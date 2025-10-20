REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1410

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 września 2025 r.

w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 i 1940 oraz z 2025 r. poz. 884) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Świętokrzyski Park Narodowy, zwany dalej "Parkiem", obejmuje obszar o powierzchni 7696,0424 ha1) położony w województwie świętokrzyskim (262)).

§ 2.

W granicach Parku znajdują się następujące obszary:

1) Obszar 1, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w powiecie kieleckim (26042)), gminie Nowa Słupia - miasto (26041342)), obrębie ewidencyjnym Nowa Słupia (0001) - działki ewidencyjne o numerach: 754/5, 1192/3, 1193/1, 1194/1, 1195/2, 1195/3, 1195/4, 1206/1, 1207/1, 1208/1, 1208/2, 1213/2 i 1213/3;

2) Obszar 2, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bieliny (26040122)), obrębie ewidencyjnym Huta Szklana (0015) - działka ewidencyjna o numerze 11/2;

3) Obszar 3, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Nowa Słupia - obszar wiejski (26041352)), obrębie ewidencyjnym Baszowice (0002) - działka ewidencyjna o numerze 332;

4) Obszar 4, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Nowa Słupia - obszar wiejski (26041352)), obrębie ewidencyjnym Baszowice (0002) - działka ewidencyjna o numerze 313;

5) Obszar 5, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Górno (26040622)), obrębie ewidencyjnym Krajno Pierwsze (0007) - działka ewidencyjna o numerze 544;

6) Obszar 6, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w powiecie kieleckim (26042)), gminie Nowa Słupia - obszar wiejski (26041352)), obrębie ewidencyjnym Serwis (0014) - działki ewidencyjne o numerach: 296, 297, 298, 299/1, 299/2, 300/1, 300/2 i 300/3;

7) Obszar 7, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w powiecie kieleckim (26042)), gminie Nowa Słupia - obszar wiejski (26041352)), obrębie ewidencyjnym Serwis (0014) - działki ewidencyjne o numerach: 289, 290, 291, 292, 293, 294 i 295;

8) Obszar 8, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w powiecie kieleckim (26042)), gminie Nowa Słupia - obszar wiejski (26041352)):

a) obrębie ewidencyjnym Cząstków (0003) - działki ewidencyjne o numerach: 151, 152, 153, 202/2 i 411 oraz działki ewidencyjne o numerach: 155, 156, 157, 158 i 159 w części położonej na północ od linii wyznaczonej granicznikami o numerach: 3-50030, 3-50019, 3-50020, 3-50033, 3-50034, 3-50036, 3-50035, 3-50032, 3-50031, 3-60000 i 3-50021,

b) obrębie ewidencyjnym Rudki (0021) - działka ewidencyjna o numerze 547/1;

9) Obszar 9, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bodzentyn - obszar wiejski (26040252)), obrębie ewidencyjnym Celiny-Podgórze (0028) - działka ewidencyjna o numerze 2894;

10) Obszar 10, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bodzentyn - miasto (26040242)), obrębie ewidencyjnym Bodzentyn (0001) - działka ewidencyjna o numerze 2467;

11) Obszar 11, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bodzentyn - miasto (26040242)), obrębie ewidencyjnym Bodzentyn (0001) - działka ewidencyjna o numerze 3320/2;

12) Obszar 12, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bodzentyn - miasto (26040242)), obrębie ewidencyjnym Bodzentyn (0001) - działka ewidencyjna o numerze 2181;

13) Obszar 13, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bodzentyn - miasto (26040242)), obrębie ewidencyjnym Bodzentyn (0001) - działki ewidencyjne o numerach: 1712/3, 1712/5, 1712/7 i 1712/8;

14) Obszar 14, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bodzentyn - miasto (26040242)), obrębie ewidencyjnym Bodzentyn (0001) - działka ewidencyjna o numerze 1711/2;

15) Obszar 15, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bodzentyn - miasto (26040242)), obrębie ewidencyjnym Bodzentyn (0001) - działki ewidencyjne o numerach: 688/4, 688/5, 688/7, 688/9, 688/10, 688/11, 688/12, 688/13, 688/14, 689/6, 689/7, 689/8, 750/12, 750/13, 2932/25, 2940/1, 2967/1, 2967/3, 3234/4 i 3236/1;

