII 2300-5520 IX 2430-5660 X 2610-5980 XI 2800-6200 XII 3290-7000 XIII 3760-7500 XIV 4230-8000 XV 4700-8500 XVI 5170-9000 XVII 5640-9500 XVIII 6590-11 000 XIX 8390-13 000

XIII. Dla pozostałych pracowników

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych 1 2 I 2630-5700 II 3500-5800 III 3550-5900 IV 3600-6000 V 3650-6100 VI 3700-6200 VII 3750-6300 VIII 3800-6400 IX 3900-6500 X 4000-6700 XI 4100-6900 XII 4200-7200 XIII 4310-7500 XIV 4420-7800 XV 4530-8100 XVI 4650-8500 XVII 4800-8900 XVIII 5000-9300 XIX 5200-13 000

Załącznik nr 2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do 1 35 2 50 3 65 4 80 5 95 6 110 7 125 8 150 9 175 10 200

Załącznik nr 37)

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Komendant Główny OHP - - wyższe1) 10 2 Zastępca Komendanta Głównego OHP, komendant wojewódzki OHP, zastępca komendanta wojewódzkiego OHP - - wyższe1) 8 3 Dyrektor centrum kształcenia i wychowania OHP, dyrektor ośrodka szkolenia zawodowego OHP - - wyższe1) 6 4 Dyrektor - - wyższe1) 5 5 Zastępca dyrektora centrum kształcenia i wychowania OHP, zastępca dyrektora ośrodka szkolenia zawodowego OHP, zastępca dyrektora - - wyższe1) 3 6 Główny księgowy budżetu OHP, główny księgowy - - według odrębnych przepisów

