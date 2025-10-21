REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1428

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1428

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 października 2025 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2378), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 1957).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 1957), które stanowią:

„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania wysokości równoważników pieniężnych określonych w załącznikach nr 1 i nr 3 do niniejszego rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2024 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1428)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 stycznia 2007 r.

w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, a także termin wypłaty tego równoważnika.

§ 2. 1.1) Funkcjonariuszowi, któremu nie wydano w naturze umundurowania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego dotyczącymi funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, przyznaje się równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie.

2. Kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie przyznaje się funkcjonariuszowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego.

3. W skład równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie wchodzi ryczałt na renowację i czyszczenie chemiczne umundurowania.

4. Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wysokość kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6.2) Funkcjonariuszowi, któremu nie wydano w naturze munduru polowego, wypłaca się równoważnik. Wysokość równoważnika jest określona w załączniku nr 2a do rozporządzenia.

§ 3. Równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłaca się funkcjonariuszowi w całości, za okres od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia tego roku, zwany dalej „rokiem zaopatrzeniowym”.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi przyjętemu do służby w trakcie roku zaopatrzeniowego, któremu nie wydano umundurowania, równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłaca się za okres od pierwszego miesiąca służby do końca roku zaopatrzeniowego.

2. W celu ustalenia wysokości równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłacanego funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, jako pierwszy miesiąc służby przyjmuje się:

1) dla funkcjonariuszy przyjętych do służby do 15. dnia miesiąca - ten miesiąc;

2) dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 15. dniu miesiąca - miesiąc następny.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi, który korzysta z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, trwającego ponad jeden miesiąc, nie przyznaje się równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie za okres trwania tego urlopu.

2. W przypadku wypłacenia równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie przed wykorzystaniem urlopu wychowawczego lub bezpłatnego ich nadpłaconą część zalicza się na poczet należności przy wypłacie następnego równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, odliczając liczbę miesięcy, za które nastąpiła nadpłata.

§ 6. 1. Funkcjonariuszowi mianowanemu w roku zaopatrzeniowym:

1) na kolejny stopień służbowy w korpusie oficerów,

2) na stopień służbowy w korpusie oficerów, chorążych lub podoficerów w przypadku zmiany korpusu

- wypłaca się dodatkowo, niezwłocznie po dniu mianowania, równoważnik pieniężny z tytułu uzupełnienia umundurowania i oznak służbowych.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego z tytułu uzupełnienia umundurowania i oznak służbowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu w czynnościach służbowych lub tymczasowo aresztowanemu nie przyznaje się równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie za okres trwania zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie w pełnej wysokości w przypadku:

1) uchylenia zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych;

2) umorzenia postępowania karnego wszczętego przeciwko funkcjonariuszowi, choćby umorzenie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby;

3) uniewinnienia funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu, choćby uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby.

§ 8. 1. Funkcjonariuszowi, któremu wydano w naturze po raz pierwszy umundurowanie, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie za dany rok zaopatrzeniowy wypłaca się w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą roczny koszt tego umundurowania. Równoważnik zmniejsza się o wartości określone w przepisach wydanych na postawie art. 334 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080).3)

2. Funkcjonariuszowi, któremu wydano w naturze ubiór polowy lub specjalny, wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w pełnej wysokości.

3. Funkcjonariusz może pobrać ponownie umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, po wpłaceniu do jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach finansów całkowitego kosztu tego umundurowania.

4. (uchylony).4)

§ 9. Równoważnik pieniężny oraz kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, a także równoważnik pieniężny z tytułu uzupełnienia umundurowania wypłaca jednostka organizacyjna Służby Wywiadu Wojskowego właściwa w sprawach finansów, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia powstania uprawnienia do otrzymania równoważnika, na podstawie imiennych wykazów sporządzonych przez jednostki organizacyjne Służby Wywiadu Wojskowego właściwe w sprawach zaopatrzenia.

