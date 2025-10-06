REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1345
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 29 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania
Na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 i 1203) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) usług mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0);”;
2) w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30-32 w brzmieniu:
„30) dostaw towarów przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej) i wydają towar;
31) świadczenia usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej);
32) świadczenia usług parkingu samochodów i innych pojazdów drogą elektroniczną, w tym przy użyciu aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Drop
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-10-06
- Data wejścia w życie: 2026-04-01
- Data obowiązywania: 2026-04-01
