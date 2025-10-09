REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1359
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 października 2025 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce1)
Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1199 oraz z 2025 r. poz. 39, 321 i 620) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
1) wyraził zgodę, o której mowa w art. 10c ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
2) w okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 3 sierpnia 2023 r. prowadził gospodarstwo drobiarskie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2025/1485, zwane dalej „gospodarstwem”, w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h lub n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), zwanej dalej „ustawą”, które znajdowało się na obszarze:
a) ustanowionym na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 lub art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy,
b) w którym zastosowano w tym okresie środki ustanowione na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 lub art. 46 ust. 3 ustawy, zwane dalej „środkami w zakresie zdrowia zwierząt”, w tym co najmniej środek, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 4 lub art. 46 ust. 3 pkt 4 ustawy
- w związku wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, o której mowa w art. 1 rozporządzenia 2025/1485, zwanej dalej „grypą ptaków”.
§ 4.
1) liczby sztuk zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485, w odniesieniu do których produkcja w gospodarstwie nie została podjęta w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt, oraz
2) stawki wynoszącej:
a) 0,093331 zł - na dzień za młodą kurę nioskę z chowu klatkowego objętą kodem CN 0105 11 11,
b) 0,279992 zł - na dzień za młodą kurę nioskę z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 11 11,
c) 0,254538 zł - na dzień za kurę nioskę z chowu klatkowego objętą kodem CN 0105 94 00,
d) 0,059392 zł - na dzień za kurę nioskę z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 94 00,
e) 0,067877 zł - na dzień za brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
f) 0,025454 zł - na dzień za brojlera utrzymywanego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dz. Urz. UE L 157 z 17.06.2008, str. 46, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 543/2008”, objętego kodem CN 0105 94 00,
g) 0,509076 zł - na dzień za samca indyka objętego kodem CN 0105 99 30,
h) 0,271507 zł - na dzień za indyka z chowu mieszanego objętego kodem CN 0105 99 30,
i) 0,195146 zł - na dzień za samicę indyka objętą kodem CN 0105 99 30,
j) 0,195146 zł - na dzień za samicę indyka utrzymywanego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008 objętą kodem CN 0105 99 30,
k) 0,093331 zł - na dzień za kaczkę objętą kodem CN 0105 99 10,
l) 0,050908 zł - na dzień za kaczkę utrzymywaną zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008 objętą kodem CN 0105 99 10,
m) 0,797552 zł - na dzień za gęś nieśną z chowu na wolnym wybiegu objętą kodem CN 0105 99 20,
n) 0,407261 zł - na dzień za gęś objętą kodem CN 0105 99 20,
o) 0,509076 zł - na dzień za gęś utrzymywaną zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008 objętą kodem CN 0105 99 20,
p) 0,127269 zł - na dzień za kurę reprodukcyjną z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 94 00,
q) 0,220600 zł - na dzień za kaczkę reprodukcyjną z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 99 10,
r) 1,001183 zł - na dzień za gęś reprodukcyjną z chowu ściółkowego objętą kodem CN 0105 99 20, oraz
3) liczby dni niepodejmowania w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485.
2. Niepodejmowanie w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485, rozpoczyna się:
1) w dniu następującym po dniu wydania przez powiatowego lekarza weterynarii decyzji, w której został wprowadzony nakaz zabicia lub poddania ubojowi tych zwierząt przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy, albo
2) w dniu następującym po dniu, w którym zabito lub poddano ubojowi te zwierzęta z nakazu ustanowionego w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 lub art. 46 ust. 3 ustawy, w których został wprowadzony nakaz zabicia lub poddania ubojowi tych zwierząt, albo
3) w dniu następującym po dniu sprzedaży tych zwierząt z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa za zgodą powiatowego lekarza weterynarii - w przypadku gdy cykl produkcyjny chowu tych zwierząt stosowany w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzający okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji zakończył się w okresie stosowania środków w zakresie zdrowia zwierząt, albo
4) pierwszego dnia stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt - w przypadku gdy cykl produkcyjny chowu tych zwierząt stosowany w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzający okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji zakończył się przed dniem stosowania tych środków i w tym dniu te zwierzęta nie były utrzymywane w tym gospodarstwie ze względu na okresową przerwę technologiczną.
