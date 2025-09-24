Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

z dnia 15 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1281)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87 oraz z 2025 r. poz. 1173) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób:

1) podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanego dalej „konkursem”, w tym terminu i miejsca podania tej informacji do publicznej wiadomości;

2) ogłoszenia konkursu, w tym terminu i miejsca publikacji tego ogłoszenia;

3) przeprowadzania konkursu.

§ 2. Konkurs ogłasza organizator instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwany dalej „organizatorem”.

§ 3. 1. Informację o zamiarze ogłoszenia konkursu organizator podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pracownikom instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „instytucją kultury”, w sposób przyjęty w tej instytucji, nie później, niż:

1) na rok przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej „instytucją artystyczną”;

2) na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna.

2. Organizator może podać informację o zamiarze ogłoszenia konkursu w terminie krótszym niż określony w ust. 1, pod warunkiem zawarcia w tej informacji uzasadnienia skrócenia terminu.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do konkursu przeprowadzanego w związku z:

1) wygaśnięciem aktu powołania albo

2) odwołaniem

- dotychczasowego dyrektora instytucji kultury przed upływem okresu, na jaki został powołany, oraz w przypadku konkursu na dyrektora nowej instytucji kultury.

§ 4. 1. Organizator ogłasza konkurs nie później niż:

1) na pół roku przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji artystycznej;

2) na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do konkursu przeprowadzanego w związku z:

1) wygaśnięciem aktu powołania albo

2) odwołaniem

- dotychczasowego dyrektora przed upływem okresu, na jaki został powołany.

3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się:

1) na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej instytucji kultury oraz na jej stronie internetowej;

2) na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora oraz na jego stronie internetowej;

3) (uchylony);2)

4) w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury, a w uzasadnionych przypadkach w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

§ 5. Organizator udostępnia osobom zainteresowanym udziałem w konkursie, w zakresie niezbędnym do zgłoszenia oferty:

1) dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata, informacje o deklarowanej wysokości finansowania i plany rzeczowe na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, jeżeli w danej instytucji plany rzeczowe są opracowywane;

2) informacje o działalności instytucji kultury.

§ 6. W celu przeprowadzenia konkursu organizator:

1) ustala szczegółowy regulamin pracy komisji konkursowej, zwanej dalej „komisją”;

2) określa harmonogram pracy komisji, w szczególności wyznacza, w uzgodnieniu z członkami komisji, termin pierwszego posiedzenia komisji.

§ 7. Organizator, występując do podmiotów mających wskazać przedstawicieli do komisji, przekazuje tym podmiotom regulamin pracy komisji.

§ 8. Przeprowadzenie konkursu przez komisję następuje w trakcie co najmniej dwóch posiedzeń komisji, z tym że posiedzenie komisji, na którym są przeprowadzane rozmowy z uczestnikami konkursu, może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, na którym nastąpiło ustalenie spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie przez uczestników konkursu lub stwierdzenie uchybień lub braków w złożonych ofertach.

§ 9. 1. Posiedzenie komisji odbywa się, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 składu komisji.

2. Z zastrzeżeniem § 10, komisja podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Każdy członek komisji dysponuje jednym głosem.

§ 10. 1. Spośród uczestników konkursu, których oferty spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, komisja wyłania kandydata na dyrektora bezwzględną większością głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu.

2. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata na dyrektora, a oferty co najmniej dwóch uczestników konkursu spełniły warunki określone w ogłoszeniu o konkursie, przeprowadza się drugie głosowanie. Drugie głosowanie dotyczy dwóch uczestników konkursu, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch uczestników konkursu, wszystkich uczestników konkursu, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.

3. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat na dyrektora nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 1, komisja konkursowa może przeprowadzić trzecie głosowanie według reguł określonych w ust. 2.

§ 11. Z posiedzeń komisji są sporządzane protokoły, które podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

§ 12. 1. Protokół końcowy, o którym mowa w art. 16 ust. 5a pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zawiera:

1) imiona i nazwiska:

a) przewodniczącego komisji oraz pozostałych członków komisji,

b) uczestników konkursu oraz

2) co najmniej:

a) informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych uczestników konkursu w kolejnych głosowaniach,

b) informację o wyniku postępowania konkursowego wraz z uzasadnieniem.

2. Do protokołu końcowego załącza się dokumenty określające spełnienie kryteriów oceny uczestników konkursu.

3. Protokół końcowy bez załączników udostępnia się na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora, do czasu powołania dyrektora instytucji kultury albo ogłoszenia kolejnego konkursu zgodnie z art. 16 ust. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nie krócej niż na okres 30 dni i nie dłużej niż na okres 2 lat.

4. Komisja kończy działalność po przekazaniu organizatorowi wyników konkursu wraz z jego dokumentacją.

§ 13. W przypadku gdy kadencja dotychczasowego dyrektora instytucji kultury kończy się przed dniem 19 kwietnia 2020 r. i dochowanie terminów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, jest niemożliwe, stosuje się § 3 ust. 2.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 kwietnia 2019 r.3)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kieruje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

2) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 września 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 1348), które weszło w życie z dniem 26 września 2024 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 1629), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 115).