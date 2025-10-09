Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 22 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1358)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie służby informacji lotniczej

Na podstawie art. 132 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i warunki zapewniania służby informacji lotniczej, zwanej dalej „AIS”;

2) wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze i inne wydawnictwa AIS;

3) sposób i warunki udostępniania przez organy AIS wydawnictw, o których mowa w pkt 2, oraz rozpowszechniania przez nią innych informacji;

4) zasady współdziałania AIS z zarządzającymi lotniskami.

§ 2. Sposób i warunki zapewniania AIS w zakresie:

1)3) przepływu danych i informacji lotniczych - określają przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/1768 z dnia 14 lipca 2023 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklaracji systemów i części składowych wykorzystywanych do zapewniania zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 228 z 15.09.2023, str. 1);

2) publikacji Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych oraz wymagania dla tego wydawnictwa - określają:

a)4) normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.5)), zwanej dalej „Konwencją”, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 80), z wyłączeniem pkt 1.2.2.2, 5.3.3.4.6, 5.3.3.4.9, 5.3.4 i 5.3.5,

aa)6) wymagania ustanowione przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) - „Procedury służb żeglugi powietrznej - zarządzanie informacją lotniczą”, ogłoszone w załączniku do obwieszczenia nr 15/2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc 10066: „Procedury Służb Żeglugi Powietrznej - Zarządzanie Informacją Lotniczą” (Dz. Urz. ULC poz. 25), zwane dalej „Doc 10066”, z wyłączeniem pkt 5.3.3.3 i 5.3.3.4, a także pkt 7.7.4 w zakresie następujących obowiązkowych atrybutów przeszkód: identyfikator twórcy danych, zasięg poziomy oraz data i czas,

b)7) przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.8)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/373/UE”,

c) załącznik nr 1 do rozporządzenia określający sposób publikacji danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych;

3)9) udostępniania map lotniczych oraz wymagania dla tych map - określają normy i zalecane metody postępowania zawarte w Załączniku 4 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 13/2023 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41), z wyłączeniem pkt 2.1.7, 2.1.8, 2.4.1, 4.2.1, 5.2.1, 8.7, 11.4, 16.2.1, 17.4.4, 20.1 i 21.7.

4) (uchylony).

§ 3. Wymagania, którym powinny odpowiadać mapy lotnicze, są określone w Załączniku 4 do Konwencji, a wymagania, którym powinny odpowiadać wydawnictwa AIS inne niż mapy lotnicze, są określone w Załączniku 15 do Konwencji oraz w Doc 10066, z tym że ilekroć w zakresie wymagań dotyczących:10)

1) map lotniczych w Załączniku 4 do Konwencji jest mowa o „władzy” lub „państwie”, rozumie się przez to:

a) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”,

b)11) instytucję zapewniającą służby żeglugi powietrznej certyfikowaną zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2017/373/UE - w przypadku, o którym mowa w pkt 2.17.1, 2.17.3 i 11.10.5,

c) podmiot opracowujący daną mapę lotniczą - w przypadku, o którym mowa w pkt 1.3.2, 1.3.2.1, 1.3.3, 2.4.4 i 2.17.2;

2) wydawnictw AIS innych niż mapy lotnicze w Załączniku 15 do Konwencji oraz w Doc 10066 jest mowa o:12)

a) „państwie” - rozumie się przez to Prezesa Urzędu,

b)13) „władzy lotniczej” lub „agencji, której przekazano uprawnienia do zapewniania służb” oraz „cywilnej władzy lotniczej” - rozumie się przez to instytucję zapewniającą AIS certyfikowaną zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2017/373/UE,

c)13) „władzy meteorologicznej” - rozumie się przez to instytucję zapewniającą służbę meteorologiczną certyfikowaną zgodnie z art. 6 rozporządzenia 2017/373/UE.

§ 4. 1. Sposobem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:

1) publikacja danych i informacji lotniczych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych w języku polskim i angielskim;

2) międzynarodowe rozpowszechnianie informacji NOTAM (Notice To Airmen), o których mowa w pkt 6.3.2 Załącznika 15 do Konwencji, zwanych dalej „NOTAM”;

3) zapewnienie personelowi związanemu z operacjami lotniczymi dostępu do informacji lotniczych potrzebnych w celach planowania przed lotem zgodnie z pkt 5.5 Załącznika 15 do Konwencji.

