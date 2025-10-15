REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1386
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Zastępcom Szefa SWW broń palną przyznaje Szef SWW na ich wniosek.
3b. Szefowi SWW będącemu funkcjonariuszem SWW broń palną przyznaje się na podstawie aktu powołania, po odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 5. Przepisów § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 nie stosuje się.”;
2) w § 6:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przyznane uzbrojenie funkcjonariusz pobiera z depozytu uzbrojenia za zgodą przełożonego. Obowiązek uzyskania zgody przełożonego nie dotyczy Szefa SWW.”,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Szef SWW oraz jego zastępcy mogą przechowywać uzbrojenie w pomieszczeniu służbowym. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;
3) w § 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) udziału, przynajmniej raz w roku, w treningu strzeleckim organizowanym przez jednostkę organizacyjną SWW właściwą w sprawach kształcenia lub w innych formach treningu, w tym samodoskonalenia z wykorzystaniem obiektów szkoleniowych SWW;”;
4) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1386)
Załącznik nr 1
NORMY UZBROJENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOWI SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO
|
Lp.
|
Rodzaj uzbrojenia
|
Jednostka miary
|
Liczba
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Broń palna:
|
1) karabinek
|
szt.
|
wg potrzeb
|
2) karabin wyborowy
|
szt.
|
wg potrzeb
|
3) karabin maszynowy
|
szt.
|
wg potrzeb
|
4) strzelba gładkolufowa
|
szt.
|
wg potrzeb
|
5) pistolet / rewolwer
|
szt.
|
wg potrzeb
|
6) pistolet maszynowy / subkarabinek
|
szt.
|
wg potrzeb
|
7) pistolet sportowy
|
szt.
|
wg potrzeb
|
8) pistolet sygnałowy
|
szt.
|
wg potrzeb
|
9) granatnik przeciwpancerny
|
szt.
|
wg potrzeb
|
10) granatnik automatyczny
|
szt.
|
wg potrzeb
|
11) inne uzbrojenie
|
szt.
|
wg potrzeb
|
2
|
Amunicja:
|
1) do karabinka, karabinu, pistoletu
|
szt.
|
do pełnego załadowania wszystkich magazynków będących w komplecie danej broni
|
2) do rewolweru
|
szt.
|
wg potrzeb
|
3) do strzelby
|
szt.
|
wg potrzeb
|
4) do granatnika
|
szt.
|
wg potrzeb
Załącznik nr 2
NORMY WYPOSAŻENIA PRZYSŁUGUJĄCEGO FUNKCJONARIUSZOWI SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO
|
Lp.
|
Rodzaj wyposażenia
|
Jednostka miary
|
Liczba
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Środki przymusu bezpośredniego:
|
1) kajdanki zakładane na ręce
|
szt.
|
wg potrzeb
|
2) kajdanki zakładane na nogi
|
szt.
|
wg potrzeb
|
3) pałka służbowa
|
szt.
|
wg potrzeb
|
4) pies służbowy
|
szt.
|
wg potrzeb
|
5) ręczny miotacz substancji obezwładniających
|
szt.
|
wg potrzeb
|
6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej
|
szt.
|
wg potrzeb
|
7) pojazd służbowy
|
szt.
|
wg potrzeb
|
8) środki i urządzenia przeznaczone do zniszczenia albo unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego albo przejęcia kontroli nad jego lotem
|
szt.
|
wg potrzeb
|
2
|
Sprzęt ochrony specjalnej:
|
1) hełm kuloodporny
|
szt.
|
wg potrzeb
|
2) kamizelka kuloodporna
|
szt.
|
wg potrzeb
|
3) tarcza balistyczna
|
szt.
|
wg potrzeb
|
4) ochronniki słuchu
|
szt.
|
wg potrzeb
|
5) maska przeciwgazowa
|
szt.
|
wg potrzeb
|
6) odzież ochronna
|
szt.
|
wg potrzeb
|
7) gogle
|
szt.
|
wg potrzeb
|
8) strzeleckie okulary ochronne
|
szt.
|
wg potrzeb
|
9) strzeleckie rękawice ochronne
|
para
|
wg potrzeb
|
3
|
Środki optyczne:
|
1) lornetka obserwacyjna
|
szt.
|
wg potrzeb
|
2) lornetka morska
|
szt.
|
wg potrzeb
|
3) celownik optyczny
|
szt.
|
wg potrzeb
|
4) celownik holograficzny
|
szt.
|
wg potrzeb
|
5) celownik kolimatorowy
|
szt.
|
wg potrzeb
|
6) laserowy wskaźnik celu
|
szt.
|
wg potrzeb
|
7) dalmierz laserowy
|
szt.
|
wg potrzeb
|
8) urządzenie termowizyjne
|
szt.
|
wg potrzeb
|
9) urządzenie noktowizyjne
|
szt.
|
wg potrzeb
|
10) urządzenie do rejestracji obrazu
|
szt.
|
wg potrzeb
|
4
|
Środki specjalistyczne:
|
1) pistolet pneumatyczny
|
szt.
|
wg potrzeb
|
2) karabinek pneumatyczny
|
szt.
|
wg potrzeb
|
3) latarka taktyczna do broni
|
szt.
|
wg potrzeb
|
4) latarka
|
szt.
|
wg potrzeb
|
5) nóż wielofunkcyjny
|
szt.
|
wg potrzeb
|
6) wykrywacz materiałów wybuchowych
|
szt.
|
wg potrzeb
|
7) ręczny detektor do wykrywania metali
|
szt.
|
wg potrzeb
|
8) urządzenie służące do prześwietlania bagażu
|
szt.
|
wg potrzeb
|
9) adapter lub wkładka lufowa do strzelania amunicją barwiącą
|
szt.
|
wg potrzeb
|
10) wiatromierz
|
szt.
|
wg potrzeb
|
11) skrzynia transportowa
|
szt.
|
wg potrzeb
|
12) urządzenie do rejestracji dźwięku i obrazu
|
szt.
|
wg potrzeb
|
13) zestaw łączności
|
szt.
|
wg potrzeb
|
14) kamizelka taktyczna
|
szt.
|
wg potrzeb
|
15) środki maskowania taktycznego
|
szt.
|
wg potrzeb
|
16) pałka treningowa
|
szt.
|
wg potrzeb
Załącznik nr 3
WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE BRONI PALNEJ
- Data ogłoszenia: 2025-10-15
- Data wejścia w życie: 2025-10-30
- Data obowiązywania: 2025-10-30
