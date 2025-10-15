REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1387
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 30 września 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w tytule rozporządzenia określenie przedmiotu rozporządzenia otrzymuje brzmienie:
„w sprawie sposobu przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej”;
2) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);”,
b) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1045 i 1841), organu podatkowego.”;
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deklaracje mogą być opatrywane:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) podpisem osobistym;
3) podpisem zaufanym.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. H. Majszczyk
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2025-10-15
- Data wejścia w życie: 2025-10-16
- Data obowiązywania: 2025-10-16
