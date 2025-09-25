Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 17 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1290)

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 grudnia 1999 r.

w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14g ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2025 r. poz. 780) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie reguluje zasady wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Rządowego Centrum Legislacji, zwanego dalej „Centrum”.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. z 2023 r. poz. 467, z późn. zm.1)).

§ 2. 1. Wynagrodzenie pracowników Centrum zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia ustala się z zastosowaniem mnożników kwoty przyjmowanej - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej - do ustalenia wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej.

2. W załączniku do rozporządzenia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, tabelę stanowisk i odpowiadających im mnożników wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i legislacyjnego oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Centrum.

2a. Dla pracowników Centrum, o których mowa w ust. 1, tworzy się fundusz premiowy w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania premii ustala Prezes Centrum.

3. Do ustalania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w załączniku do rozporządzenia mają zastosowanie odpowiednio tabele XII i XIII zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Dyrektorom i wicedyrektorom komórek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów w komórkach organizacyjnych, właściwych w sprawach legislacji i redagowania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przysługuje - niezależnie od dodatku funkcyjnego - dodatek legislacyjny w wysokości określonej w załączniku dla głównego legislatora.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 29 grudnia 1999 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1290)2)

TABELA STANOWISK, MNOŻNIKÓW WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO I LEGISLACYJNEGO ORAZ WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI

Lp. Stanowisko Mnożniki Wymagania kwalifikacyjne wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego dodatku legislacyjnego wykształcenie liczba lat pracy 1 2 3 4 5 6 7 1 Prezes Centrum 6,0-8,0 1,5-2,5 1,5-2,5 wyższe prawnicze 7 2 wiceprezes Centrum 5,0-7,0 1,0-2,0 1,0-2,0 wyższe prawnicze 7 3 dyrektor generalny 4,0-6,5 0,9-1,8 - wyższe 5 4 dyrektor komórki organizacyjnej 2,1-5,0 0,5-1,0 - wyższe 5 5 wicedyrektor komórki organizacyjnej główny księgowy 1,8-4,0 0,3-0,9 - wyższe 5 naczelnik wydziału koordynator zastępca głównego księgowego 1,8-4,0 0,2-0,8 - wyższe 5 radca Prezesa Centrum 1,8-4,0 - - wyższe 4 radca prawny 1,8-4,0 - - według odrębnych przepisów audytor wewnętrzny 1,8-4,0 - - według odrębnych przepisów główny legislator 1,8-4,0 - 0,2-2,0 wyższe prawnicze 4 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 5 lat pracy związanej z legislacją lub 6 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunku prawo

6 starszy legislator 1,8-3,8 - 0,2-1,9 wyższe prawnicze 3 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 4 lata pracy związanej z legislacją lub 5 lat pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunku prawo główny specjalista informatyk 1,8-3,8 - - wyższe 4 7 legislator 1,8-3,6 - 0,1-1,8 wyższe prawnicze 2 lata pracy i aplikacja legislacyjna lub 3 lata pracy związanej z legislacją lub 4 lata pracy związanej ze stosowaniem prawa lub pracy jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na kierunku prawo starszy specjalista 1,8-3,6 - - wyższe 4 8 specjalista 1,8-3,5 - - wyższe 2 9 młodszy legislator 1,8-3,4 - 0,1-1,7 wyższe prawnicze - referent prawny 1,8-3,2 - - wyższe prawnicze - 10 sekretarz 1,8-3,0 - - średnie, średnie branżowe - starszy referent młodszy informatyk 1,8-3,0 - - średnie, średnie branżowe - 11 referent 1,8-2,8 - - średnie, średnie branżowe -

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 915, 1121, 1277 i 2675, z 2024 r. poz. 586, 681, 1101, 1227, 1577 i 1801 oraz z 2025 r. poz. 356, 777 i 1138.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji (Dz. U. poz. 1652), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2024 r.