Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1318

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 16 września 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 776), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 935).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 935), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 16 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1318)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII1)

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1743) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) instytucje upoważnione do prowadzenia szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanego dalej „szkoleniem”;

2) szczegółowy zakres szkolenia, sposób jego dokumentowania i szczegółowe warunki jego prowadzenia, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia ćwiczeń praktycznych;

3) sposób przygotowania egzaminu sprawdzającego oraz zakres, szczegółowe warunki i sposób jego przeprowadzania;

4) wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia;

5) wysokość opłat za szkolenie.

§ 2. Wykaz instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia, zwanych dalej „instytucjami upoważnionymi”, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Szkolenie jest organizowane w zakresie podzielonym na dwa obszary, które obejmują:

1) łącznie grupy tematyczne wymienione w ust. 2 pkt 1-3, w przypadku gdy planowana działalność gospodarcza obejmować będzie wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) łącznie grupy tematyczne wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3, w przypadku gdy planowana działalność gospodarcza obejmować będzie wyłącznie obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. W zakres szkolenia wchodzą następujące grupy tematyczne:

1) wykonywanie lub kierowanie działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym z uwzględnieniem systemu oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji;

2) wykonywanie lub kierowanie działalnością gospodarczą w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, mienia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego oraz sposoby ich ograniczania lub eliminacji, a także zagrożenia zewnętrzne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3. Szczegółowy zakres szkolenia w grupie tematycznej, o której mowa w ust. 2:

1) pkt 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) pkt 2, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) pkt 3, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. Z przebiegu szkolenia sporządza się protokół, który zawiera:

1) nazwę instytucji upoważnionej;

2) miejsce i termin szkolenia;

3) imiona i nazwiska osób prowadzących wykłady i ćwiczenia praktyczne;

4) informację o zrealizowaniu tematyki szkolenia w całym zakresie, z ewentualnymi uwagami dotyczącymi tej realizacji;

5) liczbę godzin przeprowadzonych wykładów i ćwiczeń praktycznych;

6) opis ćwiczeń praktycznych - jeżeli były przeprowadzone;

7) zestawienie obecności osób szkolonych, zawierające imiona i nazwiska tych osób;

8) zestawienie osób szkolonych, które przystąpiły do egzaminu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas szkolenia, zwanego dalej „egzaminem sprawdzającym”, zawierające imiona i nazwiska oraz numery PESEL tych osób, a w przypadku osób posiadających obywatelstwo innego państwa - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość wraz z wynikiem egzaminu uzyskanym przez każdą z tych osób oraz numerem i datą zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 3;

9) podpisy osób prowadzących wykłady lub ćwiczenia praktyczne;

10) podpis kierownika instytucji upoważnionej.

§ 4. 1. Szkolenie prowadzi się w formie wykładów, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia ćwiczeń praktycznych, odnoszących się do wybranych grup tematycznych, będących przedmiotem wykładów - w łącznym wymiarze do 40 godzin lekcyjnych, nie dłużej niż przez pięć kolejnych dni roboczych.

2. Szkolenie w ciągu jednego dnia roboczego obejmuje nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. Instytucja upoważniona zapewnia:

1) warunki lokalowe umożliwiające prowadzenie szkolenia, w tym:

a) salę wykładową, która jest dostosowana do liczby osób szkolonych, o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2, przy zapewnieniu co najmniej 1 m2 na osobę szkoloną, oraz wyposażona w oświetlenie zapewniające dobrą widoczność każdej osobie szkolonej, wentylację oraz środki dydaktyczne, zapewniające prawidłową realizację celu szkolenia,

b) miejsce do prowadzenia ćwiczeń praktycznych,

c) pomieszczenie dla wykładowców,

d) zaplecze sanitarne;

2) materiały szkoleniowe, w tym dotyczące wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

5. Udział w szkoleniu zapewnia wniesienie:

1) zgłoszenia zawierającego:

a) imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL osoby zgłaszającej się do udziału w szkoleniu, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

b) określenie zakresu szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) opłaty za szkolenie, o której mowa w § 7.

§ 5. 1. Egzamin sprawdzający jest przeprowadzany w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru spośród co najmniej trzech propozycji odpowiedzi, zwanego dalej „testem sprawdzającym”.

2. Test sprawdzający dostosowuje się do obszaru szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3. Test sprawdzający opracowuje na podstawie szczegółowego zakresu szkolenia, określonego w załącznikach nr 2-4 do rozporządzenia, zespół składający się co najmniej z dwóch przedstawicieli instytucji upoważnionej, z możliwością uczestniczenia w posiedzeniach zespołu przedstawicieli innych instytucji, jeżeli zostanie to uznane przez zespół za konieczne dla prawidłowego przygotowania tego testu.

4. W czasie trwania testu sprawdzającego instytucja upoważniona jest obowiązana zapewnić w sali wykładowej miejsce przeznaczone do przechowania sprzętu komunikacji mobilnej, w tym telefonów, tabletów i laptopów.

