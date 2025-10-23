REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1457

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1457

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 października 2025 r.

w sprawie przejazdu funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa i członków jego rodziny na koszt Służby Ochrony Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 152b ust. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 34, z 2024 r. poz. 1871 oraz z 2025 r. poz. 179, 718 i 1366) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób realizacji prawa funkcjonariusza do przejazdu na koszt Służby Ochrony Państwa środkami publicznego transportu zbiorowego raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem, zwanego dalej „przejazdem”, w tym rodzaje środków transportu, którymi ma być dokonany przejazd, sposób i termin rozliczenia kosztów przejazdu;

2) wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu.

§ 2.

Prawo do przejazdu przysługujące funkcjonariuszowi oraz członkom rodziny, o których mowa w art. 178d ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, raz w roku kalendarzowym, obejmuje przejazd do wybranej przez funkcjonariusza miejscowości w kraju i z powrotem, trasą o bezpośrednim połączeniu, a w przypadku braku takiego połączenia - najkrótszą trasą, środkami publicznego transportu kolejowego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku nie ma połączenia kolejowego - środkami transportu autobusowego.

§ 3.

Zwrot kosztów przejazdu środkami publicznego transportu kolejowego przysługuje do wysokości ceny bazowej biletu jednorazowego za przejazd w drugiej klasie pociągu Twoje Linie Kolejowe lub InterCity, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień do przejazdów ulgowych, i nie obejmuje cen biletów na miejsca rezerwowane oraz za przejazd wagonem sypialnym lub z miejscami do leżenia.

§ 4.

1. Zwrot kosztów przejazdu wypłaca komórka organizacyjna Służby Ochrony Państwa właściwa w sprawach finansowych, w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 152b ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, w wysokości potwierdzonej załączonymi do wniosku dowodami potwierdzającymi przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego.

2. Wypłata zwrotu kosztów przejazdu następuje w gotówce lub na numer rachunku bankowego wskazany przez funkcjonariusza we wniosku o przekazywanie uposażenia i innych należności pieniężnych w Służbie Ochrony Państwa.

§ 5.

Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 20 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1457)

WZÓR - WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-23
  • Data wejścia w życie: 2025-10-24
  • Data obowiązywania: 2025-10-24
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw

