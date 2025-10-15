REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1386

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 października 2025 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 757) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Zastępcom Szefa SWW broń palną przyznaje Szef SWW na ich wniosek.

3b. Szefowi SWW będącemu funkcjonariuszem SWW broń palną przyznaje się na podstawie aktu powołania, po odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 5. Przepisów § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 nie stosuje się.”;

2) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przyznane uzbrojenie funkcjonariusz pobiera z depozytu uzbrojenia za zgodą przełożonego. Obowiązek uzyskania zgody przełożonego nie dotyczy Szefa SWW.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Szef SWW oraz jego zastępcy mogą przechowywać uzbrojenie w pomieszczeniu służbowym. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udziału, przynajmniej raz w roku, w treningu strzeleckim organizowanym przez jednostkę organizacyjną SWW właściwą w sprawach kształcenia lub w innych formach treningu, w tym samodoskonalenia z wykorzystaniem obiektów szkoleniowych SWW;”;

4) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [NORMY UZBROJENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOWI SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1386)

Załącznik nr 1

NORMY UZBROJENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOWI SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO

Lp.

Rodzaj uzbrojenia

Jednostka miary

Liczba

1

2

3

4

1

Broń palna:

1) karabinek

szt.

wg potrzeb

2) karabin wyborowy

szt.

wg potrzeb

3) karabin maszynowy

szt.

wg potrzeb

4) strzelba gładkolufowa

szt.

wg potrzeb

5) pistolet / rewolwer

szt.

wg potrzeb

6) pistolet maszynowy / subkarabinek

szt.

wg potrzeb

7) pistolet sportowy

szt.

wg potrzeb

8) pistolet sygnałowy

szt.

wg potrzeb

9) granatnik przeciwpancerny

szt.

wg potrzeb

10) granatnik automatyczny

szt.

wg potrzeb

11) inne uzbrojenie

szt.

wg potrzeb

2

Amunicja:

1) do karabinka, karabinu, pistoletu

szt.

do pełnego załadowania wszystkich magazynków będących w komplecie danej broni

2) do rewolweru

szt.

wg potrzeb

3) do strzelby

szt.

wg potrzeb

4) do granatnika

szt.

wg potrzeb



Załącznik 2. [NORMY WYPOSAŻENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOWI SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO]

Załącznik nr 2

NORMY WYPOSAŻENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOWI SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO

Lp.

Rodzaj wyposażenia

Jednostka miary

Liczba

1

2

3

4

1

Środki przymusu bezpośredniego:

1) kajdanki zakładane na ręce

szt.

wg potrzeb

2) kajdanki zakładane na nogi

szt.

wg potrzeb

3) pałka służbowa

szt.

wg potrzeb

4) pies służbowy

szt.

wg potrzeb

5) ręczny miotacz substancji obezwładniających

szt.

wg potrzeb

6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej

szt.

wg potrzeb

7) pojazd służbowy

szt.

wg potrzeb

8) środki i urządzenia przeznaczone do zniszczenia albo unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego albo przejęcia kontroli nad jego lotem

szt.

wg potrzeb

2

Sprzęt ochrony specjalnej:

1) hełm kuloodporny

szt.

wg potrzeb

2) kamizelka kuloodporna

szt.

wg potrzeb

3) tarcza balistyczna

szt.

wg potrzeb

4) ochronniki słuchu

szt.

wg potrzeb

5) maska przeciwgazowa

szt.

wg potrzeb

6) odzież ochronna

szt.

wg potrzeb

7) gogle

szt.

wg potrzeb

8) strzeleckie okulary ochronne

szt.

wg potrzeb

9) strzeleckie rękawice ochronne

para

wg potrzeb

3

Środki optyczne:

1) lornetka obserwacyjna

szt.

wg potrzeb

2) lornetka morska

szt.

wg potrzeb

3) celownik optyczny

szt.

wg potrzeb

4) celownik holograficzny

szt.

wg potrzeb

5) celownik kolimatorowy

szt.

wg potrzeb

6) laserowy wskaźnik celu

szt.

wg potrzeb

7) dalmierz laserowy

szt.

wg potrzeb

8) urządzenie termowizyjne

szt.

wg potrzeb

9) urządzenie noktowizyjne

szt.

wg potrzeb

10) urządzenie do rejestracji obrazu

szt.

wg potrzeb

4

Środki specjalistyczne:

1) pistolet pneumatyczny

szt.

wg potrzeb

2) karabinek pneumatyczny

szt.

wg potrzeb

3) latarka taktyczna do broni

szt.

wg potrzeb

4) latarka

szt.

wg potrzeb

5) nóż wielofunkcyjny

szt.

wg potrzeb

6) wykrywacz materiałów wybuchowych

szt.

wg potrzeb

7) ręczny detektor do wykrywania metali

szt.

wg potrzeb

8) urządzenie służące do prześwietlania bagażu

szt.

wg potrzeb

9) adapter lub wkładka lufowa do strzelania amunicją barwiącą

szt.

wg potrzeb

10) wiatromierz

szt.

wg potrzeb

11) skrzynia transportowa

szt.

wg potrzeb

12) urządzenie do rejestracji dźwięku i obrazu

szt.

wg potrzeb

13) zestaw łączności

szt.

wg potrzeb

14) kamizelka taktyczna

szt.

wg potrzeb

15) środki maskowania taktycznego

szt.

wg potrzeb

16) pałka treningowa

szt.

wg potrzeb



Załącznik 3. [WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE BRONI PALNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE BRONI PALNEJ



Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-15
  • Data wejścia w życie: 2025-10-30
  • Data obowiązywania: 2025-10-30
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek przejściowego wsparcia krajowego za 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1398

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska za 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1397

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawki uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1395

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawek płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją za 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1394

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawki uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników za 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1393

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 października 2025 r. w sprawie stawki podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1392

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 października 2025 r. w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1391

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1390

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 października 2025 r. w sprawie kluczowych zaleceń dotyczących organizacji opieki kardiologicznej i postępowania klinicznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1389

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 3 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1388

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 30 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1387

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1386

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1385

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 października 2025 r. w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania &#8222;Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2025 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1384

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 października 2025 r. w sprawie wypłaty zaliczek za 2025 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1383

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1382

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1381

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1380

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1379

REKLAMA