Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1276

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 12 września 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 212), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 582).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 582), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Energii: M. Motyka

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Energii
z dnia 12 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1276)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 stycznia 2022 r.

w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu

Na podstawie art. 62bd ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory oświadczeń, o których mowa w art. 62ba ust. 2 i art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Wzór oświadczenia odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w:

1) art. 62ba ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) art. 62bb ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1276)

Załącznik nr 1

WZÓR - OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH O PRZEZNACZENIU PALIWA GAZOWEGO




Załącznik nr 24)

WZÓR - OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH O PRZEZNACZENIU PALIWA GAZOWEGO



1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi kieruje Minister Energii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 859, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303, 759 i 1218.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 stycznia 2022 r.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 582), które weszło w życie z dniem 17 kwietnia 2024 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-24
  • Data wejścia w życie: 2025-09-24
  • Data obowiązywania: 2025-09-24
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

