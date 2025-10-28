Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 16 października 2025 r. (Dz. U. poz. 1477)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez konsula

Na podstawie art. 35 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2025 r. poz. 365) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór spisu wyborców przebywających za granicą i posiadających ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadających ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, zwany dalej „spisem wyborców”, oraz sposób jego sporządzania i aktualizacji;

2) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania, sposób wydawania, odbioru i ewidencjonowania tych zaświadczeń.

§ 2. 1. Konsul sporządza dla właściwych wyborów część A oraz część B spisu wyborców zgodnie z wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Spis wyborców sporządza się odrębnie dla każdego z obwodów głosowania za granicą na podstawie danych wyborców zawartych w złożonych przez nich wnioskach oraz danych z Centralnego Rejestru Wyborców.

3.2) Konsul weryfikuje dane wyborcy w rejestrach, o których mowa w art. 35 § 2b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”.

4. Spis wyborców sporządza się w formie jednostronnego wydruku, w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców.

5. Konsul podpisuje i opatruje ostatnią stronę spisu wyborców pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.

§ 3. W przypadku pracowników polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz ich rodzin w rubryce spisu wyborców „Adres zamieszkania” podaje się nazwę właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

§ 4. 1. Konsul aktualizuje sporządzony spis wyborców, odpowiednio w częściach A i B, przez:

1) wpisanie na dodatkowej karcie spisu wyborców:

a) wyborcy, który zmienił miejsce głosowania,

b) wyborcy, którego reklamacja skutkuje ujęciem w spisie wyborców;

2) skreślenie ze spisu wyborców:

a) wyborcy, co do którego uzyskano powiadomienie o:

- ujęciu w innym spisie wyborców w przypadku, o którym mowa w art. 28 § 1 lub art. 35 § 1 Kodeksu wyborczego,

- utracie obywatelstwa polskiego,

- utracie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego, jeżeli spis wyborców został sporządzony na wybory, w których osoby z tym obywatelstwem mają prawo wybierania,

- zgonie,

- pozbawieniu prawa wybierania,

b) wyborcy, którego reklamacja skutkuje skreśleniem ze spisu wyborców,

c) wyborcy, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania.

2. Konsul, dokonując aktualizacji, o której mowa w ust. 1, w rubryce spisu wyborców „Uwagi” zamieszcza adnotację, odpowiednio: „zmiana miejsca głosowania”, „utrata obywatelstwa”, „zgon”, „pozbawienie prawa wybierania”, „reklamacja”, „zaświadczenie”.

3. Dodatkową kartę spisu wyborców zapisuje się jednostronnie w dwóch egzemplarzach.

4. Konsul podpisuje każdą dodatkową kartę spisu wyborców oraz opatruje pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.

§ 5. W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w których przeprowadza się ponowne głosowanie, w okresie między dniem następującym po dniu pierwszego głosowania a 3 dniem przed ponownym głosowaniem spis wyborców jest aktualizowany. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio z tym, że adnotacje zamieszczane w rubryce „Uwagi” uzupełnia się o wyrazy „ponowne głosowanie”.

§ 6. 1. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie zabezpiecza się przed podrobieniem przez umieszczenie odcisku pieczęci urzędowej przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używanej do tłoczenia w papierze, a w przypadku jej braku - odcisku pieczęci konsula używanej do tuszu.

3. Konsul podpisuje zaświadczenie oraz opatruje pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego używaną do tuszu.

§ 7. 1. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę.

2. W upoważnieniu do odbioru zaświadczenia wskazuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim, a w przypadku wyborcy będącego obywatelem Unii Europejskiej i nieposiadającego obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dane: imię, nazwisko, numer i serię ważnego dokumentu tożsamości osoby upoważnianej.

3. Na wniosek wyborcy, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, konsul może przesłać wyborcy zaświadczenie na wskazany adres w okręgu konsularnym konsula za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wyborca może wnioskować o doręczenie zaświadczenia na jego zlecenie i na jego koszt za pośrednictwem dostępnej komercyjnie usługi kurierskiej zapewniającej obsługę przesyłek rejestrowanych.

§ 8. Ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania prowadzi się w Centralnym Rejestrze Wyborców

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).4

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez konsula (Dz. U. poz. 448), które weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2025 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31 sierpnia 2023 r.

4) Niniejsze rozporządzanie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1130 oraz z 2019 r. poz. 677), które utraciło moc z dniem określonym w komunikacie Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 31 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 1477)

Załącznik nr 1

WZÓR - CZĘŚĆ A SPISU WYBORCÓW





Załącznik nr 2

WZÓR - CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW





Załącznik nr 3

WZÓR - CZĘŚĆ B SPISU WYBORCÓW