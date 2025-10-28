REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1479

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 439) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa zakres wsparcia dla organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego.

§ 2.

1. Organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 15 uczniów, może być udzielone wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości do 80 % kosztów:

1) zakupu raz na cztery lata w liceum ogólnokształcącym i raz na pięć lat w technikum w całości albo w części wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziału przygotowania wojskowego, służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 1043 i 1160);

2) zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I;

3) realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

2. Organowi prowadzącemu szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego liczący w roku rozpoczęcia nauki w klasie I co najmniej 15 uczniów, może być udzielone wsparcie w formie dotacji celowej w wysokości do 50 % kosztów realizacji inwestycji służących procesowi kształcenia w oddziałach przygotowania wojskowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, polegających na budowie lub przebudowie:

1) torów sprawnościowych,

2) strzelnicy pneumatycznej

- w przypadku gdy oddział przygotowania wojskowego funkcjonuje w tej szkole od co najmniej 6 lat.

§ 3.

Wyposażenie specjalistyczne, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmuje:

1) kamizelkę taktyczną - 30 szt.;

2) gumową atrapę karabinka z pasem nośnym - 30 szt.;

3) hełm ochronny wojskowy lub replikę hełmu balistycznego - 30 szt.;

4) busolę lub kompas - 16 szt.;

5) okulary ochronne - 30 szt.;

6) replikę ASG z magazynkami w systemie AK lub broń pneumatyczną z akcesoriami - 5 szt.;

7) replikę pistoletu ASG - 3 szt.;

8) kaburę do repliki pistoletu ASG - 3 szt.;

9) maskę ochronną do repliki ASG lub broni pneumatycznej - 8 szt.;

10) maskę przeciwgazową - 2 szt.;

11) saperkę z pokrowcem lub łopatkę piechoty - 10 szt.;

12) plecak medyczny z wyposażeniem do kwalifikowanej pierwszej pomocy - 1 szt.;

13) nosze medyczne - 1 szt.;

14) stazę taktyczną - 5 szt.;

15) radiotelefon PMR (w zestawie) - 10 szt.;

16) gumową atrapę noża, pistoletu, saperki - po 10 szt.;

17) ochraniacz na głowę - 10 szt.;

18) makietę broni szkoleniowej - karabinka rozbieralnego w systemie AK - 2 szt.;

19) replikę granatu ręcznego treningowego lub szkolnego - 6 szt.;

20) kurtkę oddychającą, przeciwwiatrową i przeciwdeszczową w kamuflażu ochronnym - 60 szt.;

21) lornetkę - 2 szt.;

22) latarkę czołową - 30 szt.;

23) nóż typu wojskowego lub multitool - 30 szt.

§ 4.

Ubiór, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, obejmuje:

1) bluzę w kolorze jednolitym dla szkoły;

2) spodnie w kolorze jednolitym dla szkoły;

3) koszulkę T-shirt w kolorze jednolitym dla szkoły;

4) beret w kolorze granatowym typu midnight blue o barwie numer 191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 lub dark blue o barwie numer 00008B/00139 według kodu kolorów RGB;

5) zestaw oznak regulaminowych do ubioru;

6) bluzę ocieplaną wykonaną z materiału typu polar w kolorze jednolitym dla szkoły;

7) plecak taktyczny o pojemności co najmniej 25 litrów w kolorze czarnym lub kamuflażu pantera;

8) rękawice zimowe w kolorze czarnym;

9) czapkę zimową w kolorze czarnym.

§ 5.

Koszty realizacji programu szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, obejmują:

1) koszty transportu uczniów i nauczycieli na zajęcia praktyczne odbywające się na terenie jednostki wojskowej, w której są prowadzone zajęcia praktyczne;

2) koszty transportu uczniów i nauczycieli na zajęcia praktyczne realizowane w trakcie obozu szkoleniowego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3) koszty wynagrodzenia instruktorów organizacji proobronnych prowadzących zajęcia, za których organizację jest odpowiedzialny dyrektor szkoły zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 6.

Wsparcie, o którym mowa w § 2 ust. 2, może zostać udzielone na sfinansowanie kosztów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 134 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.1)), w zakresie warunków finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (Dz. U. poz. 1390 oraz z 2023 r. poz. 2292), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1562).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-28
  • Data wejścia w życie: 2025-10-29
  • Data obowiązywania: 2025-10-29
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 października 2025 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1485

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1484

REKLAMA

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 września 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1483

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1482

REKLAMA

ZMIANA ZAKRESU OBOWIĄZYWANIA Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1481

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 października 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przedsiębiorców

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1480

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 października 2025 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego szkołę, w której utworzono oddział przygotowania wojskowego

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1479

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1478

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego przez konsula

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1477

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Policji prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1476

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 17 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu &#8222;Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027"

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1475

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1474

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania &#8222;Współpraca&#8221; objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1473

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Straży Granicznej prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1472

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Służbie Ochrony Państwa prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1471

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 października 2025 r. w sprawie wniosków dotyczących realizacji w Państwowej Straży Pożarnej prawa do zakwaterowania

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1470

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 października 2025 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (&#8222;instrument SAFE&#8221;)

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1469

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2025 r. w sprawie ryzyka nadzwyczajnego przejmowanego przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1468

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 21 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu &#8222;Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1467

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Dziennik Ustaw rok 2025 poz. 1466

REKLAMA