Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1278

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 września 2025 r.

w sprawie określenia wzorów kart tożsamości i tabliczki tożsamości personelu obrony cywilnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa wzory kart tożsamości wydawanych osobom powołanym do służby w obronie cywilnej oraz wzór tabliczki tożsamości wydawanej osobie wykonującej działania ratownicze.

§ 2.

1. Wzór poliwęglanowej karty tożsamości personelu obrony cywilnej wydawanej osobom powołanym do służby w obronie cywilnej, z wyłączeniem personelu medycznego i duchownego, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór papierowej karty tożsamości personelu obrony cywilnej wydawanej osobom powołanym do służby w obronie cywilnej, z wyłączeniem personelu medycznego i duchownego, w przypadku braku możliwości wydania karty według wzoru, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Wzór poliwęglanowej karty tożsamości personelu medycznego lub duchownego wydawanej członkom personelu medycznego i duchownego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór papierowej karty tożsamości personelu medycznego lub duchownego wydawanej członkom personelu medycznego i duchownego w przypadku braku możliwości wydania karty według wzoru, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 4.

Wzór tabliczki tożsamości jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Leśniakiewicz

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Załącznik 1. [WZÓR POLIWĘGLANOWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI PERSONELU OBRONY CYWILNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 12 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1278)

Załącznik nr 1

WZÓR POLIWĘGLANOWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI PERSONELU OBRONY CYWILNEJ

awers

image

rewers

image

Opis:

1) karta o wymiarach 53,98 × 85,60 mm (ID-1) wykonana z wielowarstwowego poliwęglanu niewykazującego luminescencji w promieniowaniu UV, personalizowana metodą grawerowania laserowego;

2) awers:

a) napisy:

- „KARTA TOŻSAMOŚCI PERSONELU OBRONY CYWILNEJ”,

- „IMIĘ (IMIONA)”,

- „NAZWISKO”,

- „DATA URODZENIA”,

- „NUMER PESEL”,

- „SERIA I NUMER KARTY”,

- „DATA WYSTAWIENIA KARTY”,

- „PODPIS”,

b) pole przeznaczone na fotografię posiadacza karty tożsamości,

c) międzynarodowy znak obrony cywilnej - niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła;

3) rewers:

a) napisy:

- „NUMER TABLICZKI TOŻSAMOŚCI”,

- „INFORMACJE O MIEJSCU PEŁNIENIA SŁUŻBY W OBRONIE CYWILNEJ”,

- „NAZWA ORGANU WYSTAWIAJĄCEGO KARTĘ”,

b) międzynarodowy znak obrony cywilnej - niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła,

c) oznaczenie indywidualne blankietu w formie kodu QR i formie alfanumerycznej składającej się z 1 litery i 6 cyfr;

4) zastosowane elementy zabezpieczające przed fałszerstwem:

a) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego,

b) mikrodruki,

c) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

d) element wykonany farbą irydyscentną,

e) oznaczenie indywidualne blankietu;

5) na etapie personalizacji blankietu w polu „seria i numer karty” nanoszone jest oznaczenie składające się z:

a) 2 cyfr numeru serii oznaczających województwo właściwe dla wojewody, który wydał kartę tożsamości, według kodów ISO 3166-2 dla podjednostek administracyjnych Polski,

b) 11 cyfr, z których pierwszych 5 cyfr oznacza numer terytorium powiatu lub gminy (według TERC - systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego), na których terenie siedzibę ma podmiot, w którym będzie pełniona służba w obronie cywilnej, a następnych 6 cyfr - kolejny numer karty wydanej przez dany organ; numer karty podaje się od końca, a pozostałe miejsca uzupełnia się zerami.

Przykład: 14 21011000001 - oznacza kartę wydaną dla osoby pełniącej służbę w obronie cywilnej w podmiocie, który ma siedzibę na terenie gminy Piastów, z kolejnym numerem 000001.

