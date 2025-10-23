REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1455

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 października 2025 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania wysokości uposażenia zasadniczego,

2) grupy uposażenia zasadniczego, kategorie uposażenia zasadniczego oraz mnożniki kwoty bazowej, o której mowa w art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „kwotą bazową”,

3) zaszeregowanie stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych

- dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.

§ 2.

1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy stanowi iloczyn mnożnika i kwoty bazowej oraz wzrasta w sposób, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.

2. Ustala się grupy uposażenia zasadniczego i kategorie uposażenia zasadniczego oraz odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Zaszeregowanie stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego i stopni etatowych jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.

1. Kwotę uposażenia zasadniczego wyliczoną według grupy uposażenia zasadniczego i kategorii uposażenia zasadniczego zaokrągla się do pełnych dziesięciu złotych w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od pięciu złotych, albo w dół, jeżeli jest niższa od pięciu złotych.

2. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.

§ 4.

1. Funkcjonariuszom w służbie stałej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z I kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu.

2. Funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej i kontraktowej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z II kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu.

3. Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 13 % najniższej stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2424, z 2023 r. poz. 375, 1326 i 2459, z 2024 r. poz. 444 i 804 oraz z 2025 r. poz. 465 i 791), które utraciło moc z dniem 14 października 2025 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. poz. 1366).

Załącznik 1. [GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I KATEGORIE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1455)

Załącznik nr 1

GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I KATEGORIE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ

Wyszczególnienie

Mnożniki kwoty bazowej

Lp.

Grupa uposażenia zasadniczego

Kategoria uposażenia zasadniczego

I

II

1

19

5,712

-

2

18

5,112

-

3

17

3,512

3,432

4

16

3,212

3,132

5

15

2,912

2,832

6

14

2,662

2,562

7

13

2,623

2,532

8

12

2,433

2,382

9

11

2,401

2,351

10

10

2,351

2,313

11

09

2,319

2,269

12

08

2,269

2,219

13

07

2,238

2,194

14

06

2,150

2,106

15

05

2,116

2,066

16

04

2,029

1,984

17

03

2,001

1,951

18

02

1,946

1,887

19

01

1,862

1,862
Załącznik 2. [ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH]

Załącznik nr 2

ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH

Tabela nr 1

Komenda Główna Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant Główny Straży Granicznej

19

gen. dyw.

2

zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej

18

gen. bryg.

3

dyrektor

17

płk

4

zastępca dyrektora, główny księgowy, doradca Komendanta Głównego Straży Granicznej

16

płk

5

kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej - kierownik zespołu prasowego

15

płk

6

naczelnik wydziału

14

płk

7

audytor wewnętrzny, wicedziekan

14

ppłk

8

zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, zastępca rzecznika prasowego Komendanta Głównego Straży Granicznej

12

ppłk

9

ekspert

11

mjr

10

kierownik sekcji

11

mjr

11

starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej

09

kpt. / st. chor. szt.

12

specjalista

07

st. chor. szt.

13

starszy asystent

06

st. chor. szt.

14

asystent

06

st. chor. szt. / sierż. szt.

15

młodszy asystent

05

sierż. szt.

16

kursant

01

st. szer.

Tabela nr 2

Wyższa Szkoła Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Rektor-Komendant

17

gen. bryg., kontradmirał

2

prorektor-zastępca Komendanta, kanclerz

16

płk, kmdr

3

dyrektor instytutu, profesor, kwestor

15

płk, kmdr

4

kierownik zakładu, kierownik działu dowodzenia

14

płk, kmdr

5

kierownik działu, radca prawny, kierownik rektoratu

13

płk, kmdr

6

profesor uczelni, zastępca dyrektora instytutu

13

ppłk, kmdr por.

7

kierownik zespołu, starszy wykładowca, adiunkt

12

ppłk, kmdr por.

8

rzecznik prasowy, zastępca kierownika działu

11

ppłk

9

kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny

11

mjr, kmdr ppor.

