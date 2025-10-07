Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z dnia 30 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1355)

Załącznik nr 1

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH DO BADAŃ

1. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców w sadach i na plantacjach owocowych

Owoce pobiera się z drzew albo z krzewów wzdłuż przekątnej sadu albo plantacji, z różnych stron korony drzewa albo krzewu, a także z różnej jego wysokości i głębokości, w sposób określony w tabeli 1, z tym że w przypadku owoców:

1) truskawki - pobiera się je z 5 sąsiadujących ze sobą roślin truskawki;

2) porzeczki lub winorośli - pobiera się grona owoców.

Tabela 1. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych owoców

Drzewa owocowe Krzewy owocowe Truskawki, maliny itp. powierzchnia uprawy (ha) liczba drzew powierzchnia uprawy (ha) liczba krzewów powierzchnia uprawy (ha) liczba miejsc do 0,5 5 do 0,5 5-9 do 0,1 5 >0,5-1 10 >0,5-1 10-15 >0,1-0,5 10 >1-10 20 >1-2 20 >0,5 20 >10-30 25 >2 30 - - >30 min. 30 - - - -

2. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych, warzyw i ziół na plantacjach

Próbki pierwotne roślin okopowych, warzyw i ziół pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli 2, w jeden z niżej podanych sposobów:

1) po przekątnej powierzchni pola:

2) zakosami wzdłuż powierzchni pola:

W przypadku pobierania próbek pierwotnych:

1) ziemniaków oraz roślin korzeniowych - z jednego miejsca pobiera się po kilka bulw spod 3 sąsiadujących ze sobą krzaków ziemniaków albo kilka sąsiadujących ze sobą roślin korzeniowych i oczyszcza się je na sucho z gleby;

2) kapusty brukselskiej - próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać główki;

3) pomidora, ogórka i papryki - owoce pobiera się z różnych stron i różnych wysokości rośliny;

4) ziół - próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać całe ścięte rośliny.

Tabela 2. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych i warzyw

Rośliny okopowe, warzywa powierzchnia uprawy (ha) liczba miejsc do 1 5-9 >1-5 10-14 >5-10 15-19 >10-20 20-24 >20 25-30

3. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin zbożowych, roślin oleistych, gryki i szarłatu na plantacjach

Próbki pierwotne roślin zbożowych, roślin oleistych, gryki i szarłatu pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli 3, ścinając wszystkie kłosy, wiechy albo łuszczyny z dwumetrowych odcinków pola, w jeden z niżej podanych sposobów:

1) po przekątnej powierzchni pola:

2) zakosami wzdłuż powierzchni pola

Ścięte kłosy, wiechy albo łuszczyny poddaje się wymłóceniu.

Tabela 3. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin zbożowych, roślin oleistych gryki i szarłatu

Rośliny zbożowe, rośliny oleiste, gryka i szarłat powierzchnia uprawy (ha) liczba miejsc (odcinków) do 2 10 >2-5 15 >5-10 20 >10-20 25 >20-30 30 >30-50 40 >50 50





4. Sposób pobierania próbek pierwotnych gleby

Próbki pierwotne gleby pobiera się równomiernie próbomierzem po przekątnej powierzchni, z której są pobierane, z głębokości do 0,25 m. W sadach próbki pierwotne pobiera się w obrębie korony drzew, w odległości nie mniejszej niż 1 m od drzewa.

W przypadku pobierania próbek pierwotnych z obszaru o powierzchni:

1) do 1 ha - próbki pierwotne pobiera się z całej powierzchni tego obszaru;

2) powyżej 1 do 20 ha - próbki pierwotne pobiera się z wyznaczonej powierzchni, reprezentatywnej dla tego obszaru, o wielkości 1 ha;

3) powyżej 20 ha - próbki pierwotne pobiera się, wyznaczając na każde rozpoczęte 20 ha tego obszaru reprezentatywne powierzchnie pobierania próbek o wielkości 1 ha.

Z powierzchni wyznaczonej do pobierania próbek pierwotnych pobiera się 15-25 próbek pierwotnych o masie 0,2 kg, przy czym w przypadku pobierania próbek pierwotnych w szklarni pobiera się 5-10 próbek.

W przypadku pobierania próbek pierwotnych w szklarni z każdego segmentu zawierającego ten sam rodzaj gleby pobiera się odrębne próbki pierwotne.

5. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców, roślin okopowych, warzyw, ziół oraz nasion i ziarna roślin zbożowych z miejsc przechowywania lub składowania oraz ze środków transportu

Próbki pierwotne pobiera się równomiernie z całej powierzchni i głębokości magazynu albo środka transportu.

W przypadku pobierania próbek pierwotnych z miejsc przechowywania lub składowania albo ze środka transportu:

1) do 25 t - pobiera się 5-10 próbek z całej powierzchni;

2) powyżej 25 do 250 t - wyznacza się obszar pobierania próbek reprezentujący miejsce przechowywania lub składowania albo środek transportu o wielkości 25 t i pobiera 5-10 próbek;

3) powyżej 250 t - na każde rozpoczęte 250 t wyznacza się jeden obszar pobierania próbek reprezentatywny dla miejsca przechowywania lub składowania albo środka transportu o wielkości 25 t i z każdego wydzielonego obszaru pobiera 5-10 próbek.

W przypadku produktów znajdujących się w opakowaniach próbki pobiera się w opisany sposób bez względu na rodzaj opakowań.

Próbki produktów sypkich pobiera się przy pomocy próbomierza.

6. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin ozdobnych, roślin przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz innych roślin, niewymienionych w pkt 1-3, na plantacjach i z innych miejsc, w których rosną te rośliny

Próbki pierwotne roślin pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli 4, ścinając rośliny lub części roślin, w jeden z niżej podanych sposobów:

1) po przekątnej powierzchni pola albo innego obszaru, na którym rosną te rośliny:

2) zakosami wzdłuż powierzchni pola albo innego obszaru, na którym rosną te rośliny:

Tabela 4. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin ozdobnych, roślin przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz innych roślin, niewymienionych w pkt 1-3

Rośliny ozdobne, rośliny przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz inne rośliny, niewymienione w pkt 1-3 powierzchnia uprawy (ha) liczba miejsc do 1 5-9 >1-5 10-14 >5-10 15-19 >10-20 20-24 >20 25-30

7. Sposób pobierania próbek pierwotnych ziarna zbóż oraz innych nasion z silosów

Próbki pierwotne pobiera się próbomierzem w liczbie określonej w tabeli 5 z dostępnej części partii o masie wynoszącej co najmniej 10 % masy całej partii, przy czym w przypadku:

1) silosów dostępnych z góry - liczbę próbek pierwotnych określa się, uwzględniając masę dostępnej części partii;

2) silosów zamkniętych:

a) o wielkości do 100 t - próbki pierwotne pobiera się przez umieszczenie 50-100 kg ziarna w odrębnym pojemniku, a liczbę próbek pierwotnych określa się, uwzględniając masę ziarna umieszczonego w tym pojemniku,

b) o wielkości powyżej 100 t - próbki pierwotne pobiera się podczas rozładunku silosu, a liczbę próbek pierwotnych określa się, uwzględniając masę dostępnej części partii.

Tabela 5. Liczba próbek pierwotnych ziarna zbóż oraz innych nasion pobieranych z silosów