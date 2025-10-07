REKLAMA

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1355

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 września 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1992) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2020 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 1589) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

Załącznik 1. [SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH DO BADAŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1355)

Załącznik nr 1

SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK PIERWOTNYCH DO BADAŃ

1. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców w sadach i na plantacjach owocowych

Owoce pobiera się z drzew albo z krzewów wzdłuż przekątnej sadu albo plantacji, z różnych stron korony drzewa albo krzewu, a także z różnej jego wysokości i głębokości, w sposób określony w tabeli 1, z tym że w przypadku owoców:

1) truskawki - pobiera się je z 5 sąsiadujących ze sobą roślin truskawki;

2) porzeczki lub winorośli - pobiera się grona owoców.

Tabela 1. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych owoców

Drzewa owocowe

Krzewy owocowe

Truskawki, maliny itp.

powierzchnia uprawy (ha)

liczba drzew

powierzchnia uprawy (ha)

liczba krzewów

powierzchnia uprawy (ha)

liczba miejsc

do 0,5

5

do 0,5

5-9

do 0,1

5

>0,5-1

10

>0,5-1

10-15

>0,1-0,5

10

>1-10

20

>1-2

20

>0,5

20

>10-30

25

>2

30

-

-

>30

min. 30

-

-

-

-

2. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych, warzyw i ziół na plantacjach

Próbki pierwotne roślin okopowych, warzyw i ziół pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli 2, w jeden z niżej podanych sposobów:

1) po przekątnej powierzchni pola:

image

2) zakosami wzdłuż powierzchni pola:

image

W przypadku pobierania próbek pierwotnych:

1) ziemniaków oraz roślin korzeniowych - z jednego miejsca pobiera się po kilka bulw spod 3 sąsiadujących ze sobą krzaków ziemniaków albo kilka sąsiadujących ze sobą roślin korzeniowych i oczyszcza się je na sucho z gleby;

2) kapusty brukselskiej - próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać główki;

3) pomidora, ogórka i papryki - owoce pobiera się z różnych stron i różnych wysokości rośliny;

4) ziół - próbka pierwotna pobrana z jednego miejsca musi zawierać całe ścięte rośliny.

Tabela 2. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin okopowych i warzyw

Rośliny okopowe, warzywa

powierzchnia uprawy (ha)

liczba miejsc

do 1

5-9

>1-5

10-14

>5-10

15-19

>10-20

20-24

>20

25-30

3. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin zbożowych, roślin oleistych, gryki i szarłatu na plantacjach

Próbki pierwotne roślin zbożowych, roślin oleistych, gryki i szarłatu pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli 3, ścinając wszystkie kłosy, wiechy albo łuszczyny z dwumetrowych odcinków pola, w jeden z niżej podanych sposobów:

1) po przekątnej powierzchni pola:

image

2) zakosami wzdłuż powierzchni pola

image

Ścięte kłosy, wiechy albo łuszczyny poddaje się wymłóceniu.

Tabela 3. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin zbożowych, roślin oleistych gryki i szarłatu

Rośliny zbożowe, rośliny oleiste, gryka i szarłat

powierzchnia uprawy (ha)

liczba miejsc (odcinków)

do 2

10

>2-5

15

>5-10

20

>10-20

25

>20-30

30

>30-50

40

>50

50


4. Sposób pobierania próbek pierwotnych gleby

Próbki pierwotne gleby pobiera się równomiernie próbomierzem po przekątnej powierzchni, z której są pobierane, z głębokości do 0,25 m. W sadach próbki pierwotne pobiera się w obrębie korony drzew, w odległości nie mniejszej niż 1 m od drzewa.

W przypadku pobierania próbek pierwotnych z obszaru o powierzchni:

1) do 1 ha - próbki pierwotne pobiera się z całej powierzchni tego obszaru;

2) powyżej 1 do 20 ha - próbki pierwotne pobiera się z wyznaczonej powierzchni, reprezentatywnej dla tego obszaru, o wielkości 1 ha;

3) powyżej 20 ha - próbki pierwotne pobiera się, wyznaczając na każde rozpoczęte 20 ha tego obszaru reprezentatywne powierzchnie pobierania próbek o wielkości 1 ha.

Z powierzchni wyznaczonej do pobierania próbek pierwotnych pobiera się 15-25 próbek pierwotnych o masie 0,2 kg, przy czym w przypadku pobierania próbek pierwotnych w szklarni pobiera się 5-10 próbek.

W przypadku pobierania próbek pierwotnych w szklarni z każdego segmentu zawierającego ten sam rodzaj gleby pobiera się odrębne próbki pierwotne.

5. Sposób pobierania próbek pierwotnych owoców, roślin okopowych, warzyw, ziół oraz nasion i ziarna roślin zbożowych z miejsc przechowywania lub składowania oraz ze środków transportu

Próbki pierwotne pobiera się równomiernie z całej powierzchni i głębokości magazynu albo środka transportu.

W przypadku pobierania próbek pierwotnych z miejsc przechowywania lub składowania albo ze środka transportu:

1) do 25 t - pobiera się 5-10 próbek z całej powierzchni;

2) powyżej 25 do 250 t - wyznacza się obszar pobierania próbek reprezentujący miejsce przechowywania lub składowania albo środek transportu o wielkości 25 t i pobiera 5-10 próbek;

3) powyżej 250 t - na każde rozpoczęte 250 t wyznacza się jeden obszar pobierania próbek reprezentatywny dla miejsca przechowywania lub składowania albo środka transportu o wielkości 25 t i z każdego wydzielonego obszaru pobiera 5-10 próbek.

