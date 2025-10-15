§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 757) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Zastępcom Szefa SWW broń palną przyznaje Szef SWW na ich wniosek.

3b. Szefowi SWW będącemu funkcjonariuszem SWW broń palną przyznaje się na podstawie aktu powołania, po odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 5. Przepisów § 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 nie stosuje się.”;

2) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przyznane uzbrojenie funkcjonariusz pobiera z depozytu uzbrojenia za zgodą przełożonego. Obowiązek uzyskania zgody przełożonego nie dotyczy Szefa SWW.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Szef SWW oraz jego zastępcy mogą przechowywać uzbrojenie w pomieszczeniu służbowym. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udziału, przynajmniej raz w roku, w treningu strzeleckim organizowanym przez jednostkę organizacyjną SWW właściwą w sprawach kształcenia lub w innych formach treningu, w tym samodoskonalenia z wykorzystaniem obiektów szkoleniowych SWW;”;

4) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.