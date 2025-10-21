REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1428
OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 października 2025 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2378), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 1957).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 1957), które stanowią:
„§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania wysokości równoważników pieniężnych określonych w załącznikach nr 1 i nr 3 do niniejszego rozporządzenia, od dnia 1 stycznia 2024 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1428)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 stycznia 2007 r.
w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie
Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 694, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, a także termin wypłaty tego równoważnika.
§ 2. 1.1) Funkcjonariuszowi, któremu nie wydano w naturze umundurowania zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego dotyczącymi funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, przyznaje się równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie.
2. Kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie przyznaje się funkcjonariuszowi oddelegowanemu do wykonywania zadań służbowych poza Służbą Wywiadu Wojskowego.
3. W skład równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie wchodzi ryczałt na renowację i czyszczenie chemiczne umundurowania.
4. Wysokość równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
5. Wysokość kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6.2) Funkcjonariuszowi, któremu nie wydano w naturze munduru polowego, wypłaca się równoważnik. Wysokość równoważnika jest określona w załączniku nr 2a do rozporządzenia.
§ 3. Równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłaca się funkcjonariuszowi w całości, za okres od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia tego roku, zwany dalej „rokiem zaopatrzeniowym”.
§ 4. 1. Funkcjonariuszowi przyjętemu do służby w trakcie roku zaopatrzeniowego, któremu nie wydano umundurowania, równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłaca się za okres od pierwszego miesiąca służby do końca roku zaopatrzeniowego.
2. W celu ustalenia wysokości równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie wypłacanego funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, jako pierwszy miesiąc służby przyjmuje się:
1) dla funkcjonariuszy przyjętych do służby do 15. dnia miesiąca - ten miesiąc;
2) dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 15. dniu miesiąca - miesiąc następny.
§ 5. 1. Funkcjonariuszowi, który korzysta z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, trwającego ponad jeden miesiąc, nie przyznaje się równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie za okres trwania tego urlopu.
2. W przypadku wypłacenia równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie przed wykorzystaniem urlopu wychowawczego lub bezpłatnego ich nadpłaconą część zalicza się na poczet należności przy wypłacie następnego równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, odliczając liczbę miesięcy, za które nastąpiła nadpłata.
§ 6. 1. Funkcjonariuszowi mianowanemu w roku zaopatrzeniowym:
1) na kolejny stopień służbowy w korpusie oficerów,
2) na stopień służbowy w korpusie oficerów, chorążych lub podoficerów w przypadku zmiany korpusu
- wypłaca się dodatkowo, niezwłocznie po dniu mianowania, równoważnik pieniężny z tytułu uzupełnienia umundurowania i oznak służbowych.
2. Wysokość równoważnika pieniężnego z tytułu uzupełnienia umundurowania i oznak służbowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 7. 1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu w czynnościach służbowych lub tymczasowo aresztowanemu nie przyznaje się równoważnika pieniężnego albo kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie za okres trwania zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się równoważnik pieniężny albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie w pełnej wysokości w przypadku:
1) uchylenia zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych;
2) umorzenia postępowania karnego wszczętego przeciwko funkcjonariuszowi, choćby umorzenie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby;
3) uniewinnienia funkcjonariusza prawomocnym wyrokiem sądu, choćby uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby.
§ 8. 1. Funkcjonariuszowi, któremu wydano w naturze po raz pierwszy umundurowanie, równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie za dany rok zaopatrzeniowy wypłaca się w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą roczny koszt tego umundurowania. Równoważnik zmniejsza się o wartości określone w przepisach wydanych na postawie art. 334 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825, 1014 i 1080).3)
2. Funkcjonariuszowi, któremu wydano w naturze ubiór polowy lub specjalny, wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w pełnej wysokości.
3. Funkcjonariusz może pobrać ponownie umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, po wpłaceniu do jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego właściwej w sprawach finansów całkowitego kosztu tego umundurowania.
4. (uchylony).4)
§ 9. Równoważnik pieniężny oraz kwotę na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie, a także równoważnik pieniężny z tytułu uzupełnienia umundurowania wypłaca jednostka organizacyjna Służby Wywiadu Wojskowego właściwa w sprawach finansów, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia powstania uprawnienia do otrzymania równoważnika, na podstawie imiennych wykazów sporządzonych przez jednostki organizacyjne Służby Wywiadu Wojskowego właściwe w sprawach zaopatrzenia.