II. Pracowników zatrudnionych w OHP

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Doradca Komendanta Głównego OHP, dyrektor biura w Komendzie Głównej OHP XVIII-XXI 9 wyższe1) 8 zastępca głównego księgowego budżetu OHP 7 inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w Komendzie Głównej OHP 9 według odrębnych przepisów 2 Radca prawny w Komendzie Głównej OHP XVI-XX 8 według odrębnych przepisów 3 Kierownik zespołu w Komendzie Głównej OHP, zastępca dyrektora biura w Komendzie Głównej OHP XV-XIX 8 wyższe1) 8 audytor wewnętrzny w Komendzie Głównej OHP według odrębnych przepisów 4 Dyrektor centrum edukacji i pracy młodzieży, dyrektor biura w komendzie wojewódzkiej OHP XV-XVIII 8 wyższe1) 8 kierownik ośrodka szkolenia i wychowania wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli2) 7 5 Komendant hufca pracy XV-XVII 7 wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli2) 4 radca prawny według odrębnych przepisów 6 Zastępca głównego księgowego XV-XVII 7 wyższe1) 3 7 Główny specjalista w Komendzie Głównej OHP XIV-XVIII 4 wyższe1) 8 8 Kierownik warsztatu XIV-XVII 7 wyższe1) 4 9 Zastępca kierownika ośrodka szkolenia i wychowania XIV-XVII 7 wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli2) 4 10 Kierownik internatu, zastępca komendanta hufca pracy XIV-XVI 6 wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli2) 3 11 Pedagog XIII-XVI 5 wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli2) 4 psycholog według odrębnych przepisów 12 Kierownik zespołu w komendzie wojewódzkiej, kierownik rejonowego ośrodka szkolenia zawodowego młodzieży XII-XVI 8 wyższe1) 4 13 Główny specjalista w komendzie wojewódzkiej OHP XII-XVI 3 wyższe1) 6 14 Starszy: specjalista, księgowy w Komendzie Głównej OHP XII-XVI - wyższe1) 6 15 Inspektor ochrony danych / pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w komendzie wojewódzkiej OHP, centrum kształcenia i wychowania OHP, ośrodku szkolenia zawodowego OHP XII-XVI - według odrębnych przepisów 16 Starszy wychowawca XIII-XVI 5 wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli2) 4 17 Starszy: specjalista, księgowy w komendzie wojewódzkiej OHP, główny specjalista w centrum kształcenia i wychowania OHP, ośrodku szkolenia zawodowego OHP XI-XIV - wyższe1) 3 specjalista w Komendzie Głównej OHP wyższe1) 3 średnie3) 5 18 Starszy doradca zawodowy XI-XV - według odrębnych przepisów doradca zawodowy X-XIV - młodszy doradca zawodowy IX-XII - 19 Specjalista do spraw programów X-XIV - wyższe1) rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy specjalista do spraw programów - stażysta IX-XII - wyższe1) - średnie3) 1 20 Starszy specjalista w centrum kształcenia i wychowawca OHP, ośrodku szkolenia zawodowego OHP X-XIV - wyższe1) 2 21 Wychowawca X-XIV 4 wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli2) 2 22 Instruktor praktycznej nauki zawodu X-XIV 4 według odrębnych przepisów 23 Instruktor szkolenia zawodowego X-XIV - według odrębnych przepisów 24 Starszy doradca do spraw zatrudnienia X-XIV - według odrębnych przepisów doradca do spraw zatrudnienia IX-XIII - młodszy doradca do spraw zatrudnienia IX-XII - 25 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego IX-XIII - wyższe1) rok w zakresie organizacji szkoleń specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta IX-XII - wyższe1) - średnie3) 1 26 Doradca EURES IX-XIII - według odrębnych przepisów asystent EURES IX-XII - 27 Starszy inspektor, specjalista, młodszy specjalista w Komendzie Głównej OHP IX-XIII - wyższe1) 2 średnie3) 3 28 Młodszy wychowawca IX-XIII - wyższe na kierunku w zakresie pedagogiki, psychologii lub według wymagań określonych dla nauczycieli2) - 29 Księgowy, inspektor IX-XI - średnie3) - 30 Starszy referent, kasjer IX-XI - średnie3) 1 31 Referent V-VIII - średnie3) - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych 1 Kierownik administracyjny IX-XIV 3 średnie3) 3 2 Kierowca IX-XI - według odrębnych przepisów 3 Konserwator VII-X - zasadnicze4) - 4 Starszy recepcjonista, kucharz VIII-X - średnie3) 2 5 Starszy magazynier VIII-IX - średnie3) 1 6 Recepcjonista VII-IX - średnie3) - pokojowa podstawowe5) - 7 Magazynier VII-VIII zasadnicze4) 1 8 Pracownik gospodarczy V-VII - podstawowe5) - 9 Portier, dozorca IV-V - podstawowe5) - 10 Pomoc kuchenna III-X - zasadnicze4) - 11 Sprzątaczka I-III - podstawowe5) -

III. Pracowników zatrudnionych w Głównej Bibliotece Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 Bibliotekarze i pracownicy służby bibliotecznej 1 Kierownik sekcji/ośrodka IX-XVIII 1 wyższe1) z uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia 8 2 Starszy kustosz XIV-XVI - wyższe1) 7 3 Kustosz XI-XIV - wyższe1) 5 4 Starszy bibliotekarz X-XI - wyższe1) 2 5 Bibliotekarz VII-IX - wyższe1) 1 średnie3) 2 6 Młodszy bibliotekarz VI-VII - średnie3) - 7 Magazynier biblioteczny IV-VI - średnie3) - 8 Pomocnik biblioteczny I-III - średnie3) - Pracownicy administracyjni i obsługi technicznej 1 Kierownik sekcji XV-XVIII - wyższe1) 9 2 Główny specjalista, główny informatyk XI-XVI - wyższe1) 7 3 Starszy specjalista, starszy informatyk IX-XII - wyższe1) 5 4 Specjalista, informatyk VII-X - wyższe1) 3 średnie3) 4 5 Starszy: księgowy, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych) VI-IX - średnie3) 4 6 Księgowy, starszy referent, operator obsługi i naprawy urządzeń technicznych (audiowizualnych i komputerowych) V-VII - wyższe1) 1 średnie3) 2 7 Kierowca IV-VI - według odrębnych przepisów 8 Referent, kasjer, magazynier, sekretarka II-IV - średnie3) -

