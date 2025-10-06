REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1349

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 1 października 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1234) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 602) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) modyfikacja przydzielonej zdolności przepustowej - zmianę przydzielonej zdolności przepustowej, w wyniku której aplikant zakłada przynajmniej częściowe jej wykorzystanie;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) bruttotonokilometr - miernik pracy eksploatacyjnej odpowiadający przewozowi masy brutto pociągu wyrażonej w tonach na odległość jednego kilometra;”;

2) w § 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Część stawki zależną od kosztów bezpośrednich ustala się jako sumę części stawki zależnej od masy pociągu i kategorii linii kolejowych, części stawki zależnej od trakcji pociągu oraz części stawki zależnej od postojów handlowych przy peronach.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Średnią stawkę zależną od masy pociągu i kategorii linii kolejowych ustala się jako iloraz planowanych kosztów bezpośrednich - z wyłączeniem kosztów udostępniania urządzeń dostarczających energię trakcyjną oraz kosztów udostępniania peronów wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego - oraz planowanej pracy eksploatacyjnej.”,

c) uchyla się ust. 7 i 8,

d) w ust. 10 uchyla się pkt 1,

e) w ust. 11:

- uchyla się pkt 1,

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) planowane przychody z opłaty podstawowej i manewrowej, z wyłączeniem przychodów związanych z rodzajem trakcji, przychodów związanych z postojami handlowymi przy peronach oraz przychodów związanych z rodzajem wykonywanych przewozów, były równe planowanej wysokości kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów udostępniania urządzeń dostarczających energię trakcyjną oraz kosztów postojów handlowych przy peronach.”,

f) w ust. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wynosi 0 zł/pociągokilometr lub 0 zł/bruttotonokilometr dla pociągów prowadzonych trakcją inną niż elektryczna.”,

g) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Część stawki zależną od postojów handlowych przy peronach ustala się jako iloraz planowanych kosztów bezpośrednich w zakresie udostępniania peronów wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dostęp do peronu, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego oraz planowanej pracy eksploatacyjnej dla pociągów realizujących postoje handlowe przy peronach.”,

h) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Planowaną wysokość kosztów bezpośrednich ustala się na podstawie wysokości odpowiednich kosztów bezpośrednich poniesionych w roku obrotowym przyjętym jako rok bazowy, z którego pochodzą wszystkie mierzone lub prognozowane dane do określenia stawek jednostkowych opłat, z uwzględnieniem:

1) współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej ustalonego jako iloraz liczby dni w rocznym rozkładzie jazdy pociągów, na który ustala się stawki, i liczby dni w roku obrotowym przyjętym jako rok bazowy;

2) planowanych lub znanych wskaźników inflacji na kolejne lata po roku obrotowym przyjętym jako rok bazowy, a w przypadku kosztów wynagrodzeń - planowanych wskaźników inflacji oraz planowanych wskaźników dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.”,

i) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Planowaną wielkość pracy eksploatacyjnej, o której mowa w ust. 4, ust. 12 pkt 1 i ust. 12a, ustala się na podstawie wielkości odpowiedniej pracy eksploatacyjnej w ostatnim zakończonym rocznym rozkładzie jazdy pociągów z uwzględnieniem współczynnika zmienności pracy eksploatacyjnej ustalonego jako iloraz liczby dni w rocznym rozkładzie jazdy pociągów, na który ustala się stawki, i liczby dni w ostatnim zakończonym rocznym rozkładzie jazdy pociągów.”,

j) uchyla się ust. 16,

k) ust. 17 i 17a otrzymują brzmienie:

„17. Zarządca może określić w regulaminie sieci część stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów, o której mowa w ust. 1, jako wartość wyższą niż 0 zł/pociągokilometr lub 0 zł/bruttotonokilometr, jeżeli na podstawie analizy rynku wykazał, że taka wartość nie spowoduje przejęcia przewozów przez transport samochodowy. System pobierania opłat uwzględnia wzrosty produktywności osiągnięte przez przewoźników kolejowych oraz wpływ uprzednio wprowadzonego składnika stawki w roku obrotowym przyjętym jako rok bazowy.

