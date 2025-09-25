§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. z 2005 r. poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

„3) indeksy schorzeń utworzone na podstawie monitorowania oraz analiz zapadalności i zachorowalności na poszczególne schorzenia u osób ubezpieczonych w Kasie;

4) ciągłą i okresową ocenę wyników leczenia chorób będących podstawą orzeczenia o trwałej i okresowej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;

5) ocenę wyników stosowanej rehabilitacji w zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy.”;

2) w § 11:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Postępowanie orzecznicze podejmuje się na wniosek właściwej jednostki organizacyjnej Kasy, który zawiera:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku dołącza się:

1) dokumentację rentową lub dokumentację dotyczącą wypadku przy pracy rolniczej albo dotyczącą rolniczej choroby zawodowej;

2) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego osobę;

3) posiadaną dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia osoby oraz wywiad zawodowy.”,

c) uchyla się ust. 3;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Lekarz rzeczoznawca Kasy oraz komisja lekarska Kasy wydają orzeczenie na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji medycznej, bez badania bezpośredniego osoby.

2. Jeżeli zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna nie jest wystarczająca do wydania orzeczenia bez badania bezpośredniego osoby, lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy wydają orzeczenie po przeprowadzeniu badania bezpośredniego osoby.

3. Jeżeli stan zdrowia osoby potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim uniemożliwia stawienie się na badanie, o którym mowa w ust. 2, badanie bezpośrednie osoby przeprowadza lekarz rzeczoznawca Kasy w miejscu stałego lub okresowego pobytu tej osoby.

4. Jeżeli zgromadzona w sprawie dokumentacja medyczna oraz przeprowadzone badanie bezpośrednie osoby nie są wystarczające do wydania orzeczenia, lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy przed wydaniem orzeczenia kierują osobę na:

1) badania dodatkowe, określając ich rodzaj;

2) obserwację szpitalną, określając jej cel.

5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do badania bezpośredniego osoby przeprowadzonego przez jednego z członków komisji lekarskiej Kasy na jej potrzeby. Wynik tego badania stanowi podstawę do wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy w pełnym składzie.”;

4) uchyla się § 13;



5) w § 21:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, reumatologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, neurologii, psychiatrii, kardiologii, chorób płuc, immunologii klinicznej, onkologii klinicznej, otolaryngologii, endokrynologii, geriatrii, medycyny pracy lub neurochirurgii;”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiada co najmniej roczny staż pracy w zawodzie lekarza po uzyskaniu tytułu specjalisty;”,

- uchyla się pkt 5,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lekarz regionalny oraz przewodniczący komisji lekarskiej Kasy oprócz spełniania warunków wymienionych w ust. 1 powinni posiadać co najmniej 2-letnią praktykę zawodową w zakresie orzecznictwa lekarskiego lub 5-letni staż pracy w zawodzie lekarza po uzyskaniu tytułu specjalisty.”.