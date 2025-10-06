§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 89 i 1607, z 2019 r. poz. 2468 oraz z 2024 r. poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ustawie o rynku pracy i służbach zatrudnienia - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. poz. 620);”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy - należy przez to rozumieć przepisy wydane na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia;”;

2) w § 5 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 3,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) posiada zaświadczenie o odbyciu stażu, wydane na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia;”;

3) w § 8:

a) uchyla się ust. 5,

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Osoba, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3a, składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie później niż na dwa miesiące przed terminem zakończenia stażu, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Kopię zaświadczenia o odbyciu stażu, wydanego na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, osoba ta przedkłada izbie rzemieślniczej, niezwłocznie po jego uzyskaniu.”.