§ 7.

1. Pomocjest udzielana na wniosek uprawnionego przewoźnika drogowego, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek zawiera:

1) dane dotyczące uprawnionego przewoźnika drogowego:

a) firmę lub imię i nazwisko oraz siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer REGON,

c) numer licencji wspólnotowej,

d) numer teczki uprawnionego przewoźnika drogowego w systemach teleinformatycznych prowadzonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego,

e) numer rejestracyjny właściwego pojazdu,

f) numer identyfikujący inteligentny tachograf,

g) numer rachunku bankowego,

h) dane osoby uprawnionej do reprezentowania uprawnionego przewoźnika drogowego i do logowania do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierające jej imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL;

2) dane dotyczące uprawnionego instalatora lub warsztatu w rozumieniu art. 2 pkt 3 i 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2024 r. poz. 1037), którzy wyposażyli właściwy pojazd w inteligentny tachograf:

a) firmę lub imię i nazwisko podmiotu posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, oraz jego adres,

b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer REGON,

c) numer zezwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach;

3) oświadczenie uprawnionego przewoźnika drogowego, że wskazany we wniosku właściwy pojazd został wyposażony w inteligentny tachograf;

4) inne elementy niż wymienione w pkt 1-3, wskazane w regulaminie naboru opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli są niezbędne do dokonania oceny wniosku i udzielenia pomocy de minimis.

3. Do wniosku uprawniony przewoźnik drogowy dołącza:

1) potwierdzenie wyposażenia właściwego pojazdu w inteligentny tachograf;

2) wydruk danych technicznych z inteligentnego tachografu, w jaki został wyposażony właściwy pojazd, w formacie i o treści określonych w dodatku 4 załącznika IC do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/799 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 ustanawiającego wymogi dotyczące budowy, sprawdzania, instalacji, użytkowania i naprawy tachografów oraz ich elementów składowych (Dz. Urz. UE L 139 z 26.05.2016, str. 1, z późn. zm.4));

3) kopie zaświadczeń albo oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 468);

4) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Wniosek składa się w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wykorzystaniem formularza elektronicznego. Przed złożeniem wniosku opatruje się go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

5. Logowanie do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa następuje z wykorzystaniem usługi publicznej profilu zaufanego: login.gov.pl przez osoby uprawnione do reprezentowania uprawnionych przewoźników drogowych i do logowania do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Wymiana korespondencji, zawarcie umowy oraz wykonywanie innych czynności w ramach postępowania o udzielenie pomocy de minimis odbywa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.