17a. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, zarządca określa segmenty rynku, w których przewoźnicy kolejowi obecnie nie działają, ale mogą świadczyć usługi albo mogą zwiększyć udział w rynku w okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów. W tych segmentach rynku zarządca ustala wartość stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów w wysokości 0 zł/pociągokilometr lub 0 zł/bruttotonokilometr.”,

l) w ust. 18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Analizy, o której mowa w ust. 17, zarządca dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi przewoźnikami kolejowymi, nie rzadziej niż raz na trzy lata, z uwzględnieniem optymalnej konkurencyjności co najmniej następujących par segmentów rynku:”,

m) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Zarządca może odstąpić od przeprowadzania analizy, o której mowa w ust. 17, jeżeli przyjmie, że wartość części stawki związanej z rodzajem wykonywanych przewozów, o której mowa w ust. 1, wynosi 0 zł/pociągokilometr lub 0 zł/bruttotonokilometr dla wszystkich rodzajów przewozów.”,

n) po ust. 20 dodaje się ust. 20a w brzmieniu:

„20a. Zarządca po dokonaniu analizy, o której mowa w ust. 17, podaje jej treść do publicznej wiadomości, z wyłączeniem postanowień stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, na stronie internetowej zarządcy nie później niż w terminie miesiąca od dnia jej dokonania.”,

o) w ust. 22 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 24 wyrazy „ust. 1-17” zastępuje się wyrazami „ust. 1-6, 9-15 i 17”;

3) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku niewykorzystania przez przewoźnika, z przyczyn leżących po jego stronie, całej przydzielonej trasy pociągu albo jej części opłata rezerwacyjna za niewykorzystany odcinek przydzielonej trasy pociągu wynosi:

1) 100 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu, jeżeli rezygnacja z przydzielonej trasy pociągu nie została złożona;

2) 25 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie krótszym niż 12 godzin przed planowym uruchomieniem pociągu;

3) 20 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie nie krótszym niż 12 godzin i krótszym niż 36 godzin przed planowym uruchomieniem pociągu;

4) 15 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie nie krótszym niż 36 godzin i krótszym niż 72 godziny przed planowym uruchomieniem pociągu;

5) 10 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie nie krótszym niż 72 godziny i nie dłuższym niż 30 dni przed planowym uruchomieniem pociągu;

6) 0 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku złożenia rezygnacji z przydzielonej trasy pociągu w terminie dłuższym niż 30 dni przed planowanym uruchomieniem pociągu.”,

b) uchyla się ust. 2 i 3,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opłata rezerwacyjna, o której mowa w ust. 1, wynosi 0 % opłaty podstawowej za planowany przejazd pociągu w przypadku, gdy niewykorzystanie trasy pociągu jest następstwem wniosku o przydzielenie trasy pociągu dotyczącego modyfikacji przydzielonej trasy pociągu złożonego w ramach zmiany rozkładu jazdy pociągów.”;

4) w § 27 w ust. 1 po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

„19a) plan wykonania, o którym mowa w art. 30f ust. 4 ustawy;”.

§ 2.

1. Zarządcy infrastruktury dostosują regulaminy sieci do wymagań rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Opłatę rezerwacyjną, o której mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, nalicza się w sposób określony w § 23 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsze rozporządzenie weszło w życie.

§ 3.

1. Przepisy dotychczasowe dotyczące sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1234), stosuje się do:

1) cennika opracowanego dla rocznego rozkładu jazdy pociągów, obowiązującego w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) opracowywania projektu cennika w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 14 grudnia 2025 r.

2. Przepisy dotyczące sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się po raz pierwszy do opracowywania projektu cennika w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 13 grudnia 2026 r.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. A. Marchewka

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 32, Dz. Urz. UE L 67 z 12.03.2015, str. 32, Dz. Urz. UE L 159 z 16.06.2016, str. 23, Dz. Urz. UE L 352 z 23.12.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 295 z 14.11.2017, str. 69).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-06
  • Data wejścia w życie: 2025-11-06
  • Data obowiązywania: 2025-11-06
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1351

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1350

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1349

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1348

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1347

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 30 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1346

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 29 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1345

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1344

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 19 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1343

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 1 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w zakresie transportu intermodalnego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1342

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 16 września 2025 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1341

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2025 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Chynów w województwie mazowieckim

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1340

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 30 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej, i procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanej stwierdzonej niezgodności z wymogami warunkowości społecznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1339

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1338

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1337

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1336

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 24 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1335

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1334

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 25 września 2025 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1333

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1332

REKLAMA