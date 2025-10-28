Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (Dz. U. poz. 851) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 lipca 2024 r. dokonał zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.1), polegającej na:

1) wprowadzeniu do Artykułu 1 tej umowy zmiany przyjętej w uchwale nr 259 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. - Zmiana Artykułu 1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia ograniczonego i stopniowego rozszerzenia zakresu geograficznego operacji Banku na obszar Afryki Subsaharyjskiej i Iraku;

2) wprowadzeniu do Artykułu 12.1 tej umowy zmiany przyjętej w uchwale nr 260 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. - Zmiana Artykułu 12.1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu usunięcia statutowych ograniczeń kapitału dla zwykłych operacji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie Artykułu 56.3 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.:

1) zmiana przyjęta w uchwale nr 259 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. weszła w życie dnia 22 lipca 2025 r.;

2) zmiana przyjęta w uchwale nr 260 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. weszła w życie dnia 26 czerwca 2025 r.

Ponadto podaje się do wiadomości, że stronami wymienionych powyżej zmian stały się w podanych powyżej datach:



Republika Albanii

Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna



Republika Armenii

Związek Australijski



Republika Austrii



Republika Azerbejdżanu



Królestwo Belgii



Republika Beninu

Republika Białorusi



Bośnia i Hercegowina



Republika Bułgarii

Chińska Republika Ludowa



Republika Chorwacji



Republika Cypryjska



Czarnogóra

Republika Czeska



Królestwo Danii

Arabska Republika Egiptu



Republika Estońska



Europejski Bank Inwestycyjny



Republika Finlandii



Republika Francuska



Republika Grecka

Gruzja

Królestwo Hiszpanii



Republika Indii



Republika Iraku



Irlandia

Islandia



Państwo Izrael



Japonia

Jordańskie Królestwo Haszymidzkie

Kanada

Republika Kazachstanu



Republika Kenii



Republika Kirgiska



Republika Korei



Republika Kosowa



Republika Libańska



Państwo Libia

Księstwo Liechtensteinu



Republika Litewska

Wielkie Księstwo Luksemburga



Republika Łotewska

Republika Macedonii Północnej



Republika Malty

Królestwo Marokańskie



Meksykańskie Stany Zjednoczone



Republika Mołdawii

Mongolia

Królestwo Niderlandów



Republika Federalna Niemiec



Federalna Republika Nigerii



Królestwo Norwegii

Nowa Zelandia



Rzeczpospolita Polska



Republika Portugalska



Federacja Rosyjska



Rumunia

Republika San Marino



Republika Senegalu



Republika Serbii



Republika Słowacka



Republika Słowenii

Stany Zjednoczone Ameryki



Konfederacja Szwajcarska



Królestwo Szwecji



Republika Tadżykistanu



Republika Tunezyjska



Republika Turcji



Turkmenistan

Ukraina

Unia Europejska



Republika Uzbekistanu



Węgry

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej



Republika Włoska

Republika Wybrzeża Kości Słoniowej



Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich