Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1346
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 30 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 oraz z 2025 r. poz. 769) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1 w ust. 2:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620);”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia;”;
2) w § 5 w ust. 1:
a) uchyla się pkt 3,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) posiada zaświadczenie o odbyciu stażu, wydane na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia;”;
3) w § 8:
a) uchyla się ust. 5,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3a, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż na dwa miesiące przed terminem zakończenia stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Kopię zaświadczenia o odbyciu stażu, wydanego na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, osoba ta przedkłada izbie rzemieślniczej, niezwłocznie po jego uzyskaniu.”.
§ 2.
§ 3.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
- Data ogłoszenia: 2025-10-06
- Data wejścia w życie: 2025-10-07
- Data obowiązywania: 2025-10-07