3. Niepodejmowanie w gospodarstwie produkcji zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485, kończy się:
1) ostatniego dnia stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt albo
2) w dniu poprzedzającym dzień, w którym za zgodą powiatowego lekarza weterynarii było możliwe wprowadzenie tych zwierząt do gospodarstwa w okresie stosowania w tym gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt, jeżeli taka zgoda została wydana.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jeżeli przed pierwszym dniem okresu stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt w tym gospodarstwie zwierzęta z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485, nie były utrzymywane przez okres dłuższy niż:
1) 9 dni - w odniesieniu do brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
2) 14 dni - w odniesieniu do pozostałych zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485
- wsparcie nie przysługuje.
5. Za liczbę sztuk zwierząt, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się:
1) liczbę sztuk zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, w związku ze zwalczaniem grypy ptaków w okresie, o którym mowa w § 3 pkt 2, lub padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej w związku ze zwalczaniem grypy ptaków, lub padłych z powodu zachorowania na grypę ptaków, wskazanych w protokole szacowania zwierząt - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;
2) liczbę sztuk zwierząt sprzedanych do rzeźni lub do innego gospodarstwa w odniesieniu do cyklu produkcyjnego chowu zwierząt stosowanego w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzającego okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji - w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4.
6. W przypadku niepodejmowania w gospodarstwie produkcji młodych kur niosek z chowu klatkowego i z chowu ściółkowego objętych kodem CN 0105 11 11 wsparcie przysługuje producentowi rolnemu prowadzącemu gospodarstwo w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h ustawy.
§ 5.
1) liczby sztuk zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2025/1485, których tucz lub odchów uległ wydłużeniu w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt, oraz
2) stawki wynoszącej:
a) 0,033938 zł - na dzień odchowu trwającego po upływie normalnego okresu odchowu w odniesieniu do młodej kury nioski objętej kodem CN 0105 11 11,
b) 0,093331 zł - na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
c) 0,110300 zł - na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do brojlera utrzymywanego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008 objętego kodem CN 0105 94 00,
d) 0,101815 zł - na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do samca indyka objętego kodem CN 0105 99 30,
e) 0,271507 zł - na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do kaczki objętej kodem CN 0105 99 10, oraz
3) liczby dni tuczu lub odchowu zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2025/1485, następujących po upływie normalnego okresu ich tuczu lub odchowu.
2. Za liczbę sztuk zwierząt, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się liczbę sztuk zwierząt sprzedanych do rzeźni lub do innego gospodarstwa po zakończeniu wydłużonego okresu tuczu lub odchowu.
3. Za normalny okres tuczu uważa się:
1) 45 dni - w przypadku brojlera objętego kodem CN 0105 94 00;
2) 56 dni - w przypadku brojlera utrzymywanego zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008 objętego kodem CN 0105 94 00;
3) 147 dni - w przypadku samca indyka objętego kodem CN 0105 99 30;
4) 47 dni - w przypadku kaczki objętej kodem CN 0105 99 10.
4. Za normalny okres odchowu uważa się 112 dni - w przypadku młodej kury nioski objętej kodem CN 0105 11 11.
5. Liczbę dni tuczu lub odchowu zwierząt, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi liczba dni między ostatnim dniem normalnego okresu tuczu lub odchowu zwierząt a dniem:
1) sprzedaży tych zwierząt z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa - w przypadku gdy ta sprzedaż nastąpiła w okresie stosowania w tym gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt albo
2) następującym po ostatnim dniu stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt - w przypadku gdy sprzedaż tych zwierząt z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa nastąpiła po okresie stosowania w tym gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt.
6. W przypadku wydłużenia okresu odchowu młodych kur niosek objętych kodem CN 0105 11 11 wsparcie przysługuje producentowi rolnemu prowadzącemu gospodarstwo w zakresie działalności, o której mowa w art. 1 pkt 1 lit. h ustawy.
§ 6.
§ 7.
1) na wniosek producenta rolnego złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, zwany dalej „wnioskiem”;
2) w drodze decyzji dyrektora oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
2. Producent rolny składa wniosek w terminie od dnia 10 października 2025 r. do dnia 31 października 2025 r.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4. We wniosku producent rolny wskazuje co najmniej:
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), a w przypadku gdy producent rolny nie posiada obywatelstwa polskiego - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;
3) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
4) adres gospodarstwa, w odniesieniu do którego ubiega się o wsparcie;
5) weterynaryjny numer identyfikacyjny gospodarstwa lub producenta rolnego - jeżeli został nadany;
6) rodzaj wsparcia, o które się ubiega;
7) liczbę sztuk zwierząt z gatunków drobiu, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. a lub b rozporządzenia 2025/1485;
8) oświadczenie, że ten producent rolny nie ubiega się albo że temu producentowi rolnemu nie udzielono wsparcia z innych źródeł za straty w gospodarstwie związane z niepodejmowaniem produkcji lub wydłużonym okresem tuczu lub odchowu;
9) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia niebędące danymi osobowymi.
