Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1345

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 29 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 i 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 2268) w § 1:

1) pkt 27 otrzymuje brzmienie:

„27) usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0);”;

2) w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30-32 w brzmieniu:

„30) dostaw towarów przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej) i wydają towar;

31) świadczenia usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej);

32) świadczenia usług parkingu samochodów i innych pojazdów drogą elektroniczną, w tym przy użyciu aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-06
  • Data wejścia w życie: 2026-04-01
  • Data obowiązywania: 2026-04-01
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:



