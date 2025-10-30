REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1401
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 października 2025 r.
w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych
Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Korpusy osobowe żołnierzy]
1) korpus osobowy wojsk lądowych;
2) korpus osobowy sił powietrznych;
3) korpus osobowy marynarki wojennej;
4) korpus osobowy wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia;
5) korpus osobowy wojsk specjalnych;
6) korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej;
7) korpus osobowy łączności i informatyki;
8) korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa;
9) korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej;
10) korpus osobowy przeciwlotniczy;
11) korpus osobowy inżynierii wojskowej;
12) korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;
13) korpus osobowy logistyki;
14) korpus osobowy medyczny;
15) korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;
16) korpus osobowy Żandarmerii Wojskowej;
17) korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;
18) korpus osobowy duszpasterstwa;
19) korpus osobowy finansowy;
20) korpus osobowy wychowawczy;
21) korpus osobowy ogólny.
§ 2. [Podział na grupy osobowe i specjalności]
§ 3. [Oznaczanie stanowisk służbowych specjalnościami wojskowymi]
2. Specjalnościami wojskowymi w korpusie osobowym ogólnym w grupie osobowej zarządzania można oznaczać stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych, jednostkach wojskowych lub w komórkach organizacyjnych.
§ 4. [Przepisy przejściowe]
§ 5. [Przepisy uchylone]
§ 6. [Wejście w życie]
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1401)
PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE
- Data ogłoszenia: 2025-10-30
- Data wejścia w życie: 2025-10-31
- Data obowiązywania: 2025-10-31