§ 6. 1. Test sprawdzający obejmuje:

1) zasady wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie:

a) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym albo

b) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku gdy planowana działalność gospodarcza obejmować będzie wyłącznie obrót;

2) zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, mienia, środowiska i bezpieczeństwa publicznego, związane z działalnością gospodarczą objętą szkoleniem oraz sposoby ograniczania lub eliminacji tych zagrożeń;

3) zewnętrzne zagrożenia dla prowadzonej działalności gospodarczej;

4) warunki techniczno-organizacyjne wymagane przy:

a) wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

b) obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku gdy planowana działalność gospodarcza obejmować będzie wyłącznie obrót;

5) zasady tworzenia, wdrażania i stosowania systemu oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji w przypadku planowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

6) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;

7) zasady prowadzenia ewidencji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzonych lub będących przedmiotem obrotu;

8) zasady przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wytworzonych lub będących przedmiotem obrotu;

9) zasady oceny ryzyka zawodowego występującego w procesach produkcyjnych związanych z wytwarzaniem materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w przypadku planowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania;

10) zasady opracowania, aktualizowania i wykonania planu postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, w przypadku planowanej działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania.

2. Wynik testu sprawdzającego uznaje się za „pozytywny”, jeżeli uczestnik szkolenia udzielił co najmniej 75 % prawidłowych odpowiedzi.

3. Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu sprawdzającego, wydaje się zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. Opłatę za szkolenie ustala się w wysokości:

1) 1/2 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej „ustawą” - w przypadku szkolenia obejmującego łącznie grupy tematyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3;

2) 2/3 z 1/2 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy - w przypadku szkolenia obejmującego wyłącznie grupy tematyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3.

§ 8. Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy obowiązujące w dniu ich rozpoczęcia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 1 kwietnia 2021 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1318)

Załącznik nr 14)

WYKAZ INSTYTUCJI UPOWAŻNIONYCH DO PROWADZENIA SZKOLENIA POTWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO WYKONYWANIA LUB KIEROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

Lp.

NAZWA INSTYTUCJI UPOWAŻNIONEJ

OBSZAR KOMPETENCJI

1

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zawierającymi materiały wybuchowe, oraz Bronią Masowego Rażenia, a także obrót związanymi z tym technologiami, z wykluczeniem materiałów promieniotwórczych i związanych z nimi technologii.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1

2

Instytut Technologii Bezpieczeństwa

„MORATEX”

1. Wytwarzanie i obrót wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie wyrobów tekstylnych, wyrobów balistycznych i ochronnych.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1

3

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny

1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1

4

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1

5

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1

6

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

1. Wytwarzanie i obrót wyrobami o charakterze Broni Masowego Rażenia i obrót związanymi z tym technologiami.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1

7

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. Profesora Józefa Kosackiego

1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1

8

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

1. Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. System oceny jakości produkcji, badań produktu i certyfikacji odnoszący się do wytwarzania w zakresie, o którym mowa w pkt 1

9

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie ochrony informacji niejawnych

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA W GRUPIE TEMATYCZNEJ: WYKONYWANIE LUB KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYTWARZANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, BRONI, AMUNICJI ORAZ WYROBÓW O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU OCENY JAKOŚCI PRODUKCJI, BADAŃ PRODUKTU I CERTYFIKACJI

Lp.

GRUPA TEMATYCZNA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA

1

Wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

1. Podstawowe zagadnienia dotyczące wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie.

2. Projektowanie i wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz warunki techniczne i organizacyjne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3. Właściwości fizyczno-chemiczne materiałów wybuchowych, ich wpływ na proces wytwarzania, bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne - odmiany i formy użytkowe oraz obszary zastosowań materiałów wybuchowych w procesach produkcyjnych.

4. Wytwarzanie broni palnej i amunicji.

5. Wytwarzanie wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

6. Ocena ryzyka zawodowego występującego w procesach wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, eliminacja zagrożeń, działania ograniczające i ryzyko zawodowe wynikające z tych zagrożeń.

7. Oznakowanie broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych.

8. Niszczenie nieprzydatnych do użycia materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

9. Remont, naprawa, przerobienie, zmiana oznakowania oraz pozbawienie cech użytkowych broni palnej, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

10. Ewidencjonowanie wytworzonych materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ewidencjonowanie strzeleckiej broni palnej w Systemie Rejestracji Broni (SRB).

11. Pakowanie i przechowywanie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz warunki transportu, w tym zasady oznakowania i oznaczania transportu zgodnie z wymogami określonymi w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

12. Ochrona środowiska naturalnego w procesie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2

System oceny jakości produkcji, system badań produktu oraz system certyfikacji

1. Ocena spełnienia warunków projektowych i wytwórczych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uwzględniająca zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa wyprodukowanych wyrobów w projektowanym okresie używania, zgodnych z systemem jakości produkcji.

