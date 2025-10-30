REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1401

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1401

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 7 października 2025 r.

w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Korpusy osobowe żołnierzy]

Tworzy się korpusy osobowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

1) korpus osobowy wojsk lądowych;

2) korpus osobowy sił powietrznych;

3) korpus osobowy marynarki wojennej;

4) korpus osobowy wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia;

5) korpus osobowy wojsk specjalnych;

6) korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej;

7) korpus osobowy łączności i informatyki;

8) korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa;

9) korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej;

10) korpus osobowy przeciwlotniczy;

11) korpus osobowy inżynierii wojskowej;

12) korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;

13) korpus osobowy logistyki;

14) korpus osobowy medyczny;

15) korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;

16) korpus osobowy Żandarmerii Wojskowej;

17) korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;

18) korpus osobowy duszpasterstwa;

19) korpus osobowy finansowy;

20) korpus osobowy wychowawczy;

21) korpus osobowy ogólny.

§ 2. [Podział na grupy osobowe i specjalności]

Podział korpusów osobowych na grupy osobowe i specjalności wojskowe jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Oznaczanie stanowisk służbowych specjalnościami wojskowymi]

1. Specjalnościami wojskowymi w korpusach osobowych, o których mowa w § 1 pkt 1-7, w grupach osobowych sztabowych można oznaczać stanowiska służbowe o stopniu etatowym od majora (komandora podporucznika) wzwyż.

2. Specjalnościami wojskowymi w korpusie osobowym ogólnym w grupie osobowej zarządzania można oznaczać stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych, jednostkach wojskowych lub w komórkach organizacyjnych.

§ 4. [Przepisy przejściowe]

Specjalności wojskowe o symbolach: 20D35, 22I01, 22I02, 22I03, 22I21, 22I22, 22I23, 22I24, 22I25, 22I26, 22I27, 22I30, 22I61, 22I62, 27C01, 27C21, 27C22, 27C61, 27C62, 28D02, 28D03, 28D05, 28D06, 28D08, 28D14, 28D22, 28D23, 28D24, 28D25, 28D30, 28D31, 28D32, 28D35, 28D37, 28D63, 30A26, 30A67, 54H22 oraz 54H61 zastosowane w dokumentach etatowych, decyzjach i rozkazach personalnych oraz w ewidencji wojskowej zachowują ważność do czasu ich zastąpienia specjalnościami wojskowymi o symbolach określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

§ 5. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 224).

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 7 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1401)

PODZIAŁ KORPUSÓW OSOBOWYCH NA GRUPY OSOBOWE I SPECJALNOŚCI WOJSKOWE

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-30
  • Data wejścia w życie: 2025-10-31
  • Data obowiązywania: 2025-10-31
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

