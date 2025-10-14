§ 1.

Rolnikowi, który w 2025 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej „ustawą”, z wyłączeniem płatności dobrostanowej, o której mowa w art. 30 pkt 6 ustawy, lub wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 2 ustawy, wypłaca się zaliczki w wysokości stanowiącej iloczyn 70 % stawki:

1) danej pomocy oraz:

a) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo

b) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy, albo

c) masy surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 40 ustawy, albo

2) za jeden punkt przyznany za realizację danej praktyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy, i liczby punktów uzyskanych za realizację tej praktyki na obszarze stwierdzonym w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania płatności, o których mowa w art. 30 pkt 2 ustawy, oraz współczynnika zmiany liczby punktów uzyskanych za realizację danej praktyki, jeżeli został dla niej określony w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ust. 2 pkt 2 ustawy.