5. Do wniosku dołącza się:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2025/1485:
a) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1,
b) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 49 ust. 8 ustawy, wraz z kopią protokołu szacowania zwierząt sporządzonego przed wydaniem tej decyzji, jeżeli zostało przyznane odszkodowanie za zwierzęta zabite, poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej lub padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy w związku ze zwalczaniem grypy ptaków - w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2,
c) kopię decyzji, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, wraz z kopią protokołu szacowania zwierząt określającego liczbę padłych zwierząt z powodu zachorowania na grypę ptaków przed dokonaniem zawiadomienia zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, jeżeli dotyczy,
d) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa w odniesieniu do cyklu produkcyjnego chowu tych zwierząt stosowanego w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzającego okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji przed okresową przerwą technologiczną - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,
e) kopie świadectw zdrowia zwierząt transportowanych do rzeźni - w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4,
f) kopie faktur potwierdzających sprzedaż zwierząt do rzeźni lub do innego gospodarstwa w odniesieniu do ostatniego cyklu produkcyjnego chowu tych zwierząt stosowanego w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzającego okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji przed okresową przerwą technologiczną - w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4,
g) kopię dokumentu potwierdzającego liczbę sztuk zwierząt sprzedanych do rzeźni lub do innego gospodarstwa, jeżeli faktury, o których mowa w lit. f, nie określają liczby sprzedanych sztuk zwierząt - w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4,
h) kopie faktur potwierdzających zakup zwierząt w odniesieniu do ostatniego cyklu produkcyjnego chowu tych zwierząt stosowanego w gospodarstwie bezpośrednio poprzedzającego okres niepodejmowania w tym gospodarstwie produkcji przed okresową przerwą technologiczną - w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3 i 4,
i) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie zwierząt do gospodarstwa - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2,
j) kopię dokumentu o dokonaniu wpisu rodu hodowlanego lub stada reprodukcyjnego do księgi hodowlanej lub dokumentu o dokonaniu wpisu stada reprodukcyjnego do rejestru mieszańców - w przypadku gdy producent rolny ubiega się o wsparcie w odniesieniu do kur, gęsi lub kaczek reprodukcyjnych,
k) kopię dokumentu poświadczającego utrzymywanie zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008, w szczególności umowy, o której mowa w art. 38q ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, lub faktury potwierdzającej sprzedaż zwierząt - jeżeli dotyczy,
l) kopię dokumentu potwierdzającego datę zabicia lub poddania ubojowi zwierząt z nakazu ustanowionego w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 lub art. 46 ust. 3 ustawy, w którym został wprowadzony nakaz zabicia lub poddania ubojowi tych zwierząt, jeżeli decyzja, o której mowa w lit. b, nie określa daty zabicia lub poddania ubojowi zwierząt - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2025/1485:
a) kopie faktur zakupu piskląt potwierdzających rozpoczęcie okresu tuczu lub odchowu,
b) kopie faktur potwierdzających sprzedaż zwierząt do rzeźni lub do innego gospodarstwa,
c) kopię dokumentu potwierdzającego liczbę sztuk zwierząt sprzedanych do rzeźni lub do innego gospodarstwa, jeżeli faktury, o których mowa w lit. b, nie określają liczby sprzedanych sztuk zwierząt,
d) kopię decyzji powiatowego lekarza weterynarii zezwalającej na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa do rzeźni lub do innego gospodarstwa - w przypadku gdy sprzedaż zwierząt do rzeźni lub do innego gospodarstwa kończąca wydłużony okres tuczu lub odchowu miała miejsce w okresie stosowania w gospodarstwie środków w zakresie zdrowia zwierząt,
e) kopie świadectw zdrowia zwierząt transportowanych do rzeźni,
f) kopię dokumentu poświadczającego utrzymywanie zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku V do rozporządzenia nr 543/2008, w szczególności umowy, o której mowa w art. 38q ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, lub faktury potwierdzającej sprzedaż zwierząt - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. c.
6. Producent rolny może dokonywać zmian złożonego wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2.
7. W przypadku wezwania producenta rolnego do uzupełnienia wniosku ten producent może dokonać zmiany złożonego wniosku jedynie w zakresie wynikającym z treści tego wezwania.