§ 10. Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie stosuje się od dnia 1 października 2006 r.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia5).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1428)
Załącznik nr 16)
WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Wysokość równoważnika (w zł)
|
dla mężczyzn
|
dla kobiet
|
1
|
generał brygady
|
4 971,00
|
4 864,00
|
2
|
pułkownik, podpułkownik, major
|
2 899,00
|
3 051,00
|
3
|
kapitan, porucznik, podporucznik
|
2 867,00
|
3 033,00
|
4
|
chorąży
|
2 863,00
|
3 029,00
|
5
|
podoficer
|
2 826,00
|
2 993,00
|
6
|
starszy szeregowy, szeregowy
|
2 804,00
|
2 976,00
Załącznik nr 2
WYSOKOŚĆ KWOTY NA ZAKUP UBRANIA TYPU CYWILNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE
|
Lp.
|
Nazwa przedmiotu
|
jm
|
Funkcjonariusz - mężczyzna/kobieta
|
cena jednostkowa
|
liczba
|
okres używalności (w latach)
|
roczna stawka równoważnika
|
1
|
Czapka zimowa
|
szt.
|
34,21
|
1
|
3
|
11,40
|
2
|
Kurtka ocieplana
|
szt.
|
400,00
|
1
|
3
|
133,33
|
3
|
Płaszcz letni
|
szt.
|
241,00
|
1
|
3
|
80,33
|
4
|
Garnitur/garsonka
|
kpl.
|
893,00
|
3
|
2
|
1339,50
|
5
|
Koszula
|
szt.
|
64,14
|
3
|
1
|
192,42
|
6
|
Sweter
|
szt.
|
129,25
|
1
|
2
|
64,63
|
7
|
Krawat/muszka
|
szt.
|
34,59
|
2
|
1
|
69,18
|
8
|
Buty zimowe
|
para
|
207,00
|
1
|
2
|
103,50
|
9
|
Półbuty
|
para
|
270,00
|
1
|
1
|
270,00
|
10
|
Szalik
|
szt.
|
29,50
|
1
|
2
|
14,75
|
11
|
Rękawiczki zimowe
|
para
|
75,00
|
1
|
3
|
25,00
|
12
|
Pasek skórzany do spodni
|
szt.
|
36,50
|
1
|
6
|
5,93
|
13
|
Skarpetki letnie cywilne/rajstopy
|
para
|
9,10
|
4
|
1
|
36,40
|
RAZEM
|
2 346,37
Załącznik nr 2a7)
WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA W ZAMIAN ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA POLOWEGO I ĆWICZEBNEGO NIEWYDANE W NATURZE
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
jm
|
Stawka równoważnika
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Mundur polowy / mundur polowy Wojsk Specjalnych
|
szt.
|
175,89
|
2
|
Mundur polowy letni / mundur polowy letni Wojsk Specjalnych
|
szt.
|
175,89
|
Razem
|
51,78
Załącznik nr 38)
WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO Z TYTUŁU UZUPEŁNIENIA UMUNDUROWANIA I OZNAK SŁUŻBOWYCH
|
Lp.
|
Wyszczególnienie
|
Wysokość równoważnika
|
dla mężczyzn
|
dla kobiet
|
1
|
pułkownikom - na stopień służbowy generała brygady
|
6 952,00
|
4 796,00
|
2
|
pułkownika
|
559,00
|
512,00
|
3
|
podpułkownika
|
486,00
|
464,00
|
4
|
majora
|
345,00
|
321,00
|
5
|
kapitana
|
418,00
|
371,00
|
6
|
porucznika
|
379,00
|
340,00
|
7
|
podporucznika
|
308,00
|
279,00
|
8
|
starszego chorążego sztabowego
|
468,00
|
425,00
|
9
|
chorążego sztabowego
|
429,00
|
406,00
|
10
|
młodszego chorążego sztabowego
|
421,00
|
398,00
|
11
|
starszego chorążego
|
381,00
|
358,00
|
12
|
chorążego
|
361,00
|
335,00
|
13
|
młodszego chorążego
|
378,00
|
344,00
|
14
|
starszego sierżanta sztabowego
|
368,00
|
252,00
|
15
|
sierżanta sztabowego
|
344,00
|
262,00
|
16
|
starszego sierżanta
|
324,00
|
251,00
|
17
|
sierżanta
|
289,00
|
261,00
|
18
|
starszego plutonowego
|
262,00
|
220,00
|
19
|
plutonowego
|
252,00
|
210,00
|
20
|
starszego kaprala
|
226,00
|
184,00
|
21
|
kaprala
|
188,00
|
158,00
|
22
|
starszego szeregowego
|
201,00
|
147,00
Załącznik nr 4
(uchylony)9)
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz. 1957), które weszło w życie z dniem 14 stycznia 2025 r.
2) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
3) Zdanie drugie dodane przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 marca 2007 r.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
7) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
9) Przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
- Data ogłoszenia: 2025-10-21
- Data wejścia w życie: 2025-10-21
- Data obowiązywania: 2025-10-21
