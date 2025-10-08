REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1357
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 6 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2024 r. poz. 924 i 1897) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 6 w pkt 1 dodaje się lit. m w brzmieniu:
„m) zakażenia wirusem zachodniego Nilu,”;
2) w załączniku do rozporządzenia w tabeli dodaje się lp. 19 w brzmieniu:
|
19
|
zakażenie wirusem zachodniego Nilu
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. W. Konieczny
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2025-10-08
- Data wejścia w życie: 2025-10-23
- Data obowiązywania: 2025-10-23
Dziennik Ustaw