IV. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Europejskich

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego IX-X 10 wyższe1) 4 2 Naczelnik wydziału, doradca VI-X 10 wyższe1) 3 audytor wewnętrzny, radca prawny według odrębnych przepisów 3 Zastępca kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego, zastępca naczelnika wydziału, ekspert VIII-IX 9 wyższe1) 3 4 Koordynator: sekcji, zespołu, główny specjalista, informatyk V-VII 7 wyższe1) 3 5 Starszy specjalista III-VI 4 wyższe1) 2 średnie3) 8 6 Specjalista II-V - wyższe1) 2 średnie3) 6 7 Starszy: księgowy, inspektor II-III - wyższe1) 1 średnie3) 4 8 Księgowy, inspektor, sekretarka, recepcjonistka, asystent, archiwista I-II - średnie3) - 9 Kierowca samochodu osobowego I-II - według odrębnych przepisów

V. Pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Doradca XV-XVII 9 wyższe1) 5 2 Naczelnik (szef) wydziału XIV-XVII 8 wyższe1) 5 3 Kierownik (szef) zespołu XI-XIV 7 wyższe1) 4 4 Kierownik (szef) sekcji X-XIII 6 wyższe1) 3 5 Główny specjalista, starszy informatyk IX-XII 5 wyższe1) 3 6 Starszy specjalista VIII-XI 4 wyższe1) 2 średnie3) 7 Specjalista, informatyk VI-IX 3 średnie3) 1 8 Referent III-VI - średnie3) -

VI. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik zakładu, Kierownik wydziału, ekspert XI-XII 10 wyższe1) 6 2 Zastępca kierownika zakładu, zastępca kierownika wydziału, kierownik projektu, główny specjalista, analityk, administrator sieci X-XI 8 wyższe1) 5 radca prawny według odrębnych przepisów 3 Kierownik sekcji, kierownik zespołu, administrator systemu, koordynator IX-X 6 wyższe1) 5 4 Starszy specjalista, konsultant VIII-IX 5 wyższe1) 5 5 Specjalista VII-VIII 4 wyższe1) 4 średnie3) 5 6 Projektant, starszy księgowy VI-VII - wyższe1) 3 średnie3) 4 7 Starszy programista, starszy informatyk, samodzielny referent V-VI - wyższe1) 2 średnie3) 3 8 Programista, informatyk, starszy referent, starszy technik IV-V - wyższe1) 1 średnie3) 2 9 Technik, księgowy III-IV - średnie3) 1 10 Młodszy programista, młodszy informatyk II-III - wyższe1) - średnie3) 1 11 Młodszy technik, referent I-II - średnie3) -

