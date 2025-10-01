Załącznik do obwieszczenia Ministra Energii

z dnia 24 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1329)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU1)

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1281 oraz z 2025 r. poz. 1168 i 1303) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy wykaz:

1) surowców oraz produktów naftowych uwzględnianych podczas ustalania ilości zapasów interwencyjnych;

2) surowców oraz paliw, w których tworzy się zapasy interwencyjne, w podziale na kategorie (grupy), uwzględniając możliwość zamiennego utrzymywania zapasów tych paliw w ramach danej kategorii;

3) paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej.

§ 2. Podczas ustalania wymaganej ilości zapasów interwencyjnych uwzględnia się surowce i produkty naftowe oznaczone następującymi kodami CN:

1) ropa naftowa oraz kondensat gazu ziemnego NGL - 2709 00;

2) półprodukty rafineryjne:

a) 2707 50 00,

b) 2710 12 11,

c) 2710 12 15,

d) 2710 19 11,

e) 2710 19 15,

f) 2710 19 31,

g) 2710 19 35,

h) 2710 19 51,

i) 2710 19 55;

3) gaz rafineryjny - 2711 29 00;

4) gaz płynny (LPG):



a) 2711 12,

b) 2711 13,

c) 2711 14 00,

d) 2711 19 00;

5) benzyny silnikowe:



a) 2707 50 00,

b) 2710 12 25,

c) 2710 12 41,

d) 2710 12 45,

e) 2710 12 49;

6) benzyny lotnicze - 2710 12 31;

7) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych - 2710 12 70;

8) paliwa typu nafty do silników odrzutowych - 2710 19 21;

9) inne rodzaje nafty:



a) 2710 19 25,



b) 2710 19 29;

10)2) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe:



a) 2710 19 42,

b) 2710 19 44,

c) 2710 19 46,

d) 2710 19 47,

e) 2710 19 48,

f) 2710 20 11,

g) 2710 20 16,

h) 2710 20 19;

11) ciężkie oleje opałowe:



a) 2707 99 99,

b) 2710 19 62,

c) 2710 19 66,

d) 2710 19 67,

e) 2710 20 32,

f) 2710 20 38,

g) 2710 20 90;

12) benzyny lakowe i przemysłowe - 2710 12 21;

13) smary:

a) 2710 19 71,

b) 2710 19 75,

c) 2710 19 81,

d) 2710 19 83,

e) 2710 19 85,

f) 2710 19 87,

g) 2710 19 91,

h) 2710 19 93,

i) 2710 19 99;

14) asfalty - 2713 20 00;

15) parafiny:

a) 2712 10,

b) 2712 20,

c) 2712 90;

16) koks naftowy:



a) 2713 11 00,



b) 2713 12 00.

§ 3. Producenci i handlowcy, obliczając wymaganą ilość zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, uwzględniają surowce i produkty naftowe wskazane w § 2 w pkt 1, z wyłączeniem kondensatu gazu ziemnego NGL, oraz w pkt 4-11.

§ 4. Zapasy interwencyjne tworzy się w surowcach i paliwach oznaczonych następującymi kodami CN:

1) ropa naftowa - 2709 00,

2) gaz płynny (LPG):



a) 2711 12,

b) 2711 13,

c) 2711 14 00,

d) 2711 19 00,

3) benzyny silnikowe:



a) 2707 50 00,

b) 2710 12 25,

c) 2710 12 41,

d) 2710 12 45,

e) 2710 12 49,

4) benzyny lotnicze - 2710 12 31,

5) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych - 2710 12 70,

6) paliwa typu nafty do silników odrzutowych - 2710 19 21,

7) inne rodzaje nafty:



a) 2710 19 25,



b) 2710 19 29,

8)3) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe:



a) 2710 19 42,

b) 2710 19 44,

c) 2710 19 46,

d) 2710 19 47,

e) 2710 19 48,

f) 2710 20 11,

g) 2710 20 16,

h) 2710 20 19,

9) ciężkie oleje opałowe:



a) 2707 99 99,

b) 2710 19 62,

c) 2710 19 66,

d) 2710 19 67,

e) 2710 20 32,

f) 2710 20 38,

g) 2710 20 90

- w tym również zawierające dodatki bez względu na ich ilość.

§ 5. Zapasy interwencyjne paliw mogą być utrzymywane zamiennie w zakresie następujących kategorii:

1) benzyny, o których mowa w § 4 pkt 3-5;

2) oleje, o których mowa w § 4 pkt 6-8;

3) oleje ciężkie, o których mowa w § 4 pkt 9.

§ 6. Podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej stanowią paliwa oznaczone następującymi kodami CN:

1) gaz płynny (LPG):



a) 2711 12,

b) 2711 13,

c) 2711 14 00,

d) 2711 19 00;

2) benzyny silnikowe:



a) 2707 50 00,

b) 2710 12 25,

c) 2710 12 41,

d) 2710 12 45,

e) 2710 12 49;

3) benzyny lotnicze - 2710 12 31;

4) paliwa typu benzynowego do silników odrzutowych - 2710 12 70;

5) paliwa typu nafty do silników odrzutowych - 2710 19 21;

6) inne rodzaje nafty:



a) 2710 19 25,



b) 2710 19 29;

7)4) oleje napędowe, w tym lekkie oleje opałowe:



a) 2710 19 42,

b) 2710 19 44,

c) 2710 19 46,

d) 2710 19 47,

e) 2710 19 48,

f) 2710 20 11,

g) 2710 20 16,

h) 2710 20 19;

8) ciężkie oleje opałowe:



a) 2707 99 99,

b) 2710 19 62,

c) 2710 19 66,

d) 2710 19 67,

e) 2710 20 32,

f) 2710 20 38,

g) 2710 20 90.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia5).6)

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi kieruje Minister Energii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 24 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. poz. 1956), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 sierpnia 2020 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. poz. 1806), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266 i 1592).