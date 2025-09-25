REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1289
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 września 2025 r.
w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli i postępowania pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej
Na podstawie art. 439 ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221 oraz z 2025 r. poz. 637 i 820) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
2. Kierownik jednostki nadzoru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informuje na piśmie Prezesa o usunięciu przyczyn uniemożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli.
§ 4.
2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności kontrolnych przeprowadzanych w sposób zdalny.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1298), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 31 lit. b ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222).
- Data ogłoszenia: 2025-09-25
- Data wejścia w życie: 2025-10-01
- Data obowiązywania: 2025-10-01