VII. Pracowników zatrudnionych w Centrum Informatyki Resortu Finansów

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor: departamentu, regionu, zastępca dyrektora: departamentu, regionu XI-XV 10 wyższe1) 5 Ekspert, kierownik: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji, pełnomocnik, starszy kierownik: projektu (biznesowy, techniczny), programu, portfela projektów 4 Inspektor Ochrony Danych, scrum master 3 Audytor wewnętrzny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, radca prawny według odrębnych przepisów 2 Zastępca głównego księgowego IX-XIV 8 wyższe1) 4 Zastępca kierownika: wydziału, biura, oddziału, zespołu, sekcji 3 3 Główny administrator systemów IT, główny analityk finansowy, główny analityk IT (korporacyjny, biznesowy, systemowy, cyberbezpieczeństwa), główny architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), główny developer (frontend, backend, BI, baz danych), główny grafik komputerowy, główny informatyk wsparcia technicznego, główny inżynier DevOps, główny inżynier sieciowy, główny konsultant linii wsparcia, główny projektant oprogramowania IT, główny specjalista, główny specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, główny tester oprogramowania IT (manualny, automatyczny), główny UX designer IX-XIV 6 wyższe1) 4 średnie3) 5 4 Główny inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy IX-XIV 6 według odrębnych przepisów 5 Kierownik projektu (biznesowy, techniczny), programu, portfela projektów VIII-XIII 5 wyższe1) 3 6 Starszy administrator systemów IT, starszy analityk finansowy, starszy analityk IT (korporacyjny, biznesowy, systemowy, cyberbezpieczeństwa), starszy architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), starszy developer (frontend, backend, BI, baz danych), starszy grafik komputerowy, starszy informatyk wsparcia technicznego, starszy inżynier DevOps, starszy inżynier sieciowy, starszy konsultant linii wsparcia, starszy projektant oprogramowania IT, starszy specjalista, starszy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, starszy tester oprogramowania IT (manualny, automatyczny), starszy UX designer VII-XIII 4 wyższe1) 3 średnie3) 4 7 Młodszy kierownik projektu (biznesowy, techniczny), programu, portfela projektów VII-XII 3 wyższe1) 2 8 Administrator systemów IT, analityk finansowy, analityk IT (korporacyjny, biznesowy, systemowy, cyberbezpieczeństwa), architekt IT (korporacyjny, biznesowy, systemowy, cyberbezpieczeństwa), Developer (frontend, backend, BI, baz danych), grafik komputerowy, informatyk wsparcia technicznego, inżynier DevOps, inżynier sieciowy, konsultant linii wsparcia, projektant oprogramowania IT, specjalista, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, tester oprogramowania IT (manualny, automatyczny), UX designer VI-XII 3 wyższe1) 1 średnie3) 2 9 Młodszy administrator systemów IT, młodszy analityk finansowy, młodszy analityk IT (korporacyjny, biznesowy, systemowy, cyberbezpieczeństwa), młodszy architekt IT (korporacyjny, systemowy, cyberbezpieczeństwa), młodszy developer (frontend, backend, BI, baz danych), młodszy grafik komputerowy, młodszy informatyk wsparcia technicznego, młodszy inżynier DevOps, młodszy inżynier sieciowy, młodszy konsultant linii wsparcia, młodszy projektant oprogramowania IT, młodszy specjalista, młodszy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, młodszy tester oprogramowania IT (manualny, automatyczny), młodszy UX designer III-XI - średnie3) - 10 Kierownik archiwum, kierownik kancelarii materiałów niejawnych, kierownik kancelarii tajnej, kierownik składnicy akt V-X 2 wyższe1) 2 średnie3) 3 11 Energetyk V-IX - wyższe1) 1 średnie3) 2 12 Starszy archiwista, starszy inspektor, starszy technik IV-VIII - średnie3) 2 13 Inspektor, technik I-VI - średnie3) - 14 Archiwista, magazynier, referent, sekretarka I-V - średnie3) - 15 Konserwator, pracownik gospodarczy, sprzątaczka I-IV - zasadnicze4) lub podstawowe5) - Kierowca według odrębnych przepisów