W przypadku produktów znajdujących się w opakowaniach próbki pobiera się w opisany sposób bez względu na rodzaj opakowań.

Próbki produktów sypkich pobiera się przy pomocy próbomierza.

6. Sposób pobierania próbek pierwotnych roślin ozdobnych, roślin przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz innych roślin, niewymienionych w pkt 1-3, na plantacjach i z innych miejsc, w których rosną te rośliny

Próbki pierwotne roślin pobiera się w liczbie miejsc określonej w tabeli 4, ścinając rośliny lub części roślin, w jeden z niżej podanych sposobów:

1) po przekątnej powierzchni pola albo innego obszaru, na którym rosną te rośliny:

image

2) zakosami wzdłuż powierzchni pola albo innego obszaru, na którym rosną te rośliny:

image

Tabela 4. Liczba miejsc pobierania próbek pierwotnych roślin ozdobnych, roślin przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz innych roślin, niewymienionych w pkt 1-3

Rośliny ozdobne, rośliny przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz inne rośliny, niewymienione w pkt 1-3

powierzchnia uprawy (ha)

liczba miejsc

do 1

5-9

>1-5

10-14

>5-10

15-19

>10-20

20-24

>20

25-30

7. Sposób pobierania próbek pierwotnych ziarna zbóż oraz innych nasion z silosów

Próbki pierwotne pobiera się próbomierzem w liczbie określonej w tabeli 5 z dostępnej części partii o masie wynoszącej co najmniej 10 % masy całej partii, przy czym w przypadku:

1) silosów dostępnych z góry - liczbę próbek pierwotnych określa się, uwzględniając masę dostępnej części partii;

2) silosów zamkniętych:

a) o wielkości do 100 t - próbki pierwotne pobiera się przez umieszczenie 50-100 kg ziarna w odrębnym pojemniku, a liczbę próbek pierwotnych określa się, uwzględniając masę ziarna umieszczonego w tym pojemniku,

b) o wielkości powyżej 100 t - próbki pierwotne pobiera się podczas rozładunku silosu, a liczbę próbek pierwotnych określa się, uwzględniając masę dostępnej części partii.

Tabela 5. Liczba próbek pierwotnych ziarna zbóż oraz innych nasion pobieranych z silosów

Ziarno zbóż oraz innych nasion pobieranych z silosów

wielkość partii (t)

minimalna liczba  próbek pierwotnych

do 2,5

7

>2,5-500

? dwudziestokrotności masy partii wyrażonej w tonach, nie więcej jednak niż 40

>500

40 + ? masy partii wyrażonej w tonach
Załącznik 2. [MINIMALNE WIELKOŚCI PRÓBEK LABORATORYJNYCH]

Załącznik nr 2

MINIMALNE WIELKOŚCI PRÓBEK LABORATORYJNYCH

Lp.

Klasyfikacja produktu

Przykłady

Rodzaj pobieranej próbki pierwotnej

Minimalna wielkość każdej z próbek laboratoryjnych

1

Wszystkie świeże owoce

Wszystkie świeże warzywa, w tym grzyby jadalne, ziemniaki i buraki cukrowe, z wyłączeniem ziół

1.1

Świeże produkty

o małych rozmiarach, jednostki <25 g

owoce jagodowe, groch, fasola, kapusta brukselska, rzodkiewka, pomidor koktajlowy, szpinak

całe jednostki lub opakowania albo jednostki pobrane za pomocą przyboru do pobierania próbek

1 kg

1.2

Świeże produkty o średnich rozmiarach, jednostki na ogół 25 g do 250 g

jabłka, marchew, ziemniaki, cebula, pomidory inne niż koktajlowe, ogórki gruntowe

całe jednostki

1 kg

(co najmniej 10 jednostek)

1.3

Świeże produkty o dużych rozmiarach, jednostki na ogół

>250 g

kapusta, ogórki szklarniowe, winogrona

(w gronach)

całe jednostki

2 kg

(co najmniej 5 jednostek)

2

Rośliny strączkowe

strąki, groch

-

1 kg

3

Rośliny zbożowe, gryka i szarłat

nasiona zbóż

-

1 kg

4

Rośliny oleiste

nasiona rzepaku

-

0,5 kg

5

Zioła

świeża nać pietruszki

całe jednostki

0,5 kg

inne, świeże

0,2 kg

6

Rośliny ozdobne, rośliny przed osiągnięciem dojrzałości zbiorczej oraz inne rośliny, niewymienione

w lp. 1-5

liście, pędy roślin ozdobnych, materiał roślinny ze stref ochronnych

całe rośliny albo części roślin

0,2 kg

7

Gleba

7.1

Gleba kamienista

-

-

2 kg

7.2

Gleba inna niż określona w lp. 7.1

-

-

1 kg

8

Ziarno zbóż oraz inne nasiona pobierane

z silosów, magazynów płaskich oraz ze środków transportu

ziarno żyta, ziarno pszenicy

-

1 kg
Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI LABORATORYJNEJ DO BADAŃ NA OBECNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik nr 3

WZÓR - PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI LABORATORYJNEJ DO BADAŃ NA OBECNOŚĆ POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN




  • Data ogłoszenia: 2025-10-07
  • Data wejścia w życie: 2025-10-22
  • Data obowiązywania: 2025-10-22
