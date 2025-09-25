REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1284
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881 i 1940) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 3 w ust. 2 wyrazy „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 4 i 5” zastępuje się wyrazami „o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4”;
2) w § 4:
a) w ust. 1:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydział Informacji i Szkód w Środowisku;”,
- uchyla się pkt 5,
b) w ust. 2 wyrazy „o których mowa w ust. 1 pkt 1-6” zastępuje się wyrazami „o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6”.
§ 2.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
- Data ogłoszenia: 2025-09-25
- Data wejścia w życie: 2025-10-10
- Data obowiązywania: 2025-10-10
