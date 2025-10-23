REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1455
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 20 października 2025 r.
w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 914 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) sposób ustalania wysokości uposażenia zasadniczego,
2) grupy uposażenia zasadniczego, kategorie uposażenia zasadniczego oraz mnożniki kwoty bazowej, o której mowa w art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „kwotą bazową”,
3) zaszeregowanie stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych
- dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.
§ 2.
2. Ustala się grupy uposażenia zasadniczego i kategorie uposażenia zasadniczego oraz odpowiadające im mnożniki kwoty bazowej, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Zaszeregowanie stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego i stopni etatowych jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
2. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat zaokrągla się do pełnych dziesięciu groszy w górę.
§ 4.
2. Funkcjonariuszom w służbie przygotowawczej i kontraktowej przyznaje się uposażenie zasadnicze w wysokości wynikającej z II kategorii grup uposażenia zasadniczego odpowiadającej zajmowanemu stanowisku służbowemu.
3. Funkcjonariuszom w służbie kandydackiej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 13 % najniższej stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.
§ 5.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Zakres spraw uregulowanych w niniejszym rozporządzeniu był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2424, z 2023 r. poz. 375, 1326 i 2459, z 2024 r. poz. 444 i 804 oraz z 2025 r. poz. 465 i 791), które utraciło moc z dniem 14 października 2025 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa oraz poprawy niektórych warunków pełnienia służby (Dz. U. poz. 1366).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1455)
Załącznik nr 1
GRUPY UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I KATEGORIE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI KWOTY BAZOWEJ
|
Wyszczególnienie
|
Mnożniki kwoty bazowej
|
Lp.
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Kategoria uposażenia zasadniczego
|
I
|
II
|
1
|
19
|
5,712
|
-
|
2
|
18
|
5,112
|
-
|
3
|
17
|
3,512
|
3,432
|
4
|
16
|
3,212
|
3,132
|
5
|
15
|
2,912
|
2,832
|
6
|
14
|
2,662
|
2,562
|
7
|
13
|
2,623
|
2,532
|
8
|
12
|
2,433
|
2,382
|
9
|
11
|
2,401
|
2,351
|
10
|
10
|
2,351
|
2,313
|
11
|
09
|
2,319
|
2,269
|
12
|
08
|
2,269
|
2,219
|
13
|
07
|
2,238
|
2,194
|
14
|
06
|
2,150
|
2,106
|
15
|
05
|
2,116
|
2,066
|
16
|
04
|
2,029
|
1,984
|
17
|
03
|
2,001
|
1,951
|
18
|
02
|
1,946
|
1,887
|
19
|
01
|
1,862
|
1,862
Załącznik nr 2
ZASZEREGOWANIE STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO I STOPNI ETATOWYCH
Tabela nr 1
Komenda Główna Straży Granicznej
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
Komendant Główny Straży Granicznej
|
19
|
gen. dyw.
|
2
|
zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej
|
18
|
gen. bryg.
|
3
|
dyrektor
|
17
|
płk
|
4
|
zastępca dyrektora, główny księgowy, doradca Komendanta Głównego Straży Granicznej
|
16
|
płk
|
5
|
kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Straży Granicznej - kierownik zespołu prasowego
|
15
|
płk
|
6
|
naczelnik wydziału
|
14
|
płk
|
7
|
audytor wewnętrzny, wicedziekan
|
14
|
ppłk
|
8
|
zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, zastępca rzecznika prasowego Komendanta Głównego Straży Granicznej
|
12
|
ppłk
|
9
|
ekspert
|
11
|
mjr
|
10
|
kierownik sekcji
|
11
|
mjr
|
11
|
starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej
|
09
|
kpt. / st. chor. szt.
|
12
|
specjalista
|
07
|
st. chor. szt.
|
13
|
starszy asystent
|
06
|
st. chor. szt.
|
14
|
asystent
|
06
|
st. chor. szt. / sierż. szt.
|
15
|
młodszy asystent
|
05
|
sierż. szt.
|
16
|
kursant
|
01
|
st. szer.
