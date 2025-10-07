REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1355
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin
Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1992) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1355)
Załącznik nr 1
SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH DO BADAŃ
1. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców w sadach i na plantacjach owocowych
Owoce pobiera się z drzew albo z krzewów wzdłuż przekątnej sadu albo plantacji, z różnych stron korony drzewa albo krzewu, a także z różnej jego wysokości i głębokości, w sposób określony w tabeli 1, z tym że w przypadku owoców:
1) truskawki - pobiera się je z 5 sąsiadujących ze sobą roślin truskawki;
2) porzeczki lub winorośli - pobiera się grona owoców.
Tabela 1. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych owoców
|
Drzewa owocowe
|
Krzewy owocowe
|
Truskawki, maliny itp.
|
powierzchnia uprawy (ha)
|
liczba drzew
|
powierzchnia uprawy (ha)
|
liczba krzewów
|
powierzchnia uprawy (ha)
|
liczba miejsc
|
do 0,5
|
5
|
do 0,5
|
5-9
|
do 0,1
|
5
|
>0,5-1
|
10
|
>0,5-1
|
10-15
|
>0,1-0,5
|
10
|
>1-10
|
20
|
>1-2
|
20
|
>0,5
|
20
|
>10-30
|
25
|
>2
|
30
|
-
|
-
|
>30
|
min. 30
|
-
|
-
|
-
|
-
2. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych, warzyw i ziół na plantacjach
Próbki pierwotne roślin okopowych, warzyw i ziół pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli 2, w jeden z niżej podanych sposobów:
1) po przekątnej powierzchni pola:
2) zakosami wzdłuż powierzchni pola:
W przypadku pobierania próbek pierwotnych:
1) ziemniaków oraz roślin korzeniowych - z jednego miejsca pobiera się po kilka bulw spod 3 sąsiadujących ze sobą krzaków ziemniaków albo kilka sąsiadujących ze sobą roślin korzeniowych i oczyszcza się je na sucho z gleby;
2) kapusty brukselskiej - próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać główki;
3) pomidora, ogórka i papryki - owoce pobiera się z różnych stron i różnych wysokości rośliny;
4) ziół - próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać całe ścięte rośliny.
Tabela 2. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych i warzyw
|
Rośliny okopowe, warzywa
|
powierzchnia uprawy (ha)
|
liczba miejsc
|
do 1
|
5-9
|
>1-5
|
10-14
|
>5-10
|
15-19
|
>10-20
|
20-24
|
>20
|
25-30
3. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin zbożowych, roślin oleistych, gryki i szarłatu na plantacjach
Próbki pierwotne roślin zbożowych, roślin oleistych, gryki i szarłatu pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli 3, ścinając wszystkie kłosy, wiechy albo łuszczyny z dwumetrowych odcinków pola, w jeden z niżej podanych sposobów:
1) po przekątnej powierzchni pola:
2) zakosami wzdłuż powierzchni pola
Ścięte kłosy, wiechy albo łuszczyny poddaje się wymłóceniu.
Tabela 3. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin zbożowych, roślin oleistych gryki i szarłatu
|
Rośliny zbożowe, rośliny oleiste, gryka i szarłat
|
powierzchnia uprawy (ha)
|
liczba miejsc (odcinków)
|
do 2
|
10
|
>2-5
|
15
|
>5-10
|
20
|
>10-20
|
25
|
>20-30
|
30
|
>30-50
|
40
|
>50
|
50
4. Sposób pobierania próbek pierwotnych gleby
Próbki pierwotne gleby pobiera się równomiernie próbomierzem po przekątnej powierzchni, z której są pobierane, z głębokości do 0,25 m. W sadach próbki pierwotne pobiera się w obrębie korony drzew, w odległości nie mniejszej niż 1 m od drzewa.
W przypadku pobierania próbek pierwotnych z obszaru o powierzchni:
1) do 1 ha - próbki pierwotne pobiera się z całej powierzchni tego obszaru;
2) powyżej 1 do 20 ha - próbki pierwotne pobiera się z wyznaczonej powierzchni, reprezentatywnej dla tego obszaru, o wielkości 1 ha;
3) powyżej 20 ha - próbki pierwotne pobiera się, wyznaczając na każde rozpoczęte 20 ha tego obszaru reprezentatywne powierzchnie pobierania próbek o wielkości 1 ha.
Z powierzchni wyznaczonej do pobierania próbek pierwotnych pobiera się 15-25 próbek pierwotnych o masie 0,2 kg, przy czym w przypadku pobierania próbek pierwotnych w szklarni pobiera się 5-10 próbek.
W przypadku pobierania próbek pierwotnych w szklarni z każdego segmentu zawierającego ten sam rodzaj gleby pobiera się odrębne próbki pierwotne.
5. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców, roślin okopowych, warzyw, ziół oraz nasion i ziarna roślin zbożowych z miejsc przechowywania lub składowania oraz ze środków transportu
Próbki pierwotne pobiera się równomiernie z całej powierzchni i głębokości magazynu albo środka transportu.
W przypadku pobierania próbek pierwotnych z miejsc przechowywania lub składowania albo ze środka transportu:
1) do 25 t - pobiera się 5-10 próbek z całej powierzchni;
2) powyżej 25 do 250 t - wyznacza się obszar pobierania próbek reprezentujący miejsce przechowywania lub składowania albo środek transportu o wielkości 25 t i pobiera 5-10 próbek;
3) powyżej 250 t - na każde rozpoczęte 250 t wyznacza się jeden obszar pobierania próbek reprezentatywny dla miejsca przechowywania lub składowania albo środka transportu o wielkości 25 t i z każdego wydzielonego obszaru pobiera 5-10 próbek.
