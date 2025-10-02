REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1333
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 września 2025 r.
w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów2)
Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 433) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) poszczególnych produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
2) narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne.
§ 2.
§ 3.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 sierpnia 2025 r. pod numerem 2025/0472/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz. U. poz. 2485), które na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877) utraciło moc z dniem 24 maja 2025 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 25 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1333)
SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁAT PRODUKTOWYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW
|
Poz.
|
Odpady powstałe z:
|
Jednostkowa
|
rodzaj produktów
|
symbol PKWiU
|
w zł za 1 kg
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty
|
19.20.29.0
|
2,10
|
z wyłączeniem:
|
z wyłączeniem:
|
Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny
|
19.20.29.0
|
Parafina ciekła
|
19.20.29.0
|
Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne
|
19.20.29.0
|
Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych
|
19.20.29.0
|
2
|
Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu,
|
20.59.4
|
2,10
|
z wyłączeniem:
|
z wyłączeniem:
|
Preparaty smarowe - wyłącznie smary plastyczne
|
ex 20.59.41.0
|
Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne
|
20.59.42.0
|
Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe
|
20.59.43.0
|
3
|
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych
|
22.11.11.0
|
2,20
|
4
|
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach
|
22.11.12.0
|
2,20
|
5
|
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach
|
22.11.13.0
|
2,20
|
6
|
Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy
|
22.11.20.0
|
2,20
|
7
|
Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy
|
22.11.14.0
|
2,20
|
8
|
Opony pneumatyczne, używane
|
38.11.53.0
|
4,20
|
9
|
Narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne
|
-
|
2,70
- Data ogłoszenia: 2025-10-02
- Data wejścia w życie: 2025-10-03
- Data obowiązywania: 2025-10-03
