Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1373
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 7 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 33c. 1. Jeżeli beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową w terminie określonym w § 5 ust. 2 pkt 3, ust. 4 pkt 1 lit. d albo § 33b pkt 1, Agencja wzywa tego beneficjenta, w formie pisemnej, do złożenia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o ile umowa nie została rozwiązana.
2. Jeżeli beneficjent złożył wniosek o płatność końcową w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, albo przed dniem doręczenia tego wezwania, uznaje się, że ten wniosek został złożony w terminie.
3. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w § 26 ust. 2, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.
4. Do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów § 19, § 20, § 26 ust. 3 i 4 oraz § 27 ust. 2.”.
§ 2.
2. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w § 26 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie usunął braków w wyznaczonym terminie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, rozpatruje wniosek o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych i poprawnie sporządzonych dokumentów.
3. Do rozpatrywania wniosku o płatność końcową, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 19, § 20, § 26 ust. 3 i 4 oraz § 27 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§ 3.
2. Jeżeli beneficjent spełnił warunki, o których mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, albo przed dniem doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że te warunki zostały spełnione w terminie.
3. Agencja może wezwać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub do przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
4. Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w ust. 3, nie złożył wyjaśnień lub nie przedstawił dowodów, o których mowa w ust. 3, w terminie określonym w ust. 3, Agencja ustala spełnienie warunków, o których mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na podstawie poprawnie sporządzonych dokumentów dołączonych do wniosku o płatność końcową.
§ 4.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1564, z 2017 r. poz. 1972, z 2019 r. poz. 1773, z 2020 r. poz. 2025, z 2022 r. poz. 1317, z 2024 r. poz. 1596 oraz z 2025 r. poz. 835.
- Data ogłoszenia: 2025-10-13
- Data wejścia w życie: 2025-10-14
- Data obowiązywania: 2025-10-14
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
