REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1383

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 października 2025 r.

w sprawie wypłaty zaliczek za 2025 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-20272)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rolnikowi, który w 2025 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „ustawą”, z wyłączeniem płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy, lub wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 2 ustawy, wypłaca się zaliczki w wysokości stanowiącej iloczyn 70 % stawki:

1) danej pomocy oraz:

a) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo

b) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy, albo

c) masy surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 40 ustawy, albo

2) za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, i liczby punktów uzyskanych za realizację tej praktyki na obszarze stwierdzonym w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania płatności, o których mowa w art. 30 pkt 2 ustawy, oraz współczynnika zmiany liczby punktów uzyskanych za realizację danej praktyki, jeżeli został dla niej określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy.

§ 2.

Rolnikowi lub podmiotowi, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, którzy w 2025 r. złożyli wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 3 lub 4 ustawy, wypłaca się zaliczki w wysokości stanowiącej iloczyn 85 % stawki danej pomocy oraz:

1) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo

2) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy.

§ 3.

Zaliczki wypłaca się:

1) do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i w budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej;

2) od dnia 16 października 2025 r.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2025 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1796 z dnia 8 września 2025 r. wprowadzającego, odnośnie do roku 2025, odstępstwo od art. 44 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do poziomu zaliczek na interwencje w formie płatności bezpośrednich oraz interwencji obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt w ramach rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 2025/1796 z 09.09.2025).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-14
  • Data wejścia w życie: 2025-10-16
  • Data obowiązywania: 2025-10-16
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1385

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 października 2025 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania &#8222;Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1384

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 października 2025 r. w sprawie wypłaty zaliczek za 2025 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1383

OBWIESZCZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 24 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1382

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1381

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 6 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1380

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1379

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1378

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1377

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5. Pomoc techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027, a także podziału środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1376

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1375

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu &#8222;Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000&#8221; w ramach poddziałania &#8222;Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1374

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu &#8222;Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem&#8221; w ramach poddziałania &#8222;Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1373

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2025 r. uchylające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1372

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 29 września 2025 r. w sprawie reklamacji usługi komunikacji elektronicznej lub usługi fakultatywnego obciążania rachunku

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1371

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 października 2025 r. uchylające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć wydawniczych wspierających eksport

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1370

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 5 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1369

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 września 2012 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1368

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1367

USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1366

REKLAMA