Załącznik 2. [WZÓR PAPIEROWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI PERSONELU OBRONY CYWILNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR PAPIEROWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI PERSONELU OBRONY CYWILNEJ

awers

image

rewers

image

Opis:

1) karta o wymiarach 125 × 88 mm (ID-3) wykonana z papieru o gramaturze 120 g/m2, personalizowana pismem odręcznym - długopisem albo piórem;

2) awers:

a) napisy:

- „KARTA TOŻSAMOŚCI PERSONELU OBRONY CYWILNEJ”,

- „IMIĘ (IMIONA)”,

- „NAZWISKO”,

- „DATA URODZENIA”,

- „NUMER PESEL”,

- „SERIA I NUMER KARTY”,

- „DATA WYSTAWIENIA KARTY”,

- „PODPIS”,

b) pole przeznaczone na fotografię posiadacza karty tożsamości,

c) międzynarodowy znak obrony cywilnej - niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła;

3) rewers:

a) napisy:

- „NUMER TABLICZKI TOŻSAMOŚCI”,

- „INFORMACJE O MIEJSCU PEŁNIENIA SŁUŻBY W OBRONIE CYWILNEJ”,

- „NAZWA ORGANU WYSTAWIAJĄCEGO KARTĘ”,

- „ODCISK PIECZĘCI URZĘDOWEJ ORGANU WYDAJĄCEGO KARTĘ”,

b) międzynarodowy znak obrony cywilnej - niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła,

c) miejsce na suchy odcisk pieczęci urzędowej organu wydającego kartę,

d) oznaczenie indywidualne blankietu składające się z 1 litery i 6 cyfr;

4) zastosowane elementy zabezpieczające przed fałszerstwem:

a) znak wodny w papierze,

b) włókna zabezpieczające w papierze,

c) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego,

d) mikrodruki,

e) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

f) oznaczenie indywidualne blankietu;

5) na etapie personalizacji blankietu w polu „seria i numer karty” nanoszone jest oznaczenie składające się z:

a) 2 cyfr numeru serii oznaczających województwo właściwe dla wojewody, który wydał kartę tożsamości, według kodów ISO 3166-2 dla podjednostek administracyjnych Polski,

b) 11 cyfr, z których pierwszych 5 cyfr oznacza numer terytorium powiatu lub gminy (według TERC - systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego), na których terenie siedzibę ma podmiot, w którym będzie pełniona służba w obronie cywilnej, a następnych 6 cyfr - kolejny numer karty wydanej przez dany organ; numer karty podaje się od końca, a pozostałe miejsca uzupełnia się zerami.

Przykład: 14 21011000001 - oznacza kartę wydaną dla osoby pełniącej służbę w obronie cywilnej w podmiocie, który ma siedzibę na terenie gminy Piastów, z kolejnym numerem 000001.

Załącznik 3. [WZÓR POLIWĘGLANOWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI PERSONELU MEDYCZNEGO LUB DUCHOWNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR POLIWĘGLANOWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI PERSONELU MEDYCZNEGO LUB DUCHOWNEGO

awers

image

rewers

image

Opis:

1) karta o wymiarach 53,98 × 85,60 mm (ID-1) wykonana z wielowarstwowego poliwęglanu niewykazującego luminescencji w promieniowaniu UV, personalizowana metodą grawerowania laserowego;

2) awers:

a) napisy:

- „KARTA TOŻSAMOŚCI PERSONELU MEDYCZNEGO LUB DUCHOWNEGO”,

- „IMIĘ (IMIONA)”,

- „NAZWISKO”,

- „DATA URODZENIA”,

- „NUMER PESEL”,

- „SERIA I NUMER KARTY”,

- „DATA WYSTAWIENIA KARTY”,

- „PODPIS”,

b) pole przeznaczone na fotografię posiadacza karty tożsamości,

c) czerwony równoramienny krzyż na białym kole;

3) rewers:

a) napisy:

- „NUMER TABLICZKI TOŻSAMOŚCI”,

- „INFORMACJE O MIEJSCU PEŁNIENIA SŁUŻBY W OBRONIE CYWILNEJ”,

- „NAZWA ORGANU WYSTAWIAJĄCEGO KARTĘ”,

b) międzynarodowy znak obrony cywilnej - niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła,

c) oznaczenie indywidualne blankietu w formie kodu QR i formie alfanumerycznej składającej się z 1 litery i 6 cyfr;

4) zastosowane elementy zabezpieczające przed fałszerstwem:

a) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego,

b) mikrodruki,

c) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

d) element wykonany farbą irydyscentną,

e) oznaczenie indywidualne blankietu;

5) na etapie personalizacji blankietu w polu „seria i numer karty” nanoszone jest oznaczenie składające się z:

a) 2 cyfr numeru serii oznaczających województwo właściwe dla wojewody, który wydał kartę tożsamości, według kodów ISO 3166-2 dla podjednostek administracyjnych Polski,

b) 11 cyfr, z których pierwszych 5 cyfr oznacza numer terytorium powiatu lub gminy (według TERC - systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego), na których terenie siedzibę ma podmiot, w którym będzie pełniona służba w obronie cywilnej, a następnych 6 cyfr - kolejny numer karty wydanej przez dany organ; numer karty podaje się od końca, a pozostałe miejsca uzupełnia się zerami.

