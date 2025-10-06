REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1343
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 19 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego
Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 oraz z 2025 r. poz. 769 i 1023) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisów rozdziałów 2-5 nie stosuje się do zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową.”;
2) w § 7 w ust. 1:
a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „liczby osób przebywających” zastępuje się wyrazami „łącznej liczby pracowników zakładu górniczego oraz pracowników podmiotów, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, zatrudnionych”,
b) w pkt 2 liczbę „50” zastępuje się liczbą „80”,
c) w pkt 3 liczbę „80” zastępuje się liczbą „120”;
3) w § 10 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Kierownikiem kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo zakładowej stacji ratownictwa górniczego w zakładach górniczych albo zakładach, o których mowa w § 8 i § 9, jest osoba kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu:”;
4) w § 11 w ust. 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) prowadzenie, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, ewidencji członków drużyny ratowniczej i dokumentowanie w niej:
a) badań lekarskich,
b) ćwiczeń,
c) dyżurów,
d) szkoleń,
e) udziału w akcjach ratowniczych;”,
b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) prowadzenie ewidencji następujących osób przeszkolonych w zakresie ratownictwa górniczego:
a) kierowników akcji ratowniczej,
b) kierowników akcji pod ziemią lub w obiekcie,
c) kierowników bazy ratowniczej,
d) kierowników sztabu akcji ratowniczej,
e) osób dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu, które nie wchodzą w skład drużyny ratowniczej.”;
5) w § 12 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Funkcję kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego oraz jego zastępcy pełni osoba, która:”;
6) w § 14:
a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „kurs” dodaje się wyraz „podstawowy”,
b) w ust. 2:
- w pkt 2 po wyrazach „planie ratownictwa” dodaje się wyraz „górniczego”,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) poddaje się specjalistycznym badaniom lekarskim oraz specjalistycznym badaniom psychologicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia;”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Jeżeli ratownik górniczy nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w ust. 2, z przyczyn przez niego zawinionych, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego wprowadza w ewidencji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 8, wpis o czasowym, trwającym 30 dni od dnia wprowadzenia wpisu, braku gotowości do wykonywania pracy ratownika górniczego, niezwłocznie informując o tym ratownika górniczego.”,
d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia wpisu, o którym mowa w ust. 2a, nie ustąpi jego przyczyna, kierownik ruchu zakładu górniczego skreśla ratownika górniczego z ewidencji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 8, niezwłocznie informując o tym ratownika górniczego.”;
7) w § 15 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „kurs” dodaje się wyraz „podstawowy”;
8) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia kopalnianej stacji ratownictwa górniczego i służby ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym określa się w planie ratownictwa górniczego, uwzględniając rodzaj zagrożeń występujących w zakładzie górniczym, a w podziemnym zakładzie górniczym - także łączną liczbę pracowników zakładu górniczego oraz pracowników podmiotów, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, zatrudnionych w ciągu doby pod ziemią.”;
9) w § 28 uchyla się ust. 5 i 6;
10) w § 34 w ust. 5 skreśla się wyraz „oraz”;
11) w § 36:
a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „CO, CO2, CH4” zastępuje się wyrazami „tlenku węgla, dwutlenku węgla i metanu”,
b) uchyla się ust. 3;
12) w § 37:
a) w ust. 1 po wyrazach „zgłasza się dyspozytorowi” dodaje się wyraz „ruchu”,
b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Treść nakazu, o którym mowa w ust. 2, podlega niezwłocznemu zgłoszeniu dyspozytorowi ruchu zakładu górniczego.
4. Treść nakazu, o którym mowa w ust. 2, oraz zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, podlegają niezwłocznemu odnotowaniu w dzienniku kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.”;
13) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:
„§ 37a. Ratowników górniczych:
1) w dyżurującym zastępie ratowniczym,
2) biorących udział w akcji ratowniczej
- wyposaża się w optyczno-akustyczne sygnalizatory bezruchu, w których uruchomienie alarmu następuje automatycznie oraz przez użytkownika.”;
14) po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:
„§ 43a. 1. Jednostka ratownictwa zapewnia ratownikom górniczym wchodzącym w skład zastępów ratowniczych, o których mowa w § 43 ust. 3:
1) badania lekarskie przed każdorazowym rozpoczęciem dyżurów w jednostce ratownictwa;
2) w okresie pełnienia dyżuru w jednostce ratownictwa:
a) pomoc ambulatoryjną,
b) sprawdzanie stanu zdrowia bezpośrednio przed przystąpieniem do akcji ratowniczej i po jej zakończeniu,
c) pomoc lekarską i psychologiczną w trakcie akcji ratowniczych.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zakładów górniczych oraz zakładów, o których mowa w § 8 i § 9.”;
15) w § 48 w pkt 4 wyrazy „§ 52 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 43a ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 64b ust. 1 pkt 2”;
16) uchyla się § 52;
17) w § 53 w ust. 4 wyrazy „kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego” zastępuje się wyrazami „kierownik ruchu zakładu górniczego”;
18) w § 62 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „zakładów” dodaje się wyrazy „górniczych albo zakładów”;
19) w § 64:
a) w ust. 3:
- w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w trakcie roku, nie rzadziej niż co 2 miesiące” zastępuje się wyrazami „rozłożonych równomiernie w trakcie roku”,
- w pkt 2 wyrazy „odbywa cztery ćwiczenia w jednostce ratownictwa w trakcie roku” zastępuje się wyrazami „bierze udział w czterech ćwiczeniach w jednostce ratownictwa rozłożonych równomiernie w trakcie roku”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Jeżeli w podziemnym zakładzie górniczym występują warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, dopuszcza się możliwość ich przeprowadzenia poza właściwą jednostką ratownictwa, na warunkach uzgodnionych z tą jednostką.”;
20) po § 64a dodaje się § 64b w brzmieniu:
„§ 64b. 1. Jednostka ratownictwa dla podziemnych zakładów górniczych zapewnia ratownikom górniczym:
1) badania lekarskie przed ćwiczeniami okresowymi, o których mowa w § 64 ust. 3 pkt 1 lit. a;
2) pomoc ambulatoryjną w trakcie odbywania ćwiczeń w jednostce ratownictwa.