2. Warunkiem udostępniania wydawnictw i rozpowszechniania informacji lotniczych przez organy AIS jest:

1) zgodność map lotniczych oraz danych i informacji lotniczych przekazywanych do Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych z:

a) poziomym układem odniesienia według układu współrzędnych Światowego Systemu Geodezyjnego 1984 (WGS-84) oraz układem wysokości PL-EVRF2007-NH, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019),

b) normami i zalecanymi metodami postępowania określonymi w Załączniku 5 do Konwencji, ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 30 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 5 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 99),

c) niemetrycznymi jednostkami miar określającymi wysokość (stopa [ft] - 1 ft = 0,3048 m), odległość (mila morska [NM] - 1 NM = 1852 m), prędkość lotu (węzeł [kt] - 1 kt = 0,514444 m/s) i gradient zniżania albo wznoszenia (stopa na minutę [ft/min] - 100 ft/min = 0,5080 m/s);

2) udostępnienie Prezesowi Urzędu zmian do Zbioru Informacji Lotniczych (AIP Polska) na co najmniej 56 dni przed dniem ich wejścia w życie;

3) opracowanie i stosowanie procedury weryfikacji danych i informacji lotniczych przekazywanych do publikacji w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, zapewniającej zgodność odpowiednich danych i informacji:

a) (uchylona),

b) z rejestrem lotniczych urządzeń naziemnych,

c)14) z instrukcją operacyjną lotniska albo lądowiska,

d)14) z rejestrem lotnisk cywilnych albo ewidencją lądowisk, a w przypadku nowo zakładanych lotnisk - zezwoleniem na założenie lotniska,

e) (uchylona),15)

f) (uchylona),15)

g)16) ze zmianami w systemach funkcjonalnych, zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu zgodnie z pkt ATM/ANS.AR.C.025 i ATM/ANS.OR.A.040 rozporządzenia 2017/373/UE;

4) stosowanie wymagań dotyczących jakości danych lotniczych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Współdziałanie pomiędzy AIS a zarządzającym lotniskiem obejmuje:

1)17) wymianę danych i informacji lotniczych, niezbędnych do publikacji informacji o lotnisku w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, na podstawie formalnych ustaleń, o których mowa w pkt AIS.OR.205 załącznika VI do rozporządzenia 2017/373/UE;

2)17) przekazywanie danych i informacji lotniczych, niezbędnych do publikacji informacji o lotnisku kontrolowanym w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, przy użyciu narzędzia wspierającego proces automatycznego przetwarzania danych przez AIS;

3) organizację, w razie potrzeby, wspólnych szkoleń;

4) wymianę doświadczeń, w szczególności w zakresie doskonalenia metod opracowywania danych i informacji lotniczych;

5) udzielanie informacji i wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań w zakresie spraw objętych współdziałaniem.

2. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, są opracowywane, na bieżąco aktualizowane i przekazywane do AIS:

1)18) dane i informacje lotnicze, niezbędne do publikacji informacji o lotnisku w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych, określone w formalnych ustaleniach, o których mowa w pkt AIS.OR.205 załącznika VI do rozporządzenia 2017/373/UE;

2)18) informacje dotyczące lotniska albo lądowiska niezbędne do wydawania NOTAM zgodnie z pkt AIS.TR.330 załącznika VI do rozporządzenia 2017/373/UE, z wyłączeniem jego lit. f w przypadku lotnisk niekontrolowanych oraz lądowisk;

3) mapy lotnicze dotyczące lotnisk kontrolowanych, o których mowa w pkt AIS.OR.325 lit. a pkt 1-5 załącznika VI do rozporządzenia 2017/373/UE, w postaciach:19)

a) (uchylona),20)

b) elektronicznej - wektorowej, zapewniającej dane geometryczne wraz z opisującymi je atrybutami, w formacie uzgodnionym z AIS,

c) elektronicznej - rastrowej z referencją przestrzenną, jako nieskompresowane pliki w formacie GeoTiff, o minimalnej rozdzielczości rastra wynoszącej 400 dpi;

4) cyfrowe zbiory danych o terenie i o przeszkodach dotyczące lotnisk posiadających drogi startowe z podejściem precyzyjnym kategorii II lub III w zakresie strefy 4, o których mowa w pkt 5.3 Załącznika 15 do Konwencji.

3.21) Dane i informacje lotnicze, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, które zostały pozyskane w wyniku pomiaru, w tym te publikowane na mapach lotniczych, są opracowywane zgodnie ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 tej ustawy.

