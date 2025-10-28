REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 1482
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 sierpnia 2025 r.
w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (Dz. U. poz. 851) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 lipca 2024 r. dokonał zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.1), polegającej na:
1) wprowadzeniu do Artykułu 1 tej umowy zmiany przyjętej w uchwale nr 259 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. - Zmiana Artykułu 1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu umożliwienia ograniczonego i stopniowego rozszerzenia zakresu geograficznego operacji Banku na obszar Afryki Subsaharyjskiej i Iraku;
2) wprowadzeniu do Artykułu 12.1 tej umowy zmiany przyjętej w uchwale nr 260 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. - Zmiana Artykułu 12.1 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w celu usunięcia statutowych ograniczeń kapitału dla zwykłych operacji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że na podstawie Artykułu 56.3 Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.:
1) zmiana przyjęta w uchwale nr 259 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. weszła w życie dnia 22 lipca 2025 r.;
2) zmiana przyjęta w uchwale nr 260 Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju z dnia 18 maja 2023 r. weszła w życie dnia 26 czerwca 2025 r.
Ponadto podaje się do wiadomości, że stronami wymienionych powyżej zmian stały się w podanych powyżej datach:
Republika Albanii
Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna
Republika Armenii
Związek Australijski
Republika Austrii
Republika Azerbejdżanu
Królestwo Belgii
Republika Beninu
Republika Białorusi
Bośnia i Hercegowina
Republika Bułgarii
Chińska Republika Ludowa
Republika Chorwacji
Republika Cypryjska
Czarnogóra
Republika Czeska
Królestwo Danii
Arabska Republika Egiptu
Republika Estońska
Europejski Bank Inwestycyjny
Republika Finlandii
Republika Francuska
Republika Grecka
Gruzja
Królestwo Hiszpanii
Republika Indii
Republika Iraku
Irlandia
Islandia
Państwo Izrael
Japonia
Jordańskie Królestwo Haszymidzkie
Kanada
Republika Kazachstanu
Republika Kenii
Republika Kirgiska
Republika Korei
Republika Kosowa
Republika Libańska
Państwo Libia
Księstwo Liechtensteinu
Republika Litewska
Wielkie Księstwo Luksemburga
Republika Łotewska
Republika Macedonii Północnej
Republika Malty
Królestwo Marokańskie
Meksykańskie Stany Zjednoczone
Republika Mołdawii
Mongolia
Królestwo Niderlandów
Republika Federalna Niemiec
Federalna Republika Nigerii
Królestwo Norwegii
Nowa Zelandia
Rzeczpospolita Polska
Republika Portugalska
Federacja Rosyjska
Rumunia
Republika San Marino
Republika Senegalu
Republika Serbii
Republika Słowacka
Republika Słowenii
Stany Zjednoczone Ameryki
Konfederacja Szwajcarska
Królestwo Szwecji
Republika Tadżykistanu
Republika Tunezyjska
Republika Turcji
Turkmenistan
Ukraina
Unia Europejska
Republika Uzbekistanu
Węgry
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Republika Włoska
Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzona w Paryżu dnia 29 maja 1990 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1994 r. poz. 483, z 2006 r. poz. 17 oraz z 2018 r. poz. 1638 i 1639.
- Data ogłoszenia: 2025-10-28
- Data wejścia w życie: 2025-10-28
- Data obowiązywania: 2025-10-28
