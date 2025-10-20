REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1411
USTAWA
z dnia 12 września 2025 r.
o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r.
Tekst pierwotny
Art. 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
Metryka
- Data ogłoszenia: 2025-10-20
- Data wejścia w życie: 2025-11-04
- Data obowiązywania: 2025-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
REKLAMA
Dziennik Ustaw
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1420
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1419
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1418
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1417
REKLAMA
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1416
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1415
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1414
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1413
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r., w wersji tej Umowy nadanej Drugą Poprawką przyjętą Rezolucją nr 31-4 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 30 kwietnia 1976 r., wraz z Trzecią Poprawką przyjętą Rezolucją nr 45-3 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 28 czerwca 1990 r. oraz z Czwartą Poprawką przyjętą Rezolucją nr 52-4 Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego z dnia 23 września 1997 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1412
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowej Korporacji Finansowej, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 20 lipca 1956 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1411
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 września 2025 r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1410
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1409
USTAWA z dnia 12 września 2025 r. o ratyfikacji Umowy o Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Bretton Woods dnia 22 lipca 1944 r., wraz z poprawkami, tj. Rezolucjami Rady Gubernatorów Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju o numerach 221, 417, 596, 696, przyjętymi odpowiednio dnia 25 sierpnia 1965 r., 30 czerwca 1987 r., 30 stycznia 2009 r. oraz 10 lipca 2023 r.
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1407
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1406
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 października 2025 r. w sprawie wysokości stawki podstawowej oraz mnożników lokalizacyjnych dla powiatów, stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczenia mieszkaniowego dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1405
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2025 r. w sprawie ustalenia oraz przekazania dotacji z budżetu państwa gminie uzdrowiskowej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1404
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 9 października 2025 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1403
USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1402
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 października 2025 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych
Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1401