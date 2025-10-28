REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1479
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 października 2025 r.
w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
1) zakupu raz na cztery lata w liceum ogólnokształcącym i raz na pięć lat w technikum w całości albo w części wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego, służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160);
2) zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I;
3) realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2. Organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 15 uczniów, może być udzielone wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości do 50 % kosztów realizacji inwestycji służących procesowi kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, polegających na budowie lub przebudowie:
1) torów sprawnościowych,
2) strzelnicy pneumatycznej
- w przypadku gdy oddział przygotowania wojskowego funkcjonuje w tej szkole od co najmniej 6 lat.
§ 3.
1) kamizelkę taktyczną - 30 szt.;
2) gumową atrapę karabinka z pasem nośnym - 30 szt.;
3) hełm ochronny wojskowy lub replikę hełmu balistycznego - 30 szt.;
4) busolę lub kompas - 16 szt.;
5) okulary ochronne - 30 szt.;
6) replikę ASG z magazynkami w systemie AK lub broń pneumatyczną z akcesoriami - 5 szt.;
7) replikę pistoletu ASG - 3 szt.;
8) kaburę do repliki pistoletu ASG - 3 szt.;
9) maskę ochronną do repliki ASG lub broni pneumatycznej - 8 szt.;
10) maskę przeciwgazową - 2 szt.;
11) saperkę z pokrowcem lub łopatkę piechoty - 10 szt.;
12) plecak medyczny z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1 szt.;
13) nosze medyczne - 1 szt.;
14) stazę taktyczną - 5 szt.;
15) radiotelefon PMR (w zestawie) - 10 szt.;
16) gumową atrapę noża, pistoletu, saperki - po 10 szt.;
17) ochraniacz na głowę - 10 szt.;
18) makietę broni szkoleniowej - karabinka rozbieralnego w systemie AK - 2 szt.;
19) replikę granatu ręcznego treningowego lub szkolnego - 6 szt.;
20) kurtkę oddychającą, przeciwwiatrową i przeciwdeszczową w kamuflażu ochronnym - 60 szt.;
21) lornetkę - 2 szt.;
22) latarkę czołową - 30 szt.;
23) nóż typu wojskowego lub multitool - 30 szt.
§ 4.
1) bluzę w kolorze jednolitym dla szkoły;
2) spodnie w kolorze jednolitym dla szkoły;
3) koszulkę T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły;
4) beret w kolorze granatowym typu midnight blue o barwie numer 191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 lub dark blue o barwie numer 00008B/00139 według kodu kolorów RGB;
5) zestaw oznak regulaminowych do ubioru;
6) bluzę ocieplaną wykonaną z materiału typu polar w kolorze jednolitym dla szkoły;
7) plecak taktyczny o pojemności co najmniej 25 litrów w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera;
8) rękawice zimowe w kolorze czarnym;
9) czapkę zimową w kolorze czarnym.
§ 5.
1) koszty transportu uczniów i nauczycieli na zajęcia praktyczne odbywające się na terenie jednostki wojskowej, w której są prowadzone zajęcia praktyczne;
2) koszty transportu uczniów i nauczycieli na zajęcia praktyczne realizowane w trakcie obozu szkoleniowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
3) koszty wynagrodzenia instruktorów organizacji proobronnych prowadzących zajęcia, za których organizację jest odpowiedzialny dyrektor szkoły zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
§ 6.
§ 7.
Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (Dz. U. poz. 1390 oraz z 2023 r. poz. 2292), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1562).
- Data ogłoszenia: 2025-10-28
- Data wejścia w życie: 2025-10-29
- Data obowiązywania: 2025-10-29