16) Obszar 16, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bodzentyn - miasto (26040242)), obrębie ewidencyjnym Bodzentyn (0001) - działka ewidencyjna o numerze 753;

17) Obszar 17, w skład którego wchodzi następująca nieruchomość położona w powiecie kieleckim (26042)), gminie Bodzentyn - obszar wiejski (26040252)), obrębie ewidencyjnym Leśna Stara Wieś (0008) - działka ewidencyjna o numerze 1289/1;

18) Obszar 18, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w:

a) powiecie kieleckim (26042)):

- gminie Bieliny (26040122)):

- - obrębie ewidencyjnym Kakonin (0006) - działki ewidencyjne o numerach: 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 i 370,

- - obrębie ewidencyjnym Huta Podłysica (0011) - działki ewidencyjne o numerach: 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300/2, 300/3, 300/4 i 300/5,

- - obrębie ewidencyjnym Huta Szklana (0015) - działki ewidencyjne o numerach: 10/2, 79/2, 79/3 i 79/4,

- gminie Bodzentyn - obszar wiejski (26040252)):

- - obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Dolna (0003) - działki ewidencyjne o numerach: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56/1, 58/1, 59/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/1, 82/1, 83/1, 84, 85, 86, 96/1, 97/1, 98/1, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 137, 141/1, 142/2, 143/1, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186/1, 187, 190, 191, 192, 193, 196, 197, 198/1, 198/2, 198/3, 198/4, 199/1, 199/2, 199/3, 199/4, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 657, 679, 680, 681, 682, 683 i 684/1,

- - obrębie ewidencyjnym Psary Kąty (0014) - działki ewidencyjne o numerach: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 280, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349/1, 349/2, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426/1, 426/2, 427, 428, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 432/3, 433/1, 433/2, 433/3, 434/1, 434/2, 434/3, 435/1, 435/2, 435/3, 436/1, 436/2, 436/3, 437/1, 437/2, 437/3, 438/1, 438/2, 438/3, 439/1, 439/2, 439/3, 440/1, 440/2, 440/3, 441/1, 441/2, 441/3, 442/1, 442/2, 442/3, 443/3, 443/4, 444/3, 444/4, 445/3, 445/4, 446/3, 446/4, 447, 448, 451/2, 451/3, 452/2, 453/2, 454/2, 455/2, 456/2, 457/2, 458/1, 458/2, 459/1, 459/2, 459/3, 460/1, 460/2, 460/3, 461/1, 461/2, 461/3, 462/1, 462/2, 462/3, 463/1, 463/2, 463/3, 464/1, 464/2, 464/3, 465/1, 465/2, 465/3, 466/1, 466/2, 466/3, 467/1, 467/2, 467/3, 468/1, 468/2, 468/3, 469/1, 469/2, 469/3, 470/1, 470/2, 470/3, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 473/1, 473/2, 473/3, 473/4, 474/1, 474/2, 474/3, 475/1, 475/2, 475/3, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 522/2, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530/1, 530/2, 531/1, 531/4, 531/5, 532, 533/1, 533/2, 534/1, 534/2, 534/3, 535, 536, 537/1, 537/2, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553/1, 553/2, 554, 555/1, 556, 558, 559, 560, 561 i 562,

- - obrębie ewidencyjnym Święta Katarzyna (0022) - działki ewidencyjne o numerach: 253, 269/1, 271/1, 272, 273, 274, 275, 278, 279, 280, 281/1, 281/2, 378, 379/1, 379/2, 379/4, 379/5, 380/1, 380/2, 380/4, 380/6, 380/7, 380/8, 380/9, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418/3, 418/4, 418/5, 418/7, 418/8, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 i 433,

- - obrębie ewidencyjnym Wola Szczygiełkowa (0025) - działki ewidencyjne o numerach: 246/1, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733 i 734,

- - obrębie ewidencyjnym Celiny-Podgórze (0028) - działki ewidencyjne o numerach: 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10, 11/3, 11/4, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26/3, 26/4, 26/5, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30/1, 30/2, 30/3, 37, 45/4, 45/5, 45/6, 45/8, 45/9, 52, 53, 62/3, 62/5, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 65, 66, 67, 72/9, 74, 2842, 2924, 2948/2213, 2948/2214, 4003/1, 4003/2, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009/1, 4009/3, 4009/4, 4010, 4021, 4022, 4023, 4025, 4027, 4030/3, 4030/4, 4031/1, 4031/3, 4031/4, 4032, 4034, 4035, 4036, 4039, 4040/2, 4041, 4043/1, 4044/1, 4045, 4048/1, 4048/3, 4048/4, 4049/1, 4049/2, 4050/1, 4050/2, 4051/1, 4051/2, 4052/1, 4052/2, 4053/1, 4053/2, 4054/1, 4054/2, 4055/1, 4055/2, 4059, 4060, 4066/14, 4066/3, 4073, 4075, 4078, 4080, 4083, 4084, 4085, 4087, 4090, 4091, 4092, 4094, 4098, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4114, 4118, 4120, 4122/3, 4122/4, 4125/1, 4125/2, 4127, 4129, 4138, 4140, 4142, 4144, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4159, 4161, 4162, 4172, 4179, 4181, 4195, 4196, 4197, 4202, 4203, 4228, 4229/1, 4229/2, 4230, 4231, 4232, 4238, 4241, 4242, 4247, 4249, 4252, 4254, 4261, 4262, 4265, 4275, 4276, 4277, 4278/1, 4278/2, 4287, 4289, 4290, 4300, 4301, 4308, 4309/1, 4309/2, 4310, 4311, 4312, 4313/1, 4313/2, 4313/3, 4313/4, 4314, 4315, 4316/1, 4316/2, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336/1, 4336/4, 4336/5, 4336/6, 4336/7, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342 i 4343, działki ewidencyjne o numerach: 2732 i 2733 w części położonej na południowy zachód od linii wyznaczonej granicznikami o numerach: 28-3857 i 28-3862, działka ewidencyjna o numerze 2948/2211 w części położonej na południowy zachód od linii wyznaczonej granicznikami o numerach: 28-3786 i 28-5539 oraz działka ewidencyjna o numerze 3015/2 w części położonej na południe od linii wyznaczonej granicznikami o numerach: 144.321-300 i 28-5504,

- gminie Masłów (26040922)), obrębie ewidencyjnym Ciekoty (0003) - działki ewidencyjne o numerach: 322, 323 i 324,

- gminie Nowa Słupia - miasto (26041342)):

- - obrębie ewidencyjnym Nowa Słupia (0001) - działki ewidencyjne o numerach: 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1917, 1918, 1926, 1934, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025/1, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035/2, 2036, 2037, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/4 i 2040,

- gminie Nowa Słupia - obszar wiejski (26041352)):

- - obrębie ewidencyjnym Dębno (0004) - działki o numerach: 552/1, 553, 554, 555, 556, 557 i 558,

- - obrębie ewidencyjnym Jeziorko (0007) - działki ewidencyjne o numerach: 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331 i 1332,

- - obrębie ewidencyjnym Trzcianka (0018) - działki ewidencyjne o numerach: 25, 27/3, 28/3, 30/3, 163/8, 163/10, 164/1, 164/17, 164/18, 164/19, 164/20, 164/21, 165, 166 i 167,

b) powiecie skarżyskim (26102)), gminie Łączna (26100322)), obrębie ewidencyjnym Klonów (0004) - działki ewidencyjne o numerach: 555, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 i 589 oraz działka ewidencyjna o numerze 559 w części położonej na wschód od linii wyznaczonej granicznikami o numerach: 32.4-136 i 32.4-137;

19) Obszar 19, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w powiecie ostrowieckim (26072)), gminie Waśniów (26070622)), obrębie ewidencyjnym Grzegorzowice (0006) - działki ewidencyjne o numerach: 450/2 i 451/2;

20) Obszar 20, w skład którego wchodzą następujące nieruchomości położone w powiecie ostrowieckim (26072)), gminie Waśniów (26070622)), obrębie ewidencyjnym Grzegorzowice (0006) - działki ewidencyjne o numerach: 450/1 i 451/1.

§ 3.

