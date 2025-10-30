REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1403

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1403

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 9 października 2025 r.

w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2026 r.]

Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2026, stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.3)

Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 340, 368, 620, 680, 1022, 1180, 1301, 1302 i 1366.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2024 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1628).

Załącznik 1. [TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 9 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1403)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

a) rośliny ozdobne

1 m2

17

02

b) pozostałe

1 m2

6

34

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

3

89

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

a) rośliny ozdobne

1 m2

12

69

b) pozostałe

1 m2

7

77

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

7

30

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

a) kurczęta

1 sztuka

23

b) gęsi

1 sztuka

1

90

c) kaczki

1 sztuka

50

d) indyki

1 sztuka

1

23

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

4

84

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

4

01

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

67

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

4

99

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

21

20

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

3

55

7

Wylęgarnie drobiu:

a) kurczęta

1 sztuka

01

b) gęsi

1 sztuka

14

c) kaczki

1 sztuka

03

d) indyki

1 sztuka

14

8

Zwierzęta futerkowe:

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

67

08

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

29

50

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

22

82

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

34

86

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

8

04

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

8

04

9

Zwierzęta laboratoryjne:

a) szczury białe

1 sztuka

21

b) myszy białe

1 sztuka

03

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3

49

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

4

87

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2

291

97

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

243

26

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

121

64

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

486

52

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

102

22

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

53

48

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

60

84

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

24

34

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

9

74

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

14

60

h) konie rzeźne

1 sztuka

729

81

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

583

89

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

2

19

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

65

70

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

24

34


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-30
  • Data wejścia w życie: 2026-01-01
  • Data obowiązywania: 2026-01-01
  • Dokument traci ważność: 2026-12-31
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

