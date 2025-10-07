§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 3;



2) w § 4:

a) w pkt 4 skreśla się wyrazy „na drodze o dwóch jezdniach przeznaczonych do ruchu w przeciwnych kierunkach wyznacza się dwie jezdnie główne oddzielnie dla każdego kierunku ruchu;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) jezdnia dodatkowa – jezdnię niebędącą jezdnią główną, jezdnią zbierająco-rozprowadzającą, jezdnią łącznicy ani jezdnią manewrową;”,

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) jezdnia manewrowa – jezdnię w ramach miejsca obsługi podróżnych, miejsca dla służb, obwodu utrzymania drogi, parkingu lub zatoki postojowej oddzielonej od jezdni głównej, jezdni dodatkowej, jezdni łącznicy lub jezdni zbierająco-rozprowadzającej;”,

d) w pkt 18 po wyrazie „stany” dodaje się wyraz „graniczne”,

e) po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:

„20a) skrzyżowanie – skrzyżowanie w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889);”;

3) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Projektując drogę, w odpowiednim zakresie uwzględnia się ryzyka i oddziaływania wynikające ze zmiany klimatu, w szczególności związane z ulewnymi deszczami, powodziami, suszami, falami upałów, bardzo silnym wiatrem lub osuwiskami.”;

4) w § 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dla klasy GP:

a) o dwóch jezdniach głównych - standardowo 110 km/h, w trudnych warunkach dopuszcza się 100, 90 lub 80 km/h,

b) o jednej jezdni głównej - standardowo 100 km/h, w trudnych warunkach dopuszcza się 90 lub 80 km/h;”;

5) w § 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jezdnia dodatkowa może być zaprojektowana wyłącznie na drodze klasy A, S, GP, G i Z. Jezdnia ta powinna spełniać warunki określone dla jezdni drogi klasy D, L lub Z.”;

6) w § 16 w ust. 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „strefę bez przeszkód” zastępuje się wyrazami „strefy bez przeszkód, które mogą na siebie zachodzić”;

7) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Szerokość pasa ruchu na łuku kołowym w planie powinna umożliwiać przejazd pojazdu miarodajnego. W przypadku jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu szerokości tych pasów na łuku kołowym w planie powinny umożliwiać przejeżdżanie obok siebie pojazdów miarodajnych z zachowaniem bezpiecznej odległości między tymi pojazdami.”;

8) w § 20 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „projektowej” zastępuje się wyrazami „do projektowania”;



9) w § 23:

a) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się inne rozwiązania w miejscu pobocza i w miejscu opaski wewnętrznej, pod warunkiem że jezdnia ulicy zostanie ograniczona wyniesionym krawężnikiem, a ruch pieszych będzie odbywał się po drodze dla pieszych lub drodze dla pieszych i rowerów albo na ulicy będzie obowiązywał zakaz ruchu pieszych.”,

b) w ust. 10 w pkt 5 skreśla się wyrazy „ , jeżeli nie zaprojektowano części pobocza o nawierzchni twardej”;



10) w § 26:

a) w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyraz „strefę” zastępuje się wyrazem „strefy”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W trudnych warunkach dopuszcza się zaprojektowanie w strefie bez przeszkód drogi dla pieszych, drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli poziom ryzyka wystąpienia negatywnych skutków ciężkich wypadków i kolizji drogowych związanych z niekontrolowanym zjechaniem pojazdu z jezdni jest niski.”;



11) w § 28 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W strefie zamieszkania ruch pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch prowadzi się po jezdni ulicy.”;

12) w § 34:

a) w ust. 1 wyraz „drogi” zastępuje się wyrazami „jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska tramwajowego”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Na jezdni projektuje się przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej, jeżeli prędkość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 50 km/h, a przejście umożliwia przekroczenie nie więcej niż jednego pasa ruchu w jednym kierunku, niezależnie od liczby pasów ruchu dla rowerów, których przekroczenie umożliwia to przejście.

3. Na jezdni projektuje się przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, jeżeli prędkość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 50 km/h i nie można zaprojektować przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej oraz jeżeli prędkość dopuszczalna wynosi więcej niż 50 km/h i nie więcej niż 70 km/h.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dopuszcza się zaprojektowanie przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej na wlocie i wylocie ronda turbinowego, jeżeli prędkość dopuszczalna wynosi nie więcej niż 50 km/h, a przejście umożliwia przekroczenie nie więcej niż dwóch pasów ruchu, niezależnie od liczby pasów ruchu dla rowerów, których przekroczenie umożliwia to przejście.”,

d) w ust. 4 wyraz „drogi” zastępuje się wyrazami „jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska tramwajowego”;

13) w § 36 w ust. 1:

a) w zdaniu pierwszym wyraz „mniejszej” zastępuje się wyrazem „mniejszą”,

b) w zdaniu drugim po wyrazie „zmniejszenie” dodaje się wyraz „jej”;



14) w § 45:

a) w ust. 1 wyraz „drogi” zastępuje się wyrazami „jezdni lub torowiska tramwajowego”,

b) w ust. 4 uchyla się zdanie drugie;

