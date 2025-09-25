§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 786) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykonywania lotów w składzie załóg wojskowych statków powietrznych lub statków powietrznych będących na wyposażeniu Lotniczej Akademii Wojskowej albo w składzie załóg bezzałogowych statków powietrznych;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bezpośredniego obsługiwania wojskowych statków powietrznych lub statków powietrznych będących na wyposażeniu Lotniczej Akademii Wojskowej albo bezzałogowych statków powietrznych, albo sprzętu techniki lotniczej w pododdziałach naziemnej obsługi statków powietrznych, który ma bezpośredni wpływ na instalacje wewnętrzne statków powietrznych;”;

2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zakresie przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierz zawodowy, który w ramach obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym wykonuje loty w składzie załóg wojskowych statków powietrznych lub statków powietrznych będących na wyposażeniu Lotniczej Akademii Wojskowej albo loty w składzie załóg bezzałogowych statków powietrznych, otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym, ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty obliczeniowej:

1) dla pilotów:

a) 1,8 - piloci, którzy wykonali powyżej 2000 godzin lotu i posiadają 1 klasę pilota,

b) 1,6 - piloci, którzy wykonali powyżej 1500 godzin do 2000 godzin lotu i posiadają 1 klasę pilota,

c) 1,3 - piloci, którzy wykonali powyżej 1100 godzin i posiadają co najmniej 2 klasę pilota,

d) 1,0 - piloci, którzy wykonali powyżej 750 godzin do 1100 godzin lotu i posiadają co najmniej 2 klasę pilota,

e) 0,8 - piloci, którzy wykonali powyżej 500 godzin i posiadają co najmniej 3 klasę pilota,

f) 0,6 - piloci, którzy wykonali powyżej 300 godzin do 500 godzin lotu i posiadają co najmniej 3 klasę pilota,

g) 0,5 - piloci, którzy wykonali do 300 godzin lotu i posiadają co najmniej 3 klasę pilota;

2) dla pozostałego personelu latającego:

a) 1,0 - inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 2500 godzin lotu,

b) 0,8 - inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 2000 godzin do 2500 godzin lotu,

c) 0,6 - inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 1500 godzin do 2000 godzin lotu,

d) 0,5 - inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 1000 godzin do 1500 godzin lotu,

e) 0,40 - inni członkowie załóg, którzy wykonali powyżej 500 godzin do 1000 godzin lotu,

f) 0,30 - inni członkowie załóg, którzy wykonali do 500 godzin lotu;

3) dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych klasy II i III:

a) 1,40 - piloci, którzy wykonali powyżej 2500 godzin lotu,

b) 1,20 - piloci, którzy wykonali powyżej 2000 godzin do 2500 godzin lotu,

c) 1,00 - piloci, którzy wykonali powyżej 1300 godzin do 2000 godzin lotu,

d) 0,80 - piloci, którzy wykonali powyżej 800 godzin do 1300 godzin lotu,

e) 0,60 - piloci, którzy wykonali powyżej 300 godzin do 800 godzin lotu,

f) 0,30 - piloci, którzy wykonali do 300 godzin lotu;

4) dla operatorów sensorów bezzałogowych statków powietrznych klasy II i III:

a) 1,0 - operatorzy, którzy wykonali powyżej 2500 godzin lotu,

b) 0,80 - operatorzy, którzy wykonali powyżej 2000 godzin do 2500 godzin lotu,

c) 0,70 - operatorzy, którzy wykonali powyżej 1300 godzin do 2000 godzin lotu,

d) 0,50 - operatorzy, którzy wykonali powyżej 800 godzin do 1300 godzin lotu,

e) 0,30 - operatorzy, którzy wykonali powyżej 300 godzin do 800 godzin lotu,

f) 0,10 - operatorzy, którzy wykonali do 300 godzin lotu.”,

b) w ust. 2:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Mnożniki kwoty obliczeniowej, o których mowa w ust. 1, zwiększa się żołnierzom zawodowym:”,

