Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1289

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1289

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 września 2025 r.

w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli i postępowania pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 439 ust. 4 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221 oraz z 2025 r. poz. 637 i 820) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy tryb przeprowadzania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem”, kontroli i postępowania pokontrolnego w zakresie przestrzegania przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej, zwane dalej „jednostkami kontrolowanymi”, przepisów, decyzji oraz postanowień z zakresu komunikacji elektronicznej lub spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

§ 2.

W przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku w jednostce kontrolowanej, które uniemożliwia przeprowadzenie czynności kontrolnych w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, Prezes na wniosek kierownika jednostki kontrolowanej wyznacza nowy termin kontroli.

§ 3.

1. Jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej nie zapewni warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli, Prezes zawiadamia o tym na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej sprawującego nadzór nad jednostką kontrolowaną, zwanego dalej „kierownikiem jednostki nadzoru”.

2. Kierownik jednostki nadzoru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, informuje na piśmie Prezesa o usunięciu przyczyn uniemożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli.

§ 4.

1. Czynności kontrolnych na terenie jednostki kontrolowanej dokonuje się w obecności kierownika tej jednostki albo osoby przez niego upoważnionej.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności kontrolnych przeprowadzanych w sposób zdalny.

§ 5.

W trakcie postępowania pokontrolnego do udzielania wyjaśnień lub przedstawienia stanowiska odnośnie do stwierdzonych naruszeń upoważniony jest kierownik jednostki kontrolowanej po ich uzgodnieniu z kierownikiem jednostki nadzoru. Udzielenie wyjaśnień lub przedstawienie stanowiska odbywa się w formie pisemnej.

§ 6.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kontrolnego i pokontrolnego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec jednostek organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1298), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 104 pkt 31 lit. b ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-25
  • Data wejścia w życie: 2025-10-01
  • Data obowiązywania: 2025-10-01
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1289

