§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1418) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisów rozdziałów 2-5 nie stosuje się do zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową.”;

2) w § 7 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „liczby osób przebywających” zastępuje się wyrazami „łącznej liczby pracowników zakładu górniczego oraz pracowników podmiotów, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, zatrudnionych”,

b) w pkt 2 liczbę „50” zastępuje się liczbą „80”,

c) w pkt 3 liczbę „80” zastępuje się liczbą „120”;

3) w § 10 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Kierownikiem kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo zakładowej stacji ratownictwa górniczego w zakładach górniczych albo zakładach, o których mowa w § 8 i § 9, jest osoba kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu:”;

4) w § 11 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3, ewidencji członków drużyny ratowniczej i dokumentowanie w niej:

a) badań lekarskich,

b) ćwiczeń,

c) dyżurów,

d) szkoleń,

e) udziału w akcjach ratowniczych;”,

b) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) prowadzenie ewidencji następujących osób przeszkolonych w zakresie ratownictwa górniczego:

a) kierowników akcji ratowniczej,

b) kierowników akcji pod ziemią lub w obiekcie,

c) kierowników bazy ratowniczej,

d) kierowników sztabu akcji ratowniczej,

e) osób dozoru ruchu zakładu górniczego albo zakładu, które nie wchodzą w skład drużyny ratowniczej.”;

5) w § 12 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Funkcję kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego oraz jego zastępcy pełni osoba, która:”;



6) w § 14:

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie „kurs” dodaje się wyraz „podstawowy”,

b) w ust. 2:

- w pkt 2 po wyrazach „planie ratownictwa” dodaje się wyraz „górniczego”,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) poddaje się specjalistycznym badaniom lekarskim oraz specjalistycznym badaniom psychologicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia;”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jeżeli ratownik górniczy nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w ust. 2, z przyczyn przez niego zawinionych, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego wprowadza w ewidencji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 8, wpis o czasowym, trwającym 30 dni od dnia wprowadzenia wpisu, braku gotowości do wykonywania pracy ratownika górniczego, niezwłocznie informując o tym ratownika górniczego.”,

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wprowadzenia wpisu, o którym mowa w ust. 2a, nie ustąpi jego przyczyna, kierownik ruchu zakładu górniczego skreśla ratownika górniczego z ewidencji, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 8, niezwłocznie informując o tym ratownika górniczego.”;

7) w § 15 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „kurs” dodaje się wyraz „podstawowy”;

8) w § 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia kopalnianej stacji ratownictwa górniczego i służby ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym określa się w planie ratownictwa górniczego, uwzględniając rodzaj zagrożeń występujących w zakładzie górniczym, a w podziemnym zakładzie górniczym - także łączną liczbę pracowników zakładu górniczego oraz pracowników podmiotów, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, zatrudnionych w ciągu doby pod ziemią.”;

9) w § 28 uchyla się ust. 5 i 6;

10) w § 34 w ust. 5 skreśla się wyraz „oraz”;



11) w § 36:

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „CO, CO2, CH4” zastępuje się wyrazami „tlenku węgla, dwutlenku węgla i metanu”,

b) uchyla się ust. 3;



12) w § 37:



a) w ust. 1 po wyrazach „zgłasza się dyspozytorowi” dodaje się wyraz „ruchu”,



b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Treść nakazu, o którym mowa w ust. 2, podlega niezwłocznemu zgłoszeniu dyspozytorowi ruchu zakładu górniczego.

4. Treść nakazu, o którym mowa w ust. 2, oraz zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3, podlegają niezwłocznemu odnotowaniu w dzienniku kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.”;

13) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

„§ 37a. Ratowników górniczych:

1) w dyżurującym zastępie ratowniczym,

2) biorących udział w akcji ratowniczej

- wyposaża się w optyczno-akustyczne sygnalizatory bezruchu, w których uruchomienie alarmu następuje automatycznie oraz przez użytkownika.”;

14) po § 43 dodaje się § 43a w brzmieniu:

„§ 43a. 1. Jednostka ratownictwa zapewnia ratownikom górniczym wchodzącym w skład zastępów ratowniczych, o których mowa w § 43 ust. 3:

1) badania lekarskie przed każdorazowym rozpoczęciem dyżurów w jednostce ratownictwa;

2) w okresie pełnienia dyżuru w jednostce ratownictwa:

a) pomoc ambulatoryjną,

b) sprawdzanie stanu zdrowia bezpośrednio przed przystąpieniem do akcji ratowniczej i po jej zakończeniu,

c) pomoc lekarską i psychologiczną w trakcie akcji ratowniczych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zakładów górniczych oraz zakładów, o których mowa w § 8 i § 9.”;

15) w § 48 w pkt 4 wyrazy „§ 52 pkt 2” zastępuje się wyrazami „§ 43a ust. 1 pkt 2 lit. a oraz § 64b ust. 1 pkt 2”;

16) uchyla się § 52;

17) w § 53 w ust. 4 wyrazy „kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego” zastępuje się wyrazami „kierownik ruchu zakładu górniczego”;

18) w § 62 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazie „zakładów” dodaje się wyrazy „górniczych albo zakładów”;



19) w § 64:

a) w ust. 3:

- w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w trakcie roku, nie rzadziej niż co 2 miesiące” zastępuje się wyrazami „rozłożonych równomiernie w trakcie roku”,

- w pkt 2 wyrazy „odbywa cztery ćwiczenia w jednostce ratownictwa w trakcie roku” zastępuje się wyrazami „bierze udział w czterech ćwiczeniach w jednostce ratownictwa rozłożonych równomiernie w trakcie roku”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Jeżeli w podziemnym zakładzie górniczym występują warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, dopuszcza się możliwość ich przeprowadzenia poza właściwą jednostką ratownictwa, na warunkach uzgodnionych z tą jednostką.”;

20) po § 64a dodaje się § 64b w brzmieniu:

„§ 64b. 1. Jednostka ratownictwa dla podziemnych zakładów górniczych zapewnia ratownikom górniczym:

1) badania lekarskie przed ćwiczeniami okresowymi, o których mowa w § 64 ust. 3 pkt 1 lit. a;

2) pomoc ambulatoryjną w trakcie odbywania ćwiczeń w jednostce ratownictwa.