Tabela nr 2
Wyższa Szkoła Straży Granicznej
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
Rektor-Komendant
|
17
|
gen. bryg., kontradmirał
|
2
|
prorektor-zastępca Komendanta, kanclerz
|
16
|
płk, kmdr
|
3
|
dyrektor instytutu, profesor, kwestor
|
15
|
płk, kmdr
|
4
|
kierownik zakładu, kierownik działu dowodzenia
|
14
|
płk, kmdr
|
5
|
kierownik działu, radca prawny, kierownik rektoratu
|
13
|
płk, kmdr
|
6
|
profesor uczelni, zastępca dyrektora instytutu
|
13
|
ppłk, kmdr por.
|
7
|
kierownik zespołu, starszy wykładowca, adiunkt
|
12
|
ppłk, kmdr por.
|
8
|
rzecznik prasowy, zastępca kierownika działu
|
11
|
ppłk
|
9
|
kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny
|
11
|
mjr, kmdr ppor.
|
10
|
wykładowca, ekspert, kapelan
|
10
|
mjr, kmdr ppor.
|
11
|
kierownik sekcji, zastępca komendanta studium (kursu), audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia
|
09
|
mjr, kmdr ppor.
|
12
|
młodszy wykładowca
|
09
|
kpt.
|
13
|
starszy specjalista, starszy instruktor
|
08
|
kpt. / st. chor. szt.
|
14
|
specjalista, instruktor
|
07
|
st. chor. szt.
|
15
|
starszy asystent, młodszy instruktor
|
06
|
st. chor. szt.
|
16
|
dowódca plutonu
|
06
|
st. chor. szt. / sierż. szt.
|
17
|
asystent
|
05
|
st. chor. szt. / sierż. szt.
|
18
|
młodszy asystent
|
04
|
sierż. szt.
|
19
|
strażnik graniczny
|
02
|
szer., mar.
|
20
|
kursant
|
01
|
st. szer., st. mar.
Tabela nr 3
Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
|
17
|
gen. bryg.
|
2
|
zastępca Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, główny księgowy
|
16
|
płk
|
3
|
kierownik komórki audytu wewnętrznego, radca, dziekan, radca prawny, legislator
|
15
|
płk
|
4
|
naczelnik wydziału
|
14
|
płk
|
5
|
rzecznik prasowy, audytor wewnętrzny, wicedziekan
|
14
|
ppłk
|
6
|
zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji
|
12
|
ppłk
|
7
|
ekspert
|
11
|
mjr
|
8
|
kierownik sekcji
|
11
|
mjr
|
9
|
starszy specjalista, kierownik kancelarii tajnej
|
09
|
kpt. / st. chor. szt.
|
10
|
specjalista
|
07
|
st. chor. szt.
|
11
|
starszy asystent
|
06
|
st. chor. szt.
|
12
|
asystent
|
06
|
st. chor. szt. / sierż. szt.
|
13
|
młodszy asystent
|
05
|
sierż. szt.
|
14
|
kursant
|
01
|
st. szer.
Tabela nr 4
Komenda oddziału Straży Granicznej
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
komendant oddziału Straży Granicznej
|
17
|
gen. bryg., kontradmirał
|
2
|
zastępca komendanta oddziału Straży Granicznej
|
16
|
płk, kmdr
|
3
|
główny księgowy
|
15
|
płk, kmdr
|
4
|
zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny
|
12
|
ppłk, kmdr por.
|
5
|
rzecznik prasowy komendanta oddziału Straży Granicznej - kierownik zespołu prasowego
|
11
|
ppłk, kmdr por.
|
6
|
zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny
|
10
|
mjr, kmdr ppor.
|
7
|
dowódca pododdziału odwodowego, kapelan
|
09
|
mjr
|
8
|
kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia
|
08
|
mjr, kmdr ppor.
|
9
|
kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego
|
07
|
kpt. / st. chor. szt.
|
10
|
specjalista
|
06
|
st. chor. szt.
|
11
|
dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent
|
06
|
st. chor. szt.
|
12
|
dowódca plutonu, starszy kontroler
|
05
|
st. chor. szt. / sierż. szt., bosman szt.
|
13
|
asystent
|
04
|
sierż. szt., bosman szt.
|
14
|
młodszy asystent, kontroler
|
03
|
sierż. szt., bosman szt.
|
15
|
strażnik graniczny
|
02
|
szer., mar.
|
16
|
kursant
|
01
|
st. szer., st. mar.