VIII. Pracowników zatrudnionych w Krajowej Szkole Skarbowości

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik filii XIII-XVI 6 wyższe1) 5 2 Audytor wewnętrzny XII-XV 5 według odrębnych przepisów 3 Konsultant merytoryczny, doradca, ekspert XII-XV 5 wyższe1) 5 4 Kierownik działu XII-XV 4 wyższe1) 5 5 Koordynator, główny specjalista radca prawny IX-XIV 4 wyższe1) 4 według odrębnych przepisów 6 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych VIII-XIII 3 według odrębnych przepisów 7 Kierownik: zespołu, projektu, sekcji, zmiany VIII-XIII 3 wyższe1) 3 8 Kierownik kancelarii tajnej, materiałów niejawnych i archiwum VII-XII 2 wyższe1) 1 9 Starszy: specjalista, archiwista, księgowy VII-XII - wyższe1) 3 10 Archiwista II-VII - średnie3) 3 11 Specjalista, analityk, informatyk VI-XI - wyższe1) 3 średnie3) 4 inspektor ochrony danych według odrębnych przepisów 12 Starszy: referent, recepcjonista V-X - wyższe1) 2 13 Samodzielny referent, księgowy, asystentka IV-IX - wyższe1) 1 średnie3) - 13 Instruktor III-VIII - wyższe1) 1 14 Referent, technik, magazynier, recepcjonista II-VII - średnie3) - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, obsługi, przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków 1 Szef kuchni, szef zmiany IV-IX 2 średnie3) 1 2 Kuchmistrz III-VIII 1 zasadnicze4) 1 3 Starszy kelner III-VIII - zasadnicze4) 1 4 Kucharz, kelner II-VII - zasadnicze4) - 5 Konserwator, sprzątaczka, pokojowa, pracownik gospodarczy młodszy: kucharz, kelner, pomoc kuchenna I-VI - zasadnicze4) lub podstawowe5) - kierowca według odrębnych przepisów

IX. Pracowników zatrudnionych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor departamentu XIII-XV 8 wyższe1) 5 2 Dyrektor biura, naczelnik wydziału, ekspert, kierownik projektu XI-XV 7 wyższe1) 3 audytor wewnętrzny 7 według odrębnych przepisów radca prawny 6 według odrębnych przepisów 3 Kierownik sekcji, główny specjalista IX-XI 6 wyższe1) 3 4 Starszy specjalista VII-X - wyższe1) 2 5 Specjalista V-IX - wyższe1) 1 6 Młodszy specjalista, administrator IV-VIII - średnie3) 1 7 Asystent dyrektora IV-VII - średnie3) - 8 Kierowca III-VI - według odrębnych przepisów 9 Zaopatrzeniowiec I-II - średnie3) - 10 Pomoc biurowa I - średnie3) -

X. Pracowników zatrudnionych w Instytucie Finansów

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Kierownik: zespołu, biura VII 10 wyższe1) 3 2 Radca prawny VI 6 według odrębnych przepisów 3 Główny specjalista VI - wyższe1) 3 4 Starszy specjalista V - wyższe1) 3 5 Specjalista IV - wyższe1) 2 6 Młodszy specjalista III - wyższe1) - 7 Asystent II - średnie3) - 8 Sekretarka/sekretarz I - średnie3) -

XI. Pracowników wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Przewodniczący wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XV-XIX 7 według odrębnych przepisów 2 Przewodniczący składu orzekającego o niepełnosprawności XIV-XVIII 6 3 Sekretarz wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII-XVII 5 4 Członkowie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII-XVI 4

XII. Pracowników zatrudnionych w Centralnym Azylu dla Zwierząt

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor Centralnego Azylu dla Zwierząt - - według odrębnych przepisów 2 Zastępca Dyrektora Centralnego Azylu dla Zwierząt - - 3 Główny księgowy - - 4 Lekarz weterynarii V-VIII - 5 Ekspert V-VIII - wyższe1) 5 6 Radca prawny IV-VII 6 według odrębnych przepisów 7 Kierownik IV-VII 6 wyższe1) 3 8 Główny specjalista IV-VII 5 wyższe1) 5 9 Starszy specjalista III-VI - wyższe1) 3 10 Specjalista II-IV - średnie3) 1 11 Technik II-IV - średnie3) 1 12 Inspektor ochrony danych II-IV - według odrębnych przepisów 13 Kierowca I-III - według odrębnych przepisów 14 Opiekun zwierząt I-III - podstawowe5) 1

