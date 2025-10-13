§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1944) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się ust. 2;



2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organizator przetargu ustala wysokość wadium, które nie może być niższe niż równowartość pieniężna 10 dt pszenicy oraz nie może być wyższe niż równowartość pieniężna połowy wywoławczej wysokości czynszu. Równowartość pieniężną odpowiedniej ilości pszenicy, w zaokrągleniu do pełnych złotych, ustala się na podstawie ostatniej średniej krajowej ceny skupu pszenicy ogłoszonej przed dniem ogłoszenia o przetargu zgodnie z art. 39a ust. 7 ustawy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, nie zawarł umowy dzierżawy, w kolejnym przetargu na dzierżawę tej samej nieruchomości można podwyższyć wadium nie więcej niż o 100 % w odniesieniu do jego wysokości ustalonej w poprzednim ogłoszonym przetargu dotyczącym dzierżawy tej nieruchomości.”,

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wadium wnosi się w gotówce, przelewem na rachunek bankowy organizatora przetargu lub w inny sposób podany w ogłoszeniu o przetargu.

4. Wadium zwraca się niezwłocznie:

1) po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu na podstawie § 3 ust. 3 albo

2) po zamknięciu przetargu, w tym także przetargu, który nie został rozstrzygnięty, nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 6, 7 i 11 ustawy.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Wadium zwraca się w wysokości wniesionej przez uczestnika przetargu.

4b. W przypadku wniesienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 29 ust. 6, 7 i 11 ustawy, organizator przetargu może wstrzymać zwrot wadium do czasu ich rozpatrzenia.”,

e) uchyla się ust. 6;

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przetarg ogłasza organizator przetargu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka, w siedzibie właściwej miejscowo izby rolniczej, we właściwym miejscowo urzędzie gminy oraz w siedzibie właściwego miejscowo oddziału terenowego Krajowego Ośrodka co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia przetargu innego niż przetarg ograniczony, a w przypadku przetargu ograniczonego - co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem na złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań podanych w ogłoszeniu o przetargu niezbędnych do udziału w tym przetargu.”;

4) w § 6:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opis nieruchomości i jej części składowych, w tym przeznaczenie określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu - profil funkcjonalny strefy planistycznej obejmującej nieruchomość w planie ogólnym gminy, z podaniem ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów szczególnych, w tym w zakresie ochrony dóbr kultury, oraz z podaniem terminu, w jakim można dokonać oględzin tej nieruchomości;”,

b) w pkt 8:

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i sposób oceny tych kryteriów,”,

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami,”;

5) w § 6a uchyla się ust. 2 i 4;

6) po § 6a dodaje się § 6b w brzmieniu:

„§ 6b. 1. Organizator przetargu jest uprawniony do żądania od uczestników przetargu danych niezbędnych do identyfikacji tych uczestników, które obejmują:

1) imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) - w przypadku uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną;

2) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby, która jest uprawniona do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - w przypadku uczestnika przetargu niebędącego osobą fizyczną;

3) imię i nazwisko, kod kraju, numer paszportu lub inny dokument tożsamości - w przypadku uczestnika przetargu będącego osobą fizyczną nieposiadającą numeru PESEL oraz w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, która jest uprawniona do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

2. W przypadku odmowy podania danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu albo ich niedostarczenia przez uczestnika przetargu w terminie wskazanym przez organizatora przetargu organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu.”;

7) w § 7:

a) w ust. 1:

- uchyla się pkt 5,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) inne informacje oraz dokumenty wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu o przetargu oraz w sposób podany w tym ogłoszeniu.”;

8) w § 9 w ust. 2:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez uczestników przetargu;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przebieg licytacji i najwyższą wysokość czynszu osiągniętą w przetargu ustnym, a w przetargu ofert - informację o złożonych ofertach, ocenie tych ofert, a także wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem albo stwierdzenie, że nie wybrano żadnej z ofert;”;

9) w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) komisja odrzuciła wszystkie oferty, nie wybrała żadnej z ofert albo organizator przetargu nie zatwierdził wniosku komisji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty.”;

10) w § 12 w ust. 1 w zdaniu:

a) pierwszym wyraz „Przetarg” zastępuje się wyrazami „Przetarg ustny”,

b) drugim wyraz „przetarg” zastępuje się wyrazami „przetarg ustny”;

11) w § 13 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3b ustawy, które zamierzają uczestniczyć w przetargu, powinny złożyć w miejscu, terminie i w sposób podany przez organizatora przetargu w ogłoszeniu o przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań podanych w ogłoszeniu o przetargu;”,

b) uchyla się pkt 3 i 4,

c) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) komisja:

a) sprawdza dokumenty, o których mowa w pkt 2,

b) kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu osoby, które spełniają wymagania podane w ogłoszeniu o przetargu,

c) publikuje w miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu:

- listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu lub

- listę osób, które nie złożyły w terminie wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 2, lub złożyły dokumenty, które zawierają błędy lub nie zawierają wszystkich wymaganych informacji,

d) podaje odrębnie dla każdej osoby, która nie złożyła w terminie wszystkich dokumentów, o których mowa w pkt 2, lub złożyła dokumenty, które zawierają błędy lub nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, wykaz brakujących dokumentów lub dokumentów, które należy złożyć ponownie, oraz wyznacza tej osobie miejsce, termin, który przypada nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, oraz sposób złożenia tych brakujących dokumentów lub dokumentów, które należy złożyć ponownie;

6) komisja po upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w pkt 5 lit. d, sprawdza, czy zostały złożone dokumenty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 5 lit. d, kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu osoby, które spełniają wymagania podane w ogłoszeniu o przetargu, oraz publikuje w miejscu, terminie i w sposób podany w ogłoszeniu o przetargu ostateczną listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu;”;

12) w § 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otwiera oferty złożone w miejscu, terminie i w sposób wskazany w ogłoszeniu o przetargu.”;

13) w § 16 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oferta została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez osobę, która nie wniosła wadium, lub jeżeli oferta nie została podpisana lub została podpisana przez osobę nieuprawnioną;”,

b) uchyla się pkt 2;

14) w § 17:

a) w ust. 1 wyrazy „kryteria wpływające na wybór” zastępuje się wyrazami „kryteria wyboru”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Komisja może wezwać uczestnika przetargu do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Komisja może uwzględnić te wyjaśnienia, jeżeli nie mają wpływu na liczbę punktów przyznaną za spełnienie danego kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Po dokonaniu oceny komisja zamieszcza w protokole wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem albo stwierdza, że nie wybrano żadnej z ofert.”;

15) w § 18:

a) w ust. 1 uchyla się zdanie drugie,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Organizator przetargu doręcza uczestnikom przetargu zawiadomienie o wyniku przetargu i zamieszcza je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Uznaje się, że zawiadomienie zostało doręczone uczestnikowi przetargu z dniem zamieszczenia tego zawiadomienia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.”.