3a.22) Dane i informacje lotnicze, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, które zostały pozyskane w wyniku pomiaru, w tym te publikowane na mapach lotniczych, są przekazywane do AIS wraz z informacjami dotyczącymi sposobu ich pozyskania i weryfikacji oraz operatem technicznym.

4.23) Dane, informacje lotnicze i mapy lotnicze, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4, są przekazywane w terminie uzgodnionym z AIS.

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 478).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia24).



Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 25 września 2015 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1358)

Załącznik nr 1

SPOSÓB PUBLIKACJI DANYCH I INFORMACJI LOTNICZYCH W ZINTEGROWANYM PAKIECIE INFORMACJI LOTNICZYCH

§ 1. 1. Zintegrowany Pakiet Informacji Lotniczych składa się z następujących wydawnictw:

1) Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication);

2) Zmiany do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Amendment);

3) Suplementy do Zbioru Informacji Lotniczych (Aeronautical Information Publication Supplement);

4) Biuletyny Informacji Lotniczych (AIC - Aeronautical Information Circular);

5) mapy lotnicze;

6) NOTAM (Notice To Airmen);

7) cyfrowe zbiory danych.

2.25) Wydawnictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 i 7, publikuje się zgodnie z systemem regulacji (AIRAC - Aeronautical Information Regulation And Control) określonym w pkt AIS.OR.500 załącznika VI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.).

3.25) Wydawnictwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, publikuje się niezwłocznie.

§ 2.26) Zbiór Informacji Lotniczych (AIP - Aeronautical Information Publication) publikuje się w trzech tomach:

1) Tom I - pod nazwą „AIP Polska - AIP IFR” - zgodny z rozporządzeniem 2017/373/UE, z uwzględnieniem że informacje o lotniskach, na których jest możliwe wykonywanie lotów według wskazań przyrządów (IFR - Instrumental Flight Rules), publikuje się w rozdziale AD 2 tomu I;

2) Tom II - pod nazwą „AIP Polska - AIP VFR”, zawierający co najmniej następujące dane:

VFR GEN 0 - CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE

VFR GEN 0.1 Spis treści części I

VFR GEN 1 WSTĘP

VFR GEN 1.1 Wstęp

VFR GEN 1.2 Wykaz zmian do AIP VFR

VFR GEN 1.3 Wykaz Suplementów do AIP VFR

VFR GEN 1.4 Wykaz kontrolny stron AIP VFR

VFR GEN 1.5 Lista poprawek ręcznych do AIP VFR

VFR GEN 1.6 Wykaz dostępnych map lotniczych

VFR GEN 2.1 Skróty występujące w AIP VFR

VFR GEN 2.2 Znaki umowne na mapach w AIP VFR

VFR GEN 3.1 Tablice przeliczeniowe

VFR GEN 3.2 Tabele wschodu i zachodu słońca

VFR GEN 3.3 Sygnały wzrokowe

VFR GEN 3.4 Alfabet literowania w radiotelefonii i alfabet Morse'a

VFR GEN 4.1 Służba Informacji Powietrznej (FIS)

VFR ENR CZĘŚĆ II - TRASA

VFR ENR 0.1 Spis treści części II

VFR ENR 1.1 Polska przestrzeń powietrzna (FIR WARSZAWA)

VFR ENR 1.2 Przepisy wykonywania lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.3 Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością (VFR)

VFR ENR 1.4 Procedury nastawiania wysokościomierza

VFR ENR 1.5 Planowanie lotów

VFR ENR 2.1 Strefy ruchu lotniskowego (ATZ)

VFR ENR 2.2 Wzmożone loty bezzałogowych statków powietrznych (UAV) o charakterze długotrwałym

VFR ENR 2.3 Elastyczne użytkowanie przestrzeni

VFR ENR 2.4 Strefa identyfikacyjna obrony powietrznej - ADIZ

VFR ENR 2.5 Strefy obowiązkowej łączności (RMZ)

VFR ENR 2.6 Szybowcowe częstotliwości przelotowe w FIR Warszawa

VFR AD CZĘŚĆ III - LOTNISKA I LĄDOWISKA

VFR AD 0.1 Spis treści części 3

VFR AD 1 Wykaz lotnisk i lądowisk publikowanych w AIP VFR VFR AD 1.1 Grupowanie lotnisk

VFR AD 4 Lotniska i lądowiska;

