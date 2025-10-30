REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1403
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 9 października 2025 r.
w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. [Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na 2026 r.]
§ 2. [Wejście w życie]
Minister Finansów i Gospodarki: A. Domański
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 340, 368, 620, 680, 1022, 1180, 1301, 1302 i 1366.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 października 2024 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1628).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 9 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1403)
TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO
|
Lp.
|
Rodzaje upraw i produkcji
|
Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji
|
Norma szacunkowa dochodu rocznego
|
zł
|
gr
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:
|
a) rośliny ozdobne
|
1 m2
|
17
|
02
|
b) pozostałe
|
1 m2
|
6
|
34
|
2
|
Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2
|
1 m2
|
3
|
89
|
3
|
Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:
|
a) rośliny ozdobne
|
1 m2
|
12
|
69
|
b) pozostałe
|
1 m2
|
7
|
77
|
4
|
Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej
|
1 m2
|
7
|
30
|
5
|
Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:
|
a) kurczęta
|
1 sztuka
|
23
|
b) gęsi
|
1 sztuka
|
1
|
90
|
c) kaczki
|
1 sztuka
|
50
|
d) indyki
|
1 sztuka
|
1
|
23
|
6
|
Drób nieśny powyżej 80 szt.:
|
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)
|
1 sztuka
|
4
|
84
|
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)
|
1 sztuka
|
4
|
01
|
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)
|
1 sztuka
|
2
|
67
|
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
|
1 sztuka
|
4
|
99
|
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
|
1 sztuka
|
21
|
20
|
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)
|
1 sztuka
|
3
|
55
|
7
|
Wylęgarnie drobiu:
|
a) kurczęta
|
1 sztuka
|
01
|
b) gęsi
|
1 sztuka
|
14
|
c) kaczki
|
1 sztuka
|
03
|
d) indyki
|
1 sztuka
|
14
|
8
|
Zwierzęta futerkowe:
|
a) lisy i jenoty
|
od 1 samicy stada podstawowego
|
67
|
08
|
b) norki
|
powyżej 2 szt. samic stada podstawowego
|
29
|
50
|
c) tchórze
|
powyżej 2 szt. samic stada podstawowego
|
22
|
82
|
d) szynszyle
|
powyżej 2 szt. samic stada podstawowego
|
34
|
86
|
e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
|
od 1 samicy stada podstawowego
|
8
|
04
|
f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
|
od 1 samicy stada podstawowego
|
8
|
04
|
9
|
Zwierzęta laboratoryjne:
|
a) szczury białe
|
1 sztuka
|
21
|
b) myszy białe
|
1 sztuka
|
03
|
10
|
Jedwabniki - produkcja kokonów
|
1 dm3
|
49
|
11
|
Pasieki powyżej 80 rodzin
|
1 rodzina
|
4
|
87
|
12
|
Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek
|
1 m2
|
291
|
97
|
13
|
Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich
|
1 m2
|
243
|
26
|
14
|
Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego
|
1 m2
|
121
|
64
|
15
|
Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
|
a) krowy powyżej 5 sztuk
|
1 sztuka
|
486
|
52
|
b) cielęta powyżej 10 sztuk
|
1 sztuka
|
102
|
22
|
c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)
|
1 sztuka
|
53
|
48
|
d) tuczniki powyżej 50 sztuk
|
1 sztuka
|
60
|
84
|
e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk
|
1 sztuka
|
24
|
34
|
f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk
|
od 1 matki
|
9
|
74
|
g) tucz owiec powyżej 15 sztuk
|
1 sztuka
|
14
|
60
|
h) konie rzeźne
|
1 sztuka
|
729
|
81
|
i) konie hodowlane
|
1 sztuka stada podstawowego
|
583
|
89
|
j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi
|
1 dm3
|
2
|
19
|
k) hodowla psów rasowych
|
1 sztuka stada podstawowego
|
65
|
70
|
l) hodowla kotów rasowych
|
1 sztuka stada podstawowego
|
24
|
34
- Data ogłoszenia: 2025-10-30
- Data wejścia w życie: 2026-01-01
- Data obowiązywania: 2026-01-01
- Dokument traci ważność: 2026-12-31