2. Jednostka ratownictwa dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi zapewnia ratownikom górniczym pomoc ambulatoryjną w trakcie odbywania ćwiczeń w jednostce ratownictwa.”;
21) w § 66:
a) w pkt 4 skreśla się wyrazy „ , z uwzględnieniem imion i nazwisk psychologów, psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów, ich miejsca pracy oraz numerów telefonów”,
b) w pkt 5:
- w lit. a uchyla się tiret pierwsze,
- po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:
„ca) sposobu prowadzenia akcji ratowniczej, w przypadku połączenia wentylacyjnego sąsiednich zakładów górniczych,”;
22) w § 71:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) likwidacji stanu zagrożenia pożarowego, gdy:
a) 10 < ≤ 25 dm3/min, gdzie to wskaźnik ilości tlenku węgla, obliczany według wzorów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy w zakresie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, dotyczących wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, lub
b) 0,0070 < G ≤ 0,0300, gdzie G to wskaźnik Grahama, obliczany według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy w zakresie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, dotyczących wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych;”,
- po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) budowy tam o konstrukcji przeciwwybuchowej;
1b) uszczelniania tam i zrobów;”,
- w pkt 5 skreśla się wyrazy „oraz przy pracach w podziemnych magazynach węglowodorów”,
- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) zidentyfikowania przez kierownika ruchu zakładu górniczego konieczności zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub ruchu zakładu górniczego ze względu na inne okoliczności lub w innych miejscach niż określone w pkt 1-8.”,
b) w ust. 2 wyrazy „ustala się” zastępuje się wyrazami „ustala kierownik ruchu zakładu albo zakładu górniczego”;
23) w § 90 w ust. 2 w pkt 10 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”;
24) w § 106 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „CO, CO2, CH4” zastępuje się wyrazami „tlenku węgla, dwutlenku węgla i metanu”;
25) w § 112 uchyla się pkt 3;
26) po § 112 dodaje się § 112a w brzmieniu:
„§ 112a. 1. Jeżeli zaistniał wypadek podczas używania aparatu regeneracyjnego lub powietrznego butlowego lub sprzętu ochrony układu oddechowego, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jednostki ratownictwa zabezpiecza używany aparat oraz sprzęt wraz z maską twarzową w szczelnym opakowaniu.
2. Jeżeli zaistniał wypadek podczas używania aparatu regeneracyjnego, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jednostki ratownictwa zabezpiecza dodatkowo trzy sztuki nieużywanych i zaplombowanych pochłaniaczy dwutlenku węgla tej samej partii, serii i daty produkcji, jakich użyto w tym aparacie.
3. Aparat i pochłaniacze, o których mowa w ust. 2, do czasu przekazania jednostce oceniającej zgodność w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku są zabezpieczane przez kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jednostki ratownictwa w zamkniętym pomieszczeniu.
4. Jeżeli zaistniał wypadek w zakładach górniczych albo zakładach, o których mowa w § 8 i § 9, podczas używania filtropochłaniaczy, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo zakładowej stacji ratownictwa górniczego zabezpiecza używany filtropochłaniacz wraz z maską w szczelnym opakowaniu.”;
27) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w pkt 5 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”,
b) w pkt 6 po wyrazach „zakładach górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładach”,
c) w pkt 7 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”,
d) w pkt 8 po wyrazach „zakładach górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładach”,
e) w pkt 15 w ppkt 6 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”;
28) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w pkt 1.3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) datę oraz rejon lub miejsce:
a) wykonywania pracy,
b) pełnienia stałego dyżuru, o którym mowa w § 37 ust. 2 rozporządzenia,
c) wykonywania prac profilaktycznych,
d) prowadzenia akcji ratowniczej;”,
b) w pkt 7.1 w zdaniu drugim po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”,
c) w pkt 16.2 w ppkt 5 po wyrazach „planie ratownictwa” dodaje się wyraz „górniczego”,
d) w pkt 20.3 ppkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) wyróżnień;”;
29) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w pkt 1.5:
- uchyla się ppkt 4 i 5,
- w ppkt 6 wyrazy „O2, CO, CO2 i CH4” zastępuje się wyrazami „tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i metanu”,
b) w pkt 3:
- w tabeli nr 1 w lp. 2 w kolumnie „Rodzaj czynności” wyrazy „kąt 50” zastępuje się wyrazami „kąt 5o”,
- w tabeli nr 4 wiersze 2-4 otrzymują brzmienie:
- objaśnienie oznaczone symbolem * otrzymuje brzmienie:
„* Dotyczy aparatów BG-4 z wkładem chłodzącym.”,
c) w pkt 8.1 w ppkt 2 wyraz „H2S” zastępuje się wyrazem „siarkowodór”,
d) w pkt 8.5 w ppkt 4 po wyrazach „planem ratownictwa” dodaje się wyraz „górniczego”.
§ 2.
2. Jeżeli funkcję zastępców kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego pełnią wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1, kierownik ruchu zakładu górniczego niezwłocznie wyznacza zastępcę kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego spośród osób spełniających wymagania, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
- Data ogłoszenia: 2025-10-06
- Data wejścia w życie: 2025-10-21
- Data obowiązywania: 2025-10-21
