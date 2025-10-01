REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1327
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 2 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:
„1b. Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okresy, o których mowa w ust. 1 i 1a, przedłuża się na okres od dnia 5 października 2025 r. do dnia 4 kwietnia 2026 r.”;
2) w załączniku do rozporządzenia w tabeli w części „Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec” uchyla się wiersz oznaczony lp. 18.
§ 2.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Duszczyk
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
- Data ogłoszenia: 2025-10-01
- Data wejścia w życie: 2025-10-05
- Data obowiązywania: 2025-10-05
