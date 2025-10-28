§ 2.

1. Organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 15 uczniów, może być udzielone wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości do 80 % kosztów:

1) zakupu raz na cztery lata w liceum ogólnokształcącym i raz na pięć lat w technikum w całości albo w części wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego, służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160);

2) zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I;

3) realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

2. Organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 15 uczniów, może być udzielone wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości do 50 % kosztów realizacji inwestycji służących procesowi kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, polegających na budowie lub przebudowie:

1) torów sprawnościowych,

2) strzelnicy pneumatycznej

- w przypadku gdy oddział przygotowania wojskowego funkcjonuje w tej szkole od co najmniej 6 lat.