W przypadku produktów znajdujących się w opakowaniach próbki pobiera się w opisany sposób bez względu na rodzaj opakowań.
Próbki produktów sypkich pobiera się przy pomocy próbomierza.
6. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin ozdobnych, roślin przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz innych roślin, niewymienionych w pkt 1-3, na plantacjach i z innych miejsc, w których rosną te rośliny
Próbki pierwotne roślin pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli 4, ścinając rośliny lub części roślin, w jeden z niżej podanych sposobów:
1) po przekątnej powierzchni pola albo innego obszaru, na którym rosną te rośliny:
2) zakosami wzdłuż powierzchni pola albo innego obszaru, na którym rosną te rośliny:
Tabela 4. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin ozdobnych, roślin przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz innych roślin, niewymienionych w pkt 1-3
|
Rośliny ozdobne, rośliny przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz inne rośliny, niewymienione w pkt 1-3
|
powierzchnia uprawy (ha)
|
liczba miejsc
|
do 1
|
5-9
|
>1-5
|
10-14
|
>5-10
|
15-19
|
>10-20
|
20-24
|
>20
|
25-30
7. Sposób pobierania próbek pierwotnych ziarna zbóż oraz innych nasion z silosów
Próbki pierwotne pobiera się próbomierzem w liczbie określonej w tabeli 5 z dostępnej części partii o masie wynoszącej co najmniej 10 % masy całej partii, przy czym w przypadku:
1) silosów dostępnych z góry - liczbę próbek pierwotnych określa się, uwzględniając masę dostępnej części partii;
2) silosów zamkniętych:
a) o wielkości do 100 t - próbki pierwotne pobiera się przez umieszczenie 50-100 kg ziarna w odrębnym pojemniku, a liczbę próbek pierwotnych określa się, uwzględniając masę ziarna umieszczonego w tym pojemniku,
b) o wielkości powyżej 100 t - próbki pierwotne pobiera się podczas rozładunku silosu, a liczbę próbek pierwotnych określa się, uwzględniając masę dostępnej części partii.
Tabela 5. Liczba próbek pierwotnych ziarna zbóż oraz innych nasion pobieranych z silosów
|
Ziarno zbóż oraz innych nasion pobieranych z silosów
|
wielkość partii (t)
|
minimalna liczba próbek pierwotnych
|
do 2,5
|
7
|
>2,5-500
|
? dwudziestokrotności masy partii wyrażonej w tonach, nie więcej jednak niż 40
|
>500
|
40 + ? masy partii wyrażonej w tonach
Załącznik nr 2
MINIMALNE WIELKOŚCI PRÓBEK LABORATORYJNYCH
|
Lp.
|
Klasyfikacja produktu
|
Przykłady
|
Rodzaj pobieranej próbki pierwotnej
|
Minimalna wielkość każdej z próbek laboratoryjnych
|
1
|
Wszystkie świeże owoce
Wszystkie świeże warzywa, w tym grzyby jadalne, ziemniaki i buraki cukrowe, z wyłączeniem ziół
|
1.1
|
Świeże produkty
o małych rozmiarach, jednostki <25 g
|
owoce jagodowe, groch, fasola, kapusta brukselska, rzodkiewka, pomidor koktajlowy, szpinak
|
całe jednostki lub opakowania albo jednostki pobrane za pomocą przyboru do pobierania próbek
|
1 kg
|
1.2
|
Świeże produkty o średnich rozmiarach, jednostki na ogół 25 g do 250 g
|
jabłka, marchew, ziemniaki, cebula, pomidory inne niż koktajlowe, ogórki gruntowe
|
całe jednostki
|
1 kg
(co najmniej 10 jednostek)
|
1.3
|
Świeże produkty o dużych rozmiarach, jednostki na ogół
>250 g
|
kapusta, ogórki szklarniowe, winogrona
(w gronach)
|
całe jednostki
|
2 kg
(co najmniej 5 jednostek)
|
2
|
Rośliny strączkowe
|
strąki, groch
|
-
|
1 kg
|
3
|
Rośliny zbożowe, gryka i szarłat
|
nasiona zbóż
|
-
|
1 kg
|
4
|
Rośliny oleiste
|
nasiona rzepaku
|
-
|
0,5 kg
|
5
|
Zioła
|
świeża nać pietruszki
|
całe jednostki
|
0,5 kg
|
inne, świeże
|
0,2 kg
|
6
|
Rośliny ozdobne, rośliny przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz inne rośliny, niewymienione
w lp. 1-5
|
liście, pędy roślin ozdobnych, materiał roślinny ze stref ochronnych
|
całe rośliny albo części roślin
|
0,2 kg
|
7
|
Gleba
|
7.1
|
Gleba kamienista
|
-
|
-
|
2 kg
|
7.2
|
Gleba inna niż określona w lp. 7.1
|
-
|
-
|
1 kg
|
8
|
Ziarno zbóż oraz inne nasiona pobierane
z silosów, magazynów płaskich oraz ze środków transportu
|
ziarno żyta, ziarno pszenicy
|
-
|
1 kg
Załącznik nr 3
WZÓR - PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI LABORATORYJNEJ DO BADAŃ NA OBECNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
- Data ogłoszenia: 2025-10-07
- Data wejścia w życie: 2025-10-22
- Data obowiązywania: 2025-10-22