- w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„posiadającym uprawnienia i dopuszczenia oraz wykonującym loty statkiem powietrznym: F-16, F-35, MiG-29, SU-22, M-346, FA 50, SAAB 340, S-70i/UH-60, AH-64, AW101 lub AW149 przez okres:”,

- w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„wykonującym loty statkiem powietrznym przeznaczonym do wykonywania lotów oznaczonych statusem HEAD do wartości określonej w tabeli:”,

- dodaje się pkt 3-6 w brzmieniu:

„3) pilotom posiadającym uprawnienia instruktora - o 1,5;

4) posiadającym klasę mistrzowską pilota - o 1,0;

5) pozostałemu personelowi kabinowemu posiadającemu uprawnienia instruktora - o 0,5;

6) pozostałemu personelowi kabinowemu posiadającemu klasę mistrzowską - o 0,7.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zwiększenie dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się do żołnierza zawodowego spełniającego warunki do wykonywania lotów z najważniejszymi osobami w państwie na pokładach wojskowych statków powietrznych przeznaczonych do wykonywania zadań transportu powietrznego o statusie HEAD.”,

d) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) 40 godzin - innym wojskowym statkiem powietrznym lub bezzałogowym statkiem powietrznym.”,

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Do liczby godzin lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, wlicza się czas lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.”,

f) w ust. 8:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) statkiem powietrznym realizującym zadania w strefie działań wojennych oraz na samolocie F-35 przelicza się przy zastosowaniu współczynnika 3,0;

2) samolotem naddźwiękowym, załogowym statkiem powietrznym Wojsk Specjalnych lub śmigłowcem pokładowym lotnictwa Marynarki Wojennej, lub śmigłowcem uderzeniowym, lub śmigłowcem do zwalczania okrętów podwodnych przelicza się przy zastosowaniu współczynnika 2,0;”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) innym niż wymienionym w pkt 1 i 2 śmigłowcem lub na samolotach szkolno-treningowych turbośmigłowych jednosilnikowych przelicza się przy zastosowaniu współczynnika 1,2.”,

g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Dodatek specjalny, ustalony w sposób określony w ust. 9, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu do dnia wykonania liczby godzin lotów określonych w ust. 5.”,

h) ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12. Przepisów ust. 5 i 7 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, zajmujących stanowiska służbowe w jednostce wojskowej powyżej szczebla brygady lotnictwa (skrzydła lotnictwa) albo dowódcy związku taktycznego, z wyłączeniem żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w organizacjach międzynarodowych, międzynarodowych strukturach wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych corocznie w terminie do 31 grudnia w odniesieniu do żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 12, przyznaje godziny nalotu w danym roku kalendarzowym w celu ujęcia w indywidualnym rocznym planie.”,

i) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

„14a. W przypadku pilota wykonującego loty na samolocie F-35 nalot na symulatorze lotu wliczany jest do nalotu ogólnego pilota, o którym mowa w ust. 1.”,

j) ust. 16 otrzymuje brzmienie:

„16. Żołnierzom zawodowym, o których mowa w ust. 12, którzy nie otrzymali nalotu na dany rok kalendarzowy, na wniosek Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, przyznaje się dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2.”,

k) ust. 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Żołnierzom zawodowym, którzy nie będą przeszkalani na nowy typ statku powietrznego, w przypadku wycofania statku powietrznego z eksploatacji przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, przyznaje się dodatek, o którym mowa w ust. 1 i 2, przez okres nie dłuższy niż 6 lat.”;

4) w § 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadającemu co najmniej pięcioletni staż zawodowej służby wojskowej pełnionej w składzie personelu latającego, który wykonał w roku kalendarzowym loty w wymiarze nie niższym niż:

1) 30 godzin - samolotem naddźwiękowym albo

2) 40 godzin - innym wojskowym statkiem powietrznym lub bezzałogowym statkiem powietrznym

- po zakończeniu roku kalendarzowego lub w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej na stanowisku służbowym, na którym żołnierz zawodowy otrzymywał ten dodatek, przyznaje się jednorazowy dodatek specjalny.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wysokość jednorazowego dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) po 5 latach - 50 %,

