Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1290

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 września 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1342), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1652).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1652), które stanowią:

„§ 2. Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku przewidzianym w rozporządzeniu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2024 r.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1290)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14g ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie reguluje zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej „Centrum”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, z późn. zm.1)).

§ 2. 1. Wynagrodzenie pracowników Centrum zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty przyjmowanej - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej - do ustalenia wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej.

2. W załączniku do rozporządzenia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, tabelę stanowisk i odpowiadających im mnożników wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Centrum.

2a. Dla pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum.

3. Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednio tabele XII i XIII zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Dyrektorom i wicedyrektorom komórek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów w komórkach organizacyjnych, właściwych w sprawach legislacji i redagowania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przysługuje - niezależnie od dodatku funkcyjnego - dodatek legislacyjny w wysokości określonej w załączniku dla głównego legislatora.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1290)2)

TABELA STANOWISK, MNOŻNIKÓW WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I LEGISLACYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Lp.

Stanowisko

Mnożniki

Wymagania kwalifikacyjne

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

dodatku legislacyjnego

wykształcenie

liczba lat pracy

1

2

3

4

5

6

7

1

Prezes Centrum

6,0-8,0

1,5-2,5

1,5-2,5

wyższe prawnicze

7

2

wiceprezes Centrum

5,0-7,0

1,0-2,0

1,0-2,0

wyższe prawnicze

7

3

dyrektor generalny

4,0-6,5

0,9-1,8

-

wyższe

5

4

dyrektor komórki organizacyjnej

2,1-5,0

0,5-1,0

-

wyższe

5

5

wicedyrektor komórki organizacyjnej główny księgowy

1,8-4,0

0,3-0,9

-

wyższe

5

naczelnik wydziału koordynator zastępca głównego księgowego

1,8-4,0

0,2-0,8

-

wyższe

5

radca Prezesa Centrum

1,8-4,0

-

-

wyższe

4

radca prawny

1,8-4,0

-

-

według odrębnych przepisów

audytor wewnętrzny

1,8-4,0

-

-

według odrębnych przepisów

główny legislator

1,8-4,0

-

0,2-2,0

wyższe prawnicze

4 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 5 lat pracy związanej

z legislacją lub 6 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunku prawo

6

starszy legislator

1,8-3,8

-

0,2-1,9

wyższe prawnicze

3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej

z legislacją lub 5 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunku prawo

główny specjalista informatyk

1,8-3,8

-

-

wyższe

4

7

legislator

1,8-3,6

-

0,1-1,8

wyższe prawnicze

2 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 3 lata pracy związanej

z legislacją lub 4 lata pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunku prawo

starszy specjalista

1,8-3,6

-

-

wyższe

4

8

specjalista

1,8-3,5

-

-

wyższe

2

9

młodszy legislator

1,8-3,4

-

0,1-1,7

wyższe prawnicze

-

referent prawny

1,8-3,2

-

-

wyższe prawnicze

-

10

sekretarz

1,8-3,0

-

-

średnie, średnie branżowe

-

starszy referent

młodszy informatyk

1,8-3,0

-

-

średnie, średnie branżowe

-

11

referent

1,8-2,8

-

-

średnie, średnie branżowe

-

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 915, 1121, 1277 i 2675, z 2024 r. poz. 586, 681, 1101, 1227, 1577 i 1801 oraz z 2025 r. poz. 356, 777 i 1138.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1652), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2024 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-25
  • Data obowiązywania: 2025-09-25