XIII. Pracowników wewnętrznej służby ochrony

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Szef ochrony XI-XIV 5 według odrębnych przepisów 2 Zastępca szefa ochrony X-XII 4 3 Dowódca zmiany IX-XI 3 4 Starszy wartownik - konwojent VI-IX - 5 Wartownik - konwojent V-VII - 6 Młodszy wartownik - konwojent IV-VI -

XIV. Pracowników innych niż wymienieni w tabelach I-XIII

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje6) wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 1 Dyrektor Biura Rady Dialogu Społecznego XVIII-XIX 8 wyższe1) 6 kierownik oddziału zamiejscowego, filii, zakładu XVII-XVIII 2 Zastępca kierownika zakładu XVI-XVII 6 wyższe1) 6 3 Zastępca głównego księgowego XIV-XVII 8 wyższe1) 6 4 Główny specjalista XIV-XVII 6 wyższe1) 6 rzecznik patentowy, radca prawny według odrębnych przepisów 5 Kierownik: laboratorium, działu, wydziału XVI-XVII 5 wyższe1) 5 administrator bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych) według odrębnych przepisów 6 Kierownik: zespołu, pracowni, analityk systemu, kierownik punktu żywienia XIII-XVI 57) wyższe1) 5 starszy inspektor nadzoru inwestorskiego wyższe1) i uprawnienia budowlane 7 Zastępca kierownika działu, kierownik samodzielnej sekcji XII-XV 5 wyższe1) 5 starszy: specjalista, redaktor techniczny, grafik, mechanik, programista, technolog, projektant, elektronik, informatyk, sekretarz redakcji - 8 Inspektor nadzoru inwestorskiego XI-XIV - średnie3) i uprawnienia budowlane 5 9 Kierownik: sekcji, zmiany XI-XIV 4 średnie3) 6 10 Kierownik: internatu, stołówki, bufetu XI-XIV 3 średnie3) 4 11 Specjalista XI-XIV - wyższe1) 3 12 Starszy: technik, laborant IX-XIV - średnie3) 5 13 Zastępca kierownika stołówki IX-XIII - średnie3) 4 14 Kierownik: warsztatu, stacji obsługi, transportu, magazynu, biblioteki X-XIII 4 średnie3) 4 starszy: dokumentalista, redaktor, operator systemu, mechanik, instruktor, samodzielny referent, technik, projektant, informatyk, laborant - starszy bibliotekarz wyższe1) 2 średnie3) 4 15 Technolog VIII-XIII - średnie3) 3 16 Bibliotekarz IX-XII - wyższe1) - średnie3) 2 17 Zastępca kierownika: warsztatu, stacji obsługi, kierownik garaży IX-XII 2 średnie3) 4 starszy: inspektor, operator elektronicznych maszyn cyfrowych, księgowy, planista, ekonomista, magazynier, fotograf, kasjer, dokumentalista, programista, operator systemu - 18 Inspektor, redaktor, grafik, redaktor techniczny, korektor, kalkulator, zaopatrzeniowiec, magazynier, ratownik wodny, elektronik, księgowy, kasjer VIII-XI - średnie3) 3 19 Starszy: archiwista, referent, operator urządzeń przygotowania danych, planista, ekonomista, fotograf, sekretarka, dyspozytor taboru samochodowego, kontroler techniczny, przewodnik turystyczny VIII-X - średnie3) 2 20 Intendent VI-X - średnie3) 2 21 Kierownik: kancelarii, kancelarii tajnej, archiwum VII-IX 2 średnie3) 3 operator elektronicznej techniki obliczeniowej, kontroler przygotowania danych, starsza maszynistka, młodszy: programista, elektronik, technolog, mechanik - 22 Referent, archiwista, maszynistka, operator, starsza: telefonistka, teletypistka VII-VIII - średnie3) - 23 Operator urządzeń przygotowania danych VII-VIII - podstawowe5) 2 24 Pracownik kancelarii IV-VIII - średnie3) - podstawowe5) 2 25 Młodszy bibliotekarz VI-VII - średnie3) - 26 Młodszy: technik, dokumentalista, telefonistka, teletypistka V-VII - średnie3) - 27 Młodszy: ratownik wodny, operator urządzeń