§ 8.
2. Współczynnik redukcji stanowi iloraz:
1) maksymalnego limitu zwierząt, o którym mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2025/1485, oraz
2) łącznej liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do objęcia poszczególnym rodzajem wsparcia, o którym mowa w § 4 i § 5, i wynikających z rozpatrzonych wniosków.
3. Współczynnik redukcji, o którym mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, zaokrąglając ten współczynnik w dół.
4. Współczynnik redukcji, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do ustalenia liczby sztuk zwierząt objętych poszczególnymi rodzajami wsparcia, o których mowa w § 4 i § 5, do których może zostać udzielone wsparcie, zaokrąglając te liczby w dół do pełnych sztuk.
§ 9.
2. Łączna kwota środków finansowych, jaka może zostać wykorzystana na zwiększenie wsparcia zgodnie ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 11 929 014,16 zł.
3. Prezes Agencji w terminie do dnia 15 stycznia 2026 r. ustala:
1) kwotę niewykorzystanych środków finansowych, o której mowa w ust. 1, oraz
2) wysokość łącznej kwoty, jaka może zostać wypłacona w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4 i § 5, na zwiększenie danego wsparcia zgodnie z ust. 1, oraz
3) współczynnik zwiększenia wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4 i § 5, do których zastosowano współczynnik redukcji, o którym mowa w § 8 ust. 1
- i podaje je do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.
4. Współczynnik zwiększenia wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, stanowi iloraz:
1) łącznej kwoty, jaka może zostać wypłacona w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4 i § 5, oraz
2) łącznej kwoty wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów wsparcia, o których mowa w § 4 i § 5, wynikającej z rozpatrzonych wniosków, po zastosowaniu współczynnika redukcji, o którym mowa w § 8 ust. 1.
5. Współczynnik zwiększenia wsparcia, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, zaokrąglając ten współczynnik w dół.
§ 10.
2. Jeżeli z rozpatrzonych wniosków wynika, że łączne zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne do wypłaty łącznego wsparcia przekracza kwotę, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji w terminie do dnia 15 stycznia 2026 r. ustala współczynnik przydziału wsparcia i podaje go do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.
3. Współczynnik przydziału wsparcia, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz:
1) kwoty, o której mowa w ust. 1, oraz
2) łącznej kwoty zapotrzebowania na środki finansowe wynikającej ze wszystkich rozpatrzonych wniosków po zastosowaniu współczynników redukcji, o których mowa w § 8 ust. 1, jeżeli te współczynniki zostały zastosowane.
4. Współczynnik przydziału wsparcia, o którym mowa w ust. 1, ustala się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, zaokrąglając ten współczynnik w dół.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
1) stanowi 10 % wsparcia udzielanego producentowi rolnemu;
2) jest wymierzana w drodze decyzji przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
§ 14.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku spadkobierca producenta rolnego lub przejmujący gospodarstwo dołącza, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 7 ust. 5 pkt 1 lub 2, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza dotyczący spadku obejmującego gospodarstwo lub inny dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopie tych dokumentów.
3. Jeżeli prawo do ubiegania się o udzielenie wsparcia przysługuje więcej niż jednemu spadkobiercy, wparcie jest udzielane temu spadkobiercy, który objął gospodarstwo w posiadanie, oraz co do którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.
4. W przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, wsparcie jest udzielane temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę.
5. Zgody, o których mowa w ust. 3 i 4, są dołączane do wniosku.
§ 15.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosku następca prawny producenta rolnego dołącza, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 7 ust. 5 pkt 1 lub 2, dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego, o którym mowa w ust. 1, albo jego kopię.
§ 16.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zdarzeń prawnych, o których mowa w § 14 i § 15.
§ 17.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
1) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1485 z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie nadzwyczajnych środków rynkowych w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce (Dz. Urz. UE L 2025/1485 z 25.07.2025).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 257 z 25.09.2008, str. 7, Dz. Urz. UE L 8 z 13.01.2009, str. 33, Dz. Urz. UE L 151 z 16.06.2009, str. 28, Dz. Urz. UE L 159 z 25.06.2010, str. 13, Dz. Urz. UE L 159 z 17.06.2011, str. 66, Dz. Urz. UE L 190 z 19.07.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 350 z 20.12.2012, str. 63, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 102 z 23.04.2018, str. 95.
- Data ogłoszenia: 2025-10-09
- Data wejścia w życie: 2025-10-10
- Data obowiązywania: 2025-10-10