2. Zasady, warunki i terminy określone dla obowiązku wdrożenia i stosowania systemu oceny jakości produkcji przez przedsiębiorcę wykonującego działalność w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3. Elementy systemu oceny jakości produkcji obejmujące w szczególności:

1) surowce, półprodukty, części, podzespoły i zespoły stosowane do wytwarzania wyrobów określonych w ust. 1;

2) aparaturę (w tym sterującą i przyrządy pomiarowe), maszyny i urządzenia stosowane w procesie wytwarzania;

3) ochronę życia i zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska w procesie wytwarzania;

4) sposób magazynowania surowców i półproduktów, części, produktu końcowego - zgodny z przepisami prawa;

5) analizę ryzyka zawodowego;

6) sporządzenie planu postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego w procesie wytwarzania;

7) zadania kierownictwa w przedsiębiorstwie wdrażającym system jakości produkcji.

4. Zagadnienia systemu badań produktu, w tym:

1) określenie zadań kontroli wewnętrznej;

2) omówienie mechanizmu kontroli produktu końcowego;

3) określenie planu edukacyjnego załogi uczestniczącej w procesie wytwarzania na każdym etapie cyklu produkcyjnego.

5. Certyfikacja - jej znaczenie i rola w systemie oceny jakości produkcji.

Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA W GRUPIE TEMATYCZNEJ: WYKONYWANIE LUB KIEROWANIE DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

Lp.

GRUPA TEMATYCZNA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA

1

Obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

1. Pojęcia związane z obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Warunki obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym:

1) warunki obrotu z prawem magazynowania;

2) warunki obrotu bez prawa magazynowania.

3. Dokumenty warunkujące obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - uprawniające do sprzedaży i nabywania tych wyrobów.

4. Sprzedaż materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

1) obowiązki sprzedającego i nabywcy, w tym zakres wymaganych informacji;

2) uprawnienia do nabywania tych materiałów.

5. Formy transakcji handlowych (w tym usługa pośrednictwa).

6. Zasady ewidencjonowania obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (podstawowe obowiązki).

7. System Rejestracji Broni (SRB).

8. Przemieszczanie broni i amunicji na terytorium Unii Europejskiej.

9. Wywóz i przywóz materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

10. Pakowanie i przechowywanie materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym stanowiących przedmiot obrotu oraz warunki transportu, w tym zasady oznakowania i oznaczania transportu zgodnie z wymogami określonymi w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

11. Obowiązujące przepisy prawne.

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA W GRUPIE TEMATYCZNEJ: ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, MIENIA, ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ SPOSOBY ICH OGRANICZANIA LUB ELIMINACJI, A TAKŻE ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

Lp.

GRUPA TEMATYCZNA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SZKOLENIA

1

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

1. Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne występujące w procesie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Zasady bezpieczeństwa określone przy realizacji procesów technologicznych (wytwarzaniu) oraz zasady stosowania w tych procesach surowców, półproduktów, produktów i wyrobów gotowych.

3. Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu urządzeń technologicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej (w tym zasady doboru i szkoleń pracowników).

4. Prawidłowość przyjętych lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów produkcyjnych, magazynowych, socjalnych i pomocniczych - wzajemne zagrożenia dla tych obiektów, otoczenia oraz ludzi, mienia i środowiska.

5. Ocena ryzyka zawodowego występującego w procesach wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym i działania zmierzające do minimalizacji poziomu tego ryzyka.

6. Postępowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska - sporządzanie planów postępowania na wypadek zagrożenia życia ludzi.

7. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (obowiązujące przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz w obrocie technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym).

8. Znaczenie kontroli wewnętrznej w procesie wdrażania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

9. Obowiązujące przepisy prawa.

2

Przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom, jakie mogą mieć miejsce przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrocie technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

1. Przepisy prawa dotyczące ochrony osób i mienia stosowane w odniesieniu do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2. Charakter zewnętrznych zagrożeń dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - zagrożenia i typowe działania podejmowane w celach przestępczych i terrorystycznych:

1) oddziaływanie w sposób przestępczy na przedsiębiorców i osoby zatrudnione w ramach działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

2) sposoby oddziaływania na służby nadzoru i ochrony obiektów i terenów, gdzie są wytwarzane lub przechowywane (dla potrzeb produkcji lub obrotu) materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) kradzież surowców, półproduktów i gotowych wyrobów oddziałująca na bezpieczeństwo ludzi, mienia oraz środowiska;

4) zasady działania związane z bezpieczeństwem i ochroną ludzi i mienia, minimalizujące zagrożenia zewnętrzne.

3. Sposoby postępowania w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady współpracy z organami ścigania oraz innymi, właściwymi organami państwa.

Załącznik nr 5

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE SZKOLENIA

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej – gospodarka kieruje Minister Finansów i Gospodarki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2021 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu (Dz. U. z 2016 r. poz. 163), które utraciło moc z dniem 2 lutego 2021 r. zgodnie z art. 170 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia potwierdzającego posiadanie przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 935), które weszło w życie z dniem 18 maja 2023 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-09-30
  • Data wejścia w życie: 2025-09-30
  • Data obowiązywania: 2025-09-30
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

