Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1333

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe stawki opłat produktowych dla:

1) poszczególnych produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;

2) narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne.

§ 2.

Szczegółowe stawki opłat, o których mowa w § 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 sierpnia 2025 r. pod numerem 2025/0472/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz. U. poz. 2485), które na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) utraciło moc z dniem 24 maja 2025 r.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 25 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1333)

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW

Poz.

Odpady powstałe z:

Jednostkowa
stawka

rodzaj produktów

symbol PKWiU

w zł za 1 kg

1

2

3

4

1

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty
z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

19.20.29.0

2,10

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

19.20.29.0

Parafina ciekła

19.20.29.0

Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

19.20.29.0

Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych

19.20.29.0

2

Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu,

20.59.4

2,10

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

Preparaty smarowe - wyłącznie smary plastyczne

ex 20.59.41.0

Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne

20.59.42.0

Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

20.59.43.0

3

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

22.11.11.0

2,20

4

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach

22.11.12.0

2,20

5

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach

22.11.13.0

2,20

6

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

22.11.20.0

2,20

7

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

22.11.14.0

2,20

8

Opony pneumatyczne, używane

38.11.53.0

4,20

9

Narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne

-

2,70


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-02
  • Data wejścia w życie: 2025-10-03
  • Data obowiązywania: 2025-10-03
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

