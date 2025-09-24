REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1280
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 22 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków
Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2025 r. poz. 111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w ust. 1:
a) w pkt 1 wyrazy „1 grudnia 2025 r.” zastępuje się wyrazami „1 grudnia 2027 r.”,
b) w pkt 2 wyrazy „31 grudnia 2025 r.” zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2027 r.”;
2) w ust. 2 wyrazy „30 listopada 2025 r.” zastępuje się wyrazami „30 listopada 2027 r.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 497, 621, 622, 769, 820, 1203 i 1235.
- Data ogłoszenia: 2025-09-24
- Data wejścia w życie: 2025-10-09
- Data obowiązywania: 2025-10-09
