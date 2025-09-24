Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki

z dnia 19 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1279)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 19 marca 1999 r.

w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Górną granicę składek płaconych przez organizacje spółdzielcze, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, określa się:

1) w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej innej niż działalność wymieniona w art. 240 § 3 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) - w wysokości obliczonej w stosunku do kwoty osiągniętego przychodu w poprzednim roku podatkowym, zgodnie z poniższą tabelą:

kwota rocznego przychodu ponad do górna wysokość składki rocznej 1 000 000 zł 1 000 000 zł 3 000 000 zł 3 000 000 0,4 % 4000 zł + 0,3 % nadwyżki ponad 1 000 000 zł 10 000 zł + 0,1 % nadwyżki ponad 3 000 000 zł, jednak nie więcej niż 30 000 zł

2) w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych innych niż wymienione w pkt 1 - w wysokości 170 zł miesięcznie;



3)3) w przypadku składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej - w wysokości 55 zł miesięcznie.

2. W przypadku organizacji spółdzielczych zarejestrowanych w ciągu roku podatkowego górną granicę składek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oblicza się zgodnie z ust. 1 i z uwzględnieniem kwoty faktycznie osiągniętego przychodu w danym roku.

3. Górna granica składek, określona w ust. 1, dotyczy tylko składek na rzecz organizacji, do których przynależność spółdzielni nie jest obowiązkowa.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4) z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 340, 620, 680, 1022, 1074 i 1218.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz. U. poz. 2827), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2022 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 kwietnia 1999 r.