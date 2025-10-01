§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2025 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz. U. poz. 876 i 1060) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Kontrolę graniczną osób, przywróconą tymczasowo na okresy, o których mowa w ust. 1 i 1a, przedłuża się na okres od dnia 5 października 2025 r. do dnia 4 kwietnia 2026 r.”;

2) w załączniku do rozporządzenia w tabeli w części „Odcinek granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec” uchyla się wiersz oznaczony lp. 18.