Tabela nr 5
Ośrodek szkolenia Straży Granicznej
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej
|
17
|
płk
|
2
|
zastępca komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej
|
16
|
płk
|
3
|
główny księgowy
|
15
|
płk
|
4
|
kierownik zakładu, komendant pododdziałów szkolnych
|
13
|
ppłk, kmdr por.
|
5
|
zastępca głównego księgowego, naczelnik wydziału, radca prawny
|
12
|
ppłk, kmdr por.
|
6
|
kierownik zespołu
|
11
|
ppłk, kmdr por.
|
7
|
starszy wykładowca
|
11
|
mjr, kmdr ppor.
|
8
|
zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, komendant studium (kursu), kierownik służby zdrowia, kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny, rzecznik prasowy
|
10
|
mjr, kmdr ppor.
|
9
|
wykładowca, kapelan
|
09
|
mjr, kmdr ppor.
|
10
|
kierownik sekcji, zastępca komendanta studium (kursu), audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia
|
08
|
mjr, kmdr ppor.
|
11
|
młodszy wykładowca
|
08
|
kpt.
|
12
|
starszy specjalista, starszy instruktor
|
07
|
kpt. / st. chor. szt.
|
13
|
specjalista, instruktor
|
06
|
st. chor. szt.
|
14
|
starszy asystent, młodszy instruktor
|
06
|
st. chor. szt.
|
15
|
dowódca plutonu, starszy kontroler
|
05
|
st. chor. szt. / sierż. szt.
|
16
|
asystent
|
04
|
sierż. szt.
|
17
|
młodszy asystent, kontroler
|
03
|
sierż. szt.
|
18
|
strażnik graniczny
|
02
|
szer., mar.
|
19
|
kursant
|
01
|
st. szer., st. mar.
Tabela nr 6
Ośrodek Straży Granicznej
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
komendant ośrodka Straży Granicznej
|
16
|
płk, kmdr
|
2
|
zastępca komendanta ośrodka Straży Granicznej
|
15
|
płk, kmdr
|
3
|
główny księgowy
|
14
|
ppłk, kmdr por.
|
4
|
naczelnik wydziału, naczelnik wydziału - kierownik strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców, radca prawny
|
12
|
ppłk, kmdr por.
|
5
|
zastępca naczelnika wydziału, kierownik samodzielnej sekcji, kierownik służby zdrowia
|
10
|
mjr, kmdr ppor.
|
6
|
dowódca pododdziału odwodowego
|
09
|
mjr
|
7
|
kierownik sekcji, audytor wewnętrzny, zastępca kierownika służby zdrowia
|
08
|
mjr, kmdr ppor.
|
8
|
kierownik zespołu, starszy specjalista, zastępca dowódcy pododdziału odwodowego
|
07
|
kpt. / st. chor. szt.
|
9
|
specjalista
|
06
|
st. chor. szt.
|
10
|
dowódca plutonu odwodowego, starszy asystent
|
06
|
st. chor. szt.
|
11
|
dowódca plutonu, starszy kontroler
|
05
|
st. chor. szt. / sierż. szt., bosman szt.
|
12
|
asystent
|
04
|
sierż. szt., bosman szt.
|
13
|
młodszy asystent, kontroler
|
03
|
sierż. szt., bosman szt.
|
14
|
strażnik graniczny
|
02
|
szer., mar.
|
15
|
kursant
|
01
|
st. szer., st. mar.