1. Otulina Parku obejmuje obszar o powierzchni 20 044,4395 ha3) położony w województwie świętokrzyskim (262)).

2. W skład otuliny Parku wchodzą następujące nieruchomości położone w:

1) powiecie kieleckim (26042)):

a) gminie Bieliny (26040122)):

- obrębie ewidencyjnym Bieliny Kapitulne (0002) - cały obręb, z wyjątkiem obszaru położonego na południe od linii wyznaczonej północną granicą działek ewidencyjnych o numerach: 1348/1, 1723, 1752, 2102, 2230/2 i 2477/1 oraz obszaru położonego na południowy zachód od linii wyznaczonej północną i wschodnią granicą działek ewidencyjnych o numerach: 892 i 971,

- obrębie ewidencyjnym Bieliny Poduchowne (0003) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Czaplów (0004) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Kakonin (0006) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Huta Nowa (0010) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Huta Podłysica (0011) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Porąbki (0012) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Huta Stara (0013) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Huta Stara-Koszary (0014) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Huta Szklana (0015) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

b) gminie Bodzentyn - miasto (26040242)), obrębie ewidencyjnym Bodzentyn (0001) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

c) gminie Bodzentyn - obszar wiejski (26040252)):

- obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Dolna (0003) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Górna (0004) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Hucisko (0005) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Psary Kąty (0014) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Psary Podłazy (0015) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Psary Stara Wieś (0016) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Święta Katarzyna (0022) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Wiącka (0023) - część obrębu na południe od drogi położonej na działkach ewidencyjnych o numerach: 479/1, 479/2 i 480 oraz na zachód od drogi położonej na działkach ewidencyjnych o numerach: 897, 898/2 i 898/3,

- obrębie ewidencyjnym Wilków (0024) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Wola Szczygiełkowa (0025) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Celiny-Podgórze (0028) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

d) gminie Górno (26040622)):

- obrębie ewidencyjnym Górno Parcele (0004) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Krajno Drugie (0005) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Krajno Parcele (0006) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Krajno Pierwsze (0007) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Krajno Zagórze (0008) - cały obręb,

e) gminie Łagów (26040752)), obrębie ewidencyjnym Małacentów (0006) - cały obręb,

f) gminie Masłów (26040922)):

- obrębie ewidencyjnym Ciekoty (0003) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych w granicach Parku oraz obszaru położonego na południe od prawego brzegu rzeki Lubrzanki położonej na działce o numerze 134 i na zachód od linii wyznaczonej wschodnią granicą działek ewidencyjnych o numerach: 1550, 1528/2 i 2178,

- obrębie ewidencyjnym Mąchocice Kapitulne (0008) - część obrębu położona na północ od prawego brzegu rzeki Lubrzanki położonej na działce o numerze 456,

- obrębie ewidencyjnym Mąchocice Scholasteria (0009) - część obrębu położona na północ od prawego brzegu rzeki Lubrzanki położonej na działkach ewidencyjnych o numerach: 55, 56 i 102,

g) gminie Nowa Słupia - obszar wiejski (26041352)):

- obrębie ewidencyjnym Bartoszowiny (0001) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Baszowice (0002) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Cząstków (0003) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Dębno (0004) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Hucisko (0005) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Jeziorko (0007) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Wólka Milanowska (0008) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Mirocice (0009) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Pokrzywianka (0012) - obszar położony na południowy zachód od linii wyznaczonej południowo-zachodnią granicą działek ewidencyjnych o numerach: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 108, 109, 110, 115, 141 i 289,

- obrębie ewidencyjnym Serwis (0014) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Sosnówka (0016) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Stara Słupia (0017) - cały obręb,

- obrębie ewidencyjnym Trzcianka (0018) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

- obrębie ewidencyjnym Rudki (0021) - cały obręb,

h) gminie Nowa Słupia - miasto (26041342)), obrębie ewidencyjnym Nowa Słupia (0001) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku;

2) powiecie skarżyskim (26102)), gminie Łączna (26100322)):

a) obrębie ewidencyjnym Klonów (0004) - cały obręb, z wyjątkiem działek ewidencyjnych położonych na obszarze Parku,

b) obrębie ewidencyjnym Zagórze (0012) - cały obręb;

3) powiecie starachowickim (26112)), gminie Pawłów (26110422)):

a) obrębie ewidencyjnym Stary Bostów (0002) - cały obręb,

b) obrębie ewidencyjnym Grabków (0009) - cały obręb,

c) obrębie ewidencyjnym Krajków (0012) - cały obręb,

d) obrębie ewidencyjnym Łomno (0013) - cały obręb,

e) obrębie ewidencyjnym Modrzewie (0014) - cały obręb,

f) obrębie ewidencyjnym Nowy Bostów (0016) - cały obręb.