§ 10. Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie stosuje się od dnia 1 października 2006 r.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1428)

Załącznik nr 16)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość równoważnika (w zł)

dla mężczyzn

dla kobiet

1

generał brygady

4 971,00

4 864,00

2

pułkownik, podpułkownik, major

2 899,00

3 051,00

3

kapitan, porucznik, podporucznik

2 867,00

3 033,00

4

chorąży

2 863,00

3 029,00

5

podoficer

2 826,00

2 993,00

6

starszy szeregowy, szeregowy

2 804,00

2 976,00

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ KWOTY NA ZAKUP UBRANIA TYPU CYWILNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE

Lp.

Nazwa przedmiotu

jm

Funkcjonariusz - mężczyzna/kobieta

cena jednostkowa
(w zł):

liczba

okres używalności (w latach)

roczna stawka równoważnika
(w zł)

1

Czapka zimowa

szt.

34,21

1

3

11,40

2

Kurtka ocieplana

szt.

400,00

1

3

133,33

3

Płaszcz letni

szt.

241,00

1

3

80,33

4

Garnitur/garsonka

kpl.

893,00

3

2

1339,50

5

Koszula

szt.

64,14

3

1

192,42

6

Sweter

szt.

129,25

1

2

64,63

7

Krawat/muszka

szt.

34,59

2

1

69,18

8

Buty zimowe

para

207,00

1

2

103,50

9

Półbuty

para

270,00

1

1

270,00

10

Szalik

szt.

29,50

1

2

14,75

11

Rękawiczki zimowe

para

75,00

1

3

25,00

12

Pasek skórzany do spodni

szt.

36,50

1

6

5,93

13

Skarpetki letnie cywilne/rajstopy

para

9,10

4

1

36,40

RAZEM

2 346,37

Załącznik nr 2a7)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA W ZAMIAN ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA POLOWEGO I ĆWICZEBNEGO NIEWYDANE W NATURZE

Lp.

Wyszczególnienie

jm

Stawka równoważnika
za przedmioty ujęte
w załączniku nr 1
w zestawie nr 7
(w kolumnach 5-6 poz. 2 i 3)
przepisów wydanych na podstawie art. 334 ust. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 11 marca 2022 r.
o obronie Ojczyzny
(w zł)

1

2

3

4

1

Mundur polowy / mundur polowy Wojsk Specjalnych

szt.

175,89

2

Mundur polowy letni / mundur polowy letni Wojsk Specjalnych

szt.

175,89

Razem

51,78

Załącznik nr 38)

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU UZUPEŁNIENIA UMUNDUROWANIA I OZNAK SŁUŻBOWYCH

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość równoważnika
(w zł)

dla mężczyzn

dla kobiet

1

pułkownikom - na stopień służbowy generała brygady

6 952,00

4 796,00

2

pułkownika

559,00

512,00

3

podpułkownika

486,00

464,00

4

majora

345,00

321,00

5

kapitana

418,00

371,00

6

porucznika

379,00

340,00

7

podporucznika

308,00

279,00

8

starszego chorążego sztabowego

468,00

425,00

9

chorążego sztabowego

429,00

406,00

10

młodszego chorążego sztabowego

421,00

398,00

11

starszego chorążego

381,00

358,00

12

chorążego

361,00

335,00

13

młodszego chorążego

378,00

344,00

14

starszego sierżanta sztabowego

368,00

252,00

15

sierżanta sztabowego

344,00

262,00

16

starszego sierżanta

324,00

251,00

17

sierżanta

289,00

261,00

18

starszego plutonowego

262,00

220,00

19

plutonowego

252,00

210,00

20

starszego kaprala

226,00

184,00

21

kaprala

188,00

158,00

22

starszego szeregowego

201,00

147,00

Załącznik nr 4

(uchylony)9)

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 1957), które weszło w życie z dniem 14 stycznia 2025 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2007 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-21
  • Data wejścia w życie: 2025-10-21
  • Data obowiązywania: 2025-10-21
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

