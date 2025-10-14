REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1383
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 11 października 2025 r.
w sprawie wypłaty zaliczek za 2025 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-20272)
Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741 oraz z 2025 r. poz. 321) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) danej pomocy oraz:
a) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo
b) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy, albo
c) masy surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 40 ustawy, albo
2) za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, i liczby punktów uzyskanych za realizację tej praktyki na obszarze stwierdzonym w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania płatności, o których mowa w art. 30 pkt 2 ustawy, oraz współczynnika zmiany liczby punktów uzyskanych za realizację danej praktyki, jeżeli został dla niej określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy.
§ 2.
1) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo
2) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy.
§ 3.
1) do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i w budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej;
2) od dnia 16 października 2025 r.
§ 4.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2025/1796 z dnia 8 września 2025 r. wprowadzającego, odnośnie do roku 2025, odstępstwo od art. 44 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do poziomu zaliczek na interwencje w formie płatności bezpośrednich oraz interwencji obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt w ramach rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 2025/1796 z 09.09.2025).
- Data ogłoszenia: 2025-10-14
- Data wejścia w życie: 2025-10-16
- Data obowiązywania: 2025-10-16