Tabela nr 7
Dywizjon Straży Granicznej
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
komendant dywizjonu Straży Granicznej
|
15
|
kmdr, płk
|
2
|
zastępca komendanta dywizjonu Straży Granicznej
|
13
|
kmdr por., ppłk
|
3
|
dowódca jednostki pływającej kat. I
|
12
|
kmdr ppor., mjr
|
4
|
szef służb
|
11
|
kmdr ppor., mjr
|
5
|
zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. I
|
10
|
kpt.
|
6
|
dowódca jednostki pływającej kat. II, kierownik sekcji
|
08
|
kpt.
|
7
|
kierownik zespołu, kierownik zmiany, starszy specjalista
|
07
|
kpt. / st. chor. szt.
|
8
|
zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. II, dowódca jednostki pływającej kat. III, specjalista
|
06
|
st. chor. szt.
|
9
|
starszy asystent
|
06
|
st. chor. szt.
|
10
|
zastępca dowódcy jednostki pływającej kat. III, starszy bosman, starszy kontroler
|
05
|
st. chor. szt. / bosman szt., sierż. szt.
|
11
|
bosman, asystent
|
04
|
bosman szt., sierż. szt.
|
12
|
młodszy asystent, kontroler
|
03
|
bosman szt., sierż. szt.
|
13
|
strażnik graniczny
|
02
|
mar., szer.
Tabela nr 8
Placówka Straży Granicznej kategorii I
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
komendant placówki Straży Granicznej
|
15
|
płk
|
2
|
zastępca komendanta placówki Straży Granicznej
|
13
|
ppłk
|
3
|
kierownik grupy
|
11
|
mjr
|
4
|
kierownik zespołu
|
08
|
kpt.
|
5
|
kierownik zmiany, starszy specjalista
|
07
|
kpt. / st. chor. szt.
|
6
|
specjalista
|
06
|
st. chor. szt.
|
7
|
starszy asystent
|
06
|
st. chor. szt.
|
8
|
starszy kontroler
|
05
|
st. chor. szt. / sierż. szt.
|
9
|
asystent
|
04
|
sierż. szt.
|
10
|
młodszy asystent, kontroler
|
03
|
sierż. szt.
|
11
|
strażnik graniczny
|
02
|
szer.
Tabela nr 9
Placówka Straży Granicznej kategorii II
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
komendant placówki Straży Granicznej
|
13
|
płk
|
2
|
zastępca komendanta placówki Straży Granicznej
|
11
|
ppłk
|
3
|
kierownik grupy
|
09
|
mjr
|
4
|
kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista
|
07
|
kpt. / st. chor. szt.
|
5
|
specjalista
|
06
|
st. chor. szt.
|
6
|
starszy asystent
|
06
|
st. chor. szt.
|
7
|
starszy kontroler
|
05
|
st. chor. szt. / sierż. szt.
|
8
|
asystent
|
04
|
sierż. szt.
|
9
|
młodszy asystent, kontroler
|
03
|
sierż. szt.
|
10
|
strażnik graniczny
|
02
|
szer.
Tabela nr 10
Placówka Straży Granicznej kategorii III
|
Lp.
|
Stanowisko służbowe
|
Grupa uposażenia zasadniczego
|
Stopień etatowy
|
1
|
komendant placówki Straży Granicznej
|
11
|
ppłk
|
2
|
zastępca komendanta placówki Straży Granicznej
|
09
|
mjr
|
3
|
kierownik grupy
|
08
|
kpt.
|
4
|
kierownik zmiany, kierownik zespołu, starszy specjalista
|
07
|
kpt. / st. chor. szt.
|
5
|
specjalista
|
06
|
st. chor. szt.
|
6
|
starszy asystent
|
06
|
st. chor. szt.
|
7
|
starszy kontroler
|
05
|
st. chor. szt. / sierż. szt.
|
8
|
asystent
|
04
|
sierż. szt.
|
9
|
młodszy asystent, kontroler
|
03
|
sierż. szt.
|
10
|
strażnik graniczny
|
02
|
szer.
- Data ogłoszenia: 2025-10-23
- Data wejścia w życie: 2025-10-24
- Data obowiązywania: 2025-10-24
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 października 2025 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosku o wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której funkcjonariusz Straży Granicznej pełni służbę
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
REKLAMA