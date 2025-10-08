§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz. U. z 2022 r. poz. 2260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w pkt 1 dodaje się lit. m w brzmieniu:

„m) zakażenia wirusem zachodniego Nilu,”;

2) w załączniku do rozporządzenia w tabeli dodaje się lp. 19 w brzmieniu: