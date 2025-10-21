REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1427
USTAWA
z dnia 12 września 2025 r.
o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Art. 1.
1) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. Przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Złożenie dokumentu wykazującego umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, jeżeli stwierdzenie przez sąd umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną. Podmioty te mają jednak obowiązek wskazać podstawę swojego umocowania.”;
2) w art. 37 w § 1 dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:
„Złożenie dokumentu wykazującego umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, jeżeli stwierdzenie przez sąd umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną.”;
3) w art. 46 w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Złożenie dokumentu wykazującego umocowanie lub jego uwierzytelnionego odpisu nie jest wymagane, jeżeli stwierdzenie przez sąd umocowania jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną.”;
4) w art. 106 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Sąd może z urzędu zwrócić się do organizacji społecznej lub organu administracji publicznej o przedstawienie sądowi istotnego dla sprawy poglądu, jeżeli uzna to za przydatne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.”;
5) w art. 111 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sąd zarządza połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli mogły być objęte jedną skargą i nie spowoduje to nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.”;
6) w art. 232 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zażalenia na postanowienie, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2025-10-21
- Data wejścia w życie: 2025-11-05
- Data obowiązywania: 2025-11-05
