Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1482

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 12 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (Dz. U. poz. 851) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 lipca 2024 r. dokonał zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.1), polegającej na:

1) wprowadzeniu do Artykułu 1 tej umowy zmiany przyjętej w uchwale nr 259 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. - Zmiana Artykułu 1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia ograniczonego i stopniowego rozszerzenia zakresu geograficznego operacji Banku na obszar Afryki Subsaharyjskiej i Iraku;

2) wprowadzeniu do Artykułu 12.1 tej umowy zmiany przyjętej w uchwale nr 260 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. - Zmiana Artykułu 12.1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu usunięcia statutowych ograniczeń kapitału dla zwykłych operacji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie Artykułu 56.3 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.:

1) zmiana przyjęta w uchwale nr 259 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. weszła w życie dnia 22 lipca 2025 r.;

2) zmiana przyjęta w uchwale nr 260 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. weszła w życie dnia 26 czerwca 2025 r.

Ponadto podaje się do wiadomości, że stronami wymienionych powyżej zmian stały się w podanych powyżej datach:

Republika Albanii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Republika Armenii

Związek Australijski

Republika Austrii

Republika Azerbejdżanu

Królestwo Belgii

Republika Beninu

Republika Białorusi

Bośnia i Hercegowina

Republika Bułgarii

Chińska Republika Ludowa

Republika Chorwacji

Republika Cypryjska

Czarnogóra

Republika Czeska

Królestwo Danii

Arabska Republika Egiptu

Republika Estońska

Europejski Bank Inwestycyjny

Republika Finlandii

Republika Francuska

Republika Grecka

Gruzja

Królestwo Hiszpanii

Republika Indii

Republika Iraku

Irlandia

Islandia

Państwo Izrael

Japonia

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Kanada

Republika Kazachstanu

Republika Kenii

Republika Kirgiska

Republika Korei

Republika Kosowa

Republika Libańska

Państwo Libia

Księstwo Liechtensteinu

Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga

Republika Łotewska

Republika Macedonii Północnej

Republika Malty

Królestwo Marokańskie

Meksykańskie Stany Zjednoczone

Republika Mołdawii

Mongolia

Królestwo Niderlandów

Republika Federalna Niemiec

Federalna Republika Nigerii

Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia

Rzeczpospolita Polska

Republika Portugalska

Federacja Rosyjska

Rumunia

Republika San Marino

Republika Senegalu

Republika Serbii

Republika Słowacka

Republika Słowenii

Stany Zjednoczone Ameryki

Konfederacja Szwajcarska

Królestwo Szwecji

Republika Tadżykistanu

Republika Tunezyjska

Republika Turcji

Turkmenistan

Ukraina

Unia Europejska

Republika Uzbekistanu

Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

1) Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzona w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1994 r. poz. 483, z 2006 r. poz. 17 oraz z 2018 r. poz. 1638 i 1639.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2025-10-28
  • Data wejścia w życie: 2025-10-28
  • Data obowiązywania: 2025-10-28