15) w § 50 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) drodze zamiejskiej klasy GP, G lub Z o jednej jezdni głównej, na której prędkość do projektowania wynosi nie mniej niż 80 km/h, lub o dwóch jezdniach głównych;”;

16) w § 52 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Parametry geometryczne jezdni manewrowej powinny umożliwiać przejazd i wykonywanie manewrów pojazdom, do których ruchu jezdnia ta jest przeznaczona.”;

17) w § 54 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się usytuowanie wyjazdu i wjazdu obok siebie, przy czym usytuowane obok siebie wyjazd zwykły i wjazd zwykły rozdziela się wyspą kanalizującą ruch.”;

18) w § 55 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na drodze zamiejskiej klasy GP o jednej dwukierunkowej jezdni głównej dopuszcza się zaprojektowanie zjazdu zwykłego z jezdni głównej w miejscu zjazdu dotychczas istniejącego, pod warunkiem że natężenie ruchu pojazdów na zjeździe jest bardzo małe.”;

19) w § 56 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Jeżeli zjazd jest przeznaczony do jednoczesnego ruchu pojazdów w przeciwnych kierunkach, jego parametry geometryczne powinny dodatkowo umożliwiać przejazd pojazdu miarodajnego z zachowaniem bezpiecznej odległości między wymijającymi się pojazdami.”;

20) w § 58:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W trudnych warunkach dopuszcza się zaprojektowanie skrzyżowania w sposób umożliwiający przejazd pojazdu miarodajnego, który jest pojazdem transportu zbiorowego, z utrudnieniami dla ruchu innych pojazdów.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Projektując skrzyżowanie, uwzględnia się, jeżeli jest to uzasadnione, możliwość przejazdu pojazdu, który jest większy niż pojazd miarodajny określony dla drogi i porusza się po niej sporadycznie, z utrudnieniami dla ruchu innych pojazdów.”;

21) w § 78:

a) w ust. 4 wyraz „większej” zastępuje się wyrazem „większą”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Poszczególne skrajnie mogą się ze sobą stykać, natomiast nie mogą na siebie zachodzić, z wyjątkiem skrajni jezdni i tramwajowej skrajni budowli na torowisku wspólnym z jezdnią, skrajni stref bez przeszkód w pasie dzielącym oraz skrajni strefy bez przeszkód i skrajni chodnika, drogi dla rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli droga dla pieszych, droga dla rowerów lub droga dla pieszych i rowerów jest projektowana w strefie bez przeszkód.”;

22) w § 81 w ust. 1:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „głównej, jezdni dodatkowej, jezdni łącznicy, jezdni zbierająco-rozprowadzającej, jezdni manewrowej”,

b) w pkt 4 skreśla się wyraz „zapewnione”;

23) w § 83 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zwieńczenia studzienek włazowych i inspekcyjnych oraz wpustów ściekowych sytuowane w trudnych warunkach w jezdni projektuje się poza pasem przejazdu kół pojazdów, przy czym na ulicy klasy D dopuszcza się ich zaprojektowanie w pasie przejazdu kół pojazdów.”;

24) w § 88 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „szerokość strefy” zastępuje się wyrazem „strefę”;

25) w § 92 po wyrazach „Na drodze stosuje” dodaje się wyraz „się”;

26) w § 97 w ust. 3 wyraz „studni” zastępuje się wyrazem „studzienek”;

27) w § 103 uchyla się ust. 1;

28) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pod tabelą w objaśnieniu 2 skreśla się wyrazy „(z uwzględnieniem lusterek itp., jeżeli są one przymocowane w sposób nieruchomy)”;

29) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W drogowych urządzeniach przeciwhałasowych, które mają długość większą niż 400 m, projektuje się wyjścia awaryjne, każde o szerokości w świetle ościeżnicy nie mniejszej niż 1,20 m i wysokości w świetle ościeżnicy nie mniejszej niż 2,00 m.”,

b) w ust. 14 wyrazy „które jest zaopatrzone” zastępuje się wyrazami „który jest zaopatrzony”,

c) w ust. 19 w pkt 1 po wyrazach „po obu stronach” dodaje się wyrazy „drogi, po stronie pasa awaryjnego przy”,

d) w ust. 30 skreśla się wyrazy „co najmniej”,

e) w ust. 61:

- zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W tunelu hydranty zewnętrzne umieszcza się we wnękach jego ściany bocznej lub w innych niszach w ścianie bocznej ukształtowanych w sposób zabezpieczający hydranty przed uszkodzeniem mechanicznym w wyniku najechania przez pojazd.”,

- dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Umieszczenie hydrantów zewnętrznych w tunelu następuje w sposób umożliwiający podłączenie węży pożarniczych.”,

f) w ust. 65 skreśla się wyrazy „zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków”,

g) w ust. 74 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpowiednie do wykorzystania ich przez służby ratownicze, przy czym ich szerokość w świetle ościeżnicy powinna być nie mniejsza niż 1,40 m, a wysokość w świetle ościeżnicy – nie mniejsza niż 2,20 m.”.