2) po 6 latach - 100 %,

3) po 7 latach - 150 %,

4) po 8 latach - 200 %,

5) po 9 latach - 250 %,

6) po 10 latach - 300 %

- kwoty pobieranego dodatku specjalnego o charakterze stałym.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość jednorazowego dodatku specjalnego, ustalona w sposób określony w ust. 1, zwiększa się o 20 % kwoty pobieranego przez żołnierza zawodowego dodatku specjalnego o charakterze stałym za każdy pełny rok zawodowej służby wojskowej pełnionej w składzie personelu latającego ponad 10 lat, nie więcej niż do wysokości 600 %.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wysokość jednorazowego dodatku specjalnego, ustalona w sposób określony w ust. 1 i 3, zwiększa się o kwotę stanowiącą iloczyn następujących mnożników i kwoty dodatku specjalnego o charakterze stałym ustalonego w sposób określony odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, otrzymywanego przez:

1) żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, którzy wykonali:

a) powyżej 2000 godzin lotu - 19,

b) powyżej 1500 do 2000 godzin lotu - 18,

c) powyżej 1100 do 1500 godzin lotu - 21,

d) powyżej 750 do 1100 godzin lotu - 24,

e) powyżej 500 do 750 godzin lotu - 27,

f) powyżej 300 do 500 godzin lotu - 31,

g) do 300 godzin lotu - 32;

2) żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, którzy wykonali:

a) powyżej 2500 godzin lotu - 17,

b) powyżej 2000 do 2500 godzin lotu - 21,

c) powyżej 1500 do 2000 godzin lotu - 24,

d) powyżej 1000 do 1500 godzin lotu - 28,

e) powyżej 500 do 1000 godzin lotu - 29,

f) do 500 godzin lotu - 30.”;

5) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierz zawodowy, który w ramach obowiązków na zajmowanym stanowisku służbowym wykonuje czynności określone w § 4 pkt 3, otrzymuje dodatek specjalny o charakterze stałym, ustalony z zastosowaniem mnożników kwoty obliczeniowej:

1) 0,50 - jeżeli pełnił służbę wojskową na stanowiskach objętych prawem do dodatku do 10 lat;

2) 0,65 - jeżeli pełnił służbę wojskową na stanowiskach objętych prawem do dodatku od 10 do 20 lat;

3) 0,80 - jeżeli pełnił służbę wojskową na stanowiskach objętych prawem do dodatku od 20 do 30 lat;

4) 0,95 - jeżeli pełnił służbę wojskową na stanowiskach objętych prawem do dodatku powyżej 30 lat.”,

b) w ust. 2:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wojskowych statków powietrznych, który posiada aktualną licencję personelu obsługowego wojskowych statków powietrznych Military Aircraft Maintenance Licence (MAML) wydaną zgodnie z przepisami European Airworthiness Authority (EMAR) - o 0,20;”,

- w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) statków powietrznych, który posiada licencję personelu obsługowego dla więcej niż jednego typu statku powietrznego - o 0,10.”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Żołnierzowi zawodowemu, który przez okres roku kalendarzowego zajmował stanowisko służbowe i wykonywał czynności wskazane w ust. 1, przyznaje się po zakończeniu roku kalendarzowego jednorazowy dodatek specjalny w wysokości stanowiącej iloczyn następujących mnożników i kwoty pobieranego dodatku specjalnego o charakterze stałym:

1) 4,4 - w odniesieniu do żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) 5,2 - w odniesieniu do żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

3) 5,7 - w odniesieniu do żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

4) 4,8 - w odniesieniu do żołnierzy, o których mowa w ust. 1 pkt 4.”;

6) w § 27:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dowódcy batalionu, dowódcy grupy obsługi technicznej w bazie lotniczej, dowódcy zespołu technicznego naziemnej obsługi statków powietrznych, dowódcy dywizjonu, dowódcy eskadry, dowódcy okrętu II rangi lub dowódcy grupy okrętów albo komendanta szkoły podoficerskiej - od 0,10 do 0,30;”,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nawigatora naprowadzania - od 0,20 do 0,60;”,

