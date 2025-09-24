REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1283

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 września 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 1081), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 140).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 140), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1283)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

Na podstawie art. 334 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa przypadki otrzymywania, warunki, tryb i terminy wypłaty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzowi zawodowemu, zwanemu dalej „żołnierzem”, w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze, sposób ustalania ich wysokości, a także organy właściwe w tych sprawach.

§ 2. 1. Równoważnik pieniężny przysługujący żołnierzom w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze ustala się na podstawie normy wyżywienia przysługującej żołnierzowi, określonej w przepisach w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych na podstawie art. 334 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego odpowiada wartości pieniężnej normy wyżywienia będącej wartością środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład norm wyżywienia określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.

3. Wartości pieniężne równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o wartość wyżywienia otrzymanego w naturze:

1) jeżeli wyżywienie w naturze jest planowane jako 3 posiłki:

a) śniadanie - o 25 %,

b) obiad - o 50 %,

c) kolacja - o 25 %;

2) jeżeli wyżywienie w naturze jest planowane jako 4 posiłki:

a) śniadanie - o 25 %,

b) drugie śniadanie - o 10 %,

c) obiad - o 40 %,

d) kolacja - o 25 %.

§ 3. Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi:

1) wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze, z zastrzeżeniem pkt 8;

2) uczestniczącemu w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych poza granicami państwa, w przypadku gdy wyżywienie w naturze nie zostało zapewnione przez państwo-gospodarza lub innego organizatora szkolenia lub ćwiczeń;

3) uczestniczącemu w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach wszystkich typów w przypadku:

a) korzystania z wyżywienia w naturze według normy wyżywienia niższej niż przysługująca - w wysokości równej różnicy wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia, jeżeli nie ma możliwości przygotowania posiłku uzupełniającego,

b) żołnierza zaliczanego do personelu latającego - za okres nieprzebywania w miejscu prowadzenia ćwiczeń, kursu lub szkolenia;

4) należącemu do personelu latającego albo pełniącemu etatowo funkcję instruktora spadochronowego lub wykonującemu skoki ze spadochronem bądź nurkowanie, na wniosek żołnierza, przy braku przeciwwskazań służbowych;

5) zaliczonemu do personelu latającego, który wraca do kraju po wykonaniu zadań za granicą i pozostaje bez przydziału służbowego, przez okres 2 miesięcy - w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia przysługującej temu żołnierzowi przed wyjazdem;

6) przed wyjazdem z kraju w związku z rozpoczęciem służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 755) albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej - w wysokości równej wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia 020, jeżeli w tym czasie żołnierz przebywał w jednostce wojskowej przygotowującej do służby poza granicami państwa, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze;

7) po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia skierowania na urlop aklimatyzacyjny - w wysokości równej wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia 020, jeżeli w tym czasie żołnierz przebywał w jednostce wojskowej przygotowującej do służby poza granicami państwa, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze;

8)1) w trakcie kształcenia:

a) w uczelni wojskowej:

- na studiach stacjonarnych,

- na kursach oficerskich,

b) na studiach stacjonarnych w uczelni wyższej innej niż uczelnia wojskowa,

c) w szkole podoficerskiej,

d) w centrum szkolenia lub ośrodku szkolenia

- tylko w dniach, w których nie jest realizowane szkolenie programowe oraz w dniach przebywania na przepustce lub urlopie - w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej normy wyżywienia w zamian za wyżywienie niewydane w naturze, zgodnie z podziałem określonym w § 2 ust. 3.

§ 4. Równoważnik pieniężny w wysokości równej 200 % wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia 020 przysługuje żołnierzowi:

1) pełniącemu nieetatową całodobową służbę wewnętrzną lub garnizonową, dyżur bojowy albo ratowniczy, jeżeli nie ma możliwości korzystania z posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych, przy braku przeciwwskazań służbowych;

2) skierowanemu do pełnienia służby w charakterze obserwatora wojskowego lub osoby posiadającej status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych - za czas przewozu, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby - od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z miejsca pełnienia służby z powrotem do kraju - do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

- z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze.

§ 5. 1.2) Równoważnik pieniężny wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu żywnościowym pozostaje żołnierz.

1a.3) W sytuacjach określonych w § 3 pkt 2, 6 i 7 oraz w przypadku żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa - równoważnik pieniężny wypłaca jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz.

2.4) Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).6)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 140), które weszło w życie z dniem 1 marca 2024 r.

2) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 maja 2022 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 1841), które zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-24
  • Data obowiązywania: 2025-09-25
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