10

wykładowca, ekspert, kapelan

10

mjr, kmdr ppor.

11

kierownik sekcji, zastępca komendanta studium (kursu), audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia

09

mjr, kmdr ppor.

12

młodszy wykładowca

09

kpt.

13

starszy specjalista, starszy instruktor

08

kpt. / st. chor. szt.

14

specjalista, instruktor

07

st. chor. szt.

15

starszy asystent, młodszy instruktor

06

st. chor. szt.

16

dowódca plutonu

06

st. chor. szt. / sierż. szt.

17

asystent

05

st. chor. szt. / sierż. szt.

18

młodszy asystent

04

sierż. szt.

19

strażnik graniczny

02

szer., mar.

20

kursant

01

st. szer., st. mar.

Tabela nr 3

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

17

gen. bryg.

2

zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, główny księgowy

16

płk

3

kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator

15

płk

4

naczelnik wydziału

14

płk

5

rzecznik prasowy, audytor wewnętrzny, wicedziekan

14

ppłk

6

zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji

12

ppłk

7

ekspert

11

mjr

8

kierownik sekcji

11

mjr

9

starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej

09

kpt. / st. chor. szt.

10

specjalista

07

st. chor. szt.

11

starszy asystent

06

st. chor. szt.

12

asystent

06

st. chor. szt. / sierż. szt.

13

młodszy asystent

05

sierż. szt.

14

kursant

01

st. szer.

Tabela nr 4

Komenda oddziału Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

komendant oddziału Straży Granicznej

17

gen. bryg., kontradmirał

2

zastępca komendanta oddziału Straży Granicznej

16

płk, kmdr

3

główny księgowy

15

płk, kmdr

4

zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny

12

ppłk, kmdr por.

5

rzecznik prasowy komendanta oddziału Straży Granicznej - kierownik zespołu prasowego

11

ppłk, kmdr por.

6

zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny

10

mjr, kmdr ppor.

7

dowódca pododdziału odwodowego, kapelan

09

mjr

8

kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia

08

mjr, kmdr ppor.

9

kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

kpt. / st. chor. szt.

10

specjalista

06

st. chor. szt.

11

dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent

06

st. chor. szt.

12

dowódca plutonu, starszy kontroler

05

st. chor. szt. / sierż. szt., bosman szt.

13

asystent

04

sierż. szt., bosman szt.

14

młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt., bosman szt.

15

strażnik graniczny

02

szer., mar.

16

kursant

01

st. szer., st. mar.

Tabela nr 5

Ośrodek szkolenia Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej

17

płk

2

zastępca komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej

16

płk

3

główny księgowy

15

płk

4

kierownik zakładu, komendant pododdziałów szkolnych

13

ppłk, kmdr por.

5

zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, radca prawny

12

ppłk, kmdr por.

6

kierownik zespołu

11

ppłk, kmdr por.

7

starszy wykładowca

11

mjr, kmdr ppor.

8

zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, rzecznik prasowy

10

mjr, kmdr ppor.

9

wykładowca, kapelan

09

mjr, kmdr ppor.

10

kierownik sekcji, zastępca komendanta studium (kursu), audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia

08

mjr, kmdr ppor.

11

młodszy wykładowca

08

kpt.

12

starszy specjalista, starszy instruktor

07

kpt. / st. chor. szt.

13

specjalista, instruktor

06

st. chor. szt.

14

starszy asystent, młodszy instruktor

06

st. chor. szt.

15

dowódca plutonu, starszy kontroler

05

st. chor. szt. / sierż. szt.

16

asystent

04

sierż. szt.

17

młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt.

18

strażnik graniczny

02

szer., mar.

19

kursant

01

st. szer., st. mar.