Przykład: 14 21011000001 - oznacza kartę wydaną dla osoby pełniącej służbę w obronie cywilnej w podmiocie, który ma siedzibę na terenie gminy Piastów, z kolejnym numerem 000001.

Załącznik 4. [WZÓR PAPIEROWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI PERSONELU MEDYCZNEGO LUB DUCHOWNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR PAPIEROWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI PERSONELU MEDYCZNEGO LUB DUCHOWNEGO

awers

image

rewers

image

Opis:

1) karta o wymiarach 125 × 88 mm (ID-3) wykonana z papieru o gramaturze 120 g/m2, personalizowana pismem odręcznym - długopisem albo piórem;

2) awers:

a) napisy:

- „KARTA TOŻSAMOŚCI PERSONELU MEDYCZNEGO LUB DUCHOWNEGO”,

- „IMIĘ (IMIONA)”,

- „NAZWISKO”,

- „DATA URODZENIA”,

- „NUMER PESEL”,

- „SERIA I NUMER KARTY”,

- „DATA WYSTAWIENIA KARTY”,

- „PODPIS”,

b) pole przeznaczone na fotografię posiadacza karty tożsamości,

c) czerwony równoramienny krzyż na białym kole;

3) rewers:

a) napisy:

- „NUMER TABLICZKI TOŻSAMOŚCI”,

- „INFORMACJE O MIEJSCU PEŁNIENIA SŁUŻBY W OBRONIE CYWILNEJ”,

- „NAZWA ORGANU WYSTAWIAJĄCEGO KARTĘ”,

- „ODCISK PIECZĘCI URZĘDOWEJ ORGANU WYDAJĄCEGO KARTĘ”,

b) międzynarodowy znak obrony cywilnej - niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła,

c) miejsce na suchy odcisk pieczęci urzędowej organu wydającego kartę,

d) oznaczenie indywidualne blankietu składające się z 1 litery i 6 cyfr;

4) zastosowane elementy zabezpieczające przed fałszerstwem:

a) znak wodny w papierze,

b) włókna zabezpieczające w papierze,

c) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego,

d) mikrodruki,

e) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

f) oznaczenie indywidualne blankietu;

5) na etapie personalizacji blankietu w polu seria i numer karty tożsamości nanoszone jest oznaczenie składające się z:

a) 2 cyfr numeru serii oznaczających województwo właściwe dla wojewody, który wydał kartę tożsamości, według kodów ISO 3166-2 dla podjednostek administracyjnych Polski,

b) 11 cyfr, z których pierwszych 5 cyfr oznacza numer terytorium powiatu lub gminy (według TERC - systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego), na których terenie siedzibę ma podmiot, w którym będzie pełniona służba w obronie cywilnej, a następnych 6 cyfr - kolejny numer karty wydanej przez dany organ; numer karty podaje się od końca, a pozostałe miejsca uzupełnia się zerami.

Przykład: 14 21011000001 - oznacza kartę wydaną dla osoby pełniącej służbę w obronie cywilnej w podmiocie, który ma siedzibę na terenie gminy Piastów, z kolejnym numerem 000001.

Załącznik 5. [WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI]

Załącznik nr 5

WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI



Opis:

1. Tabliczka tożsamości jest wykonana ze stali nierdzewnej i spersonalizowana metodą grawerowania laserowego. Pośrodku ma dwustronne nacięcie do przełamania oraz otwory, które po przełamaniu tabliczki umożliwiają jej zawieszenie. Napisy na tabliczce są wykonane czcionką Aptos. Dopuszcza się zastosowanie podobnego kroju pisma zawierającego wszystkie polskie znaki.

2. W górnej części tabliczki tożsamości nad imieniem i nazwiskiem umieszczono międzynarodowy znak obrony cywilnej - niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła.

3. Wymiary tabliczki tożsamości wynoszą:

1) wysokość - 50 mm;

2) szerokość - 40 mm;

3) grubość - 0,7-1 mm.

4. Numer seryjny tabliczki tożsamości jest taki sam jak seria i numer karty tożsamości personelu obrony cywilnej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-24
  • Data wejścia w życie: 2025-10-09
  • Data obowiązywania: 2025-10-09