3) Tom III - pod nazwą „AIP Polska - MIL AIP”, zawierający co najmniej następujące dane:

MIL GEN Część I - Informacje ogólne

MIL GEN 1 Krajowe przepisy i wymagania

MIL GEN 2 Tabele i kody

MIL GEN 3 Służby

MIL ENR Część II - Trasa

MIL ENR 1 Przepisy i procedury ogólne

MIL ENR 2 Przestrzeń powietrzna służb ruchu lotniczego

MIL ENR 3 Trasy ATS

MIL ENR 4 Pomoce i systemy radionawigacyjne

MIL ENR 5 Ostrzeżenia nawigacyjne

MIL ENR 6 Mapy trasowe

MIL AD Część III - Lotniska

MIL AD 1 Lotniska - Wstęp

MIL AD 4 Lotniska.



Załącznik nr 227)

WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI DANYCH LOTNICZYCH

§ 1. Wymagania dotyczące jakości danych lotniczych dla lotniska kontrolowanego są zawarte w katalogu danych lotniczych, o którym mowa w dodatku 1 do załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1, z późn. zm.), z uwzględnieniem że:

1) szerokość drogi kołowania podawana jest z rozdzielczością publikacji 0,1 m lub 0,1 ft;

2) dokładność pomiaru nie może być niższa niż rozdzielczość publikacji;

3) dokładność pomiaru punktu odniesienia lotniska to 1/100 sekundy;

4) dane o przeszkodach lotniczych w strefie 2, 3, 4 są przekazywane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 2110, z późn. zm.).

§ 2. Wymagania dotyczące jakości danych lotniczych dla lotniska niekontrolowanego:

Element danych Typ Dokładność pozyskania Sposób pozyskania Rozdzielczość publikacji Rozdzielczość mapy Punkt odniesienia lotniska / lotniska dla śmigłowców (współrzędne geograficzne) punkt 1/100 sekundy pomiar/ obliczenia 1 sekunda 1 sekunda Wzniesienie lotniska wzniesienie 0,5 m pomiar 1 ft 1 ft Deklinacja magnetyczna kąt 1 stopień obliczenia 1 stopień 1 stopień Szerokość drogi kołowania odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Kierunek geograficzny drogi startowej namiar 1/100 stopnia pomiar 1/100 stopnia 1 stopień Kierunek magnetyczny drogi startowej namiar 1/100 stopnia pomiar 1/100 stopnia 1 stopień Długość nominalna drogi startowej odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Szerokość nominalna drogi startowej odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Współrzędne geograficzne progu drogi startowej punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1 sekunda Współrzędne geograficzne końca drogi startowej punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1 sekunda Wzniesienie progu drogi startowej wzniesienie 0,5 m pomiar 1 ft 1 ft

Długość zabezpieczenia przerwanego startu (SWY) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Szerokość zabezpieczenia przerwanego startu (SWY) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Długość zabezpieczenia wydłużonego startu (CWY) odległość 1 m pomiar 1 m - Szerokość zabezpieczenia wydłużonego startu (CWY) odległość 1 m pomiar 1 m - Rozporządzalna długość rozbiegu (TORA) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Rozporządzalna długość startu (TODA) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Rozporządzalna długość przerwanego startu (ASDA) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Rozporządzalna długość lądowania (LDA) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Współrzędne geograficzne geometrycznego środka strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1 sekunda Wzniesienie strefy TLOF wzniesienie 0,5 m pomiar 1 ft - Długość strefy TLOF odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Szerokość strefy TLOF odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Nośność strefy TLOF wartość - - 1 tona - Współrzędne geograficzne progu strefy podejścia końcowego i startu (FATO) punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1 sekunda Wzniesienie strefy FATO wzniesienie 0,5 m pomiar 1 ft - Długość strefy FATO odległość 1 m pomiar 1 m 1 m

Szerokość strefy FATO odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Kierunek geograficzny strefy FATO namiar 1/100 stopnia pomiar 1/100 stopnia - Kierunek magnetyczny strefy FATO namiar 1/100 stopnia pomiar 1/100 stopnia - Rozporządzalna długość startu dla śmigłowców (TODAH) odległość 1 m pomiar 1 m - Rozporządzalna długość przerwanego startu dla śmigłowców (RTODAH) odległość 1 m pomiar 1 m - Rozporządzalna długość lądowania dla śmigłowców (LDAH) odległość 1 m pomiar 1 m - Współrzędne punktu stanowiska postojowego z nawierzchnią sztuczną punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1/100 sekundy Współrzędne i najwyższy punkt przeszkód lotniczych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze 1 ft

§ 3. Wymagania dotyczące jakości danych lotniczych dla lądowiska:

Element danych Typ Dokładność pozyskania Sposób pozyskania Rozdzielczość publikacji Rozdzielczość mapy Punkt odniesienia lądowiska / lądowiska dla śmigłowców (współrzędne geograficzne) punkt 1/100 sekundy pomiar/ obliczenia 1 sekunda 1 sekunda Wzniesienie lądowiska wzniesienie 0,5 m pomiar 1 ft 1 ft Deklinacja magnetyczna kąt 1 stopień obliczenia 1 stopień 1 stopień Szerokość drogi kołowania odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Kierunek geograficzny drogi startowej namiar 1/100 stopnia pomiar 1/100 stopnia 1 stopień Kierunek magnetyczny drogi startowej namiar 1/100 stopnia pomiar 1/100 stopnia 1 stopień

Długość nominalna drogi startowej odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Szerokość nominalna drogi startowej odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Współrzędne geograficzne progu drogi startowej punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1 sekunda Współrzędne geograficzne końca drogi startowej punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1 sekunda Wzniesienie progu drogi startowej wzniesienie 0,5 m pomiar 1 ft 1 ft Długość zabezpieczenia przerwanego startu (SWY) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Szerokość zabezpieczenia przerwanego startu (SWY) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Długość zabezpieczenia wydłużonego startu (CWY) odległość 1 m pomiar 1 m - Szerokość zabezpieczenia wydłużonego startu (CWY) odległość 1 m pomiar 1 m - Rozporządzalna długość rozbiegu (TORA) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Rozporządzalna długość startu (TODA) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Rozporządzalna długość przerwanego startu (ASDA) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Rozporządzalna długość lądowania (LDA) odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Współrzędne geograficzne geometrycznego środka strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1 sekunda Wzniesienie strefy TLOF wzniesienie 0,5 m pomiar 1 ft - Długość strefy TLOF odległość 1 m pomiar 1 m 1 m

Szerokość strefy TLOF odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Nośność strefy TLOF wartość - - 1 tona - Współrzędne geograficzne progu strefy podejścia końcowego i startu (FATO) punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1 sekunda Wzniesienie strefy FATO wzniesienie 0,5 m pomiar 1 ft - Długość strefy FATO odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Szerokość strefy FATO odległość 1 m pomiar 1 m 1 m Kierunek geograficzny strefy FATO namiar 1/100 stopnia pomiar 1/100 stopnia - Kierunek magnetyczny strefy FATO namiar 1/100 stopnia pomiar 1/100 stopnia - Rozporządzalna długość startu dla śmigłowców (TODAH) odległość 1 m pomiar 1 m - Rozporządzalna długość przerwanego startu dla śmigłowców (RTODAH) odległość 1 m pomiar 1 m - Rozporządzalna długość lądowania dla śmigłowców (LDAH) odległość 1 m pomiar 1 m - Współrzędne punktu stanowiska postojowego z nawierzchnią sztuczną punkt 1/100 sekundy pomiar 1/100 sekundy 1/100 sekundy

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 731 i 1222 oraz z 2025 r. poz. 31, 179, 374 i 769.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby informacji lotniczej (Dz. U. poz. 425), które weszło w życie z dniem 17 kwietnia 2025 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

6) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 286 z 07.11.2019, str. 31, Dz. Urz. UE L 104 z 03.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 106 z 06.04.2020, str. 14, Dz. Urz. UE L 259 z 10.08.2020, str. 12, Dz. Urz. UE L 139 z 23.04.2021, str. 184, Dz. Urz. UE L 289 z 12.08.2021, str. 12, Dz. Urz. UE L 108 z 07.04.2022, str. 71, Dz. Urz. UE L 187 z 14.07.2022, str. 58, Dz. Urz. UE L 209 z 10.08.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 02.12.2022, str. 58, Dz. Urz. UE L 31 z 02.02.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 228 z 15.09.2023, str. 49, Dz. Urz. UE L 2024/403 z 11.04.2024, Dz. Urz. UE L 2024/1111 z 23.05.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2025/343 z 18.02.2025.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

12) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

15) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

16) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

17) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

19) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

20) Przez § 1 pkt 4 lit. b tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

22) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

23) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

24) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 października 2015 r.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

27) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.