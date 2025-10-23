REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1457
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 20 października 2025 r.
w sprawie przejazdu funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa i członków jego rodziny na koszt Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 152b ust. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 34, z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 179, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) sposób realizacji prawa funkcjonariusza do przejazdu na koszt Służby Ochrony Państwa środkami publicznego transportu zbiorowego raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem, zwanego dalej „przejazdem”, w tym rodzaje środków transportu, którymi ma być dokonany przejazd, sposób i termin rozliczenia kosztów przejazdu;
2) wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
2. Wypłata zwrotu kosztów przejazdu następuje w gotówce lub na numer rachunku bankowego wskazany przez funkcjonariusza we wniosku o przekazywanie uposażenia i innych należności pieniężnych w Służbie Ochrony Państwa.
§ 5.
§ 6.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1457)
WZÓR - WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU
- Data ogłoszenia: 2025-10-23
- Data wejścia w życie: 2025-10-24
- Data obowiązywania: 2025-10-24
