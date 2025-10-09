§ 4.

1. Wysokość wsparcia w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485, ustala się jako iloczyn:

1) liczby sztuk zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485, w odniesieniu do których produkcja w gospodarstwie nie została podjęta w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt, oraz

2) stawki wynoszącej:

a) 0,093331 zł - na dzień za młodą kurę nioskę z chowu klatkowego objętą kodem CN 0105 11 11,

b) 0,279992 zł - na dzień za młodą kurę nioskę z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 11 11,

c) 0,254538 zł - na dzień za kurę nioskę z chowu klatkowego objętą kodem CN 0105 94 00,

d) 0,059392 zł - na dzień za kurę nioskę z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 94 00,

e) 0,067877 zł - na dzień za brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,

f) 0,025454 zł - na dzień za brojlera utrzymywanego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157 z 17.06.2008, str. 46, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 543/2008”, objętego kodem CN 0105 94 00,

g) 0,509076 zł - na dzień za samca indyka objętego kodem CN 0105 99 30,

h) 0,271507 zł - na dzień za indyka z chowu mieszanego objętego kodem CN 0105 99 30,

i) 0,195146 zł - na dzień za samicę indyka objętą kodem CN 0105 99 30,

j) 0,195146 zł - na dzień za samicę indyka utrzymywanego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008 objętą kodem CN 0105 99 30,

k) 0,093331 zł - na dzień za kaczkę objętą kodem CN 0105 99 10,

l) 0,050908 zł - na dzień za kaczkę utrzymywaną zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008 objętą kodem CN 0105 99 10,

m) 0,797552 zł - na dzień za gęś nieśną z chowu na wolnym wybiegu objętą kodem CN 0105 99 20,

n) 0,407261 zł - na dzień za gęś objętą kodem CN 0105 99 20,

o) 0,509076 zł - na dzień za gęś utrzymywaną zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008 objętą kodem CN 0105 99 20,

p) 0,127269 zł - na dzień za kurę reprodukcyjną z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 94 00,

q) 0,220600 zł - na dzień za kaczkę reprodukcyjną z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 99 10,

r) 1,001183 zł - na dzień za gęś reprodukcyjną z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 99 20, oraz

3) liczby dni niepodejmowania w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485.

2. Niepodejmowanie w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485, rozpoczyna się:

1) w dniu następującym po dniu wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji, w której został wprowadzony nakaz zabicia lub poddania ubojowi tych zwierząt przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, albo

2) w dniu następującym po dniu, w którym zabito lub poddano ubojowi te zwierzęta z nakazu ustanowionego w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 lub art. 46 ust. 3 ustawy, w których został wprowadzony nakaz zabicia lub poddania ubojowi tych zwierząt, albo

3) w dniu następującym po dniu sprzedaży tych zwierząt z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa za zgodą powiatowego lekarza weterynarii - w przypadku gdy cykl produkcyjny chowu tych zwierząt stosowany w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzający okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji zakończył się w okresie stosowania środków w zakresie zdrowia zwierząt, albo

4) pierwszego dnia stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt - w przypadku gdy cykl produkcyjny chowu tych zwierząt stosowany w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzający okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji zakończył się przed dniem stosowania tych środków i w tym dniu te zwierzęta nie były utrzymywane w tym gospodarstwie ze względu na okresową przerwę technologiczną.

3. Niepodejmowanie w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485, kończy się:

1) ostatniego dnia stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt albo

2) w dniu poprzedzającym dzień, w którym za zgodą powiatowego lekarza weterynarii było możliwe wprowadzenie tych zwierząt do gospodarstwa w okresie stosowania w tym gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt, jeżeli taka zgoda została wydana.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jeżeli przed pierwszym dniem okresu stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt w tym gospodarstwie zwierzęta z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485, nie były utrzymywane przez okres dłuższy niż:

1) 9 dni - w odniesieniu do brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,

2) 14 dni - w odniesieniu do pozostałych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485

- wsparcie nie przysługuje.

5. Za liczbę sztuk zwierząt, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się:

1) liczbę sztuk zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w związku ze zwalczaniem grypy ptaków w okresie, o którym mowa w § 3 pkt 2, lub padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w związku ze zwalczaniem grypy ptaków, lub padłych z powodu zachorowania na grypę ptaków, wskazanych w protokole szacowania zwierząt - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;

2) liczbę sztuk zwierząt sprzedanych do rzeźni lub do innego gospodarstwa w odniesieniu do cyklu produkcyjnego chowu zwierząt stosowanego w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzającego okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4.

6. W przypadku niepodejmowania w gospodarstwie produkcji młodych kur niosek z chowu klatkowego i z chowu ściółkowego objętych kodem CN 0105 11 11 wsparcie przysługuje producentowi rolnemu prowadzącemu gospodarstwo w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h ustawy.