Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1474
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 23 października 2025 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2298) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 22a wyrazy „15 listopada” zastępuje się wyrazami „28 listopada”;
2) po § 32c dodaje się § 32d w brzmieniu:
„§ 32d. W przypadku gdy po dniu 30 września 2025 r. nastąpiło zwiększenie limitu środków dla Agencji na pomoc techniczną w ramach programu na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, Agencja składa wnioski o przyznanie pomocy technicznej obejmujące te środki do dnia 31 października 2025 r.”.
§ 2.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Krajewski
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1000).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 107 i 2115, z 2018 r. poz. 2368, z 2020 r. poz. 1101, z 2022 r. poz. 1420 i 2442, z 2024 r. poz. 533 oraz z 2025 r. poz. 431.
- Data ogłoszenia: 2025-10-27
- Data wejścia w życie: 2025-10-28
- Data obowiązywania: 2025-10-28
