Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1277

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych (Dz. U. poz. 436) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed wprowadzeniem ciśnieniowego urządzenia transportowego do obrotu producent składa do wybranej jednostki notyfikowanej, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, zwanej dalej „ustawą”, spełniającej wymagania określone w 1.8.6.3 ADR lub RID, wniosek o poddanie tego urządzenia ocenie zgodności z wymaganiami technicznymi, o których mowa w art. 64 ustawy, zwanymi dalej „wymaganiami”, na zasadach określonych odpowiednio w ADR lub RID.”,

b) w ust. 2:

- w pkt 4 wyraz „1.8.7.7” zastępuje się wyrazem „1.8.7.8”,

- w pkt 5 wyraz „wytwarzania” zastępuje się wyrazem „produkcji”,

c) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy „wytwarzaniem, o którym” zastępuje się wyrazami „produkcją, o której”,

d) w ust. 4 w pkt 2:

- wyraz „wytwarzaniem” zastępuje się wyrazem „produkcją”,

- wyraz „1.8.7.7” zastępuje się wyrazem „1.8.7.8”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 wyraz „1.8.7.2.2” zastępuje się wyrazem „1.8.7.2.1.2”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli typ odpowiada wszystkim mającym zastosowanie przepisom, to jednostka notyfikowana wystawia producentowi zgodnie z 1.8.7.2.2 odpowiednio ADR lub RID świadectwo zatwierdzenia typu zawierające elementy wymienione w 1.8.7.2.2.1 odpowiednio ADR lub RID.”,

c) uchyla się ust. 3;

3) w § 4:

a) w ust. 1 w pkt 1:

- wyraz „wytwarzaniem” zastępuje się wyrazem „produkcją”,

- wyraz „1.8.7.3.3” zastępuje się wyrazem „1.8.7.3.2”,

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) wydaje protokół z badania odbiorczego i prób odnoszący się do przeprowadzanych szczegółowych prób i weryfikacji oraz zweryfikowanej dokumentacji technicznej,

b) wystawia świadectwo badania odbiorczego i prób zawierające dane wymagane zgodnie z 1.8.7.4.3 odpowiednio ADR lub RID oraz umieszcza na ciśnieniowym urządzeniu transportowym swój znak;”;

4) w § 5 w pkt 1 wyraz „1.8.7.5” zastępuje się wyrazem „1.8.7.6”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego składa wniosek do wybranej jednostki notyfikowanej o poddanie tego urządzenia ponownej ocenie zgodności.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W ramach ponownej oceny zgodności, na żądanie jednostki notyfikowanej, właściciel lub użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego udostępnia tej jednostce dokumenty dotyczące tego urządzenia, które umożliwiają jego dokładną identyfikację, w szczególności ustalenie pochodzenia urządzenia i zasad jego projektowania, a w przypadku butli do acetylenu - również szczegółowe dane dotyczące masy porowatej.”;

7) w § 9 w ust. 1 i 3 oraz w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „do ponownej oceny zgodności”;

8) w § 10 w ust. 1 skreśla się wyrazy „do przeprowadzania badań okresowych”;

9) w § 11:

a) w ust. 1 po wyrazach „jednostce notyfikowanej” dodaje się wyrazy „zgodnie z 1.8.7.8.5 odpowiednio ADR lub RID”,

b) uchyla się ust. 2;

10) w § 12 w ust. 1 skreśla się wyrazy „do przeprowadzenia badań okresowych”;

11) w § 17 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Za znakiem zgodności Π umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która brała udział w:

1) badaniach odbiorczych i próbach nowych ciśnieniowych urządzeń transportowych;

2) badaniach okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych w ramach ponownej oceny zgodności.

5. Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej umieszcza sama jednostka notyfikowana lub pod jej nadzorem odpowiednio producent, właściciel albo użytkownik ciśnieniowego urządzenia transportowego.

6. Za datą badania, nanoszoną na ciśnieniowe urządzenie transportowe zgodnie z wymaganiami działu 6.2 lub 6.8 odpowiednio ADR lub RID, umieszcza się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za to badanie.”;

12) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w kolumnie „Towar niebezpieczny” wyrazy:

a) „PIECIOFLUOREK BROMU” zastępuje się wyrazami „PENTAFLUOREK BROMU”,

b) „TRÓJFLUOREK BROMU” zastępuje się wyrazami „TRIFLUOREK BROMU”,

c) „PIĘCIOFLUOREK JODU” zastępuje się wyrazami „PENTAFLUOREK JODU”.

§ 2.

1. Świadectwa zatwierdzenia typu, świadectwa zgodności wytwarzania, świadectwa ponownej oceny zgodności, świadectwa badania odbiorczego i prób wydane przez jednostki notyfikowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane.

2. Do spraw dotyczących oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz badań okresowych, pośrednich i nadzwyczajnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec

1) Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej - transport i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-24
  • Data wejścia w życie: 2025-10-09
  • Data obowiązywania: 2025-10-09