przygotowania danych V-VII - podstawowe5) - 28 Młodsza: telefonistka, teletypistka IV-VI - podstawowe5) i umiejętność wykonywania czynności - Pracownicy zatrudnieni przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków 1 Szef kuchni IX-XIII 2 średnie3) 4 2 Kuchmistrz, mistrz: garmażeryjny, cukierniczy, kelnerski VIII-XII - średnie3) 4 3 Barman VII-IX - średnie3) 2 4 Sprzedawca, dietetyk, starszy kelner VI-IX - średnie3) 3 kucharz, garmażer, cukiernik zasadnicze4) 2 5 Starszy bufetowy, młodszy kucharz, kelner V-VIII - zasadnicze4) 1 6 Bufetowy, wykwalifikowana pomoc kuchenna III-VII - zasadnicze4) - 7 Młodszy kelner, kawiarka II-VI - zasadnicze4) - 8 Pomoc: kuchenna, bufetowa I-V - podstawowe5) - Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych i obsługi 1 Starszy rzemieślnik - specjalista X-XII - średnie3) 4 2 Maszynista offsetowy VII-XII - zasadnicze4) 2 3 Rzemieślnik - specjalista, operator maszyn cyfrowych IX-XI - zasadnicze4) 3 kierowca autobusu według odrębnych przepisów 4 Mechanik samochodowy, kserografista, konserwator maszyn IX-X - zasadnicze4) 2 5 Kierowca VII-X - według odrębnych przepisów 6 Rzemieślnik (np. ślusarz, spawacz, elektryk, stolarz, tapicer, szklarz, introligator itp.), elektronik, ogrodnik, palacz c.o. VIII-IX - zasadnicze4) lub tytuł czeladnika lub mistrza w zawodzie - 7 Operator urządzeń powielających lub offsetowych, recepcjonista VII-VIII - podstawowe5) - 8 Robotnik: gospodarczy, transportowy, zieleni itp., starsza pokojowa IV-VII - podstawowe5) - 9 Pomocnik rzemieślnika III-VI - podstawowe5) i przyuczenie do zawodu - praczka, prasowaczka, szwaczka, powielaczowy podstawowe5) - 10 Starszy: dźwigowy, portier, pokojowa IV-V - podstawowe5) - 11 Portier, dozorca, szatniarz, dźwigowy, woźny, sprzątaczka, pomocnik palacza II-IV - podstawowe5) - 12 Goniec I-III - podstawowe5) - Pracownicy w zakładach prowadzących działalność poligraficzną i wydawniczą 1 Maszynista maszyn offsetowych zwojowych VII-XII - zasadnicze4) 3 2 Elektronik-konserwator, organizator przetwarzania składu komputerowego, składacz komputerowego systemu składu, kopista offsetowy, maszynista typograficzny arkuszowy, maszynista maszyn offsetowych arkuszowych, montażysta składu, fotoretuszer, fotograf, retuszer, naświetlacz składu komputerowego, składacz ręczny, montażysta offsetowy, maszynista maszyn druku cyfrowego, introligator: galanteryjny, przemysłowy VII-XII - zasadnicze4) 3 3 Mechanik V-XII - zasadnicze4) 2 4 Monter-konserwator maszyn poligraficznych VI-XI - zasadnicze4) 2 5 Składacz na aparatach pisząco-kodujących VII-X - zasadnicze4) 1 6 Elektromonter, operator rysografu V-X - zasadnicze4) 1 7 Krajacz IV-X - podstawowe5) - 8 Szlifierz ostrzarz V-IX - podstawowe5) - 9 Kompletator składu komputerowego VI-VIII - podstawowe5) - 10 Belowacz makulatury, pracownik: magazynowy, transportowy, w ekspedycji, operator: maszyn powielających, kserograficznych IV-VIII - podstawowe5) - 11 Operator maszyn: introligatorskich, offsetowych, typograficznych druku cyfrowego, odbieracz przy maszynach drukujących IV-VII - podstawowe5) - 12 Liczarka, pomocnik IV-VI - podstawowe5) -

1) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to ukończenie studiów potwierdzone dyplomem, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571, z późn. zm.), w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

2) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.).

3) Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu art. 20 ust. 3 lub ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043, z późn. zm.), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

4) Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu art. 20 ust. 2 lub ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

6) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

7) Dodatek funkcyjny przysługuje w czasie wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Załącznik nr 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH LUB CZĘŚCIOWO ODPŁATNYCH POSIŁKÓW

I. Pracownicy zatrudnieni w domach wczasowych

1. Posiłki przysługują następującym pracownikom zatrudnionym w domach wczasowych:

1) pracownikom kuchni oraz kelnerom - bezpłatnie;

2) pracownikom domów wczasowych niewymienionym w pkt 1 - za odpłatnością w wysokości 50 % stawki żywienia pracowników.

2. Dzienna stawka żywienia dla pracownika domu wczasowego wynosi 60 % stawki obowiązującej dla wczasowicza, z podziałem na:

1) śniadanie - 12 %;

2) obiad - 30 %;

3) kolację - 18 %.

3. Z posiłków, o których mowa w ust. 1, pracownik może korzystać:

1) w czasie wykonywania pracy w domu wczasowym w 8-godzinnym czasie pracy - z dwóch posiłków wydawanych w tym czasie; w przypadku wydłużonego czasu wykonywania pracy pracownikowi przysługują posiłki wydawane w tych godzinach pracy;

2) w okresie przygotowań do sezonu letniego i zimowego, przerw międzysezonowych lub międzyturnusowych, trwających nie dłużej niż 7 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad);

3) w dniach wolnych od pracy i w czasie choroby, trwających nie dłużej niż 3 dni - z dwóch posiłków (śniadanie, obiad).

4. Z posiłków spożywanych poza godzinami pracy pracownik może korzystać na warunkach pełnej odpłatności stawki żywienia pracownika.

5. Posiłki dla pracowników mogą być przyrządzane we wspólnej kuchni, lecz oddzielnie rozliczone dla pracowników i oddzielnie dla wczasowiczów.

II. Pracownicy zatrudnieni w stołówkach i bufetach pracowniczych wchodzących w skład stołówek

1. Pracownikowi bezpośrednio zatrudnionemu przy sporządzaniu posiłków w stołówce lub bufecie pracowniczym przysługują dwa posiłki na warunkach odpłatności w dniach wykonywania pracy.

2. Odpłatność pracownika, o której mowa w ust. 1, wynosi 50 % wartości surowców zużytych do przygotowania posiłków obliczonej w cenach detalicznych.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2715).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 191, z 1998 r. poz. 235, z 1999 r. poz. 61 i 353, z 2000 r. poz. 331, z 2001 r. poz. 380, z 2003 r. poz. 207, z 2004 r. poz. 432, z 2005 r. poz. 347 oraz z 2006 r. poz. 296.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 189, z 1998 r. poz. 252, z 1999 r. poz. 354, z 2000 r. poz. 330, z 2001 r. poz. 381, z 2003 r. poz. 209, z 2004 r. poz. 431, z 2005 r. poz. 352 oraz z 2006 r. poz. 298.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 244, z 1998 r. poz. 247, z 1999 r. poz. 349, z 2000 r. poz. 335, z 2001 r. poz. 375, z 2003 r. poz. 210, z 2004 r. poz. 419, z 2005 r. poz. 350 i 1167 oraz z 2006 r. poz. 297.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 507), które weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2025 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6; ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych (Dz. U. poz. 701), które weszło w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.