REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1290
OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 1342), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1652).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1652), które stanowią:
„§ 2. Pracownik zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku nieprzewidzianym w rozporządzeniu może być nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku przewidzianym w rozporządzeniu.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2024 r.”.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1290)
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 grudnia 1999 r.
w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji
Na podstawie art. 14g ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie reguluje zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej „Centrum”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, z późn. zm.1)).
§ 2. 1. Wynagrodzenie pracowników Centrum zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty przyjmowanej - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej - do ustalenia wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej.
2. W załączniku do rozporządzenia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, tabelę stanowisk i odpowiadających im mnożników wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Centrum.
2a. Dla pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum.
3. Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednio tabele XII i XIII zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.
§ 3. Dyrektorom i wicedyrektorom komórek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów w komórkach organizacyjnych, właściwych w sprawach legislacji i redagowania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przysługuje - niezależnie od dodatku funkcyjnego - dodatek legislacyjny w wysokości określonej w załączniku dla głównego legislatora.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1290)2)
TABELA STANOWISK, MNOŻNIKÓW WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I LEGISLACYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI
|
Lp.
|
Stanowisko
|
Mnożniki
|
Wymagania kwalifikacyjne
|
wynagrodzenia zasadniczego
|
dodatku funkcyjnego
|
dodatku legislacyjnego
|
wykształcenie
|
liczba lat pracy
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Prezes Centrum
|
6,0-8,0
|
1,5-2,5
|
1,5-2,5
|
wyższe prawnicze
|
7
|
2
|
wiceprezes Centrum
|
5,0-7,0
|
1,0-2,0
|
1,0-2,0
|
wyższe prawnicze
|
7
|
3
|
dyrektor generalny
|
4,0-6,5
|
0,9-1,8
|
-
|
wyższe
|
5
|
4
|
dyrektor komórki organizacyjnej
|
2,1-5,0
|
0,5-1,0
|
-
|
wyższe
|
5
|
5
|
wicedyrektor komórki organizacyjnej główny księgowy
|
1,8-4,0
|
0,3-0,9
|
-
|
wyższe
|
5
|
naczelnik wydziału koordynator zastępca głównego księgowego
|
1,8-4,0
|
0,2-0,8
|
-
|
wyższe
|
5
|
radca Prezesa Centrum
|
1,8-4,0
|
-
|
-
|
wyższe
|
4
|
radca prawny
|
1,8-4,0
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
audytor wewnętrzny
|
1,8-4,0
|
-
|
-
|
według odrębnych przepisów
|
główny legislator
|
1,8-4,0
|
-
|
0,2-2,0
|
wyższe prawnicze
|
4 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 5 lat pracy związanej
z legislacją lub 6 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunku prawo
|
6
|
starszy legislator
|
1,8-3,8
|
-
|
0,2-1,9
|
wyższe prawnicze
|
3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej
z legislacją lub 5 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunku prawo
|
główny specjalista informatyk
|
1,8-3,8
|
-
|
-
|
wyższe
|
4
|
7
|
legislator
|
1,8-3,6
|
-
|
0,1-1,8
|
wyższe prawnicze
|
2 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 3 lata pracy związanej
z legislacją lub 4 lata pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunku prawo
|
starszy specjalista
|
1,8-3,6
|
-
|
-
|
wyższe
|
4
|
8
|
specjalista
|
1,8-3,5
|
-
|
-
|
wyższe
|
2
|
9
|
młodszy legislator
|
1,8-3,4
|
-
|
0,1-1,7
|
wyższe prawnicze
|
-
|
referent prawny
|
1,8-3,2
|
-
|
-
|
wyższe prawnicze
|
-
|
10
|
sekretarz
|
1,8-3,0
|
-
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
-
|
starszy referent
młodszy informatyk
|
1,8-3,0
|
-
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
-
|
11
|
referent
|
1,8-2,8
|
-
|
-
|
średnie, średnie branżowe
|
-
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 915, 1121, 1277 i 2675, z 2024 r. poz. 586, 681, 1101, 1227, 1577 i 1801 oraz z 2025 r. poz. 356, 777 i 1138.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1652), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2024 r.
- Data ogłoszenia: 2025-09-25
- Data obowiązywania: 2025-09-25
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 18 września 2025 r. w sprawie minimalnego udziału biokomponentów zawartych w oleju napędowym stosowanym we wszystkich rodzajach transportu
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji
REKLAMA