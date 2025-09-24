Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 12 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1278)

Załącznik nr 1

WZÓR POLIWĘGLANOWEJ KARTY TOŻSAMOŚCI PERSONELU OBRONY CYWILNEJ

awers

rewers

Opis:

1) karta o wymiarach 53,98 × 85,60 mm (ID-1) wykonana z wielowarstwowego poliwęglanu niewykazującego luminescencji w promieniowaniu UV, personalizowana metodą grawerowania laserowego;

2) awers:

a) napisy:

- „KARTA TOŻSAMOŚCI PERSONELU OBRONY CYWILNEJ”,

- „IMIĘ (IMIONA)”,

- „NAZWISKO”,

- „DATA URODZENIA”,

- „NUMER PESEL”,

- „SERIA I NUMER KARTY”,

- „DATA WYSTAWIENIA KARTY”,

- „PODPIS”,

b) pole przeznaczone na fotografię posiadacza karty tożsamości,

c) międzynarodowy znak obrony cywilnej - niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła;

3) rewers:

a) napisy:

- „NUMER TABLICZKI TOŻSAMOŚCI”,

- „INFORMACJE O MIEJSCU PEŁNIENIA SŁUŻBY W OBRONIE CYWILNEJ”,

- „NAZWA ORGANU WYSTAWIAJĄCEGO KARTĘ”,

b) międzynarodowy znak obrony cywilnej - niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła,

c) oznaczenie indywidualne blankietu w formie kodu QR i formie alfanumerycznej składającej się z 1 litery i 6 cyfr;

4) zastosowane elementy zabezpieczające przed fałszerstwem:

a) tło giloszowe wykonane techniką druku irysowego,

b) mikrodruki,

c) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym,

d) element wykonany farbą irydyscentną,

e) oznaczenie indywidualne blankietu;

5) na etapie personalizacji blankietu w polu „seria i numer karty” nanoszone jest oznaczenie składające się z:

a) 2 cyfr numeru serii oznaczających województwo właściwe dla wojewody, który wydał kartę tożsamości, według kodów ISO 3166-2 dla podjednostek administracyjnych Polski,

b) 11 cyfr, z których pierwszych 5 cyfr oznacza numer terytorium powiatu lub gminy (według TERC - systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego), na których terenie siedzibę ma podmiot, w którym będzie pełniona służba w obronie cywilnej, a następnych 6 cyfr - kolejny numer karty wydanej przez dany organ; numer karty podaje się od końca, a pozostałe miejsca uzupełnia się zerami.

Przykład: 14 21011000001 - oznacza kartę wydaną dla osoby pełniącej służbę w obronie cywilnej w podmiocie, który ma siedzibę na terenie gminy Piastów, z kolejnym numerem 000001.