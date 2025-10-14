REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1385
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 14 października 2025 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis w ramach działania ujętego w inwestycji E2.2.1 Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu polegającego na refinansowaniu wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanej dalej „pomocą de minimis”;
2) podmiot udzielający pomocy de minimis.
§ 2.
1) inteligentnym tachografie - należy przez to rozumieć tachograf, o którym mowa w rozdziale II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, z późn. zm.2));
2) licencji wspólnotowej - należy przez to rozumieć licencję, o której mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1539, 1544 i 1855);
3) uprawnionym przewoźniku drogowym - należy przez to rozumieć przewoźnika drogowego, w rozumieniu art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, będącego jednym przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2023/2831 z 15.12.2023), zwanego dalej „rozporządzeniem 2023/2831”, któremu przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej, według stanu na dzień ustalenia wykazu uprawnionych przewoźników drogowych i właściwych pojazdów;
4) właściwym pojeździe - należy przez to rozumieć pojazd zgłoszony do licencji wspólnotowej, używany do przewozu drogowego rzeczy lub osób, do którego stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.3)), według stanu na dzień ustalenia wykazu uprawnionych przewoźników drogowych i właściwych pojazdów;
5) wykazie uprawnionych przewoźników drogowych i właściwych pojazdów - należy przez to rozumieć wykaz uprawnionych przewoźników drogowych pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej wraz z właściwymi pojazdami.
§ 3.
2. Pomoc de minimis jest udzielana uprawnionemu przewoźnikowi drogowemu na refinansowanie wyposażenia właściwego pojazdu w inteligentny tachograf.
3. Pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem, że jej wartość przypadająca na jednego uprawnionego przewoźnika drogowego łącznie z inną pomocą de minimis, którą przyznano mu z różnych źródeł i w różnych formach w okresie trzech lat, nie przekroczy kwoty określonej w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831.
§ 4.
2. Pomoc de minimis jest udzielana w formie dotacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2023/2831.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
2. Wniosek zawiera:
1) dane dotyczące uprawnionego przewoźnika drogowego:
a) firmę lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres albo adres zamieszkania,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer REGON,
c) numer licencji wspólnotowej,
d) numer teczki uprawnionego przewoźnika drogowego w systemach teleinformatycznych prowadzonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego,
e) numer rejestracyjny właściwego pojazdu,
f) numer identyfikujący inteligentny tachograf,
g) numer rachunku bankowego,
h) dane osoby uprawnionej do reprezentowania uprawnionego przewoźnika drogowego i do logowania do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierające jej imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL;
2) dane dotyczące uprawnionego instalatora lub warsztatu w rozumieniu art. 2 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1037), którzy wyposażyli właściwy pojazd w inteligentny tachograf:
a) firmę lub imię i nazwisko podmiotu posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, oraz jego adres,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer REGON,
c) numer zezwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach;
3) oświadczenie uprawnionego przewoźnika drogowego, że wskazany we wniosku właściwy pojazd został wyposażony w inteligentny tachograf;
4) inne elementy niż wymienione w pkt 1-3, wskazane w regulaminie naboru opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli są niezbędne do dokonania oceny wniosku i udzielenia pomocy de minimis.
3. Do wniosku uprawniony przewoźnik drogowy dołącza:
1) potwierdzenie wyposażenia właściwego pojazdu w inteligentny tachograf;
2) wydruk danych technicznych z inteligentnego tachografu, w jaki został wyposażony właściwy pojazd, w formacie i o treści określonych w dodatku 4 załącznika IC do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm.4));
3) kopie zaświadczeń albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468);
4) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
4. Wniosek składa się w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Przed złożeniem wniosku opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
5. Logowanie do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa następuje z wykorzystaniem usługi publicznej profilu zaufanego: login.gov.pl przez osoby uprawnione do reprezentowania uprawnionych przewoźników drogowych i do logowania do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
6. Wymiana korespondencji, zawarcie umowy oraz wykonywanie innych czynności w ramach postępowania o udzielenie pomocy de minimis odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
§ 8.
2. Wykaz uprawnionych przewoźników i właściwych pojazdów zawiera:
1) numery identyfikacji podatkowej (NIP) lub numery REGON uprawnionych przewoźników drogowych;
2) numery licencji wspólnotowych wydanych uprawnionym przewoźnikom drogowym;
3) numery teczek uprawnionych przewoźników drogowych w systemach teleinformatycznych prowadzonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
4) numery rejestracyjne właściwych pojazdów.
§ 9.
2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazuje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o terminie pierwszego lub uzupełniającego naboru wraz z regulaminem danego naboru, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem danego naboru.
3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w pierwszym naborze udziela pomocy de minimis uprawnionym przewoźnikom drogowym z uwzględnieniem następujących warunków:
1) w pierwszej kolejności pomoc de minimis jest udzielana uprawnionym przewoźnikom drogowym na refinansowanie wyposażenia w inteligentne tachografy maksymalnie dziesięciu właściwych pojazdów zgłoszonych przez jednego uprawnionego przewoźnika drogowego do licencji wspólnotowej;
2) w drugiej kolejności pomoc de minimis jest udzielana wszystkim uprawnionym przewoźnikom drogowym na pozostałe właściwe pojazdy bez ograniczenia, o którym mowa w pkt 1.
4. W przypadku niewykorzystania w pierwszym naborze środków przeznaczonych na realizację działania ujętego w inwestycji E2.2.1 Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu polegającego na refinansowaniu wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, uprawnieni przewoźnicy drogowi będą mogli wnioskować o pomoc de minimis w ramach uzupełniającego naboru, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 3, do całkowitego wyczerpania tych środków.
5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie udziela pomocy de minimis, jeżeli innemu uprawnionemu przewoźnikowi drogowemu zostało uprzednio udzielone refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf tego samego właściwego pojazdu.
§ 10.
§ 11.
2. Wysokość udzielanej pomocy de minimis odpowiada kwocie stanowiącej koszt wyposażenia właściwego pojazdu w inteligentny tachograf, nie więcej jednak niż maksymalna wysokość udzielanej pomocy de minimis, która wynosi 3000,00 zł na jeden właściwy pojazd.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1230 z 29.04.2024.
3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 51 z 26.02.2008, str. 27, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 195 z 20.07.2016, str. 83, Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1258 z 02.05.2024.
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 31, Dz. Urz. UE L 27 z 01.02.2017, str. 169, Dz. Urz. UE L 85 z 28.03.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 34 z 06.02.2020, str. 20, Dz. Urz. UE L 273 z 30.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 134 z 22.05.2023, str. 28 oraz Dz. Urz. UE L 2024/293 z 22.01.2024.
- Data ogłoszenia: 2025-10-14
- Data wejścia w życie: 2025-10-15
- Data obowiązywania: 2025-10-15
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
