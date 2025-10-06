REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1348
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 750, 905 i 924) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. K. Kacperczyk
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2025-10-06
- Data wejścia w życie: 2025-10-21
- Data obowiązywania: 2025-10-21
