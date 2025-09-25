REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1286
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2025 r. poz. 539) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
- Data ogłoszenia: 2025-09-25
- Data wejścia w życie: 2026-01-02
- Data obowiązywania: 2026-01-02