Tabela nr 6

Ośrodek Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

komendant ośrodka Straży Granicznej

16

płk, kmdr

2

zastępca komendanta ośrodka Straży Granicznej

15

płk, kmdr

3

główny księgowy

14

ppłk, kmdr por.

4

naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny

12

ppłk, kmdr por.

5

zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia

10

mjr, kmdr ppor.

6

dowódca pododdziału odwodowego

09

mjr

7

kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia

08

mjr, kmdr ppor.

8

kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego

07

kpt. / st. chor. szt.

9

specjalista

06

st. chor. szt.

10

dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent

06

st. chor. szt.

11

dowódca plutonu, starszy kontroler

05

st. chor. szt. / sierż. szt., bosman szt.

12

asystent

04

sierż. szt., bosman szt.

13

młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt., bosman szt.

14

strażnik graniczny

02

szer., mar.

15

kursant

01

st. szer., st. mar.

Tabela nr 7

Dywizjon Straży Granicznej

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

komendant dywizjonu Straży Granicznej

15

kmdr, płk

2

zastępca komendanta dywizjonu Straży Granicznej

13

kmdr por., ppłk

3

dowódca jednostki pływającej kat. I

12

kmdr ppor., mjr

4

szef służb

11

kmdr ppor., mjr

5

zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I

10

kpt.

6

dowódca jednostki pływającej kat. II, kierownik sekcji

08

kpt.

7

kierownik zespołu, kierownik zmiany, starszy specjalista

07

kpt. / st. chor. szt.

8

zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, dowódca jednostki pływającej kat. III, specjalista

06

st. chor. szt.

9

starszy asystent

06

st. chor. szt.

10

zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. III, starszy bosman, starszy kontroler

05

st. chor. szt. / bosman szt., sierż. szt.

11

bosman, asystent

04

bosman szt., sierż. szt.

12

młodszy asystent, kontroler

03

bosman szt., sierż. szt.

13

strażnik graniczny

02

mar., szer.

Tabela nr 8

Placówka Straży Granicznej kategorii I

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

komendant placówki Straży Granicznej

15

płk

2

zastępca komendanta placówki Straży Granicznej

13

ppłk

3

kierownik grupy

11

mjr

4

kierownik zespołu

08

kpt.

5

kierownik zmiany, starszy specjalista

07

kpt. / st. chor. szt.

6

specjalista

06

st. chor. szt.

7

starszy asystent

06

st. chor. szt.

8

starszy kontroler

05

st. chor. szt. / sierż. szt.

9

asystent

04

sierż. szt.

10

młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt.

11

strażnik graniczny

02

szer.

Tabela nr 9

Placówka Straży Granicznej kategorii II

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

komendant placówki Straży Granicznej

13

płk

2

zastępca komendanta placówki Straży Granicznej

11

ppłk

3

kierownik grupy

09

mjr

4

kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista

07

kpt. / st. chor. szt.

5

specjalista

06

st. chor. szt.

6

starszy asystent

06

st. chor. szt.

7

starszy kontroler

05

st. chor. szt. / sierż. szt.

8

asystent

04

sierż. szt.

9

młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt.

10

strażnik graniczny

02

szer.

Tabela nr 10

Placówka Straży Granicznej kategorii III

Lp.

Stanowisko służbowe

Grupa uposażenia zasadniczego

Stopień etatowy

1

komendant placówki Straży Granicznej

11

ppłk

2

zastępca komendanta placówki Straży Granicznej

09

mjr

3

kierownik grupy

08

kpt.

4

kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista

07

kpt. / st. chor. szt.

5

specjalista

06

st. chor. szt.

6

starszy asystent

06

st. chor. szt.

7

starszy kontroler

05

st. chor. szt. / sierż. szt.

8

asystent

04

sierż. szt.

9

młodszy asystent, kontroler

03

sierż. szt.

10

strażnik graniczny

02

szer.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-23
  • Data wejścia w życie: 2025-10-24
  • Data obowiązywania: 2025-10-24
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

