Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1272
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2025 r. poz. 902) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1272)
TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY AGENCJI WYWIADU I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W TYCH GRUPACH
|
Grupa zaszeregowania
|
Stawka uposażenia zasadniczego w złotych
|
0
|
12 700-17 000
|
01
|
12 000-15 100
|
02
|
8100-12 600
|
03
|
7100-11 300
|
04
|
5500-9900
|
05
|
5100-9500
|
06
|
5100-8800
|
07
|
5100-8600
|
08
|
4700-7700
|
09
|
4300-7500
|
10
|
3900-6700
|
11
|
3500-6200
|
12
|
3400-5900
|
13
|
3300-5500
|
14
|
2300-4900
- Data ogłoszenia: 2025-09-23
- Data wejścia w życie: 2025-10-08
- Data obowiązywania: 2025-10-08
