Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1328
OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1952), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 727).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 727), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1328)
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa
Na podstawie art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 1077 i 1222 oraz z 2025 r. poz. 1017 i 1069) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwane dalej „Kolegium”, rozpatruje sprawy na posiedzeniach, w terminach określonych w planie pracy Kolegium.
2. Przewodniczący Kolegium może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zwanej dalej „ustawą”, zwołać posiedzenie Kolegium w innym terminie niż określony w planie pracy Kolegium.
§ 2. 1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium wraz z porządkiem obrad sekretarz Kolegium doręcza uczestnikom posiedzenia nie później niż na pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. W przypadku zwołania posiedzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium wraz z porządkiem obrad sekretarz Kolegium doręcza uczestnikom posiedzenia niezwłocznie po podjęciu przez przewodniczącego Kolegium decyzji o zwołaniu posiedzenia.
3. Przewodniczący Kolegium w trakcie posiedzenia może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy, wprowadzić do porządku obrad sprawy nieprzewidziane w tym porządku.
§ 3. 1. Przewodniczący Kolegium może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy, podjąć decyzję o niejawnym charakterze określonej części lub całości posiedzenia Kolegium.
2. Przewodniczący Kolegium przed posiedzeniem Kolegium określa, które z osób wymienionych w art. 66 ust. 5 pkt 2 ustawy uczestniczą w całości lub określonej części posiedzenia.
3. Doręczenie uczestnikom posiedzenia informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 2, następuje nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Kolegium. W wyjątkowych sytuacjach informacja może zostać wysłana w dniu poprzedzającym posiedzenie.
§ 4. 1. Kolegium wyraża swoje stanowisko w formie rekomendacji lub opinii.
2. Ustalenia stanowiska Kolegium dokonuje się w drodze głosowania. Przewodniczący Kolegium zarządza głosowanie wśród członków Kolegium oraz osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, obecnych na posiedzeniu Kolegium. O treści stanowiska decyduje większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Kolegium.
3. Członkowie Kolegium oraz osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne w stosunku do przyjętego stanowiska.
§ 5. 1. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół oraz pełny zapis jego przebiegu.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) porządek obrad;
2) listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu;
3)1) wnioski formalne osób uczestniczących w posiedzeniu;
4) przyjęte przez Kolegium stanowisko w formie rekomendacji lub opinii;
5)2) wykaz dokumentów stanowiących przedmiot obrad wraz z informacją o sposobie zapoznania się z nimi;
6) (uchylony).3)
3. Protokół podpisuje przewodniczący Kolegium i sekretarz Kolegium.
4. Protokół z posiedzenia Kolegium jest udostępniany niezwłocznie przez sekretarza Kolegium:
1) osobom, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 4 ustawy;
2) osobom, o których mowa w art. 66 ust. 5 pkt 2 ustawy, w części, w jakiej uczestniczyli w posiedzeniu Kolegium.
5. W terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą wnieść sprostowanie do zamieszczonych w protokole sformułowań własnych wypowiedzi i wniosków formalnych.4) Sprostowanie podpisane przez osobę, która je wniosła, umieszcza się w aneksie do protokołu.
§ 6. 1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Kolegium może powołać, w ramach Kolegium, zespół o charakterze doraźnym, którego zadaniem będzie szczegółowe rozpatrzenie danej sprawy.
2. Przewodniczący Kolegium określa skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, oraz zakres jego zadań.
§ 7. 1. (uchylony).5)
2. Do obowiązków sekretarza Kolegium, w zakresie wskazanym w art. 66 ust. 7 ustawy, należy:6)
1) przygotowanie projektów planów pracy Kolegium;
2) koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Kolegium;
3) informowanie członków Kolegium oraz innych uczestników posiedzenia Kolegium o terminie posiedzenia oraz o jego porządku obrad;
4) (uchylony);7)
5) sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium i przedstawianie ich do podpisu przewodniczącemu Kolegium;
6) udostępnianie protokołów z posiedzeń Kolegium;
7)8) prowadzenie rejestru rekomendacji i opinii Kolegium;
8) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Kolegium;
9) zapewnienie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Kolegium;
10) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Kolegium i przedstawianie go przewodniczącemu Kolegium;
10a)9) monitorowanie wykonywania zadań wynikających z rekomendacji i opinii Kolegium oraz decyzji przewodniczącego Kolegium;
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kolegium i przewodniczącego Kolegium.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia10).
1) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 727), które weszło w życie z dniem 15 maja 2024 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
3) Przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4) Zdanie pierwsze ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
5) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
6) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
7) Przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
9) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 października 2018 r.
- Data ogłoszenia: 2025-10-01
- Data obowiązywania: 2025-10-02
