Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1279
OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 19 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz. U. poz. 290), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz. U. poz. 2827).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz. U. poz. 2827), które stanowią:
„§ 2. Przepis § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do składek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów płaconych przez organizacje spółdzielcze na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej należnych za rok 2023.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. H. Majszczyk
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 19 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1279)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 19 marca 1999 r.
w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 37 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 278, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Górną granicę składek płaconych przez organizacje spółdzielcze, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, określa się:
1) w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej innej niż działalność wymieniona w art. 240 § 3 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593) - w wysokości obliczonej w stosunku do kwoty osiągniętego przychodu w poprzednim roku podatkowym, zgodnie z poniższą tabelą:
|
kwota rocznego przychodu ponad do
|
górna wysokość składki rocznej
|
1 000 000 zł
1 000 000 zł 3 000 000 zł
3 000 000
|
0,4 %
4000 zł + 0,3 % nadwyżki ponad 1 000 000 zł
10 000 zł + 0,1 % nadwyżki ponad 3 000 000 zł, jednak nie więcej niż 30 000 zł
2) w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych innych niż wymienione w pkt 1 - w wysokości 170 zł miesięcznie;
3)3) w przypadku składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej - w wysokości 55 zł miesięcznie.
2. W przypadku organizacji spółdzielczych zarejestrowanych w ciągu roku podatkowego górną granicę składek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oblicza się zgodnie z ust. 1 i z uwzględnieniem kwoty faktycznie osiągniętego przychodu w danym roku.
3. Górna granica składek, określona w ust. 1, dotyczy tylko składek na rzecz organizacji, do których przynależność spółdzielni nie jest obowiązkowa.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4) z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 340, 620, 680, 1022, 1074 i 1218.
3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (Dz. U. poz. 2827), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2022 r.
4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 kwietnia 1999 r.
- Data ogłoszenia: 2025-09-24
- Data obowiązywania: 2025-09-24