2. Jednostka ratownictwa dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi zapewnia ratownikom górniczym pomoc ambulatoryjną w trakcie odbywania ćwiczeń w jednostce ratownictwa.”;

21) w § 66:

a) w pkt 4 skreśla się wyrazy „ , z uwzględnieniem imion i nazwisk psychologów, psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów, ich miejsca pracy oraz numerów telefonów”,

b) w pkt 5:

- w lit. a uchyla się tiret pierwsze,

- po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:

„ca) sposobu prowadzenia akcji ratowniczej, w przypadku połączenia wentylacyjnego sąsiednich zakładów górniczych,”;

22) w § 71:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) likwidacji stanu zagrożenia pożarowego, gdy:

a) 10 < ≤ 25 dm3/min, gdzie to wskaźnik ilości tlenku węgla, obliczany według wzorów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy w zakresie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, dotyczących wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych, lub

b) 0,0070 < G ≤ 0,0300, gdzie G to wskaźnik Grahama, obliczany według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy w zakresie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, dotyczących wczesnego wykrywania pożarów endogenicznych;”,

- po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

„1a) budowy tam o konstrukcji przeciwwybuchowej;



1b) uszczelniania tam i zrobów;”,

- w pkt 5 skreśla się wyrazy „oraz przy pracach w podziemnych magazynach węglowodorów”,

- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) zidentyfikowania przez kierownika ruchu zakładu górniczego konieczności zapobieżenia bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub ruchu zakładu górniczego ze względu na inne okoliczności lub w innych miejscach niż określone w pkt 1-8.”,

b) w ust. 2 wyrazy „ustala się” zastępuje się wyrazami „ustala kierownik ruchu zakładu albo zakładu górniczego”;

23) w § 90 w ust. 2 w pkt 10 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”;

24) w § 106 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „CO, CO2, CH4” zastępuje się wyrazami „tlenku węgla, dwutlenku węgla i metanu”;

25) w § 112 uchyla się pkt 3;

26) po § 112 dodaje się § 112a w brzmieniu:

„§ 112a. 1. Jeżeli zaistniał wypadek podczas używania aparatu regeneracyjnego lub powietrznego butlowego lub sprzętu ochrony układu oddechowego, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jednostki ratownictwa zabezpiecza używany aparat oraz sprzęt wraz z maską twarzową w szczelnym opakowaniu.

2. Jeżeli zaistniał wypadek podczas używania aparatu regeneracyjnego, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jednostki ratownictwa zabezpiecza dodatkowo trzy sztuki nieużywanych i zaplombowanych pochłaniaczy dwutlenku węgla tej samej partii, serii i daty produkcji, jakich użyto w tym aparacie.

3. Aparat i pochłaniacze, o których mowa w ust. 2, do czasu przekazania jednostce oceniającej zgodność w rozumieniu przepisów o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku są zabezpieczane przez kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego lub jednostki ratownictwa w zamkniętym pomieszczeniu.

4. Jeżeli zaistniał wypadek w zakładach górniczych albo zakładach, o których mowa w § 8 i § 9, podczas używania filtropochłaniaczy, kierownik kopalnianej stacji ratownictwa górniczego albo zakładowej stacji ratownictwa górniczego zabezpiecza używany filtropochłaniacz wraz z maską w szczelnym opakowaniu.”;

27) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w pkt 5 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”,

b) w pkt 6 po wyrazach „zakładach górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładach”,

c) w pkt 7 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”,

d) w pkt 8 po wyrazach „zakładach górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładach”,

e) w pkt 15 w ppkt 6 po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”;

28) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w pkt 1.3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) datę oraz rejon lub miejsce:

a) wykonywania pracy,

b) pełnienia stałego dyżuru, o którym mowa w § 37 ust. 2 rozporządzenia,

c) wykonywania prac profilaktycznych,

d) prowadzenia akcji ratowniczej;”,

b) w pkt 7.1 w zdaniu drugim po wyrazach „zakładów górniczych” dodaje się wyrazy „oraz zakładów”,

c) w pkt 16.2 w ppkt 5 po wyrazach „planie ratownictwa” dodaje się wyraz „górniczego”,

d) w pkt 20.3 ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wyróżnień;”;

29) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w pkt 1.5:

- uchyla się ppkt 4 i 5,

- w ppkt 6 wyrazy „O 2 , CO, CO 2 i CH 4 ” zastępuje się wyrazami „tlenu, tlenku węgla, dwutlenku węgla i metanu”,

b) w pkt 3:

- w tabeli nr 1 w lp. 2 w kolumnie „Rodzaj czynności” wyrazy „kąt 50” zastępuje się wyrazami „kąt 5o”,

- w tabeli nr 4 wiersze 2-4 otrzymują brzmienie:





- objaśnienie oznaczone symbolem * otrzymuje brzmienie:

„* Dotyczy aparatów BG-4 z wkładem chłodzącym.”,

c) w pkt 8.1 w ppkt 2 wyraz „H2S” zastępuje się wyrazem „siarkowodór”,

d) w pkt 8.5 w ppkt 4 po wyrazach „planem ratownictwa” dodaje się wyraz „górniczego”.