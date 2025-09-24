REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1276
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 12 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 212), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 582).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 582), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Energii
z dnia 12 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1276)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 28 stycznia 2022 r.
w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu
Na podstawie art. 62bd ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzory oświadczeń, o których mowa w art. 62ba ust. 2 i art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2. Wzór oświadczenia odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego, o którym mowa w:
1) art. 62ba ust. 2 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) art. 62bb ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 28 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1276)
Załącznik nr 1
WZÓR - OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH O PRZEZNACZENIU PALIWA GAZOWEGO
Załącznik nr 24)
WZÓR - OŚWIADCZENIE ODBIORCY PALIW GAZOWYCH O PRZEZNACZENIU PALIWA GAZOWEGO
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi kieruje Minister Energii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 834, 859, 1847 i 1881 oraz z 2025 r. poz. 303, 759 i 1218.
3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 stycznia 2022 r.
4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 582), które weszło w życie z dniem 17 kwietnia 2024 r.
- Data ogłoszenia: 2025-09-24
- Data wejścia w życie: 2025-09-24
- Data obowiązywania: 2025-09-24
