Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1311
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI
z dnia 6 września 2025 r.
w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Data ogłoszenia: 2025-09-30
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odznaki honorowej „Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina”