§ 4.

W użytkowanie wieczyste Parku nie przechodzą następujące nieruchomości Skarbu Państwa położone w:

1) powiecie kieleckim (26042)),

a) gminie Bodzentyn - obszar wiejski (26040252)),

- obrębie ewidencyjnym Psary Kąty (0014) - działki ewidencyjne o numerach: 447, 451/2, 451/3, 452/2, 453/2, 454/2, 455/2, 456/2, 457/2, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 461/1, 461/2, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 468/1, 468/2, 470/1, 470/2, 472/1, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 473/3, 475/1, 475/2, 476/1, 553/1, 553/2, 554 i 556, o łącznej powierzchni 8,1690 ha, będące w użytkowaniu wieczystym Orange Polska S.A.,

- obrębie ewidencyjnym Święta Katarzyna (0022) - działki ewidencyjne o numerach: 379/1, 379/2, 379/5, 380/4, 380/7, 380/9, 418/4 i 418/8, o łącznej powierzchni 0,3611 ha, będące w użytkowaniu wieczystym gminy Bodzentyn,

- obrębie ewidencyjnym Celiny-Podgórze (0028) - działki ewidencyjne o numerach 8/1, 9/1, 26/3, 26/4, 26/5, 45/4, 45/5, 45/6, 45/8, 45/9, 62/3, 62/5, 2948/2213, 4043/1, 4044/1, 4049/1, 4050/1, 4052/1, 4309/1, 4313/1, 4313/2, 4313/3 i 4316/1, o łącznej powierzchni 1,2859 ha, będące w użytkowaniu wieczystym gminy Bodzentyn,

b) gminie Nowa Słupia - miasto (26041342)), obrębie ewidencyjnym Nowa Słupia (0001):

- działki ewidencyjne o numerach: 2039/1, 2039/2 i 2039/3, o łącznej powierzchni 1,3447 ha, będące w użytkowaniu Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu,

- działka ewidencyjna o numerze 2002 o powierzchni 0,3831 ha, będąca w gospodarowaniu Starosty Kieleckiego;

2) powiecie skarżyskim (26102)), gminie Łączna (26100322)), obrębie ewidencyjnym Klonów (0004) - działka ewidencyjna o numerze 562 o powierzchni 0,0900 ha, stanowiąca położony na obszarze Parku odcinek drogi gminnej będącej w użytkowaniu gminy Łączna.

§ 5.

Przebieg granicy Parku w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, z podziałem na obszary, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.

Przebieg granicy otuliny Parku w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 113).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Powierzchnia Parku jest podana jako powierzchnia ewidencyjna wynikająca z wypisów z rejestru gruntów prowadzonego zgodnie z ewidencją gruntów i budynków.

2) Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju zostały określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1031, z 2000 r. poz. 161, z 2001 r. poz. 100 i 1840, z 2002 r. poz. 1459, z 2003 r. poz. 2022, z 2004 r. poz. 2535, z 2005 r. poz. 1706, z 2006 r. poz. 246 i 1577, z 2007 r. poz. 1386, z 2008 r. poz. 1358, z 2009 r. poz. 1559, z 2010 r. poz. 1727, z 2012 r. poz. 403 i 1389, z 2013 r. poz. 1585, z 2014 r. poz. 1829, z 2015 r. poz. 2266, z 2016 r. poz. 1916, z 2017 r. poz. 2248, z 2018 r. poz. 717, z 2019 r. poz. 339, z 2020 r. poz. 629 i 2260, z 2021 r. poz. 2434, z 2022 r. poz. 2769 oraz z 2024 r. poz. 46 i 1818).

3) Powierzchnia otuliny jest podana w oparciu o dane przestrzenne systemu informacji geograficznej (GIS) jako powierzchnia poligonu opisanego współrzędnymi punktów załamania granicy otuliny w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, który jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151 i 1824 oraz z 2025 r. poz. 1019).

Załącznik 1. [GRANICA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 września 2025 r. (poz. 1410)

Załącznik nr 1

GRANICA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [GRANICA OTULINY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO]

Załącznik nr 2

GRANICA OTULINY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

  Data ogłoszenia: 2025-10-20
  Data wejścia w życie: 2025-11-04
  Data obowiązywania: 2025-11-04