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa:

a) kwalifikowanego wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa (JTAC) - od 0,2 do 0,5,

b) wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa posiadającego uprawnienia do szkolenia JTAC (JTAC-l) - od 0,5 do 1,0,

c) wysuniętego nawigatora naprowadzania lotnictwa posiadającego uprawnienia do prowadzenia ewaluacji JTAC (JTAC-E) - od 1,0 do 1,5;

6b) oznaczonego cechą korpusu osobowego sił powietrznych - 22 oraz cechą grupy osobowej inżynieryjno-lotniczej - J albo cechą grupy osobowej bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów - I wykonujących czynności z zakresu nadzoru nad procesami obsługowymi, szkolenia specjalistycznego w procesie uzyskiwania uprawnień do obsługiwania statków powietrznych, zabezpieczenia, perspektywy pozyskiwania i użytkowania, zdatności do lotów i bezpieczeństwa lotów statków powietrznych w Jednostce Wojskowej Nr 1128, w Jednostce Wojskowej Nr 1131, w Jednostce Wojskowej Nr 1155, w Jednostce Wojskowej Nr 1156, w Jednostce Wojskowej Nr 1158, w Jednostce Wojskowej Nr 1300, w Jednostce Wojskowej Nr 1641, w Jednostce Wojskowej Nr 1984, w Jednostce Wojskowej Nr 2056, w Jednostce Wojskowej Nr 2305, w Jednostce Wojskowej Nr 2715, w Jednostce Wojskowej Nr 3091, w Jednostce Wojskowej Nr 3293, w Jednostce Wojskowej Nr 3294, w Jednostce Wojskowej Nr 3718, w Jednostce Wojskowej Nr 3940, w Jednostce Wojskowej Nr 4191, w Jednostce Wojskowej Nr 4198, w Jednostce Wojskowej Nr 4210, w Jednostce Wojskowej Nr 4224, w Jednostce Wojskowej Nr 4228, w Jednostce Wojskowej Nr 4326, w Jednostce Wojskowej Nr 4327, w Jednostce Wojskowej Nr 4328, w Jednostce Wojskowej Nr 4338, w Jednostce Wojskowej Nr 4389, w Jednostce Wojskowej Nr 4392, w Jednostce Wojskowej Nr 4395, w Jednostce Wojskowej Nr 4461, w Jednostce Wojskowej Nr 4651, w Jednostce Wojskowej Nr 4653, w Jednostce Wojskowej Nr 4724, w Jednostce Wojskowej Nr 4929, w Jednostce Wojskowej Nr 4938, w Jednostce Wojskowej Nr 5450, w 149 Rejonowym Przedstawicielstwie Wojskowym, w 15 Rejonowym Przedstawicielstwie Wojskowym, w 20 Rejonowym Przedstawicielstwie Wojskowym, w 3 Rejonowym Przedstawicielstwie Wojskowym, w 7 Rejonowym Przedstawicielstwie Wojskowym, w Agencji Uzbrojenia, w Biurze Ministra Obrony Narodowej, w Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego, w Dowództwie Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie i Warszawie, w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, w Lotniczej Akademii Wojskowej, w Ośrodku Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych, we Władzy Lotnictwa Wojskowego, w Wojskowej Akademii Technicznej, w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym, w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym Mrągowo, w Zarządzie Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych:

a) w przypadku gdy pełnił służbę wojskową na stanowiskach objętych prawem do dodatku, o którym mowa w § 4 pkt 3, do 10 lat - 0,50,

b) w przypadku gdy pełnił służbę wojskową na stanowiskach objętych prawem do dodatku, o którym mowa w § 4 pkt 3, od 10 do 20 lat - 0,65,

c) w przypadku gdy pełnił służbę wojskową na stanowiskach objętych prawem do dodatku, o którym mowa w § 4 pkt 3, od 20 do 30 lat - 0,80,

d) w przypadku gdy pełnił służbę wojskową na stanowiskach objętych prawem do dodatku, o którym mowa w § 4 pkt 3, powyżej 30 lat - 0,95;”,

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Dodatek służbowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 6b, nie przysługuje żołnierzowi spełniającemu warunki do przyznania albo otrzymującemu dodatek specjalny, o którym mowa w § 13 ust. 1.”.